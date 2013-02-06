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Прослушка

От сверхсекретного «Эшелона» до будущей «Акварели»

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Прослушка

Не зря говорят, молчание – золото. Но люди – не рыбы. Мы не можем жить без обмена информацией. Правда, порой забываем, что за нашими тайнами и секретами ведётся постоянная охота. И военный плакат «Не болтай!» по-прежнему актуален.

О глазах и ушах электронной разведки обозреватель «АН» просил рассказать многих своих знакомых из мира технического шпионажа. Но все шарахались от этой суперзакрытой темы как чёрт от ладана. И лишь полковник в отставке Сергей Валерьевич Н. согласился в рамках дозволенного прокомментировать некоторые данные, полученные автором из открытых источников.

Под СОРМовским колпаком

В начале нашего разговора Сергей Валерьевич демонстративно выложил на стол миниатюрный цифровой диктофон.

– Не против? – спросил он. – А то ведь разрешения судьи на негласную прослушку у меня нет. А я человек законопослушный.

Возражений с моей стороны не было. И уже под диктофонную запись я попросил помочь разобраться в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ. Судя по ней, за последние пять лет только легальный перехват телефонных переговоров и электронной почты российских граждан вырос почти в два раза.

По этим данным, в 2011 г. правоохранительные органы получили от российских судов 466 152 разрешения на прослушивание и запись телефонных переговоров, а также сообщений, передаваемых «по сетям электрической и почтовой связи», то есть на перехват e-mail. Ещё за пять лет до этого, в 2007 г., таких разрешений было выдано всего 265 937, то есть на 75% меньше.

– А чему тут удивляться! – пожал плечами полковник. – Спецслужбы легализуют СОРМ – Систему оперативно-разыскных мероприятий. Она действует уже более двадцати лет и постоянно обновляется. Сегодня СОРМ-1 отвечает за прослушку телефонных линий, включая мобильную связь, СОРМ-2 перехватывает интернет-трафик, а СОРМ-3 должен обеспечивать сбор информации со всех видов связи, её долгосрочное хранение и доступ ко всем данным об абонентах.

– Почти полмиллиона судебных разрешений на прослушку. А как же права человека? Где тайна переписки? Не вторжение ли это в личную жизнь? Куда смотрят правозащитники и Запад? – засыпал вопросами своего собеседника обозреватель «АН».

Сергей Валерьевич усмехнулся:

– На Западе делается то же самое. У них даже специальный термин есть LI (LawfulInterception – законный перехват). Правда, хотя и российская, и западная системы прослушки делают одно дело: перехватывают чужие разговоры и трафик, есть между ними небольшое различие.

Полковник рассказал, что в США и Западной Европе полиция или спецслужбы получают в суде ордер и пересылают его оператору, который снимает информацию и отправляет её в правоохранительные органы. У нас тоже на прослушку надо получить разрешение у судьи. Но оперативник не обязан показывать его никому, кроме своего руководства. Операторы не имеют права знать, чьи переговоры или почту перехватывает спецслужба. Поэтому технически система устроена по-другому: в распоряжении спецслужб есть пункты управления (ПУ СОРМ), которые соединены по защищённому кабелю с серверами оператора. Чтобы поставить кого-то на прослушку, сотруднику спецслужбы достаточно ввести команды на ПУ СОРМ, который находится в здании местного управления спецслужбы.

Говорят, российский подход более гибкий, чем западный: чтобы добавить новые адреса или номера телефонов в СОРМ, офицеру спецслужб не нужно, как на Западе, заново проходить всю юридическую процедуру с пересылкой нового ордера оператору – надо лишь добавить требуемые данные на пункт управления у себя в кабинете.

– Так выходит, нас прослушивают не полмиллиона раз, а намного больше? – спросил полковника журналист.

– Конечно, – ответил Сергей Валерьевич. – Все мы под СОРМовским колпаком ходим. А ещё за нами очень внимательно наблюдают иностранные разведки.

Справка «АН» 

Электронная разведывательная система «Эшелон» – это более ста спутников-шпионов, наземные станции слежения и подслушивания, большое количество суперсовременных и мощных компьютеров (по некоторым данным, в американском Агентстве национальной безопасности (АНБ) работают до 10 только сверхмощных компьютеров «Крей» стоимостью в десятки миллионов долларов каждый). Естественно, действует она в интересах в первую очередь США.

Электронный концлагерь

Ветеран холодной войны прочитал целую лекцию о самой засекреченной, глобальной системе электронного шпионажа «Эшелон».

Она засекает всё: от болтовни по телефону домохозяек и до электронных подписей президента или начальника Генштаба на запуск стратегических ракет. «Фактически КАЖДЫЙ человек в мире, использующий телефон, факс или электронную почту, ежедневно контролируется «Эшелоном», хотя даже и не догадывается об этом. По сути дела, все мы находимся в мировом электронном концлагере.

На сегодняшний день в эту разведывательную сеть входят шпионские ведомства пяти англоязычных стран: Англии – Правительственный штаб коммуникаций (GCHQ); США – Агентство национальной безопасности (АНБ – NSA); Канады – Учреждение безопасности коммуникаций (CSE); Австралии – Управление защиты связи (DSD); Новой Зеландии – Правительственное бюро безопасности коммуникаций (GCSB)

«Эшелон» непрерывно совершенствуется. По словам Сергея Валерьевича, сейчас в обстановке строжайшей секретности АНБ разрабатывает свою систему снятия информации «Тетре 5» («Буря»).

Не хотят отставать и англичане. Ведь в Туманном Альбионе расположена F-83. Эта разведбаза представляет собой самый большой шпионский пункт в мире. Из космоса она похожа на зелёную лужайку, по которой рассыпаны шарики для гольфа – так выглядят защитные кевларовые колпаки радомы (radom) со сложной архитектурой поверхности, защищающие чуткие антенны.

На F-83 работают 1400 инженеров, физиков, лингвистов, математиков, компьютерщиков и 370 сотрудников Министерства обороны. Скромная станция F-83 имеет штат, равный всей МI-5 – службе госбезопасности Британской империи... Станция F-83 не только выполняет функцию самого большого уха в мире, но и служит порталом связи с группировкой спутников-шпионов.

Но не стоит думать, что «Эшелон» занят только спутниковым перехватом. F-83 является одновременно и самым мощным узлом классического радиошпионажа. А самая важная составляющая «Эшелона» – это компьютерная сеть АНБ. Её кодовое имя «Платформа» (Platform), взаимно увязывающая 52 отдельные сети суперкомпьютеров, находящихся в других частях света.

Компьютерные сети местных сетей «Эшелона» ищут в миллионах перехваченных сообщений те, что содержат кодовые слова. Как только суперкомпьютеры отдельной сети обнаруживают ключевое слово – имя, название, номер телефона, телекса, факса, адрес e-mail, «отпечаток» голоса, который у каждого человека индивидуален, как отпечатки пальцев, то данное сообщение особым образом маркируется – шифром из четырёх кодовых цифр – и отправляется в базу.

Мнение эксперта

Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов считает:

– В идеале такая система нужна. Но на пути её создания много трудностей.Разведывательные спутники ходят по своим орбитам, у них свои задачи, спутники системы глобального позиционирования – по своим. Если все данные от них смешать в одну кучу, можно получить огромное количество «грязной» информации. Кроме того, для создания стабильной спутниковой группировки требуется собственная элементная база, которой в России сейчас нет.

Космическая палитра

Впрочем, и в России электронному шпионажу уделяется первостепенное внимание. Давно ушли в прошлое на подслушивающих постах частей особого назначения (ОСНаза) громоздкие катушечные магнитофоны и простые карандаши для быстрой записи текста. Из двадцати триллионов рублей, выделяемых на перевооружение армии и флота, более 900 млн. хотят выделить на разработку многопозиционной спутниковой системы разведки. Проект рассчитан на период не менее пяти лет. Как пишут в прессе, конкурс на разработку основы этой системы выиграл Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени Берга (ЦНИРТИ).

Опытно-конструкторские работы получили наименование «Акварель». В июне ЦНИРТИ должен защитить свой проект, после чего начнутся основные работы. В конечном итоге в российском аналоге западного «Эшелона» будут задействованы предприятия Роскосмоса, специализирующиеся на спутниковых и радиоэлектронных системах связи.

Специалисты говорят, что «Акварель» станет самой грандиозной разведывательной системой России за всю историю. По техническому заданию, наземных приёмо-передающих станций должно быть не менее пяти. Они расположатся от Калининграда до Камчатки. Позже к ним подключатся другие перспективные системы и военные спутники радиолокационной, радиотехнической и видовой разведки.

– Как видим, Россия нынче тоже не намерена лаптем щи хлебать, – с гордостью прокомментировал недавнюю сенсационную новость Сергей Валерьевич. – Думаю, «Акварель» – это лишь часть космической палитры, которую сейчас создают на предприятиях российского оборонного комплекса. Самые крутые разработки электронной разведки по понятным соображениям держатся пока в строжайшем секрете.

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