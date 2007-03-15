Тайна генерала Власова
№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]
Оборона Киева и Москвы
Летом 1941 года Сталин назначил комендантом Киевского укрепрайона сорокалетнего генерал-майора Власова. Из отступавших частей и необученных резервов Власов сформировал 37-ю армию. Когда танки Гудериана натолкнулись 9 августа 1941 года на организованную Власовым оборону Киева, мы уже потеряли Смоленск, Ростов и Великие Луки, позволили вермахту окружить Одессу. Отступая, наши войска взорвали Днепрогэс, под Минском погиб Западный фронт, его командующий - генерал Д. Павлов - был арестован, а Ворошилова и Буденного отозвали в Москву. На этом фоне немцы «получали по морде» от 37-й армии весь август и сентябрь, неся колоссальные потери.
В результате просчетов Ставки 37-я армия попала в «киевский котел». Под Киевом немцы взяли в плен около двух миллионов красноармейцев. Жуков настаивал на сдаче Киева, и Сталин отдал приказ - «Киев оставить». Этот приказ штаб Власова получил последним. В ночь на 19 сентября практически не разрушенный Киев был оставлен советскими войсками. Единственный, кто с минимальными потерями вывел из окружения свою армию, был Андрей Власов. Вместе с солдатами он прошел по тылам немцев до Курска.
Ценя Власова как полководца, Сталин поручил ему сформировать 20-ю армию и оборонять Москву. Обладая всего 15 танками, части генерала Власова остановили готовившиеся к параду на Красной площади Москвы танковые армады противника. Солдаты Власова отбросили немцев, от Солнечногорска, освободили Волоколамск... Было от чего получить прозвище «спаситель Москвы». Откройте центральные советские газеты за 13 декабря 1941 года. Среди героев обороны Москвы - портрет Власова. В центральных газетах 3 января 1942 года - тоже. 20-я армия Власова под Москвой отличилась даже на фоне армий Рокоссовского, Голикова и Говорова.
Подготовка к внедрению
К 1942 году в плену у немцев оказались более 4 миллионов красноармейцев. Угроза переброски этого, не ждавшего милости от советской власти контингента на фронт или (что еще хуже) в тыл могла стать гибельной для Красной армии. Еще в октябре 1941 года, по данным НКВД, было арестовано 657 364 солдата, отступавших или отставших от своих подразделений. Из них 25 878 были расстреляны, причем более трети - перед строем. Тем не менее число военнопленных красноармейцев росло.
В начале января 1942 года ГРУ Генштаба продолжил операцию по подставе абверу генерала Власова. Использовался богатый довоенный опыт по созданию легендированных антисоветских организаций (операция «Трест») для внедрения в политические и секретные структуры противника. Сталин дал свое согласие, после чего руководство этой стратегической операцией перешло в ведение его личной разведки.
Предварительно Сталин, решив проверить способность Власова выполнить такое задание, поручил Власову сформировать из заключенных ГУЛАГа дивизию. Власов согласился и создал дивизию, выговорив себе право амнистировать тех, кто проявит храбрость в боях. Дивизия сражалась прекрасно. Только проверив способность Власова контролировать контингент бывших заключенных, Сталин дал отмашку ГРУ о начале операции по подставе Власова.
Деликатность операции и желание исключить риск ее расшифровки объясняет то, что документов при этом не составлялось. Требовать их в качестве подтверждения этой тайной акции смешно.
Взять под контроль и нейтрализовать угрозу использования немцами в своих интересах пленных красноармейцев было решено сделать с помощью Власова.
Подобные операции обычно начинаются с создания соответствующих благоприятных условий. Для этого 8 января 1942 года на одном из участков Ленинградского фронта на немецкую сторону под видом парламентера перешел военинженер 1-го ранга Иван Иванович Иванов в сопровождении двух капитанов. При встрече с уполномоченным командующего вермахтом Иванов уведомил последнего о том, что в Ленинграде существует группа высокопоставленных заговорщиков, в состав которой входят лица из числа командования войсками. Эта группа якобы готова на борьбу с коммунизмом.
Переход линии фронта
После этого Власову было поручено возглавить находившуюся в безнадежном положении 2-ю ударную армию. Именно на этот заведомо обреченный участок и направили генерал-лейтенанта А.А. Власова. Во Вторую ударную его привезли Лаврентий Берия и Климент Ворошилов. В те времена не всякого генерала «доставляли» в армию первые люди страны. Это был первый акт задуманной Ставкой тайной операции. Расчет делался на скорое пленение такого важного генерала немцами. С целью увеличения значимости Власова в глазах немцев он был назначен и заместителем командующего Волховским фронтом.
Армия пока еще могла наступать, но давление противника на фланги все усиливалось и усиливалось. Вскоре произошла катастрофа...
Ночью 12 июля 1942 года Власов и горстка сопровождающих его солдат вышли к старообрядческой деревне Туховежи и укрылись в сарае. А ночью в сарай, где нашли пристанище окруженцы, ворвались... нет, не немцы! По сей день неизвестно, кем на самом деле были эти люди. Согласно одной из версий это были самодеятельные партизаны. В действительности это была оперативная группа, выполнявшая «втемную» задание Судоплатова по обеспечению «добровольного попадания в плен», т.е. надежной доставке агента влияния по нужному адресу. В ту же ночь генерал Андрей Власов и сопровождающие его бойцы были переданы этими «пронемецки настроенными» партизанами регулярным немецким войскам. Говорят, что перед этим генерала сильно избили. Заметьте - свои... Видимо, для закрепления легенды.
В поддержку операции внедрения ГРУ был разработан ряд мер, направленных на обеспечение ее успеха. В частности, была проведена операция, целью которой было убедить немцев в предательстве генерала. До абвера, по имевшимся каналам, была доведена информация о том, что, по приказу Сталина, на предателя Власова охотится более 42 разведывательных и диверсионных групп общей численностью 1600 человек. Понятно, что в результате эти подчиненные Судоплатова не смогли достать генерала, но никто, как это было принято, за неисполнение приказа не пострадал.
Чужой среди своих
Таким образом, завершилась гроссмейстерская партия ГРУ - результат десятилетней кропотливой работы многих блестящих умов и выдающихся талантов. Власов попал к немцам не в образе разбитого вдребезги генерала, но в ореоле непобежденного русского офицера, прошедшего весь путь - от рядового до генерала, личности в армии легендарной, которая случайно оказалась в плену.
История скорчила очередную гримасу. Иметь бы нам теперь героически погибшего под Ленинградом Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова, а вместо этого получили мученика, которого во имя спасения Родины заставили сыграть роль Иуды. Бывший семинарист Сталин хорошо знал Ветхий Завет.
Дальнейшие события официальная пропаганда преподнесла так - генерал-изменник А. Власов добровольно сдался в плен. Со всеми вытекающими отсюда последствиями...
Однако было несколько исключений из стандартных в подобных случаях правил. Обычно родственники «изменников Родины», занимавших высокое социальное положение, подвергались жесточайшим репрессиям. Как правило, их уничтожали в ГУЛАГе. В данной ситуации все было с точностью до наоборот. Кроме того, после того как Власов оказался у немцев, НКВД и СМЕРШ, по поручению Сталина, провели тщательное расследование ситуации, сложившейся со Второй ударной армией. Результаты были положены на стол Сталину, который пришел к выводу - признать несостоятельность обвинений, выдвинутых против генерала Власова в гибели 2-й ударной армии и в его военной неподготовленности. Возглавлял расследование от СМЕРШа Виктор Абакумов.
Власов был объявлен во всесоюзный розыск и находился в розыске вплоть до 1946 года.
Тем временем
2-я ударная была окружена. Не было снарядов, не было патронов, не было бензина для машин, не было транспорта: лошадей давно съели. Бойцов косила цинга. Нормы питания были снижены с 50 граммов крошек в день до 10 граммов. Затем перестали выдавать и эти крошки. Солдаты ударной армии варили голенища сапог, ремни, командирские сумки.
В следующем номере мы расскажем об окончании этой секретной разведоперации.
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