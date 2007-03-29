В XXI веке ловить шпионов можно с помощью компьютеров
№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Как заметили работники спецслужб, наибольшее число обращений весной приходится на март, летом - на июль, осенью - на ноябрь, зимой - на декабрь. Самые загруженные дни в работе WEB-сервера - вторник, среда, четверг. Самые «свободные» - суббота, воскресенье. Самые «нагруженные» часы в работе WEB-сервера - 15-16 часов дня, значительно менее загруженные - 4-6 часов утра (время московское). После терактов количество обращений многократно увеличивается.
К примеру, во время событий «Норд-Оста» в октябре 2002 г. была оперативно выставлена на сайте просьба о помощи. И буквально в течение нескольких дней в адрес ФСБ по электронной почтеfsb@fsb.ru пришло около 30 000 сообщений (а за весь 2003 год - 26 667).
Информация от заложников, которым удалось позвонить из здания Дворца культуры, ретранслировалась в адрес ФСБ через вторые и третьи руки из разных стран. Полученная информация во многом дала возможность прояснить оперативную обстановку в здании ДК, что впоследствии помогло успешному штурму здания бойцами Центра специального назначения ФСБ России.
Другой пример связан с терактом в Московском метро около станции «Автозаводская». В первый же день по выставленной на сайте горячей линии в ФСБ обратилось около 1000 человек! И хотя оперативный интерес представляли лишь 20 обращений, - результат акции был успешным.
Главный итог работы ФСБ России за последнее время - это более 300 предотвращенных терактов и около 200 найденных схронов с оружием и боеприпасами. Причем два из них, в которых находилось около 60 кг взрывчатки и большое количество оружия, были обнаружены в Москве с помощью сообщения по электронной почте. С ее помощью также был предотвращен теракт в Черкесске. Его готовила банда Алиева, которая была уничтожена в ходе спецоперации.
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