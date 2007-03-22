«Жучка» – на булавку!

Говорили, по большому секрету, что если набрать некий трехзначный номер и если там занято, значит, телефон точно на прослушке... Но зря мы себе льстили: КГБ был озабочен совсем другими проблемами, и ему было не до того, чтобы тратить силы и средства на разговоры советских обывателей. Зато в новейшее время проблема защиты от негласного наблюдения и прослушивания стала действительно актуальной. Причем, как это водится, беда пришла совсем с другой стороны.

Уже в первые послеперестроечные годы наш рынок быстро наполнился всякого рода экзотической шпионской аппаратурой, которая стала широко доступной. Выяснилось, что теперь любой может следить, подслушивать, записывать. Скрытые камеры, «жучки» и другая шпионская техника оказались весьма актуальными для не слишком озабоченных моральной стороной дела работодателей, просто незаменимыми для всякого рода вымогателей и шантажистов, ею готовы воспользоваться конкуренты и даже ревнивые супруги. Только за последние два года объем продаж скрытых камер и подслушивающих устройств превысил 100 млн. долларов, а по фактам незаконного использования спецсредств возбуждено 3500 уголовных дел.

Так как же оградить свою жизнь от постороннего вмешательства?

- Есть одно простое правило, которое может свести на нет любые усилия противника, - полагает мой сосед, отставной генерал Службы внешней разведки, к которому я обратился с таким вопросом. - Если прослушивание возможно в принципе, то нужно исходить из того, что вас прослушивают. И не вести разговоров, которые могут нанести вам ущерб.

Совет хороший, но в быту не всегда применимый. Одно дело - сотрудники спецслужб, которые имеют возможность уединиться в надежных, защищенных помещениях. И совсем другое - обычные люди, которые тоже нередко сталкиваются с проблемой защиты от прослушивания и подглядывания.

Приведем несколько рекомендаций, которые могут вам пригодиться.

1. Не ведите конфиденциальных переговоров по телефону. Телефон - наиболее уязвимое звено для несанкционированного прослушивания.

2. В офисе защитите от прослушивания переговорную комнату. Ограничьте в нее доступ посторонних лиц и не забывайте периодически проверять на предмет наличия подслушивающих устройств.

3. Приобретите и используйте, где это возможно, аппаратуру для обнаружения «жучков». В отличие от самих «жучков», которые в нашей стране «вне закона», такое оборудование совершенно легально и поможет вам избавиться от навязчивого внимания конкурентов и недоброжелателей.