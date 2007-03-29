В XXI веке ловить шпионов можно с помощью компьютеров

Как заметили работники спецслужб, наибольшее число обращений весной приходится на март, летом - на июль, осенью - на ноябрь, зимой - на декабрь. Самые загруженные дни в работе WEB­-сервера - вторник, среда, четверг. Самые «свободные» - суббота, воскресенье. Самые «нагруженные» часы в работе WEB-­сервера - 15-16 часов дня, значительно менее загруженные - 4-6 часов утра (время московское). После терактов количе­ство обращений многократно увеличивается.

К примеру, во время событий «Норд-Оста» в октябре 2002 г. была оперативно выставлена на сайте просьба о помощи. И буквально в течение нескольких дней в адрес ФСБ по электронной почтеfsb@fsb.ru пришло около 30 000 сообщений (а за весь 2003 год - 26 667).

Информация от заложников, которым удалось позвонить из здания Дворца культуры, ретранслировалась в адрес ФСБ через вторые и третьи руки из разных стран. Полученная информация во многом дала возможность прояснить оперативную обстановку в здании ДК, что впоследствии помогло успешному штурму здания бойцами Центра специального назначения ФСБ России.

Другой пример связан с терактом в Московском метро около станции «Автозаводская». В первый же день по выставленной на сайте горячей линии в ФСБ обратилось около 1000 человек! И хотя оперативный интерес представляли лишь 20 обращений, - результат акции был успешным.

Главный итог работы ФСБ России за последнее время - это более 300 предотвращенных терактов и около 200 найденных схронов с оружием и боеприпасами. Причем два из них, в которых находилось около 60 кг взрывчатки и большое количество оружия, были обнаружены в Москве с помощью сообщения по элект­ронной почте. С ее помощью также был предотвращен теракт в Черкесске. Его готовила банда Алиева, которая была уничтожена в ходе спецоперации.