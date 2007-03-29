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Конец «генерала-предателя»

№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Конец <nobr>«генерала-предателя»</nobr>
Даже фотографии казни не убедили земляков Власова в его смерти

Разве так встречаю предателей?

 Далее началось самое интересное. Существует свидетельство военного юриста танковой дивизии, в которую доставили Андрея Власова. Этот человек был первым, кто встретил генерала после его прибытия в расположение советских войск. Он утверждает, что генерал был одет в… генеральскую форму РККА (старого образца) со знаками различия и орденами. Ошеломленный юрист не нашел ничего лучшего, как попросить генерала предъявить документы. Что тот и сделал, продемонстрировав прокурору расчетную книжку начальствующего состава РККА, удостоверение личности генерала Красной армии №431 от 13.02.41 г. и партийный билет члена ВКП (б) №2123998 - все на имя Власова Андрея Андреевича…

 Более того, он утверждает, что за день до прибытия Власова в дивизию понаехало немыслимое количество армейского начальства. Все оно и не думало проявлять к генералу какой-либо неприязни или враждебности. Более того, был организован совместный обед.

 В тот же день генерала на транспортном самолете переправили в Москву. Интересно - так встречают предателей?

 Далее известно совсем мало. Власов находится в Лефортово. «Заключенный №32» - так именовался генерал в тюрьме. Эта тюрьма принадлежит СМЕРШу, и никто, даже Берия и Сталин, не вправе туда входить. И не входили - Виктор Абакумов свое дело знал хорошо.

 Суд над Власовым вершил СМЕРШ и никого к этому делу не подпускал. Следствие продолжалось более года. Сталин думал, что делать? Возводить в ранг национального героя?

 Суд был закрытым, хотя по логике вещей должен быть гласным и открытым. В обвинительном заключении нет статьи за «измену Родине». Только терроризм и контрреволюционная деятельность. Главными доказательствами на суде служили листовки и фильм о Пражском манифесте.

 Нужно видеть фотографии Власова в суде - чего-то ожидающие глаза как будто спрашивают: «Ну, долго еще? Кончайте клоунаду». Но Власов не знал о сваре спецслужб.

 2 августа 1946 года было обнародовано официальное Сооб­щение ТАСС. Его опубликовали во всех центральных газетах - 1 августа 1946 года генерал-лейтенант Красной армии А.А. Власов и его 11 соратников были повешены. Сталин до конца был жестоким. Ведь нет смерти позорней для офицеров, чем виселица. Где захоронены тела офицеров - неизвестно. СМЕРШ умел хранить свои тайны.

 Скандал начался на следующий день после казни, когда Иосиф Сталин увидел свежие газеты. Оказывается, СМЕРШ должен был испросить письменного разрешения на казнь у Военной прокуратуры и ГРУ. Он и спросил, но ему ответили - «Казнь отложить до особого распоряжения». Это письмо и по сей день лежит в архивах.

 На родине Власова половина жителей деревни Ломакино носили его фамилию. И все имели хоть какое-то отношение к Андрею Андреевичу: кто двоюродный брат, кто троюродная сестра, прабабушка или прадедушка. Никто и подумать не хотел, что Андрей - предатель.

Жизнь после «смерти»

 По некоторым данным, оперативным псевдонимом Андрея Власова в ГРУ была кличка Ворон. Известно, что ГРУ, присваивая псевдо, всегда отличалось иносказательностью. И кто знает, может, оперативник, который вел Власова и был расстрелян в середине лихолетних 40-х, знал, что Ворон - птица-долгожитель.

 Недавно 74­-летняя внучатая племянница генерала Нина Михайловна Баранова выдала сенсационную новость. По ее мнению, Андрея Власова не повесили в Лефортово согласно приговору. Вместо ее двою­родного дедушки на эшафот привели другого человека. Об этом ей рассказал трижды Герой Советского Союза летчик Александр Покрышкин, отдаленный родственник мужа тети Вали - племянницы Андрея Власова. Александр Иванович рассказал, что ходил вместе со своей женой Марией на публичную казнь власовцев. Так вот, он утверждал, что вместо генерала казнили какого-то маленького мужчину. Покрышкин хорошо знал Власова, не единожды встречался с ним. И был уверен, что повесили не его.

 Рассказала Нина Михай­ловна и еще кое-что. «Один наш колхозник, Петр Васильевич Рябинин, тоже ломакинский, после войны часто ездил к своей дочери на Дальний Восток. Как-то раз дочь Настя повела его на концерт самодеятельности. И вдруг Рябинин увидел, что на сцену вышел играть на аккордеоне… Андрей Власов. Он закричал: «Андрей! Я ломакинский, я здесь!» Артист побледнел, скомкал конец выступления и убежал. Знал, что такую ошибку легко исправить с помощью ликвидации свидетеля и его самого.

 Мой земляк побежал за кулисы, но Власова не нашел. Потом он рассказывал мне и тете Вале, что сразу узнал Андрея, как только он заиграл на инструменте. Да и песню он пел тогда свою самую любимую… В общем, я считаю, что Власова после войны не казнили, он остался жив. Уверена, что после войны он еще долго жил под другой фамилией и умер своей смертью».

 Когда после войны началась массовая реабилитация сидевших в тюрьмах и лагерях, то первыми помиловали власовцев. А уж потом полицаев и прочих «предателей Родины»… А вот в реабилитации Власова Главная военная прокуратура отказала. Мол, он повернул оружие против своих. Какое тут может быть историческое прощение?

 Есть этому объяснение, в контексте сказанного. Еще немало осталось ветеранов, прошедших войну. Может дойти до скандала. К тому же, в случае официальной реабилитации «генерала-­предателя» Власова, РФ, согласно действующему законодатель­ст­ву, вынуждена будет заплатить компенсации все еще живым солдатам армии генерала Власова, которые отсидели свое в лагерях. Да и Западу невыгодно признавать свою близорукость в работе с советской разведкой. Слишком большие суммы денег были закачаны в НТС и прочие «антисоветские» организации. Слов нет… Одна нецензурщина…

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