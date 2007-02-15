Зачем «светить» разведку?

Действующий ныне закон вступил в силу 10 января 1996 года. В те годы совершенствование данной законодательной нормы было весьма актуальным. Дело в том, что после 1991 года внешняя разведка понесла огромные потери. Из нее по разным причинам было уволено много классных специалистов. Немало высокообразованных сотрудников ушло из службы по собственной инициативе. Часть из них просто уехала за пределы России. В те времена профессионалы КГБ весьма котировались во многих структурах, включая банки и различные предприятия, заинтересованные в экспорте своей продукции за рубеж. Интересовались услугами профессионалов своего дела и криминальные группировки, начинавшие легализовываться в едином экономическом постсоветском пространстве.

К настоящему моменту для борьбы с этим кадровым недугом СВР сделано многое. Существенно повышена заработная плата. Действует очень приличная система льгот. Кадры внешней разведки практически перестали разбегаться. Что кривить душой, в прошлые времена вербовка сотрудников советской, да и российской разведки зарубежными спецслужбами в большинстве случаев основывалась на материальном интересе и неудовлетворенности своим финансовым положением. Одним из способов противодействия этому является обеспечение достойного образа жизни разведчикам и членам их семей.

Изменения в законе наделяют президента России единоличными полномочиями по определению численности СВР, а также состава и размеров льгот. Дело в том, что реальная потребность в специалистах СВР находится в постоянной динамике и во многом определяется ситуацией в мире. Поэтому вполне разумно, что именно главе государства, владеющему всей информацией, предоставлено право определять, сколько стране необходимо разведчиков.

Депутаты окончательно утвердили норму, согласно которой в СВР могут служить только граждане России, не имеющие двойного гражданства. В преж­ней редакции подобное ограничение отсутствовало. «Бойцам невидимого фронта» строго запрещено заниматься политической деятельностью, входить в состав политических партий и самим создавать какие-либо объединения, преследующие политические цели.

18­-я статья действующего Закона о СВР гласит, что «сотрудники кадрового состава органов внешней разведки Российской Федерации для выполнения своих функциональных обязанностей могут без раскрытия их принадлежности к органам внешней разведки занимать должности в федеральных органах исполнительной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях».

На этом фоне в доработанном Федеральном законе довольно странно звучит повторение обязательной государственной дактилоскопической регистрации сотрудников спецслужбы. Впервые эта норма появилась еще в 1996 году. Дактилоскопия в основном используется при исследовании следов преступной деятельности, при розыске скрывающихся от правосудия и при опознании трупов. Все это не очень вяжется с деятельностью разведчиков. Кроме того, съем отпечатков, их описание, введение в базу данных, ее защита, обновление и т.п. создают множество предпосылок для утечки информации. Кто знает, сколько «кротов» будет иметь доступ к этой информации. Что делать, если небольшой оптический диск с отпечатками пальцев разведчиков попадет в руки агентов зарубежных спецслужб или инициативника типа Митрохина, о котором «АН» писали в прошлом номере? Представляете, как контрразведкам всего мира пригодится возможность увидеть – к чему, где и в связи с чем прикасался российский разведчик? При желании контрразведчикам можно и «перенести» отпечатки жертвы, «наследив» в нужном месте.

Страшно подумать, что будет, если эта специализированная база данных появится на черном рынке. Мы это проходили. И что будем делать, если следователи Скотленд-Ярда обратятся с очередной просьбой подтвердить отпечатки конкретных подозреваемых российских граждан?

Риск того, что из-за случайности или предательства противнику сдадут всех разведчиков скопом, огромен. А это уже не овчинка, которая явно не стоит выделки. Правда, можно наполнить такой массив отпечатками пальцев бомжей и тех, кого хотят «подставить», да и подкинуть под шумок западным контрразведкам. Пусть исследуют дезинформацию. Но тогда зачем такой трюк «светить» в законе?