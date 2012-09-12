Шантаж компроматом

Как «прижать человека к стенке» и завербовать, подробно написано во всех учебниках для разведшкол. Но в жизни всё гораздо сложнее. И многие классические приёмы разведки уже не работают. На смену им приходят другие. Об этом рассказал нашему обозревателю ветеран советских и российских спецслужб полковник в отставке Игорь Владимирович КУЗНЕЦОВ.

На бабах уже не горят

Я долго готовился к этой беседе. И, собираясь в гости к старому контрразведчику, распечатал на принтере несколько страниц из своего компьютерного досье на предателей-перебежчиков. Вот лишь некоторые выдержки из него.

Александр Филатов, сотрудник советского атташата в Алжире. Майор ГРУ. Американцы начали его разработку ещё во время предыдущей командировки – в Лаос. Выяснилось, что главной страстью Филатова были женщины. Однажды, когда он прогуливался по улице, рядом остановилась машина. Сидевшая за рулём симпатичная белая женщина предложила подвезти. Через некоторое время им устроили как бы случайную встречу в магазине. Дальше – визит к даме, танцы, секс. На очередную встречу вместо красавицы-иностранки пришёл сотрудник миссии США. Он предъявил майору фотографии бурной ночи и предложил раздать их его коллегам.

За 14 месяцев работы на ЦРУ Филатов передал все списки резидентуры КГБ и ГРУ, годовой отчёт посольства и другие совершенно секретные документы. Был арестован в Москве, приговорён к 15 годам лишения свободы. Освобождён в 92-м.

Секретарь парткома Краснознамённого института разведки имени Ю. Андропова полковник Владимир Пигузов, владевший всей секретной информацией о выпускниках. В 1974 г. в Индонезии он сломался на местной красотке и почти десять лет работал на ЦРУ. Трудно даже представить, какую огромную картотеку сумели составить его «владельцы» из ЦРУ. По слухам, распространившимся потом в Ясеневе (штаб-квартира Службы внешней разведки России), гуляя по вечерам с собакой, полковник передавал сведения об учащихся по рации, спрятанной в её ошейнике. Взяли его лишь благодаря Олдричу Эймсу. Расстрелян.

На женщинах погорели и Родину предали подполковник вашингтонской резидентуры ПГУ КГБ Борис Южин (осуждён, амнистирован в 1992 г.), сотрудник отдела военно-политических проблем Института США и Канады АН СССР Владимир Поташов (завербован в Вашингтоне, впоследствии осуждён, амнистирован в 92-м). Работавший в Боготе под крышей дипломата Александр Огородник был соблазнён агентом-испанкой (см. фильм «ТАСС уполномочен заявить» по сценарию Юлиана Семёнова). Отравился.

Зачитав эти строки из досье, я торжествующе посмотрел на полковника Кузнецова:

– Если в «медовые ловушки» попадаются профессиональные разведчики, то сколько же простых мужиков сгубили женщины-вербовщицы?!

Игорь Владимирович усмехнулся:

– Шерше ля фам – «ищите женщину». Я и сам по молодости чуть не вылетел со службы из-за развода. Стоял перед парткомиссией с понурой головой, в позе кающегося грешника. От волнения вертел руками, но сам, молодой дурак, при этом думал: как занимаются сексом ёжики? Колючки же мешают…

– Вот видите, половые инстинкты действуют в любых ситуациях, – откликнулся обозреватель «АН». – Поэтому все разведки используют «медовые ловушки».

Но Игорь Владимирович не согласился:

– На бабах теперь не горят. Да и раньше умные люди просто отмахивались от такого рода компромата. Помните, как в фильме «Семнадцать мгновений весны» Шелленберг рассказывал о неудачной попытке вербовки бразильского консула? Когда тому предъявили фотографии его сексуальных шалостей в элитном борделе, тот попросил ещё один комплект снимков. Мол, его жена тоже обожает порнографию.

Мы вместе посмеялись, вспомнив любимый фильм. А после хозяин дома рассказал занятный случай, когда и КГБ «медовые ловушки» не всегда приводили к успеху. Например, визит президента Индонезии Сукарно долго вспоминали на Лубянке. Казалось, всё складывалось наилучшим образом. Не пришлось даже никого подсылать. Президент недвусмысленно требовал дам, причём всякий раз новых. Недостатка в «кадрах» не ощущалось, и к вящему восторгу оперативников удалось отснять не один, а несколько фильмов, которые и прокрутили высокому гостю, когда закончилась официальная часть визита. И что же? Единственной реакцией любвеобильного президента дружественной страны стала просьба подарить ему копии: «Мой народ будет гордиться мною!»

Это было ещё в середине прошлого века. А теперь после сексуальной революции в мире чужая женщина в постели и подавно перестала быть компроматом и средством шантажа.

В Кремле «голубые» ели… и пили

– Кто же теперь выступает в роли живца в сексуальных ловушках? Неужели мужчины? – я не удержался от бестактного вопроса, зная, что в нашей разведке всегда с презрением относились к гомосексуалистам, даже успешно их используя.

– «Гей-ловушки» тоже постепенно сходят на нет, – ответил полковник Кузнецов. – Во многих странах, а теперь и в России геи уже не скрываются, выходят на улицы, проводят свои парады. Представителей «голубой мафии» можно встретить на самых высоких постах.

– А конкретные примеры привести слабо? – я попытался подначить Игоря Владимировича.

В ответ он включил видеомагнитофон. На записи была кремлёвская пресс-конференция Дмитрия Медведева и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Улыбаясь во все тридцать два зуба, Дмитрий Анатольевич пошутил по поводу слухов о попытке советских спецслужб в 80-х годах завербовать нынешнего премьера Великобритании.

– Я уверен, что Дэвид был бы очень хорошим агентом КГБ, но в этом случае он никогда бы не стал премьер-министром Британии, – сказал Медведев.

Ранее в некоторых британских СМИ появились сообщения о том, что девятнадцатилетний Кэмерон посещал Ялту, и с ним произошёл случай, похожий на «попытку вербовки в КГБ». Об этом в интервью Би-би-си несколько лет назад рассказал он сам.

Но сначала Кэмерону пришлось поведать об этом инциденте сотрудникам британской контрразведки MИ-5. Он рассказал, что в 1985 г., после окончания Итонской школы, путешествовал по миру. В Москве он встретился со своим школьным приятелем Энтони Гриффитом и поехал с ним в Ялту.

Когда они вдвоём загорали на пляже, предназначенном для иностранных туристов, с ними вдруг разговорились двое русских. Они изъяснялись на безупречном английском. Вскоре вместе пообедали. А затем новые знакомые пригласили молодых англичан поужинать чёрной икрой.

– В тот вечер было выпито немало. Чёрная икра пользовалась у молодых английских аристократов большим спросом. А вот соблазнительная Оксана с грудью четвёртого или пятого размера оставила их равнодушными. Девятнадцатилетние парни с явным интересом посматривали на стройную фигуру Валерия – местного переводчика Интуриста с погонами старлея.

– Вы утверждаете, что Дэвид Кэмерон и его приятель Энтони Гриффит были гомосексуалистами?

– Среди развращённой английской аристократии это не считается большим грехом, – усмехается Игорь Владимирович. – На таком дохлом компромате мы сынов Туманного Альбиона никогда не ловили. Это у нас в то время за мужеложество давали до шести лет тюрьмы. А на Западе геи сидят в креслах мэров крупнейших городов.

– И у нас их можно встретить и среди министров, и среди судей, не говоря уже о депутатах, – во избежание судебных исков я не стал называть конкретные фамилии, многие из которых у всех на слуху.

– Бисексуальность среди политиков – явление не новое. Они же во многом подражают римским патрициям. А вот на употребление наркотиков даже в самом демократическом обществе смотрят с осуждением, – Игорь Владимирович протянул мне справку из своего досье.

В ней говорилось, что в 1979 г. Дэвид по семейной традиции поступил в элитный колледж Итон. В мае 1983 г., незадолго до сдачи первых выпускных экзаменов, он был уличён в курении марихуаны, но поскольку признался в содеянном и не распространял наркотик среди других студентов, его не отчислили, на некоторое время лишив права выходить за стены колледжа. По слухам, до начала своей политической карьеры Кэмерон мог употреблять и тяжёлые наркотики. Может быть, и поэтому парламентарий Кэмерон предлагал уменьшить ответственность за употребление и продажу наркотика экстази.

Валютная ловушка

Недавно английские журналисты обнародовали цифру зарубежных капиталов ныне правящего в России клана. По их словам, она уже превысила 130 млрд. «зелёных». В любой момент эта валюта может быть заморожена в иностранных банках. Предлоги можно найти запросто. Скажем, нашумевшее в последнее время дело юриста Магнитского. Список неугодных российских чиновников, напомним, составил в октябре 2011 г. американский сенатор Бенджамин Кардин. Он держится в секрете и постоянно пополняется.

Сами Штаты примут «акт Магнитского» в ближайшее время: законопроект поддерживает большинство республиканцев и демократов обеих палат конгресса. Ожидается, что кроме США заморозят капиталы и прекратят выдачу виз фигурантам списка Магнитского также Англия, Швеция и Нидерланды.

Кто же наиболее уязвим для шантажа компроматом? Это стоящие у власти сверхбогатые чиновники, как нынешние, так и бывшие. В прессе называют известные имена.

В первой десятке богатейших людей от власти идут бывший министр финансов Алексей Кудрин, министр транспорта Игорь Левитин, а также супружеская пара Виктор Христенко – Татьяна Голикова. Но даже их опережает семья первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова.

Правда, сам он, если судить по декларации о доходах, беден почти как церковная крыса. Зато безработная жена – долларовая миллиардерша. В 2009 г. Ольга Шувалова стала совладелицей компании «Заречье-Девелопмент», которой принадлежат земли в одноимённом посёлке в Одинцовском районе рядом с МКАД, где расположилась бизнес-школа «Сколково» и планируется строительство русской «силиконовой долины». По минимальным подсчётам, «Заречье-Девелопмент» принадлежат более 250 га вблизи «Сколково». По мнению экспертов, стоимость земли в этом районе достигает 5 млн. долларов за гектар. Купленная в недавнем прошлом за бесценок драгоценная подмосковная земля – далеко не единственный бизнес-актив семейства Шуваловых.

В компьютерах иностранных спецслужб, уверен, множество конкретных примеров подобных «финансовых шалостей». Поэтому из «валютной ловушки» выбраться куда труднее, чем из сексуальной.