Слон в разведлавке

Эта новость могла бы стать мировой сенсацией. В конце прошлого года в газете «Индиан экспресс» появилась информация о том, что в ходе проведённой спецоперации арестованы два боевика из экстремистской группировки «Лашкар-э-Тайба» («Легион правоверных»). Они готовили серию терактов во время декабрьского визита в Индию президента России Владимира Путина.

Действительно ли президенту России грозила смертельная опасность или новое «покушение» на Путина – очередные игры иностранных спецслужб? Об этом обозреватель «АН» попытался узнать у высокопоставленного сотрудника российской разведки Николая Алексеевича Н.

Подарок к юбилею

К сообщению индийской газеты мой собеседник отнёсся скептически:

– Наводят тень на плетень. А заодно набивают цену своим спецслужбам. Им, кстати, в декабре исполнилось 125 лет. Вот и решили сделать своеобразный подарок. Мол, индийские силовики отличились в свой юбилей – предотвратили убийство иностранного лидера.

Но обозреватель «АН» продолжал настаивать:

– А может быть, нет дыма без огня? Если Путину ничего не угрожало в Дели, то тогда зачем индийцы пошли на грубое нарушение дипломатического протокола? Почему в последний момент, уже 24 декабря, они перенесли переговоры Путина с премьером Индии Манмоханом Сингхом из дома правительства в резиденцию индийского лидера? Потому что там была более надёжная охрана, состоящая из гуркхов.

Николай Алексеевич усмехнулся:

– Гуркхи здесь ни при чём. Хотя не буду спорить, представители этой непальской касты – прекрасные воины. Двести лет назад гуркхи, вооружённые только своим национальным оружием – ножами кукри, – устояли против английских ружей и пушек. Во Вторую мировую войну в гуркхских батальонах никогда не было пленных и не звучал приказ об отступлении. Они славятся своими преданностью, выучкой, дисциплинированностью и способностью безукоризненно выполнять приказы. Сейчас это лучший индийский спецназ. Но он охраняет не резиденцию премьера и Дом правительства, а президентский дворец у «Ворот Индии». А именно там был центр массовых беспорядков, в которых погибли 20 человек. Люди требовали сурового наказания для шести преступников, зверски изнасиловавших в автобусе 23-летнюю студентку.

Николай Алексеевич рассказал, как в центре Дели полиция и спецназ перекрыли автострады и железные дороги. В те дни были закрыты многие станции метро. Оцепление из гуркхов стояло вокруг «Ворот Индии» и триумфальной арки в центре столицы. Индийские спецслужбы запретили собираться в группы более чем по пять человек. Ведь разъярённая толпа крушила автомобили, требовала отставки руководителей сил правопорядка. В итоге для восстановления нормальной жизни в городе полиция и спецназ пошли на штурм с применением водомётов и слезоточивого газа. Столкновения продолжались с 10 утра до 5 часов вечера. Вот в какой непростой обстановке проходил последний зарубежный визит российского президента.

Откуда грозит опасность?

Покушения на лидеров в Индии, к сожалению, далеко не редкость. Не стёрлось в памяти печально знаменитое убийство Индиры Ганди. Она погибла от рук собственного телохранителя. И это было громадным проколом местных спецслужб.

Впрочем, высшие должностные лица Индии подвергались опасности не только на территории своей страны, но и за рубежом. В мае 1985 года, например, сикхские экстремисты готовили покушение на Раджива Ганди во время его визита в США. Из семи участников заговора пять были арестованы, а двоим удалось скрыться. Ещё ранее загадочная смерть настигла в Ташкенте другого индийского лидера – Лала Бахадура Шастри. Тогда советский КГБ считал, что его отравил собственный повар, завербованный пакистанской разведкой.

Вот и сейчас, по словам Николая Алексеевича, главным своим врагом индийские спецслужбы считают Пакистан. В январе текущего года отношения с этой соседней страной резко обострились. После недавнего убийства двух индийских пограничников, которым пакистанские диверсанты отрезали головы, замаячила угроза новой войны. А ведь у Индии и Пакистана есть ядерное оружие.

К сожалению, создаётся впечатление, что об этом забывают те, кто хочет погреть руки на новом индо-пакистанском конфликте. Только в последнее время, по данным индийских спецслужб, экстремистские организации получили из западных источников через Пакистан: новейшее автоматическое оружие; ракеты типа «Стингер»; пластиковую взрывчатку Semtex; более 15 типов взрывных радиоустройств, работающих на частотах 35–120 МГц (Великобритания); радиопередающие сигнальные системы типа «Челенджер-4000», используемые для осуществления взрывов на больших расстояниях от пункта управления (США); оптические устройства и двулучевые прожектора узконаправленного излучения света в 100 тыс. свечей, используемые для ведения стрельбы в ночных условиях (США), и другие средства для диверсионной деятельности. К новым видам оружия, которыми сейчас располагают террористы, относятся радиоуправляемые модели самолётов и вертолётов, которые способны доставить взрывчатку на расстояние около 1 км при высоте полёта 200 метров. Это затрудняет их обнаружение и обезвреживание. Такие «игрушки» производят в Канаде.

Ответный шаг

Не секрет, что Индия сейчас первый покупатель на рынке вооружений. Об этом красноречиво свидетельствует и наша справка. Но последние события показывают: стране необходимы не только российские танки, самолёты, подлодки и авианесущие корабли, но и средства борьбы с терроризмом. Индийский слон может многое приобрести в современной разведлавке для отражения атак противника.

Например, теракты в Мумбае выявили слабую подготовленность и вооружённость индийских спецслужб, в частности их силовых структур.

В результате террористы были уничтожены лишь через 60 часов после нападения. При этом ликвидация последнего очага сопротивления в отеле «Тадж-Махал» продемонстрировала, что спецслужбы Индии не имели нужного современного оружия и специальной техники. Этим отчасти объясняется и большое число жертв, превысившее 170 человек.

– Но наши индийские коллеги делают правильные выводы из допущенных ошибок, – сказал в конце разговора Николай Алексеевич. – На днях сменилось руководство индийской спецслужбы, отвечающей за внутреннюю безопасность. Главой IntelligenceBureau (IB) назначен Раджив Ибрагим. Как предполагается, данный пост он будет занимать в течение двух лет. Ранее Ибрагим уже находился на службе в IB, но на другой должности. Тогда он активно занимался антитеррористической деятельностью, а также имел отношение к борьбе с киберпреступностью. Соратники по цеху описывают его как одного из лучших офицеров, к тому же спокойного и выдержанного, с врождённым талантом к сбору и анализу информации. Надеюсь, под его руководством индийские спецслужбы не допустят терактов и покушений.