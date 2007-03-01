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Как скрытно передать 30 сребреников?

№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Как скрытно передать 30 сребреников?

Цена вопроса

 Хотя каждый шпион вкладывает свой смысл в понятие «тридцать сребреников», но правило одно - последнее слово всегда за покупателем, который стеснен агентурной стать­ей бюджета разведки.
В 1983 году в Лиссабоне на контакт с ЦРУ вышел военный атташе СССР полковник ГРУ Геннадий Сметанин и запросил за свои услуги миллион долларов. Сметанина американцы завербовали, но размер вознаграждения снизили втрое.

 Главным критерием определения стоимости услуг является ценность и достоверность предоставляемой информации. Завербованный в 1984 году начальник «русского» отдела управления внешней контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс предоставил сведения о 45 операциях, проведенных американскими спецслужбами. Список раскрытых им агентов ЦРУ, большин­ство из которых являлись сотрудниками совет­ских спецслужб, включал более
20 фамилий, и каких! Чего стоит лишь разоблачение генерала ГРУ Дмитрия Полякова («Цилиндр»), четверть века работавшего на заокеанскую разведку. После ареста Эймса, произведенного американской контрразведкой 21 февраля 1994 года, на его банковском счету было обнаружено полтора миллиона долларов.

 Ровно через семь лет, 18 февраля 2001 года, сотрудники ФБР арестовали работника централь­ного аппарата своего ведомства Роберта Ханссена. По данным следст­вия, он предложил свои услуги КГБ в 1985 году и за 15 лет сотрудничества в качестве вознаграждения получил около двух миллионов долларов. На счетах Ханссена в швейцар­ских банках было обнаружено 1,4 миллиона долларов, кроме того, он получал гонорары в виде драгоценных изделий.

Технология оплаты

 Сотрудники резидентур, как правило, находятся под колпаком контрразведки, их контакты контролируются слежкой. Отслеживаются и банковские переводы - без них не обходятся. И здесь свои секреты. Разведчики ЦРУ делали перечисления завербованному ими в 1983 году третьему секретарю консульского отдела посоль­ства СССР в Вашингтоне Сергею Моторину сравнительно небольшими суммами - по 500 долларов ежемесячно. Опасались, что он раскроет себя чрезмерными тратами. Это не частный случай. Такова практика работы американской разведки. При этом в качестве гарантии накопления на банковском счете, открытом для агента, как правило, блокируются. Агент не может принять соб­ственное решение о прекращении сотрудничества и, скрывшись от властей, получить заработанные им деньги с персонального счета. Окончательный расчет производится лишь после завершения «сотрудничества».

 Трудность заключается в том, чтобы потратить, сохранить где-нибудь или инвестировать шестизначную сумму без подозрений. В этом отношении весьма удобными для выплаты в качестве гонорара являются бриллианты (хотя бы как гарантия будущего детей агента). Для этого выбирают драгоценные камни соответствующей стоимости. Тогда ювелирам спецслужбы приходится резать крупный бриллиант, оставляя определенную его часть до следующей оказии. Считается, что такой подход к решению проблемы должен подстегивать агента, толкая его на новые подвиги ради получения оставшихся частей драгоценного камня.

Хранение гонорара

 После получения гонорара в виде драгоценностей у агента возникает проблема его долговременного хранения. Практика свидетельствует, что подобные материалы агенты хранят «на черный день» в самых неожиданных местах. Это могут быть исключающие доступ посторонних жилые и подсобные помещения (гараж, дача, на участ­ке которой есть неприметный пень, чулан в квартире родст­венников, у друзей, любовницы и т.п.), в специально оборудованных тайниках в мебели, иногда в банальных чемоданах, дамских сумках, портфелях.

 Более опытные люди используют для этого полые емкости бытовых приборов, обуви, платяных и сапожных щеток, бритвенных кисточек, книг, авторучек, специально приспособленных батареек питания, а также многочисленные технологические пустоты транспортных средств. Не делается это разве что в местах общего пользования.

 Но неизбежно настает время, когда вставших на путь измены настигает другой вид расплаты - от собственного государства. Осуществить ее по всем обозначенным в законе прейскурантам - задача контрразведки и судебных органов. И для этого также приходится немало постараться, только вот с видами оплаты большого разнообразия нет - смертная казнь или тюрьма.

 

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