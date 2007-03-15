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Тайна генерала Власова

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Тайна генерала Власова
Лето 41-го года. Доехать до Москвы им не дали 15 танков Власова

 

 

Оборона Киева и Москвы

  Летом 1941 года Сталин назначил комендантом Киевского укрепрайона сорокалетнего генерал-майора Власова. Из отступавших частей и необученных резервов Власов сформировал 37-ю армию. Когда танки Гудериана натолкнулись 9 августа 1941 года на организованную Власовым оборону Киева, мы уже потеряли Смоленск, Ростов и Великие Луки, позволили вермахту окружить Одессу. Отступая, наши войска взорвали Днепрогэс, под Минском погиб Западный фронт, его командующий - генерал Д. Павлов - был арестован, а Ворошилова и Буденного отозвали в Москву. На этом фоне немцы «получали по морде» от 37-й армии весь август и сентябрь, неся колоссальные потери.

 В результате просчетов Ставки 37-я армия попала в «киевский котел». Под Киевом немцы взяли в плен около двух миллионов красноармейцев. Жуков настаивал на сдаче Киева, и Сталин отдал приказ - «Киев оставить». Этот приказ штаб Власова получил последним. В ночь на 19 сентября практически не разрушенный Киев был оставлен советскими войсками. Единственный, кто с минимальными потерями вывел из окружения свою армию, был Андрей Власов. Вместе с солдатами он прошел по тылам немцев до Курска.

 Ценя Власова как полководца, Сталин поручил ему сформировать 20-ю армию и оборонять Москву. Обладая всего 15 танками, части генерала Власова остановили готовившиеся к параду на Красной площади Москвы танковые армады противника. Солдаты Власова отбросили немцев, от Солнечногорска, освободили Волоколамск... Было от чего получить прозвище «спаситель Москвы». Откройте центральные совет­ские газеты за 13 декабря 1941 года. Среди героев обороны Москвы - порт­рет Власова. В центральных газетах 3 января 1942 года - тоже. 20-я армия Власова под Москвой отличилась даже на фоне армий Рокоссовского, Голикова и Говорова.

Подготовка к внедрению

  К 1942 году в плену у немцев оказались более 4 миллионов красноармейцев. Угроза переброски этого, не ждавшего милости от советской власти контингента на фронт или (что еще хуже) в тыл могла стать гибельной для Красной армии. Еще в октябре 1941 года, по данным НКВД, было арестовано 657 364 солдата, отступавших или отставших от своих подразделений. Из них 25 878 были расстреляны, причем более трети - перед строем. Тем не менее число военнопленных красноармейцев росло.

 В начале января 1942 года ГРУ Генштаба продолжил операцию по подставе абверу генерала Власова. Использовался богатый довоенный опыт по созданию легендированных антисоветских организаций (операция «Трест») для внедрения в политические и секретные структуры противника. Сталин дал свое согласие, после чего руководство этой стратегической операцией перешло в ведение его личной разведки.

 Предварительно Сталин, решив проверить способность Власова выполнить такое задание, поручил Власову сформировать из заключенных ГУЛАГа дивизию. Власов согласился и создал дивизию, выговорив себе право амнистировать тех, кто проявит храбрость в боях. Дивизия сражалась прекрасно. Только проверив способность Власова контролировать контингент бывших заключенных, Сталин дал отмашку ГРУ о начале операции по подставе Власова.

 Деликатность операции и желание исключить риск ее расшифровки объясняет то, что документов при этом не составлялось. Требовать их в качестве подтверждения этой тайной акции смешно.

 Взять под контроль и нейтрализовать угрозу использования немцами в своих интересах пленных красноармейцев было решено сделать с помощью Власова.

 Подобные операции обычно начинаются с создания соответствующих благоприятных условий. Для этого 8 января 1942 года на одном из участков Ленинградского фронта на немецкую сторону под видом парламентера перешел военинженер 1-го ранга Иван Иванович Иванов в сопровождении двух капитанов. При встрече с уполномоченным командующего вермахтом Иванов уведомил последнего о том, что в Ленинграде существует группа высокопоставленных заговорщиков, в состав которой входят лица из числа командования войсками. Эта группа якобы готова на борьбу с коммунизмом.

Переход линии фронта

  После этого Вла­сову было поручено возглавить находившуюся в безнадежном положении 2-ю удар­ную армию. Именно на этот заведомо обреченный участок и направили генерал-лейтенанта А.А. Власова. Во Вторую ударную его привезли Лаврентий Берия и Климент Ворошилов. В те времена не всякого генерала «доставляли» в армию первые люди страны. Это был первый акт задуманной Ставкой тайной операции. Расчет делался на скорое пленение такого важного генерала немцами. С целью увеличения значимости Власова в глазах немцев он был назначен и заместителем командующего Волховским фронтом.

 Армия пока еще могла наступать, но давление противника на фланги все усиливалось и усиливалось. Вскоре произошла катастрофа...

 Ночью 12 июля 1942 года Власов и горстка сопровождающих его солдат вышли к старообрядческой деревне Туховежи и укрылись в сарае. А ночью в сарай, где нашли пристанище окруженцы, ворвались... нет, не немцы! По сей день неизвестно, кем на самом деле были эти люди. Согласно одной из версий это были самодеятельные партизаны. В действительности это была оперативная группа, выполнявшая «втемную» задание Судоплатова по обеспечению «добровольного попадания в плен», т.е. надежной доставке агента влияния по нужному адресу. В ту же ночь генерал Андрей Власов и сопровождающие его бойцы были переданы этими «пронемецки настроенными» партизанами регулярным немецким войскам. Говорят, что перед этим генерала сильно избили. Заметьте - свои... Видимо, для закрепления легенды.

 В поддержку операции внедрения ГРУ был разработан ряд мер, направленных на обеспечение ее успеха. В част­ности, была проведена операция, целью которой было убедить немцев в предательстве генерала. До абвера, по имевшимся каналам, была доведена информация о том, что, по приказу Сталина, на предателя Власова охотится более 42 разведывательных и диверсионных групп общей численностью 1600 человек. Понятно, что в результате эти подчиненные Судоплатова не смогли достать генерала, но никто, как это было принято, за неисполнение приказа не пострадал.

Чужой среди своих

  Таким образом, завершилась гроссмейстерская партия ГРУ - результат десятилетней кропотливой работы многих блестящих умов и выдающихся талантов. Власов попал к немцам не в образе разбитого вдребезги генерала, но в ореоле непобежденного русского офицера, прошедшего весь путь - от рядового до генерала, личности в армии легендарной, которая случайно оказалась в плену.

 История скорчила очередную гримасу. Иметь бы нам теперь героически погибшего под Ленинградом Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова, а вместо этого получили мученика, которого во имя спасения Родины заставили сыграть роль Иуды. Бывший семинарист Сталин хорошо знал Ветхий Завет.

 Дальнейшие события официальная пропаганда преподнесла так - генерал-изменник А. Власов добровольно сдался в плен. Со всеми вытекающими отсюда последствиями...

 Однако было несколько исключений из стандартных в подобных случаях правил. Обычно родственники «изменников Родины», занимавших высокое социальное положение, подвергались жесточайшим репрессиям. Как правило, их уничтожали в ГУЛАГе. В данной ситуации все было с точностью до наоборот. Кроме того, после того как Власов оказался у немцев, НКВД и СМЕРШ, по поручению Сталина, провели тщательное расследование ситуации, сложившейся со Второй ударной армией. Результаты были положены на стол Сталину, который пришел к выводу - признать несостоятельность обвинений, выдвинутых против генерала Власова в гибели 2-й ударной армии и в его военной неподготовленности. Возглавлял расследование от СМЕРШа Виктор Абакумов.

 Власов был объявлен во всесоюзный розыск и находился в розыске вплоть до 1946 года.

Тем временем

 2-я ударная была окружена. Не было снарядов, не было патронов, не было бензина для машин, не было транспорта: лошадей давно съели.  Бойцов косила цинга.  Нормы питания были снижены с 50 граммов крошек в день до 10 граммов. Затем перестали выдавать и эти крошки. Солдаты ударной армии варили голенища сапог, ремни, командирские сумки.

В следующем номере мы расскажем об окончании этой секретной развед­операции.

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