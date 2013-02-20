Судьба перебежчика

«Чтоб ты жил на одну зарплату!» Это шутливое проклятие из популярной кинокомедии не даёт покоя и некоторым сотрудникам спецслужб. Вот и пытаются подзаработать на стороне, продавая секреты чужим разведкам. Как правило, заканчивается это печально.

На днях минюст США потребовал посадить почти на 18 лет за шпионаж охранника американского консульства в Китае. За секретные сведения сотрудник службы безопасности 32-летний Брайан Андервуд намеревался выручить до 5 млн. долларов.

Проигрался на бирже

Об этой шпионской истории обозревателю «АН» рассказал полковник в отставке Сергей Иванович Лисицин.Он много лет прожил в Китае, прекрасно знает язык и до сих пор внимательно следит за обстановкой в стране, читая местную прессу. Этот голубоглазый блондин ни капельки не похож на китайца, но в Пекине его не зря называли товарищ Ли.

– Не надоело щуриться, товарищ Ли? – по привычке приветствовал я старого разведчика шуткой времён корейской войны, когда русские лётчики Лисицины укорачивали до двух букв свою фамилию.

Сергей Иванович в ответ только добродушно улыбался. Потом хозяин дома пригласил за стол, заваленный иностранными газетами.

– Вот полюбуйтесь, свеженький шпионский скандал, – полковник раскрыл разворот какого-то еженедельника на английском языке. – Правительство США требует приговорить бывшего охранника консульства США в КНР, признавшегося в попытке передачи секретных документов китайской стороне, к 17 с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Он стал переводить дальше: «Как утверждает обвинение, бывший сотрудник службы безопасности консульства США в городе Гуанчжоу – Брайан Андервуд – пытался продать министерству государственной безопасности КНР фотографии и схемы здания американского диппредставительства, а также предлагал китайским спецслужбам помощь в размещении в консульстве прослушивающих устройств.

Обвиняемый также написал письмо, в котором изъявил желание работать на китайскую разведку».

Из статьи следовало, что бывший охранник решился на государственную измену, после того как потерял при торгах на бирже около 160 тыс. долларов. Он решил отыграться и занял у друзей и сослуживцев ещё несколько десятков тысяч баксов. И вновь неудача. Долги отдавать было нечем. Тогда он и предложил свои услуги китайскому министерству государственной безопасности. Первоначально Андервуд запросил за предательство 3 млн. долларов, а затем повысил цену за свои услуги до 5 млн. «зелёных».

В американском минюсте утверждают, что подсудимому не удалось передать иностранному государству никаких секретных сведений, которые угрожали бы безопасности США. Однако почему же поначалу ему грозили пожизненным тюремным заключением?

Брайан Андервуд был арестован ещё в 2011 году. Его долгое время держали в строжайшей изоляции и подвергали интенсивным допросам. И только летом прошлого года он полностью признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Эта досудебная сделка подразумевает снятие с Андервуда некоторых обвинений и смягчение наказания. Но всё равно американский суд не только на долгие годы отправит его за решётку, но и заставит сдать в казну все деньги, полученные от китайской разведки. Так что судьбе перебежчика не позавидуешь!

Кто выдал Андервуда?

Вслед за американским изданием Сергей Иванович раскрыл и китайскую газету. Там было короткое сообщение о том, что китайская контрразведка арестовала помощника замминистра госбезопасности КНР по подозрению в шпионаже на США.Он был задержан почти полгода назад. Всё это время в глубокой тайне шло следствие. И только сейчас в китайскую прессу стали проникать некоторые подробности.

Впрочем, имя задержанного до сих пор не называется. Также не раскрывается личность его непосредственного руководителя. Сообщается только то, что в связи с действиями подчинённого он был отстранён от работы и допрошен.

Как полагает следствие, помощника замминистра госбезопасности Китая подкупило Центральное разведывательное управление США. Он признался, что американская разведка заплатила ему несколько сотен тысяч долларов. В обмен сотрудник китайской разведки передавал ЦРУ сведения о разведывательной деятельности КНР за рубежом. Кроме того, предатель снабжал США «политическими, экономическими и стратегическими разведданными».

Согласно оценке обвинения, ущерб, нанесённый помощником замминистра государственной безопасности Китая, оценивается как «значительный». Нынешний инцидент стал самым серьёзным с момента последнего китайско-американского шпионского скандала, произошедшего в 1985 году. Тогда из Китая в США бежал сотрудник разведки Ю Цяншэн, впоследствии раскрывший китайского шпиона в рядах ЦРУ.

– Как же американцам удалось заполучить такого ценного агента прямо в сердце китайской разведки? – поинтересовался обозреватель «АН».

Товарищ Ли в ответ перевёл сообщение гонконгской газеты OrientalDaily. В нём сообщалось, что помощник замминистра госбезопасности Китая был пойман «на живца», его элементарно заманили в «медовую» ловушку. Оказывается, ЦРУ шантажировало его фотографиями, на которых он был запечатлён вместе с женщиной, с которой состоял в тайной связи.

Полковник Лисицин считает, что и Андервуда выдал именно этот пока не названный помощник замминистра госбезопасности КНР. Ведь совпадают не только сроки их деятельности, но и сферы ответственности. Американский «крот» в китайской разведке, по некоторым данным, имел доступ к информации о перебежчиках из США.

Справка «АН» Структура министерства государственной безопасности КНР Первое бюро – агентурная разведка на территории Китая. Второе бюро – зарубежные операции. Третье бюро – операции в Гонконге, Макао, Тайване. Четвёртое бюро – оперативно-техническое обеспечение. Пятое бюро – координация региональных отделов МГБ. Шестое бюро – контрразведка. Седьмое бюро – обработка и анализ поступающих разведданных. Восьмое бюро – Институт современных международных отношений. Девятое бюро – управление собственной безопасности, координация особых отделов в армии. Десятое бюро – сбор научно-технической информации. Одиннадцатое бюро – радиоэлектронная разведка и компьютерная безопасность (аналог АНБ США). Бюро иностранных дел – официальные контакты с иностранными спецслужбами.

Битва за первенство

Нередко задают вопрос: какая разведка самая лучшая? Товарищ Ли говорит, что этот спор бессмысленен. Меняются времена и задачи, стоящие перед теми или иными спецслужбами. Но ценность двойных агентов, или «кротов» (на сленге разведчиков), всегда остаётся неизменно высокой. Сейчас китайцы берут эту шпионскую тактику на вооружение.

Пока американская контрразведка боролась с главным врагом – КГБ и его преемником – российской разведкой, китайские спецслужбы глубоко пустили корни в США. Они сумели даже проникнуть в сердце ФБР, в течение многих лет там информатором работала Катрин Лэн, которая оказалась двойным агентом. Она обеспечивала безопасность многим китайским агентам в США. Благодаря Катрин Лэн американская контрразведка долгие годы не имела хороших результатов в борьбе с китайским шпионажем.

Скромным успехом ФБР можно назвать лишь осуждение Ношира Говадии на 32 года тюрьмы за передачу информации о бомбардировщике В-2 китайским спецслужбам, которые заплатили ему более ста тысяч долларов.

Недавно в США признан виновным в шпионаже 73-летний инженер-консультант, выходец из Китая, натурализованный американец Донгфанг Чан. Более тридцати лет он строил шаттлы и боевые самолёты. Из материалов дела видно, что в конце 1970‑х гг. Чану удалось устроиться инженером в частную компанию RockwellInternational, которая в то время являлась одним из лидеров авиационно-космической промышленности США. Предприятиями компании выполнялись правительственные заказы на разработку и постройку боевых самолётов и космических летательных аппаратов.

Чан проработал на фирме до 1996 г., когда Rockwell International пошла с молотка, и подразделение, занимающееся авиационными и космическими разработками, было куплено другим частным гигантом американской экономики – Boeing. В 2002 г. старый мастер попал было под сокращение. Но после гибели шаттла «Коламбия» в 2003 г. опытному специалисту, заслуги и мастерство которого как инженера космических аппаратов признавали, предложили вернуться на работу в качестве консультанта. Патриот Поднебесной продолжил конспиративно передавать в Пекин информацию о правительственных заказах в рамках космической программы США. И лишь спустя тридцать лет, уже после разоблачения Катрин Лэн, ФБР в ходе расследования установило, что за время своей деятельности в качестве шпиона Чан вынес с предприятия не менее 300 тыс. страниц документации, содержащей важные данные об устройстве американских ракет, прежде всего их стартовой ступени.

По словам Сергея Ивановича, китайская разведка в последние годы выигрывает битву за первенство у ЦРУ. Во многом это происходит потому, что служба в госбезопасности считается одной из самых престижных и высокооплачиваемых в Китае. Численность её сотрудников на сегодняшний день превышает 300 тыс. человек. МГБ располагает подготовленными кадрами, хорошо оснащено новейшими техническими средствами из США, Японии и Европы. Именно на МГБ КНР возлагаются задачи добычи новых технологий и притока финансовых средств в экономику КНР. Причём экономический и научный шпионаж является приоритетным. Сотрудники госбезопасности занимаются укреплением позиций Китая во всех важных для страны регионах мира. Для проведения особо важных мероприятий (как за рубежом, так и внутри страны) при МГБ были созданы свои военные части «народной стражи» и диверсионная команда «Цзюй №5».