Зачем «светить» разведку?

К настоящему моменту для борьбы с этим кадровым недугом СВР сделано многое. Существенно повышена заработная плата. Действует очень приличная система льгот. Кадры внешней разведки практически перестали разбегаться. Что кривить душой, в прошлые времена вербовка сотрудников советской, да и российской разведки зарубежными спецслужбами в большинстве случаев основывалась на материальном интересе и неудовлетворенности своим финансовым положением. Одним из способов противодействия этому является обеспечение достойного образа жизни разведчикам и членам их семей.
Изменения в законе наделяют президента России единоличными полномочиями по определению численности СВР, а также состава и размеров льгот. Дело в том, что реальная потребность в специалистах СВР находится в постоянной динамике и во многом определяется ситуацией в мире. Поэтому вполне разумно, что именно главе государства, владеющему всей информацией, предоставлено право определять, сколько стране необходимо разведчиков.
Депутаты окончательно утвердили норму, согласно которой в СВР могут служить только граждане России, не имеющие двойного гражданства. В прежней редакции подобное ограничение отсутствовало. «Бойцам невидимого фронта» строго запрещено заниматься политической деятельностью, входить в состав политических партий и самим создавать какие-либо объединения, преследующие политические цели.
18-я статья действующего Закона о СВР гласит, что «сотрудники кадрового состава органов внешней разведки Российской Федерации для выполнения своих функциональных обязанностей могут без раскрытия их принадлежности к органам внешней разведки занимать должности в федеральных органах исполнительной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях».
На этом фоне в доработанном Федеральном законе довольно странно звучит повторение обязательной государственной дактилоскопической регистрации сотрудников спецслужбы. Впервые эта норма появилась еще в 1996 году. Дактилоскопия в основном используется при исследовании следов преступной деятельности, при розыске скрывающихся от правосудия и при опознании трупов. Все это не очень вяжется с деятельностью разведчиков. Кроме того, съем отпечатков, их описание, введение в базу данных, ее защита, обновление и т.п. создают множество предпосылок для утечки информации. Кто знает, сколько «кротов» будет иметь доступ к этой информации. Что делать, если небольшой оптический диск с отпечатками пальцев разведчиков попадет в руки агентов зарубежных спецслужб или инициативника типа Митрохина, о котором «АН» писали в прошлом номере? Представляете, как контрразведкам всего мира пригодится возможность увидеть – к чему, где и в связи с чем прикасался российский разведчик? При желании контрразведчикам можно и «перенести» отпечатки жертвы, «наследив» в нужном месте.
Страшно подумать, что будет, если эта специализированная база данных появится на черном рынке. Мы это проходили. И что будем делать, если следователи Скотленд-Ярда обратятся с очередной просьбой подтвердить отпечатки конкретных подозреваемых российских граждан?
Риск того, что из-за случайности или предательства противнику сдадут всех разведчиков скопом, огромен. А это уже не овчинка, которая явно не стоит выделки. Правда, можно наполнить такой массив отпечатками пальцев бомжей и тех, кого хотят «подставить», да и подкинуть под шумок западным контрразведкам. Пусть исследуют дезинформацию. Но тогда зачем такой трюк «светить» в законе?