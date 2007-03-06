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Национальный герой в образе Иуды?

Генерал Андрей Власов – агент стратегического влияния

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Национальный герой в образе Иуды?

 

 

Часть 1.Тоталитарное мифотворчество

Крестьянский сын Андрей Власов родился 1 сентября 1900 года в селе Ломакино Нижегородской губернии, где закончил школу и пошел в духовную семинарию.

Потом была революция и его уход в Красную армию. Начало Гражданской войны застало его на пехотных курсах комсостава РККА в Нижнем Новгороде. Затем были бои на Врангелевском фронте и походы против банд батьки Махно. Пройдя ступени армейской лестн­ицы, Власов не пропустил ни одной. Был командиром взвода пешей и конной разведки. В 1937 году был назначен одним из руководителей второго отдела штаба Ленинградского военного округа. В переводе на гражданский язык это значит, что бравый майор Власов отвечал за всю чекистскую работу округа.

Именно тогда он оказался в поле зрения Разведупра Генштаба РККА. По мнению руководства военной разведки, ценность полковника Власова заключалась в том, что он имел репутацию офицера, способного выполнить любое задание, требующее особого умения ориентироваться в складывающейся обстановке и самостоятельно принимать адекватные решения.

В начале 1938 года, по ходатайству Разведуправления РККА, Власова, получившего первый псевдоним «Волков», откомандировали в резидентуру Разведупра в Китае. Крыша - советник штаб-квартиры Чан Кайши в должности начальника штаба при главном военном советнике Черепанове.

В этот период в Китае дейст­вовало 12 резидентур совет­ской разведки, которыми руководили главные советники. В их числе были Бронин Я.Г., который сменил Зорге, Ма­ликов А.К., Черепанов А.И., Борович Л.А., Христо Боев, Браун Отто. После отъезда в СССР Черепанова полковник Андрей Андреевич Власов становится главным советником китайской армии Чан Кайши по линии Разведупра РККА. В его задачу входило обеспечение тактической поддержки освободительной войны Китая и вербовка агентуры влияния. Кроме того, командировка Власова в Китай носила еще и специфический характер.

Начиная с конца 30-х годов, советская военная разведка приступила к подготовке грандиозной операции по внедрению Власова в логово нацистов - Берлин. Благоприятные условия для этого заключались в том, что военным советником Германии при гоминьданов­ском правительстве в Китае, а заодно и руководителем разведки Чан Кайши, был оберфюрер СА Вальтер Стеннес. Советской разведке он был известен тем, что в 1932 г. основал оппозиционный Гитлеру «Союз революционных национал-социалистов», за что был арестован, но выпущен на свободу по ходатайству Германа Геринга и отправлен в Китай, подальше от своих единомышленников.

В основу подставы высокопоставленного и авторитетного советского командира были положены его происхождение, «свободное поведение» и «скрытое» недовольство происходившими в СССР процессами. Как это принято, началась целенаправленная «накачка имиджа» Власова. Из советника Чан Кайши Власова в глазах немецких шпионов, которыми довоенный Шанхай буквально кишел, делали недовольного советской властью высокопоставленного советского офицера. В его пользу играли крестьян­ское происхождение, религиозное образование, склонность к прекрасному полу и выпивке. К большому огорчению ГРУ, в Китае немцы на одинокого «Волка» не клюнули. Карты спутал сам Стеннес, который по своей инициативе встретился с сотрудником шанхайской резидентуры ИНО НКВД Николаем Тищенко и стал добровольным источником информации советской политической разведки в Китае. Раскрывать свои планы перед НКВД Разведупр, естественно, не стал. Игра двух могущественных разведок мира - ГРУ и абвера - только еще начиналась.

Тем не менее, находясь в Китае, Власов сумел добиться значительных оперативных результатов, за что впоследствии был награжден советским правительством орденом Ленина. В 1939 году советская разведка в Китае имела свыше 600 источников информации. Во многом благодаря усилиям советника Власова.

Одним из агентов влияния являлась и жена самого генералиссимуса, очарованная мужскими достоинствами Андрея Власова. За свои успехи в каче­стве агента типа «Ромео» Вла­сов получил от супруги Чан Кайши золотые часы ручной работы. Все женщины-агенты Зорге не могли поставлять информацию, сравнимую с данными жены Чан Кайши, с которой русский полковник был в «очень близких» отношениях...

О серьезности работы полковника Власова свидетельст­вует его личный переводчик в Китае, который утверждал, что Волков приказал ему при малейшей опасности пристрелить его.

За заслуги перед правительством Китая Чан Кайши вручил Власову орден «Юн-Хю» (Золотой орден Дракона). Такой же орден получил и его подчиненный, советский летчик А.А. Губенко, который в воздушном бою в районе аэродрома Ханькоу впервые в истории советской авиации применил таран с благополучным исходом для атакующего.

В сентябре 1939 года обязанности главного резидента советской разведки в Китае были возложены на посла СССР Александра Семе­новича Панюшкина, Раз­ведупр отозвал Вла­сова из Китая.

Кроме ордена Ленина Власов получил еще одну награду - от судьбы. В страшные годы ежовщины, когда происходила чистка команд­ного состава Красной армии и многие его товарищи попали в тюрьмы, где были расстреляны, загранкомандировка спасла его от горькой участи товарищей по оружию.

Интеллигентный и энергичный военачальник, владевший навыками разведки, друг таких ярких персон, как Блюхер, Рокоссовский, Чан Кайши, генерал Власов производил глубокое впечатление сильной личности. Он не мог не раздражать лишенных таких качеств окружавших его пришедших с Гражданской кавалеристов, представлявших военную элиту СССР. Среди его недругов оказались Во­рошилов, Жуков, Берия и Аба­кумов.

Рассекреченный снимок

Этому снимку более пятидесяти лет. Сделан он летом 1941 года в осажденном Киеве и только недавно рассекречен из архивных спецхранов. На обороте его жирный чернильный штемпель «РАССЕКРЕЧЕНО».

До настоящего времени человек, изображенный на фото, имел в Советском Союзе один-единственный титул-клеймо - «генерал-предатель»... Долго и настойчиво пытались убедить нас в том, что он предатель. Да так настойчиво, что не верилось этой «страшилке» все больше и больше.

С пожелтевшей фотографии смотрят умные, слегка ироничные глаза. Если бы не мундир и генеральские звезды в петлицах, то можно было бы предположить, что человек на фото в старомодных очках-блюдечках - школьный учитель.

И тем не менее все многие достаточно известные совет­ские граждане - однофамильцы генерала, спеша доказать свою непричастность, подписывались: «не родственник генерала-предателя».

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