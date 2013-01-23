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Буря из пустыни

Захлестнёт ли Россию девятый вал ваххабизма?

№ 3(345) от 24.01.2013 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Буря из пустыни

Захват заложников на нефтегазовом комплексе в Алжире. Уничтожение американским беспилотником-дроном 8 человек в Йемене. Убийства журналиста и судьи в Дагестане. Как все эти недавние события могут быть связаны с Джоном Бреннаном?

Рассказать об этом человеке, которого президент Барак Обама предложил на пост нового директора ЦРУ, обозреватель «АН» попросил ветерана советской и российской разведки, полковника в отставке Фарида Умаровича ГУСЕЙНОВА.

Бульдог со знанием арабского

Наш разговор я начал с восточной лести хозяину:

– Фарид Умарович! Вы почти полвека проработали на Ближнем Востоке. Говорят, в нашей разведке вы лучше всех знаете арабский язык…

Полковник Гусейнов возмущённо замахал руками и сразу меня перебил:

– Это неправда! Не знаю, как сейчас, но раньше лучшим знатоком арабского языка считался руководитель Управления «С» – нелегальной разведки – генерал Вадим Кирпиченко. У него вся семья: жена, сын и дочь – тоже прекрасные арабисты.

– А кто в ЦРУ хорошо владеет этим восточным языком?

Фарид Умарович на минуту задумался:

– Думаю, что сейчас таких людей и в самом Лэнгли и в резидентурах на Ближнем Востоке уже немало. А двадцать пять лет назад лучшим знатоком арабского считался Бульдог. Так мы звали за характерную внешность американского резидента в Саудовской Аравии Джона Бреннана. Ох, и много он напакостил СССР…

– Но ведь Бреннан никогда не был напрямую причастен к работе по советской проблематике, – возразил обозреватель «АН». – В те времена он и в Москве не бывал.

Старый разведчик насмешливо посмотрел на журналиста:

– Зато будучи резидентом ЦРУ в Эр-Рияде он имел доступ к ключевым – и богатейшим – членам королевской семьи. Через них он организовал финансирование душманов в Афганистане. Так что и на нём кровь почти 15 тысяч наших ребят, погибших на той войне.

– Правда ли, что именно Бреннан был непосредственным вербовщиком Усамы бен Ладена?

Полковник Гусейнов лишь пожал плечами:

– Это только наша оперативная информация. А документы ЦРУ об этом не рассекретят и через сто лет.

Друг «Братьев-мусульман»?

Фарид Умарович достал из ящика стола толстую папку. Документов с грифами секретности в ней не было. Зато было немало переводов различных материалов из арабской, американской и даже израильской прессы. Обозревателя «АН» поразила резкая реакция различных общественных кругов на предложение Обамы назначить Бреннана на пост директора ЦРУ.

«Кажется, было бы проще выдернуть из тюрьмы в Гуантанамо первого попавшегося парня и дать ему этот пост. Но у Бреннана срок больше, чем у тех парней», – пишет Дэниэл Гринфилд, журналист, специалист по исламу.

Израильская пресса тоже не в восторге от якобы ваххабистской позиции Джона Бреннана. И в качестве аргумента приводит его несколько высказываний. Мол, новый обамовский директор ЦРУ «мыслит» следующим образом (цитата):

«Стратегия президента в отношении стоящей перед нами угрозы абсолютно ясна. Нашим врагом является не «терроризм», потому что терроризм – это не что иное, как тактика. Нашим врагом является не «террор», потому что террор – это состояние ума, и, будучи американцами, мы отказываемся жить в страхе. Мы также не называем нашего врага «джихадистами» или «исламистами», потому что джихад – это священная борьба, законный догмат ислама».

«Более того, описание нашего врага религиозными терминами подтверждает ложь о том, что Соединённые Штаты тем или иным образом ведут войну против ислама. Она распространяется «Аль-Каидой» и её филиалами для оправдания терроризма. На самом деле мы, конечно же, никогда не воевали и не будем воевать с исламом».

На первый взгляд – здравые мысли. Но вот за ними скрываются совсем другие дела. Израильтяне с тревогой отмечают, что Бреннан курировал пересмотр политики США к исламскому миру. Например, в бытность его советником президента «Братья-мусульмане» получили доступ к членам американской администрации и стали считаться чуть ли не «в основном светской организацией». В России эти сторонники ваххабизма считаются террористической организацией и запрещены законом.

– Нового директора ЦРУ уже обвиняют в создании ваххабитского интернационала, – комментирует сообщения о недавних событиях в Алжире полковник Гусейнов. – Ведь, по данным спецслужб, в захвате заложников в пустыне Сахара участвовали радикальные исламисты из семи стран. Эти террористы воевали против Каддафи в Ливии, а сейчас перебрались в Алжир. Завтра они могут совершать теракты в Париже, Лондоне или Нью-Йорке…

Крылатый убийца

По словам Фарида Умаровича, ЦРУ пытается усидеть сразу на двух стульях. С одной стороны, США провозглашают себя ярым борцом с терроризмом и предлагают сейчас любую помощь алжирским спецслужбам в борьбе с радикальными исламистами-ваххабитами. С другой – финансируют и снабжают оружием тех же джихадистов, воюющих в Сирии. Правда, делают это тайно, в основном через спецслужбы Саудовской Аравии, Катара и Египта.

Впрочем, политикой двойных стандартов трудно добиться успеха. И надёжных союзников так не приобретёшь. В подтверждение этой мысли полковник Гусейнов достаёт перевод с арабского заявления Совета по американо-исламским отношениям, находящегося в Каире: «В Джоне Бреннане мы видим архитектора секретной, неподотчётной и неэффективной кампании целенаправленных убийств, которая может нарушать международное законодательство в военной сфере и продолжает разжигать враждебное отношение к нашему государству во всём мире».

– Если в Израиле нового директора ЦРУ называют создателем ваххабистского интернационала, то в Египте его обзывают «крылатым убийцей».

Фарид Умарович зачитывает из своей папки последние сообщения арабских СМИ о расстреле американскими беспилотными летательными аппаратами колонны машин в Йемене. В результате авиаудара погибли восемь человек. Пять из них были женщины и дети.

Бреннера не зря называют создателем практики точечного уничтожения террористов с помощью дронов ЦРУ. За первый срок нахождения Барака Обамы у власти ЦРУ совершило более 340 боевых ударов по объектам террористов с использованием БЛА, в ходе которых погибли более 2,5 тысяч человек.

В мае прошлого года Бреннан, выступая в Международном научном центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, произвёл сенсацию. Он впервые открыто и подробно рассказал об использовании беспилотников для уничтожения подозреваемых в терроре.

Бреннан первым из государственных деятелей США признал, что в результате налётов гибли и мирные граждане, хотя и добавил, что это случалось «крайне редко». Однако, по данным недавнего исследования, проведённого независимой экспертной группой в Вашингтоне, за годы правления Обамы удары беспилотников стали причиной гибели более 300 мирных жителей. Российские эксперты считают эту цифру заниженной в несколько раз.

Справка «АН»

Ваххабизм – это религиозно-политическое течение в суннитском исламе, выступающее за возврат к первоначальным исламским ценностям, строгому соблюдению морально-этических принципов, отказу от роскоши и т.п. По имени его основателя шейха Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба; возникло в Аравии в середине XVIII века. В Саудовской Аравии является официальной идеологией. В последнее время завоёвывает доминирующее положение в Египте и других странах Ближнего Востока.

С начала 90-х медленно, но верно идеология ваххабизма проникает и в Россию. Во многом это происходит из-за миграции из Афганистана, но в первую очередь при поддержке из-за рубежа (Саудовской Аравии и Катара). Кульминацией противостояния ваххабизма с традиционным исламом в Татарстане стало убийство летом 2012 г. имама Валиуллы Якупова и покушение на муфтия Татарстана Ильдуса Файзова. Оба религиозных деятеля пытались ограничить распространение чужеродной исламу экстремистской идеологии. Валиулла Якупов посмертно награждён Орденом Мужества.

Опасность грозит с юга

– С воздуха бурю, идущую из аравийской пустыни, не остановить, – говорит Фарид Умарович. – На какое-то время джихад можно залить «золотым дождём». Это пытается делать Саудовская Аравия на Ближнем Востоке. Мы применили эту тактику в Чечне.

– Бабло побеждает зло? – с иронией спросил обозреватель «АН». – Тогда почему чеченский опыт не работает в Дагестане, Кабардино-Балкарии? Там ведь не только муфтиев традиционного ислама убивают, но и среди бела дня расстреливают журналистов и судей…

Гусейнов ответил:

– Убивают не за идеи, а за деньги. В мире шпионажа их не жалеют. Когда-то саудовские нефтедоллары помогли развалить Советский Союз. Помните, когда до рекордно низкого уровня из-за сговора шейхов с резидентом ЦРУ Беннетом упали цены на нефть. Как выглядели полки наших магазинов при Горбачёве?

– Вы считаете, что этот трюк новый директор ЦРУ повторит и сейчас, чтобы развалить Россию?

– Нет, я не верю в такой же обвал нефтяных и газовых цен, какой был четверть века назад, – покачал головой старый разведчик. – Но финансирование ваххабизма из-за рубежа, думаю, резко возрастёт. И дело только подготовкой проповедников радикального ислама, увы, не ограничится. Зарубежные нефтедоллары прежде всего пойдут на подкуп местных элит, нагнетание сепаратистских настроений в СМИ. А когда девятый вал ваххабизма захлестнёт Северный Кавказ и Поволжье, там до распада России на удельные княжества – рукой подать.

Очень не хочется верить в этот мрачный прогноз. Ведь новое трёхсотлетнее иго наша страна вряд ли переживёт.

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