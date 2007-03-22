Дело Власова завершает СМЕРШ

Продолжение. Начало в №10 и 11

Власов в плену затягивал формирование армии из пленных

Как и ожидалось, оказавшемуся в плену Власову немецкое командование предложило возглавить борьбу рус­ского народа против международного коммунизма. Власов согласился, но потребовал у немцев формирования русского правительства, которое заключило бы союз с Германией от имени независимого государства.

Это поставило немецкое командование в тупик. Стремившийся выиграть время Власов прекрасно понимал, что Гитлер готовил для России судьбу немецкой колонии и слушать не хотел о сотрудничестве, да еще на равных началах. Это стояние на своих позициях продолжалось более двух лет. В сентябре 1944 г. Гиммлер тайком от Гитлера разрешил Власову формировать только две дивизии, а не настоящую большую армию (в немецкой армии к тому времени служило около одного миллиона русских). Но дивизии формировались в соответствии с требованиями Власова - все командиры, от командира дивизии до отделенного были русские, и дивизии подчинялись лично Власову. В ноябре 1944 г. был создан Комитет освобождения народов России (КОНР), на равных началах заключивший с Германией договор о совместных действиях против СССР.

Когда летом 1942 года немцы рвались к Волге, советская военная разведка посылает к Власову своего связника. На задание направлен Мелетий Александрович Зы­ков - занимавший в Красной армии должность дивизионного комиссара. Он родился в Днепропетровске, стал журналистом. Работал в Средней Азии, потом в редакции «Известий» с Бухариным. Был женат на дочери ленинского соратника, наркома просвещения Андрея Бубнова. Вслед за ним в 37-м был арестован. Легенда явно рассчитана на немцев. Незадолго до войны его освободили (?!) и призвали в армию на должность батальонного комиссара (?!). Пленен под Батайском летом 42-го, будучи комиссаром стрелковой дивизии.

С Власовым они познакомились в винницком лагере, где содержали особо интересных для вермахта совет­ских офицеров. Оттуда Зыкова привезли в Берлин по распоряжению самого Геббельса. У генерала Власова он редактировал две газеты, став позднее его советником. Мелетий Зыков очень активно контактировал с выс­шими немецкими офицерами, которые, как оказалось, готовили покушение на Адольфа Гитлера. За это он и поплатился. Остается загадкой, что случилось июньским днем 1944 года, когда в деревне Расндорф его вызвали к телефону. Капитан РОА Зыков вышел из дома, сел в машину и... исчез. Согласно одной из версий, Зыкова похитили гестаповцы, раскрывшие покушение на Гитлера, и затем расстреляли в Заксенхаузене. Известно, что в 1945-46 гг. СМЕРШ весьма активно искал следы Зыкова.

Но это позже, а 28 января 1945 г. генерал Власов принял командование Вооруженными силами КОНР. Это три дивизии, одна запасная бригада, две эскадрильи авиации и офицерская школа, всего около 50 тыс. человек. На тот момент эти воинские формирования еще не были достаточно вооружены. Немцам уже было не до русских - они спасали свою шкуру.

Освобождение Праги

Как известно, 6 мая 1945 года в Праге вспыхнуло антигитлеровское восстание. По призыву восставших чехов в Прагу входит... Первая дивизия армии генерала Власова. Она вступает в бой с частями СС и вермахта, захватывает аэропорт и освобождает город. Чехи ликуют. Тем временем генерал-лейтенант Виктор Аба­кумов, начальник СМЕРШа, отдал команду - Власова задержать. Смершевцы взяли под козырек.

12 мая 1945 г. вой­ска генерала Власова оказались в тисках между американ­скими и советскими войсками в Юго-Западной Чехии. По официальной версии - сам генерал захвачен и арестован специальной разведгруппой, которая остановила автоколонну первой дивизии РОА. Впрочем, существуют как минимум четыре версии того, как Власов оказался в тылу у советских войск. О первой мы уже знаем, а вот еще одна, составленная на основании свидетельств очевидцев.

Действительно, генерал Власов находился в той самой колонне РОА. Только вот не прятался он в ковре на полу «Виллиса», как это утверждает капитан Якушов, принимавший участие в той операции. Генерал спокойно сидел в автомобиле. И автомобиль был вовсе не «Виллис», в который двухметрового роста генерал попросту не вместился бы, тем более замотанный в ковер... И молниеносного нападения разведчиков на колонну не было. Они (разведчики), одетые в парадную форму с орденами, спокойно ожидали на обочине, когда машина Власова поравняется с ними. Когда машина притормозила, старший группы отдал честь генералу и пригласил его выйти из машины.

Окончание - в следующем номере





