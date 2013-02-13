Тайны тюрем спецслужб

Секретные застенки, где пытают заключённых, вновь оказались в центре внимания. Недавно Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге постановил снять гриф секретности с материалов расследования о тайных тюрьмах ЦРУ в Польше. А на днях скандалом закончились сенатские слушания при утверждении на пост директора ЦРУ Джона Бреннана. Ему ставили в вину то, что он закрывал глаза на похищения людей, незаконное удержание их в зарубежных узилищах и пытки.

О тайнах секретных тюрем спецслужб наш обозреватель беседует с правозащитником, историком Сергеем Максимовичем МОРОЗОВЫМ.

Миф о лубянских подвалах

Наш разговор я начал с прямого и несколько бестактного вопроса:

– Сергей Максимович, а вы сидели в подвалах Лубянки?

Ответ Морозова меня ошарашил:

– Нет. В них вообще никто никогда не сидел. Там ведь всегда располагались только склады с различным хозяйственным имуществом.

– А как же народная молва, что из подвалов здания КГБ на Лубянке Колыма и Магадан видны? – не поверил обозреватель «АН». – Где же содержат особо важных подследственных?

Морозов достал из портфеля красную папку и достал из неё несколько пожелтевших бумаг:

– Сейчас спецслужбы держат своих подследственных в Лефортовском изоляторе. А раньше шпионов и контрреволюционеров привозили действительно на Лубянку, но сажали не в подвалы, а в шестиэтажное здание, что находилось во внутреннем дворе. Отсюда и неформальное название тюрьмы – «внутрянка». Вот посмотрите, что она из себя представляла.

На рисунке было с виду обычное здание. Лишь на последнем этаже вместо крыши – прогулочный дворик. Он поделён высокими перегородками на шесть равных площадок. Здесь поодиночке по часу в сутки дышали свежим воздухом заключённые. Узников сюда поднимали на грузовом лифте, двигавшемся долго и с оглушительным лязганьем, или вели мрачными лестничными маршами.

Огромный проём посередине, между лестницами, был затянут проволочной сеткой, чтобы не допустить попыток заключённых покончить жизнь самоубийством, бросившись вниз на бетонный пол. Были и другие тюремные хитрости. Например, номера камерам присваивались не по порядку, а вразнобой, и заключённые не могли узнать не только их общее количество, но даже определить место своего застенка. Стены между камер внутри имели ничем не заполненные пустоты. И узники лишались возможности перестукиваться друг с другом, используя тюремный телеграф. При ударе в стену звук просто растворялся в пустоте и практически не был слышен.

Из лубянской «внутрянки» никогда не было побегов. Здесь действовал режим жесточайшей изоляции. Не давали свиданий, подследственные лишались права переписки с родными.

Однако, несмотря на страшные легенды, заключённых в камерах не избивали и не пытали. В тюрьме на Лубянке не было и специальных пыточных, как в застенках гестапо. Признания из подследственных выбивали кулаками и ногами на допросах, которые проводились в кабинетах следователей, где стояли только столы и наглухо прикрученные к полу табуреты. Кроме изощрённого рукоприкладства в ходу была и пытка бессонницей. Это когда поочерёдно сменяющиеся следователи допрашивают подозреваемого в течение нескольких суток кряду с перерывами на краткий, не более часа, сон. По словам Морозова, некоторые следователи-садисты, такие как Меркулов и Деканозов, зажимали дверью половые органы допрашиваемых. Как свидетельствуют документы, показанные историком, подавляющее большинство заключённых «внутрянки» ждала смерть.

В годы перестройки шесть камер внутренней Лубянской тюрьмы были превращены в музей. Остальные помещения ещё в 1983 г. переоборудованы в кабинеты работников хозяйственных служб КГБ.

Справка АН Из Учётного журнала заключённых внутренней тюрьмы за 1937 год: «Арестованный №365 Бухарин Николай Иванович, 1888–1938 гг. Прибыл 28 февраля 1937 г., выбыл в Лефортово 14 марта 1938 г. Арестованный №1615 Рудзутак Ян Эрнестович, 1887–1938 гг. Прибыл 5 сентября, убыл в Лефортовскую тюрьму 5 октября 1937 г. Арестованный №2068 Туполев Андрей Николаевич. Находился в тюрьме два раза. 17 июня 1939 г. выбыл в Бутырскую тюрьму. Арестованный №2631 Вацетис Иоаким Иоакимович, 1873–1938 гг. Во внутренней тюрьме находился с 10 декабря 1937 г. по 9 января 1938 г., выбыл в Лефортовскую тюрьму». Отметка в Учётном журнале об убытии арестанта в Лефортово или Лефортовскую тюрьму означала расстрел. Всего с 1 января по 31 декабря 1937 г. в Лубянскую тюрьму были помещены 2857 человек. Лишь 24 человека были отпущены домой.

«Чёрные дыры»

Секретные тюрьмы спецслужб на профессиональном сленге не зря называют чёрными дырами. Нередко люди там исчезают бесследно. Сергей Максимович достал из красной папки доклад известной правозащитной американской организации OpenSocietyJustiveInitiative (OSJI). В этом документе подробно рассказывается о 136 случаях незаконного похищения людей и содержания их под стражей в секретных тюрьмах ЦРУ. Время для публикации доклада было выбрано неслучайно: 7 февраля 2013 года в Конгрессе США состоялись слушания, на которых отвечал на вопросы законодателей кандидат на должность директора ЦРУ Джон Бреннан. Этот матёрый шпион уже и так успел снискать сильную критику СМИ за идею применения американских беспилотников против предполагаемых террористов. А тут ещё секретные тюрьмы и пытки в них.

По данным американских правозащитников, похищения людей или их задержания в условиях полной секретности были проведены с помощью других стран. К ним среди прочих относятся: Германия, Австрия, Испания, Италия, Великобритания, Чехия, Дания, Польша.

Секретные центры ЦРУ появились сразу после террористической атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Тогда президент США Джордж Буш согласился, чтобы в них применяли так называемую расширенную технику ведения допроса, которая вполне официально разрешала применение ряда пыток, в том числе лишение сна, круглосуточное пребывание в ярко освещённых помещениях, имитацию утопления.

Например, по информации Associated Рress, террориста Абд аль-Рахима аль-Нашири запугивали, включая у его головы дрель, при этом прикованный к стене аль-Нашири не мог видеть, что у неё отсутствует сверло. Несколько раз офицер ЦРУ приставлял к голове узника незаряженный пистолет и нажимал на курок.

9 декабря польская GazetaWyborcza опубликовала материал, в котором утверждалось, что в стране находится «главная европейская секретная тюрьма ЦРУ». В польских спецслужбах её неофициально назвали «американкой».

Военный эксперт американской организации HumanRightsWatch Марк Гарласко (MarcGarlasco) в интервью газете сообщил, что в Польше находились, как минимум, 24 узника ЦРУ, подозреваемых в терроризме.

Секретный застенок Из инструкции по управлению внутренней (секретной) тюрьмой Управления делами Особого отдела ВЧК, утверждённой 29 марта 1920 года: «Внутренняя (секретная) тюрьма имеет своим назначением содержание под стражей наиболее важных контрреволюционеров и шпионов на то время, пока ведётся по их делам следствие, или тогда, когда в силу известных причин необходимо арестованного совершенно отрезать от внешнего мира, скрыть его местопребывание, абсолютно лишить его возможности каким-либо путём сноситься с волей, бежать и т.п.».

Школа ненависти

В Польше была самая большая секретная тюрьма ЦРУ в Европе. Но в мире эту печальную пальму первенства держит Гуантанамо. По словам правозащитника Морозова, этот лагерь – самый вопиющий в плане нарушения прав человека. Он был создан в 2002 г. при Буше-младшем. Первые обитатели – пособники афганских талибов. Далее – участники операций против США в Афганистане и Ираке. По версии ЦРУ, это бойцы «Талибана» и «Аль-Каиды». Максимум заключённых в тюрьме Гуантанамо было отмечено в 2003–2006 гг. – до 800 человек. Часть узников были отпущены, часть – переданы для суда на родину, часть – переведены в другие места заключения. Ныне их около 200 человек. Американцы называют их террористами, поэтому никакие конвенции о правах на них не распространяются. При этом люди там содержатся без суда и следствия. Бывшие заключённые рассказывают, как их избивали, лишали сна и приковывали цепями. Самое жестокое из насилий – имитация утопления. Из-за условий содержания около 40 заключённых пытались покончить жизнь самоубийством.

Гуантанамо – известная школа ненависти. Отпущенные на волю бывшие террористы или подозреваемые в террористической деятельности становятся руководителями террористических организаций. Так, освобождённый из тюрьмы в 2007 г. Саид Али аль-Шихри в 2009 г. стал заместителем лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове. Более того, американские эксперты признают, что основу этой организации составили именно «выпускники» Гуантанамо. Мулла Закир, лидер талибов, воюющих в афганской провинции Гильменд, тоже ранее отсидел в Гуантанамо. А по данным прежних властей Ливии, в рядах антикаддафистов ещё в самом начале войны в этой стране действовали, как минимум, 300 бывших сидельцев американской тюрьмы ЦРУ.

– Беззаконие только увеличивает насилие. Не зря говорят: посеешь ветер – пожнёшь бурю, – закончил нашу беседу Сергей Морозов.