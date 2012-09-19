Тени послов

Гибель в Ливии американского посла Криса Стивенса и ещё троих работников посольства – это начало новой войны против дипломатов. На днях «Аль-Каида» призвала своих сторонников сжигать посольства и убивать неверных в знак протеста против фильма «Невиновность мусульман», который был создан в США.

«Пусть шаг по изгнанию посольств будет шагом за освобождение мусульманских стран от гегемонии США», – говорится в заявлении «Аль-Каиды».

Волна террора против дипломатов может захлестнуть и представительства других государств. Кто и как обеспечивает безопасность посольств и дипломатов? Об этом наш обозреватель попросил рассказать своего давнего знакомого, сотрудника одной из российских спецслужб Сергея Витальевича Н.

Шутки кончились

Лет пятнадцать назад, когда мы познакомились в одной очень жаркой стране, молодой лейтенант охранял посла России. Он оказался человеком с юмором, поэтому сразу поинтересовался:

– Что хотите от меня получить: списки резидентуры или советы террористам по захвату посольств?

И сейчас Сергей Витальевич начал разговор в том же шутливом тоне:

– Продолжаете писать учебное пособие для «Аль-Каиды»? Нужен консультант? Но учтите, я больше не работаю тенью посла. Из простых телохранителей в мелкое начальство выбился.

После ливийской трагедии мне было не до шуток. Я прямо спросил, что он думает о случившемся там?

– Вы, журналисты, выдвигаете много версий. Но ещё больше всё путаете. Например, писали о гибели вместе с послом двоих морских пехотинцев. Но в Ливии, в отличие от Москвы, охрану посольства несли не морпехи, а частные лица – бывшие спецназовцы. Их и грохнули. Только сейчас туда направлены полсотни профессионалов из антитеррористического батальона 4-й бригады морской пехоты США. А следователи из ФБР до сих пор боятся туда сунуться. В очередной раз отложили визит в Ливию. Бред и то, что на американцев покушались сторонники Каддафи.

– А кто же? Опять на мёртвого бен Ладена всё валить будете? – с ехидцей спросил я у своего собеседника.

Сотрудник спецслужб усмехнулся:

– Бен Ладен – это знамя. Под ним теперь пойдут десятки, а может, сотни террористических организаций. Главное для боевиков – чтобы кроме идей ещё и деньги были. А в ливийском Бенгази они водились. Думаю, из-за них и погибли американцы.

Спецоперация «Стингер»

Почуяв интересную информацию, обозреватель «АН» перешёл в атаку:

– У вас есть своя версия? Или будете повторять традиционную про месть «Аль-Каиды» за гибель одного из своих лидеров – ливийца Яхья эль-Луби?

Сергей Витальевич сначала замялся, а потом махнул рукой:

– Есть кое-какая информация. Понятное дело, все детали не могу раскрывать, но о том, что можно, расскажу.

Офицер свой рассказ начал с истории. Последний раз американский посол был убит в феврале 1978 года в Кабуле. Говорят, он слишком много узнал о начале транзита афганского героина в Западную Европу. В этой спецоперации были замешаны влиятельные люди из ЦРУ и Госдепартамента США. Деньги от продажи наркотиков шли не только на подготовку свержения просоветского режима в Кабуле, но и оседали в карманах высокопоставленных лиц в Вашингтоне и Лэнгли. Посол хотел об этом сообщить президенту и Конгрессу. Не успел.

И в Ливии повторилась та же история. Но тут на кону стояли не поставки наркотиков, а распространение по всему миру переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Причём не советских, что официально поставлялись ещё режиму Каддафи, а американских «Стингеров». Их в Бенгази тайно доставляли в больших количествах агенты западных спецслужб «местным революционерам». Но среди боевиков-исламистов тогда ещё мало кто умел пользоваться этим грозным оружием. Да и авиация режима Каддафи вскоре оказалась уничтоженной при агрессии НАТО. Надобность в «Стингерах» отпала, а вот тайный склад этого оружия в Бенгази остался. Именно для его инспекции и ехал посол вместе с бывшим американским спецназовцем Гленом Догерти, выполнявшим разведзадачу по поиску и уничтожению переносных зенитно-ракетных комплексов в Ливии.

Сорокадвухлетний Глен Догерти был военным ветераном, отмеченным государственными наградами. Как говорится в заявлении госсекретаря США Хиллари Клинтон, он служил во многих горячих точках, в том числе в Афганистане, Ираке, Центральной Америке и на Ближнем Востоке. А в Ливии выполнял задачу огромной важности. Ведь «Стингеры» в руках террористов – реальная угроза полётам не только военной, но и гражданской авиации.

Посол, опираясь на разведданые Глена Догерти, собирался поставить президента Обаму в известность о тайном складе «Стингеров» в Бенгази. Но тоже не успел.

Госдепартамент США за несколько дней до атаки знал о возможном нападении на американское консульство в Бенгази, однако не предупредил дипломатов об опасности. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на высокопоставленные источники.

По данным источников издания, после нападения из консульства пропали некоторые конфиденциальные документы, в том числе список ливийцев, сотрудничающих с американцами, и бумаги, связанные с нефтяными контрактами. Говорят, также исчезли все данные о поставках ПЗРК в Сирию.

Справка «АН»

Посол США в Ливии Крис Стивенс убит в ливийском городе Бенгази.

52-летний доктор юридических наук и магистр военных наук, свободно владеющий арабским и французским языками, он выполнял важные секретные миссии более двадцати лет: в Саудовской Аравии (нефтеполитика), Палестине (борьба за власть в руководстве Палестины, «опека» Махмуда Аббаса), Египте (контакты с «Братьями-мусульманами» и оппозиционными либералами), Сирии (контакты с местными разрозненными оппозиционными группировками, координация их действий в подготовке к будущей войне).

В перерывах между зарубежными вояжами числился в Вашингтоне:

– спец. помощник замгоссекретаря США по политическим вопросам;

– эксперт сенатского комитета по иностранным делам;

– ведущий сотрудник Бюро по делам Ближнего Востока Госдепа США – Иран (в первую очередь), Египет, Ливия, Сирия, Тунис, Марокко.

В 2007–2009 гг. работал под прикрытием в Ливийской Джамахирии – замруководителя диппредставительства США. С марта по ноябрь 2011 г. – спецпредставитель, куратор от США, в Национальном переходном совете (руководящем органе антикаддафистских террористов). В мае 2012 г. прибыл в Ливию в качестве посла.

Сверхсекретный «Заслон»

Убийство послов всё же дело не очень частое. Ведь оно вызывает огромный международный скандал и даже является поводом для объявления войны. Чтобы этого не произошло, все страны стараются максимально обеспечить безопасность дипломатов. Внешнюю охрану посольств несут местные полицейские. А вот за внутреннюю отвечают военные в самой разной форме.

У американцев в Москве посольство по традиции охраняют морские пехотинцы. Вояки они вроде бы хорошие, но при выполнении специфических задач порой допускают проколы.

Например, как-то дезертировавший из своей воинской части в Рязани солдатик по имени Вася незаметно от американских морпехов перемахнул через двухметровый забор и забрался в апартаменты временного поверенного США в России Джона Теффта, которого в тот день не было дома. Там непрошеный гость всю ночь боролся с «зелёным змием» в богатом баре. Потом он решил принять ванну и постирать в ней свои солдатские портянки. За этим «благородным» занятием его и застукал комендант здания. Прозевавшим Васю бравым морпехам Джону и Джеку – охранникам американского жилого комплекса – начальство задало суровую взбучку.

У наших посольств за рубежом забор резиденции охраняется, как государственная граница. Отвечают за это люди, не один год носившие раньше зелёные фуражки. Как правило, именно бывшие «погранцы» являются офицерами безопасности в российских дипломатических представительствах. Но личными телохранителями – тенями послов – являются бойцы сверхсекретного спецназа «Заслон».

Полностью отряд сформирован в структуре СВР в 1998 году. Но указ о его создании появился 24 марта 1997-го. С работой этого спецназа связано много «легенд». Например, об устранении предателей и диверсиях за рубежом. Мой собеседник категорически опроверг это. Ещё лет десять назад бывший тогда директором СВР Сергей Лебедев официально заявил, что в структуре российской внешней разведки нет диверсионных подразделений.

Спецназовцы «Заслона» охраняют послов и других особо важных лиц дипломатических представительств далеко не во всех странах, а там, где им угрожает реальная опасность. Сейчас – это прежде всего Северная Африка и Ближний Восток. Все сотрудники имеют прекрасную физическую форму, а также хорошие знания по всем аспектам работы антитеррористических подразделений.

Парни из «Заслона» – настоящие профессионалы. Они работают в очень тяжёлых условиях, нередко, как это было в Афганистане и Ираке, в настоящей боевой обстановке. Поэтому всего за время существования отряда есть 4 погибших и 7 человек ранено при исполнении служебного долга. Свыше сорока раз бойцами «Заслона» применялось оружие на территории других государств. Подчиняются они директору СВР. В штате отряда 300 человек.

Под конец нашей беседы Сергей Витальевич снова начал шутить. На мой вопрос, что самое трудное в работе телохранителя, ответил:

– Охранять посла на пляже. Оружие трудно прятать. Мой напарник однажды засунул пистолет в плавки. Так на него все окрестные женщины смотрели с таким восхищением…