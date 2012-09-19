//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Тени послов

Как охраняют дипломатов в неспокойных странах

№ 36(328) от 20.09.2012 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Тени послов
Крис Стивенс

Гибель в Ливии американского посла Криса Стивенса и ещё троих работников посольства – это начало новой войны против дипломатов. На днях «Аль-Каида» призвала своих сторонников сжигать посольства и убивать неверных в знак протеста против фильма «Невиновность мусульман», который был создан в США.

«Пусть шаг по изгнанию посольств будет шагом за освобождение мусульманских стран от гегемонии США», – говорится в заявлении «Аль-Каиды».

Волна террора против дипломатов может захлестнуть и представительства других государств. Кто и как обеспечивает безопасность посольств и дипломатов? Об этом наш обозреватель попросил рассказать своего давнего знакомого, сотрудника одной из российских спецслужб Сергея Витальевича Н.

Шутки кончились

Лет пятнадцать назад, когда мы познакомились в одной очень жаркой стране, молодой лейтенант охранял посла России. Он оказался человеком с юмором, поэтому сразу поинтересовался:

– Что хотите от меня получить: списки резидентуры или советы террористам по захвату посольств?

И сейчас Сергей Витальевич начал разговор в том же шутливом тоне:

– Продолжаете писать учебное пособие для «Аль-Каиды»? Нужен консультант? Но учтите, я больше не работаю тенью посла. Из простых телохранителей в мелкое начальство выбился.

После ливийской трагедии мне было не до шуток. Я прямо спросил, что он думает о случившемся там?

– Вы, журналисты, выдвигаете много версий. Но ещё больше всё путаете. Например, писали о гибели вместе с послом двоих морских пехотинцев. Но в Ливии, в отличие от Москвы, охрану посольства несли не морпехи, а частные лица – бывшие спецназовцы. Их и грохнули. Только сейчас туда направлены полсотни профессионалов из антитеррористического батальона 4-й бригады морской пехоты США. А следователи из ФБР до сих пор боятся туда сунуться. В очередной раз отложили визит в Ливию. Бред и то, что на американцев покушались сторонники Каддафи.

– А кто же? Опять на мёртвого бен Ладена всё валить будете? – с ехидцей спросил я у своего собеседника.

Сотрудник спецслужб усмехнулся:

– Бен Ладен – это знамя. Под ним теперь пойдут десятки, а может, сотни террористических организаций. Главное для боевиков – чтобы кроме идей ещё и деньги были. А в ливийском Бенгази они водились. Думаю, из-за них и погибли американцы.

Спецоперация «Стингер»

Почуяв интересную информацию, обозреватель «АН» перешёл в атаку:

– У вас есть своя версия? Или будете повторять традиционную про месть «Аль-Каиды» за гибель одного из своих лидеров – ливийца Яхья эль-Луби?

Сергей Витальевич сначала замялся, а потом махнул рукой:

– Есть кое-какая информация. Понятное дело, все детали не могу раскрывать, но о том, что можно, расскажу.

Офицер свой рассказ начал с истории. Последний раз американский посол был убит в феврале 1978 года в Кабуле. Говорят, он слишком много узнал о начале транзита афганского героина в Западную Европу. В этой спецоперации были замешаны влиятельные люди из ЦРУ и Госдепартамента США. Деньги от продажи наркотиков шли не только на подготовку свержения просоветского режима в Кабуле, но и оседали в карманах высокопоставленных лиц в Вашингтоне и Лэнгли. Посол хотел об этом сообщить президенту и Конгрессу. Не успел.

И в Ливии повторилась та же история. Но тут на кону стояли не поставки наркотиков, а распространение по всему миру переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Причём не советских, что официально поставлялись ещё режиму Каддафи, а американских «Стингеров». Их в Бенгази тайно доставляли в больших количествах агенты западных спецслужб «местным революционерам». Но среди боевиков-исламистов тогда ещё мало кто умел пользоваться этим грозным оружием. Да и авиация режима Каддафи вскоре оказалась уничтоженной при агрессии НАТО. Надобность в «Стингерах» отпала, а вот тайный склад этого оружия в Бенгази остался. Именно для его инспекции и ехал посол вместе с бывшим американским спецназовцем Гленом Догерти, выполнявшим разведзадачу по поиску и уничтожению переносных зенитно-ракетных комплексов в Ливии.

Сорокадвухлетний Глен Догерти был военным ветераном, отмеченным государственными наградами. Как говорится в заявлении госсекретаря США Хиллари Клинтон, он служил во многих горячих точках, в том числе в Афганистане, Ираке, Центральной Америке и на Ближнем Востоке. А в Ливии выполнял задачу огромной важности. Ведь «Стингеры» в руках террористов – реальная угроза полётам не только военной, но и гражданской авиации.

Посол, опираясь на разведданые Глена Догерти, собирался поставить президента Обаму в известность о тайном складе «Стингеров» в Бенгази. Но тоже не успел.

Госдепартамент США за несколько дней до атаки знал о возможном нападении на американское консульство в Бенгази, однако не предупредил дипломатов об опасности. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на высокопоставленные источники.

По данным источников издания, после нападения из консульства пропали некоторые конфиденциальные документы, в том числе список ливийцев, сотрудничающих с американцами, и бумаги, связанные с нефтяными контрактами. Говорят, также исчезли все данные о поставках ПЗРК в Сирию.

Справка «АН»

Посол США в Ливии Крис Стивенс убит в ливийском городе Бенгази.

52-летний доктор юридических наук и магистр военных наук, свободно владеющий арабским и французским языками, он выполнял важные секретные миссии более двадцати лет: в Саудовской Аравии (нефтеполитика), Палестине (борьба за власть в руководстве Палестины, «опека» Махмуда Аббаса), Египте (контакты с «Братьями-мусульманами» и оппозиционными либералами), Сирии (контакты с местными разрозненными оппозиционными группировками, координация их действий в подготовке к будущей войне).

В перерывах между зарубежными вояжами числился в Вашингтоне:

– спец. помощник замгоссекретаря США по политическим вопросам;

– эксперт сенатского комитета по иностранным делам;

– ведущий сотрудник Бюро по делам Ближнего Востока Госдепа США – Иран (в первую очередь), Египет, Ливия, Сирия, Тунис, Марокко.

В 2007–2009 гг. работал под прикрытием в Ливийской Джамахирии – замруководителя диппредставительства США. С марта по ноябрь 2011 г. – спецпредставитель, куратор от США, в Национальном переходном совете (руководящем органе антикаддафистских террористов). В мае 2012 г. прибыл в Ливию в качестве посла.

Сверхсекретный «Заслон»

Убийство послов всё же дело не очень частое. Ведь оно вызывает огромный международный скандал и даже является поводом для объявления войны. Чтобы этого не произошло, все страны стараются максимально обеспечить безопасность дипломатов. Внешнюю охрану посольств несут местные полицейские. А вот за внутреннюю отвечают военные в самой разной форме.

У американцев в Москве посольство по традиции охраняют морские пехотинцы. Вояки они вроде бы хорошие, но при выполнении специфических задач порой допускают проколы.

Например, как-то дезертировавший из своей воинской части в Рязани солдатик по имени Вася незаметно от американских морпехов перемахнул через двухметровый забор и забрался в апартаменты временного поверенного США в России Джона Теффта, которого в тот день не было дома. Там непрошеный гость всю ночь боролся с «зелёным змием» в богатом баре. Потом он решил принять ванну и постирать в ней свои солдатские портянки. За этим «благородным» занятием его и застукал комендант здания. Прозевавшим Васю бравым морпехам Джону и Джеку – охранникам американского жилого комплекса – начальство задало суровую взбучку.

У наших посольств за рубежом забор резиденции охраняется, как государственная граница. Отвечают за это люди, не один год носившие раньше зелёные фуражки. Как правило, именно бывшие «погранцы» являются офицерами безопасности в российских дипломатических представительствах. Но личными телохранителями – тенями послов – являются бойцы сверхсекретного спецназа «Заслон».

Полностью отряд сформирован в структуре СВР в 1998 году. Но указ о его создании появился 24 марта 1997-го. С работой этого спецназа связано много «легенд». Например, об устранении предателей и диверсиях за рубежом. Мой собеседник категорически опроверг это. Ещё лет десять назад бывший тогда директором СВР Сергей Лебедев официально заявил, что в структуре российской внешней разведки нет диверсионных подразделений.

Спецназовцы «Заслона» охраняют послов и других особо важных лиц дипломатических представительств далеко не во всех странах, а там, где им угрожает реальная опасность. Сейчас – это прежде всего Северная Африка и Ближний Восток. Все сотрудники имеют прекрасную физическую форму, а также хорошие знания по всем аспектам работы антитеррористических подразделений.

Парни из «Заслона» – настоящие профессионалы. Они работают в очень тяжёлых условиях, нередко, как это было в Афганистане и Ираке, в настоящей боевой обстановке. Поэтому всего за время существования отряда есть 4 погибших и 7 человек ранено при исполнении служебного долга. Свыше сорока раз бойцами «Заслона» применялось оружие на территории других государств. Подчиняются они директору СВР. В штате отряда 300 человек.

Под конец нашей беседы Сергей Витальевич снова начал шутить. На мой вопрос, что самое трудное в работе телохранителя, ответил:

– Охранять посла на пляже. Оружие трудно прятать. Мой напарник однажды засунул пистолет в плавки. Так на него все окрестные женщины смотрели с таким восхищением…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//В мире

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил принятие Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы Украины.

//В мире

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

//Политика

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове: он работал в администрации Кремля, но несколько лет назад был уволен.

//новости партнеров

//В мире

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Утром во вторник, 10 сентября, парламент Украины в рамках заседания принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Соответствующее решение поддержали 245 парламентариев.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании в этом году авиабилетов в России. Средняя стоимость перелета в экономклассе за последние восемь месяцев, с января по август 2019 года, выросла на 24,1%.

//В мире

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол подготовил отчет, в котором сообщается о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Европейские правоохранители отметили, что, возможно, они побывали до этого в Ираке и Сирии.

//Общество

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Скандальный клип на песню «Москва», опубликованный компанией рэпера Тимати, набрал за пару дней около полутора миллионов дизлайков и был удален. Авторы вынуждены были объясниться.

//В мире

Медведчук не поверил в принятый на Украине закон об импичменте президента

Медведчук не поверил в принятый на Украине закон об импичменте президента

Украинский политик Виктор Медведчук раскритиковал идею нового закона об импичменте президента. По его словам, прямой необходимости в таком законе нет, а его принятие – не более чем пиар.

//Новости партнеров

//Политика

США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета

США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета

Госдеп США объявил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту. Американцы обвиняют их в коррупции, а также нарушении прав человека.

//В мире

В Британии молодоженов обокрали сразу после торжества

В Британии молодоженов обокрали сразу после торжества

В Великобритании в графстве Норт-Йоркшир молодожены отметили бракосочетание. Однако уже на следующий день выяснилось, что новобрачные остались без подарков, свидетельства, авто и.. медового месяца.

//Новости СМИ2

//Политика

Англичане хотят поставить Макрона в угол

Англичане хотят поставить Макрона в угол

Елисейский дворец активно пиарит свою новую российскую политику, которая в момент европейского безвременья призвана сделать из Эммануэля Макрона «великого стратега Европы». Именно так описывают цели своего президента французские эксперты в ведущей газете страны Le Figaro. Желание, конечно,…

//Политика

Берлин в истерике из-за обмена пленными между Россией и Украиной

Берлин в истерике из-за обмена пленными между Россией и Украиной

В Берлине недовольны обменом пленными между Россией и Украиной, который произошёл в конце прошлой недели. Тон комментариев немецких СМИ, приближённых к офису Ангелы Меркель, поражает. Мол, Кремль только для вида продемонстрировал готовность к компромиссу с Киевом, а на самом деле Владимир Путин…

//В мире

Под бывшей ставкой Гитлера обнаружили тайный подземный бункер

Под бывшей ставкой Гитлера обнаружили тайный подземный бункер

Ученые киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии обнаружили на территории разрушенной ставки Гитлера Werwolf под Винницей подземные сооружения в четыре этажа.

//Говорят, что...

Индия переходит на наш газ

Индия переходит на наш газ

Пока американцы размышляют, вводить ли им драконовские санкции против газопровода «Северный поток – 2», у России появился новый большой потребитель газа. Причём находится он очень далеко от Европы и намерен покупать не трубопроводный, а российский сжиженный газ (СПГ). Речь об…

//Говорят, что...

Китай готовится защищать Иран

Китай готовится защищать Иран

На фоне экономической войны Пекина и Вашингтона в западных СМИ обсуждаются возможные действия Китая. Несколько дней назад там появилась информация о том, что китайцы планируют вложить в Иран 280 млрд…

//Говорят, что...

Японцы продолжили истреблять дельфинов

Японцы продолжили истреблять дельфинов

В России хорошо известно о варварском обычае жителей принадлежащих Дании Фарерских островов, которые несколько раз в году устраивают массовое истребление дельфинов. Несколько лет назад «АН» подробно рассказывали об этом многовековом жутком обычае. Но о том, что подобное происходит и в Японии, в…

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Порошенко оказался нигерийским террористом

Порошенко оказался нигерийским террористом

Вокруг бывшего президента Украины Петра Порошенко всё туже затягивается петля неотвратимого наказания. «Шоколадного короля» уже обвиняют в сотрудничестве с террористами из далёкой чёрной Нигерии. Причём сюжет закручен очень…

//Говорят, что...

В США русскую баню считают филиалом ада

В США русскую баню считают филиалом ада

Сказки и мифы о русской бане очень популярны за океаном. Недавно изданная в США книга профессора истории Брауновского университета Итана Поллока о её истории получила широкий отклик в американской прессе. О русской бане написала даже ведущая финансовая газета The Wall Street Journal. Получилось…

//Здоровье

Чай можно, но осторожно

Чай можно, но осторожно

Следует учитывать, что когда женщина в таком положении, к ней следует относиться трепетно и беречь её от всего. И в такой ситуации – нет мелочей. Важно всё: что она надевает, как ходит, что ест и…

//Здоровье

Жизнь после отпуска

Жизнь после отпуска

Такая проблема действительно существует, и рано или поздно определённый дискомфорт, связанный с выходом на работу, испытывает практически каждый человек. Только период этого самого синдрома бывает у всех…

//Спорт

Что и требовалось доказать

Что и требовалось доказать

Не будем нарушать традиции футбольного суеверия и говорить, что дело сделано. Скажем лишь, что сборной России надо теперь очень постараться, чтобы не попасть на чемпионат Европы 2020 года. И скорее всего, старания эти будут…

//Спорт

А вы болели за Хабиба?

А вы болели за Хабиба?

Хабиб Нурмагомедов уже в третьем раунде одержал победу над американцем Дастином Порье в чемпионате мира по смешанным единоборствам. Мы рассказываем об этой схватке и объясняем феномен Хабиба, который для всей планеты – уже больше чем…

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
2

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
3

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
4

В сети появились видео интимной жизни людей, снятые с квадрокоптера в Казани
5

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры