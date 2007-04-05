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Шпионаж для малолеток

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Шпионаж для малолеток
Тайник в каблуке

«Наука шпионажа» - выставка для детей

 В лондонском Музее наук открыта экспозиция технического арсенала Джеймса Бонда. Ну как не заглянуть на такой международный вернисаж, тем более что выставка считается семейной. На нее приглашают детей 8-12 лет, попутно обещая немало интересного и для взрослых. Купившему билет реклама обещает возможность ознакомиться с миром слежки, потренироваться во взламывании секретных кодов и в проникновении на секретные объекты. Зазывала сулит визитерам возможность попробовать в деле шпионскую аппаратуру, в том числе - аналог «шпионского камня», обнаруженного в прошлом году сотрудниками ФСБ в Москве. Кроме этого здесь есть пистолет в виде серебряного тюбика с губной помадой (кодовое название «поцелуй смерти»), пальто с пуговицей-фотоаппаратом, туфли с микрофоном и передатчиком в каблуках, кольца-пульверизаторы и шприцы с ядом. Всего представлено более 100 технических приспособлений и устройств.

 Особо любознательных бывшие разведчики, не отходя от кассы музея, обучат основам навыков этой профессии.

 Гиды из числа отставных разведчиков доводят информацию доступным для детей языком: «Все наблюдают за всеми. Подглядывают не всегда за врагом. Вот камеры слежения. Каждый лондонец попадает на пленку до 300 раз в день. А электронный сканер-­глаз - на каждом лондонском вокзале. С помощью специальной программы, подключенной к сканеру, среди тысяч лиц, зафиксированных видеоаппаратурой, можно по имеющейся фотографии осуществить срочный розыск преступника».

 Сдается, что шпионская выставка создавалась при поддержке американской и британской разведок. Слишком многие экс­понаты используют сотрудники современных спецслужб.

Куем кадры смолоду

 Организаторы выставки весьма разумно просчитали, что шпионские страсти - лучший способ заинтересовать детей настоящей «наукой». В развлекательной форме здесь расширяют кругозор молодых британцев, внушая им необходимость думать о своей безопасности. До детей доводится мысль о том, что в разведывательных службах нужны образованные люди, умеющие адаптироваться. Если хочешь быть шпионом - обучайся.

 В таком подходе в первую очередь заинтересованы кадровики британских спецслужб. Им важно, чтобы обращалось как можно больше кандидатов на работу в «органы». Вот и звучит настойчиво лейтмотив выставки: дети, задумайтесь об этом. Может быть, через 10-15 лет вы выберете разведку как свою профессию. Ради этого манера подачи экспонатов пропитана желанием внушить посетителям  «священные заповеди»: враг не дремлет, мой дом - моя крепость. Гораздо важнее знать, что делается, чем делать то, что знаешь.

 Пусть дети поиграют в шпионов. Глядишь, кто-то задумается.

  От желающих посетить музей отбоя нет. Но реклама продолжает настойчиво зазывать на выставку современных шпионских технологий. Расслабиться после экскурсии можно в кафе или ресторане, а в магазине шпионских игрушек купить любопытную вещицу в подарок.

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