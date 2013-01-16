//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Слон в разведлавке

Индийские спецслужбы сорвали попытку покушения на Путина в Дели?

№ 1(343) от 17.01.2013 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Слон в разведлавке

Эта новость могла бы стать мировой сенсацией. В конце прошлого года в газете «Индиан экспресс» появилась информация о том, что в ходе проведённой спецоперации арестованы два боевика из экстремистской группировки «Лашкар-э-Тайба» («Легион правоверных»). Они готовили серию терактов во время декабрьского визита в Индию президента России Владимира Путина.

Действительно ли президенту России грозила смертельная опасность или новое «покушение» на Путина – очередные игры иностранных спецслужб? Об этом обозреватель «АН» попытался узнать у высокопоставленного сотрудника российской разведки Николая Алексеевича Н.

Подарок к юбилею

К сообщению индийской газеты мой собеседник отнёсся скептически:

– Наводят тень на плетень. А заодно набивают цену своим спецслужбам. Им, кстати, в декабре исполнилось 125 лет. Вот и решили сделать своеобразный подарок. Мол, индийские силовики отличились в свой юбилей – предотвратили убийство иностранного лидера.

Но обозреватель «АН» продолжал настаивать:

– А может быть, нет дыма без огня? Если Путину ничего не угрожало в Дели, то тогда зачем индийцы пошли на грубое нарушение дипломатического протокола? Почему в последний момент, уже 24 декабря, они перенесли переговоры Путина с премьером Индии Манмоханом Сингхом из дома правительства в резиденцию индийского лидера? Потому что там была более надёжная охрана, состоящая из гуркхов.

Николай Алексеевич усмехнулся:

– Гуркхи здесь ни при чём. Хотя не буду спорить, представители этой непальской касты – прекрасные воины. Двести лет назад гуркхи, вооружённые только своим национальным оружием – ножами кукри, – устояли против английских ружей и пушек. Во Вторую мировую войну в гуркхских батальонах никогда не было пленных и не звучал приказ об отступлении. Они славятся своими преданностью, выучкой, дисциплинированностью и способностью безукоризненно выполнять приказы. Сейчас это лучший индийский спецназ. Но он охраняет не резиденцию премьера и Дом правительства, а президентский дворец у «Ворот Индии». А именно там был центр массовых беспорядков, в которых погибли 20 человек. Люди требовали сурового наказания для шести преступников, зверски изнасиловавших в автобусе 23-летнюю студентку.

Николай Алексеевич рассказал, как в центре Дели полиция и спецназ перекрыли автострады и железные дороги. В те дни были закрыты многие станции метро. Оцепление из гуркхов стояло вокруг «Ворот Индии» и триумфальной арки в центре столицы. Индийские спецслужбы запретили собираться в группы более чем по пять человек. Ведь разъярённая толпа крушила автомобили, требовала отставки руководителей сил правопорядка. В итоге для восстановления нормальной жизни в городе полиция и спецназ пошли на штурм с применением водомётов и слезоточивого газа. Столкновения продолжались с 10 утра до 5 часов вечера. Вот в какой непростой обстановке проходил последний зарубежный визит российского президента.

Откуда грозит опасность?

Покушения на лидеров в Индии, к сожалению, далеко не редкость. Не стёрлось в памяти печально знаменитое убийство Индиры Ганди. Она погибла от рук собственного телохранителя. И это было громадным проколом местных спецслужб.

Впрочем, высшие должностные лица Индии подвергались опасности не только на территории своей страны, но и за рубежом. В мае 1985 года, например, сикхские экстремисты готовили покушение на Раджива Ганди во время его визита в США. Из семи участников заговора пять были арестованы, а двоим удалось скрыться. Ещё ранее загадочная смерть настигла в Ташкенте другого индийского лидера – Лала Бахадура Шастри. Тогда советский КГБ считал, что его отравил собственный повар, завербованный пакистанской разведкой.

Вот и сейчас, по словам Николая Алексеевича, главным своим врагом индийские спецслужбы считают Пакистан. В январе текущего года отношения с этой соседней страной резко обострились. После недавнего убийства двух индийских пограничников, которым пакистанские диверсанты отрезали головы, замаячила угроза новой войны. А ведь у Индии и Пакистана есть ядерное оружие.

К сожалению, создаётся впечатление, что об этом забывают те, кто хочет погреть руки на новом индо-пакистанском конфликте. Только в последнее время, по данным индийских спецслужб, экстремистские организации получили из западных источников через Пакистан: новейшее автоматическое оружие; ракеты типа «Стингер»; пластиковую взрывчатку Semtex; более 15 типов взрывных радиоустройств, работающих на частотах 35–120 МГц (Великобритания); радиопередающие сигнальные системы типа «Челенджер-4000», используемые для осуществления взрывов на больших расстояниях от пункта управления (США); оптические устройства и двулучевые прожектора узконаправленного излучения света в 100 тыс. свечей, используемые для ведения стрельбы в ночных условиях (США), и другие средства для диверсионной деятельности. К новым видам оружия, которыми сейчас располагают террористы, относятся радиоуправляемые модели самолётов и вертолётов, которые способны доставить взрывчатку на расстояние около 1 км при высоте полёта 200 метров. Это затрудняет их обнаружение и обезвреживание. Такие «игрушки» производят в Канаде.

Ответный шаг

Не секрет, что Индия сейчас первый покупатель на рынке вооружений. Об этом красноречиво свидетельствует и наша справка. Но последние события показывают: стране необходимы не только российские танки, самолёты, подлодки и авианесущие корабли, но и средства борьбы с терроризмом. Индийский слон может многое приобрести в современной разведлавке для отражения атак противника.

Например, теракты в Мумбае выявили слабую подготовленность и вооружённость индийских спецслужб, в частности их силовых структур.

В результате террористы были уничтожены лишь через 60 часов после нападения. При этом ликвидация последнего очага сопротивления в отеле «Тадж-Махал» продемонстрировала, что спецслужбы Индии не имели нужного современного оружия и специальной техники. Этим отчасти объясняется и большое число жертв, превысившее 170 человек.

– Но наши индийские коллеги делают правильные выводы из допущенных ошибок, – сказал в конце разговора Николай Алексеевич. – На днях сменилось руководство индийской спецслужбы, отвечающей за внутреннюю безопасность. Главой IntelligenceBureau (IB) назначен Раджив Ибрагим. Как предполагается, данный пост он будет занимать в течение двух лет. Ранее Ибрагим уже находился на службе в IB, но на другой должности. Тогда он активно занимался антитеррористической деятельностью, а также имел отношение к борьбе с киберпреступностью. Соратники по цеху описывают его как одного из лучших офицеров, к тому же спокойного и выдержанного, с врождённым талантом к сбору и анализу информации. Надеюсь, под его руководством индийские спецслужбы не допустят терактов и покушений.

Справка «АН»

Согласно данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в период с 2005 по 2012 г. Индия потратила на покупку иностранных вооружений почти 28 миллиардов долларов. По заявлениям официальных индийских источников, в ближайшие десять лет на эти нужды будет израсходовано ещё около ста миллиардов. Таким образом, Индия надёжно закрепится на первом месте в списке покупателей вооружений и военной техники. За прошлый год военно-техническое сотрудничество с Индией принесло России около 3,6 млрд. долларов, или 27% от общего дохода «Рособоронэкспорта».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//live

«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//В мире

В Совфеде оценили слова депутата Рады о том, что РФ выступает "воюющей стороной" в вопросе Крыма

В Совфеде оценили слова депутата Рады о том, что РФ выступает "воюющей стороной" в вопросе Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в пятницу оценил слова депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что Россия "выступает воюющей стороной" в вопросе Крыма.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Американские банки сдали Конгрессу данные о счетах россиян

Американские банки сдали Конгрессу данные о счетах россиян

Сегодня стало известно, что крупные американские банки передали Конгрессу США данные о счетах Дональда Трампа и граждан России. Эти данные запросил комитет по финансовым услугам Палаты представителей.

//Политика

Зеленский насмешил шутовством на встрече с Эрдоганом

Зеленский насмешил шутовством на встрече с Эрдоганом

Неопытность главы Украины сыграла с ним злую шутку. Во время прохода с Эрдоганом Зеленский выглядел, как придворный шут, попав в конфуз, из-за которого киевские СМИ назвали его президентом-неумехой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Захар Прилепин сообщил о потерях бойцов ДНР во время летнего перемирия в Донбассе

Захар Прилепин сообщил о потерях бойцов ДНР во время летнего перемирия в Донбассе

Народная милиция ДНР продолжает нести потери в зоне боевых действий в Донбассе, несмотря на действующее с 21 июля летнее перемирие. Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Захар Прилепин.

//Непознанное

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

В декабре 2019 года Землю ждет столкновение с планетой Нибиру, что приведет к концу света. С таким предсказанием выступили астрономы, утверждается в заметке, выложенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Елена Цыплакова: Кино должно говорить о важном

Елена Цыплакова: Кино должно говорить о важном

Народная артистка РФ, актриса и режиссер Елена Цыплакова рассказала «Аргументам Недели» о том, что делает кино искусством и как ее фильмы повлияли на реальную жизнь людей.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//В мире

В МИД России прокомментировали "японские" Курилы на карте Олимпиады-2020

В МИД России прокомментировали "японские" Курилы на карте Олимпиады-2020

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на опубликованную Токио карту предстоящей Олимпиады, где курильские острова являются частью Японии.

//Новости СМИ2

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: пенсионерка порезала мужа вместо колбасы в Новосибирске

Горячий ТОП региональных новостей: пенсионерка порезала мужа вместо колбасы в Новосибирске

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: противопожарный режим в одном из районов Камчатки, убийство на Ставрополье и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Непознанное

Опубликован гороскоп Павла Глобы для знаков, которых ждет удача осенью 2019 года

Опубликован гороскоп Павла Глобы для знаков, которых ждет удача осенью 2019 года

Людей, которые рождены под знаками Близнецов, Льва и Весов, ждет удача осенью 2019 года. Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы, появившемся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Происшествия

Упавшее в центре Москвы дерево полностью заблокировало проезд

Упавшее в центре Москвы дерево полностью заблокировало проезд

В центре Москвы дерево упало на автомобиль и заблокировало проезд транспорта. Соответствующую информацию днем в пятницу, 9 августа, предоставил осведомленный источник в экстренных службах.

//Здоровье

Семь вероятных признаков появления в организме раковой опухоли назвал онколог

Семь вероятных признаков появления в организме раковой опухоли назвал онколог

Обозначены семь симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии в организме злокачественного образования. Соответствующую информацию в разговоре со СМИ озвучил российский онколог Сергей Абашин.

//Общество

Очередной «прокол» национальной латвийской авиакомпании airBaltic

Очередной «прокол» национальной латвийской авиакомпании airBaltic

В небе над Литвой «развернули» самолет латвийской национальной компании airBaltic, который летел из Риги в Венецию.

//Шоу-бизнес

Помощница Петросяна впервые показала юмориста на своей страничке в соцсети

Помощница Петросяна впервые показала юмориста на своей страничке в соцсети

Молодая помощница и предполагаемая возлюбленная Евгения Петросяна впервые показала юмориста на своей страничке в социальной сети. Оказалось, что мужчина и женщина сейчас вместе находятся в Ялте.

//Новости партнеров

//В мире

Глава МИД Латвии упрекнул Россию в «дипломатическом хамстве»

Глава МИД Латвии упрекнул Россию в «дипломатическом хамстве»

Напомним, что в субботу, в Москве прошла очередная акция оппозиции, протестующей против не допуска независимых кандидатов в Московскую думу. Глава МИД Латвии высказался очередной раз по данному поводу.

//В мире

Глава МИД Латвии упрекнул Россию в «дипломатическом хамстве»

Глава МИД Латвии упрекнул Россию в «дипломатическом хамстве»

Напомним, что в субботу, в Москве прошла очередная акция оппозиции, протестующей против не допуска независимых кандидатов в Московскую думу. Глава МИД Латвии высказался очередной раз по данному поводу.

//Происшествия

В Белоруссии грибник нашел в лесу боевую ракету

В Белоруссии грибник нашел в лесу боевую ракету

Неразорвавшуюся ракету системы залпового огня «Смерч» нашел житель одного из районов Белоруссии. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

//В мире

Прогноз о проигрыше США России в Третьей мировой войне обнародовали в прессе

Прогноз о проигрыше США России в Третьей мировой войне обнародовали в прессе

Соединенные Штаты должны проиграть Российской Федерации по итогам нового глобального конфликта. Соответствующий прогноз появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Синоптики рассказали, ожидаются ли природные катаклизмы в Москве в пятницу

Синоптики рассказали, ожидаются ли природные катаклизмы в Москве в пятницу

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова днем в пятницу, 9 августа, рассказала, ожидаются ли в течение сегодняшнего дня в столице природные катаклизмы или сильные ливни.

//В мире

Президент Сербии: страна не будет вступать ни в какие военные блоки

Президент Сербии: страна не будет вступать ни в какие военные блоки

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 9 августа, в рамках беседы с журналистами заявил, что его страна не намерена вступать в Североатлантический альянс или любые другие военные союзы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
2

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?
3

Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили
4

Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора
5

Новое лицо России. Кто пришёл на смену учёным, спортсменам, артистам?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры