//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Корабли – секретные призраки

Как западные спецслужбы ведут разведку против Сирии с моря

№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Корабли – секретные призраки

Глазами и ушами флота называют корабли-шпионы. Их работа всегда окружена плотной завесой тайны. И лишь политические скандалы на самом высоком уровне приковывают внимание общественности к их секретной деятельности. Так случилось в последние дни с немецким разведывательным судном под названием «Oкер».

На морских побегушках

В конце августа немецкая оппозиция в бундестаге взбунтовалась и засыпала власти вопросами. Зачем Германию втягивают в гражданскую войну в Сирии? Какова цель патрулирования в Средиземном море корабля-шпиона «Окер»? Кому передают разведывательную информацию, добытую немецкими морскими разведчиками?

С депутатскими запросами в демократической Германии шутить не принято. И правительство вынуждено отвечать. Первыми под парламентский танк бросили военных. Но они по привычке попытались спрятаться за бруствером тайны. Так, официальный представитель министерства обороны Германии Штефан Парис заявил: «О деталях операции, её целях и результатах я здесь, как и обычно, сообщить ничего не могу».

Но поскольку депутаты от партии «зелёных» в германском парламенте этими дежурными отговорками не были удовлетворены, то Штефан Парис принялся их уверять, что «это плановая невооружённая разведывательная операция. Она продлится до конца этого года. А цель операции можно просчитать по возможностям корабля. Он может заниматься разведкой, собирать информацию. Вот эта задача перед ним и поставлена».

Обозреватель «АН» попросил своего давнего знакомого, специалиста по морской радиоэлектронной разведке, капитана 2-го ранга в отставке Николая Викторовича Бондаренко рассказать об этом корабле-шпионе более подробно.

– «Окер» оснащён новейшим оборудованием, которое позволяет отслеживать перемещение правительственных войск Сирии аж на 600 км в глубь суши, – старый моряк открыл в своём компьютере файл с названием «Корабли разведки». – Всю добытую информацию немцы передают американским и британским спецслужбам, а те, в свою очередь, снабжают ею «Сирийскую свободную армию» – вооружённые силы оппозиции. Поэтому мятежникам известны все перемещения армии Сирии от Дамаска до Алеппо.

– Сколько стоит оборудование корабля-шпиона?

Капитан 2-го ранга поморщился, как от зубной боли:

– Ярлык «корабль-шпион» лично мне не нравится. Специалисты предпочитают говорить о «судах раннего оповещения, телекоммуникации и разведки с большим радиусом действия». Звучит длинновато, но зато верно. А стоимость оборудования точно назвать невозможно. На Западе утверждают, что цена такого корабля-разведчика, как «Окер», сравнима со стоимостью атомной подводной лодки или авианосца. На мой взгляд, если в этом сравнении и есть преувеличение, то совсем небольшое.

Против флота России

Николай Викторович открыл на компьютере ещё несколько файлов.

– Разведка Сирии с моря – далеко не главная задача «Окера». Думаю, сейчас он больше следит за нашей межфлотской группировкой в Средиземном море, – капитан 2-го ранга вывел на экран монитора какой-то текст. – Вот сообщение о походе наших кораблей к берегам Сирии.

Моряк обратил внимание журналиста на наличие в походном ордере сразу пяти десантных кораблей. Этот факт никак нельзя назвать заурядным. В последние двадцать лет в Средиземке никогда не появлялся столь значительный морской десант России. Сейчас у берегов Сирии на российских кораблях сосредоточено около 1200 морских пехотинцев и 72 единицы бронетехники. Зачем?

Недавно на этот вопрос главнокомандующий ВМФ России адмирал Чирков ответил так: «В сирийском порту Тартус находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ. Он предназначен для обеспечения кораблей, которые выполняют задачи в Средиземном море и Аденском заливе, позволяет своевременно пополнять запасы горюче-смазочных материалов, продовольствия, воды. Он нам очень удобен. Потому что государство имеет возможность затрачивать меньше средств, не надо посылать для пополнения припасов суда из России или же закупать всё это за границей по невыгодным ценам». По словам главкома, Россия постарается сохранить пункт МТО в порту Тартус.

Но эти слова пока расходятся с делами. Поэтому я поделился сомнениями с капитаном 2-го ранга Бондаренко:

– Но стоит ли нам ввязываться в драку из-за крошечной базы в сирийском Тартусе? Говорят, её в наших штабах уже списали в расход. Поэтому командиру 720-го пункта МТО в сирийском Тартусе полковнику Жаворонкову восьмой месяц не платят денежное довольствие. А рабочих ремонтной мастерской перевели недавно на российское судно, стоящее на рейде у берега.

Морской разведчик не согласился с журналистом:

– Бросать последнюю стоянку нашего флота в дальнем зарубежье не просто глупо, но и преступно. Особенно в свете последних событий.

Николай Викторович рассказал о том, что спецслужбы Запада через Ливию начали масштабные поставки вооружения для сирийских боевиков.

Снабжение налажено по морю: корабли-призраки с гранатомётами, пулемётами, ПЗРК и штурмовыми винтовками на борту приходят в Ливан, на севере которого находится база «Сирийской свободной армии» – вооружённого крыла оппозиции.

С апреля 2012 г., когда ливанские военные перехватили первое такое судно, ещё не менее семи секретных контейнеровозов из Триполи подходили к берегам страны. Контрабандистам не смог помешать даже международный морской патруль ООН. А вот российских кораблей они опасаются.

В английской прессе на днях промелькнуло сообщение, что российские моряки якобы охотятся за такими грузами. Потому что среди этого контрабандного вооружения могут находиться отечественные ПЗРК «Игла». Они позволяют уничтожать воздушные цели на низких высотах. Ещё до свержения Каддафи Москва поставляла такие переносные комплексы ПВО в Ливию. Уже более 20 «Игл» морем переправлено в Сирию. Повстанцы грозятся с их помощью сбивать даже гражданские самолёты в аэропортах Дамаска и Алеппо.

Также морем на территорию Сирии для установления точного местонахождения складов химического и биологического оружия и их возможной ликвидации заброшены отряды британского спецназа. Как сообщила британская газета TheDailyStar, ссылаясь на информированные военные источники, общая численность действующего в Сирии британского спецназа составляет более 200 военнослужащих. В сообщениях говорится, что вместе с ними на территории Сирии также находятся подразделения американского и французского спецназа. Присутствие российского флота у берегов Сирии может помешать готовящемуся вторжению.

Справка «АН»

Всего в составе ВМФ Германии три судна такого класса. Они были приняты на вооружение в 

1988–1989 гг. и участвовали в ряде операций НАТО, например во время войны на Балканах. На официальном сайте ВМФ Германии указаны следующие данные: длина корабля – 83,5 метра. Водоизмещение – 3200 тонн. Скорость – до 20 узлов. Мощность силовой установки – 8980 лошадиных сил. Штатный экипаж – 36 человек. Кроме того, на борту могут находиться до 40 специалистов радиоэлектронной разведки.

Ударить по ушам

В конце нашей встречи Бондаренко рассказал поучительную историю про американский корабль радиоэлектронной разведки «Либерти».Это судно-шпион выполняло поставленные задачи в международных водах в районе Сектора Газа во время Шестидневной войны 1967 года.

8 июня 1967 г. израильтяне без предупреждения атаковали «Либерти», применив торпеды, бомбы и напалм. 34 члена экипажа погибли, 170 получили ранения. Хоть антенны корабля, начинённого новейшим радиооборудованием, засекли приближение израильтян, но экипаж не принял надлежащих мер защиты.

Израильтяне после заявляли, что приняли «Либерти» за египетский крейсер, и атака стала результатом трагической ошибки. Израильское правительство официально извинилось и заплатило около 13 млн. долларов компенсации семьям погибших.

Поэтому президент Линдон Джонсон и его военный министр Роберт Макнамара приказали закончить следствие в недельный срок и заключить, что «инцидент произошёл по причине ошибочной идентификации». Но многие факты свидетельствовали против такого заключения, в частности, над судном реял звёздно-полосатый флаг, а израильские пилоты слышали  в радиоэфире с корабля-разведчика английский, а не арабский язык.

Со временем инцидент с «Либерти» использовали противники Израиля. В частности, в египетской печати циркулировали сообщения, якобы израильтяне потопили корабль, засёкший акции по уничтожению египетских военнопленных в Синае. Такая версия содержится в наделавшей много шуму книге британского автора Джеймса Панфорда «Скрытые секреты» (Secrets Hide-out by James Panford).

Панфорд утверждает, что чувствительная аппаратура «Либерти» сумела сфотографировать расстрел 60 военнопленных египтян у стены мечети в Эль Ариш. Ссылаясь на сверхсекретные документы, Панфорд также обвинил президента Джонсона в сокрытии фактов. Якобы американский президент сказал: «Я предпочитаю потопить корабль, чем опозорить наших союзников».

Существует ещё версия, изложенная в вышедшей в России книге Иосифа Дайчмана «История МОССАДА». Якобы израильтяне потопили «Либерти», отлично зная, что это американский корабль. В это время израильтяне спешно перебрасывали силы для атаки на Сирию, и египетский фронт остался почти незащищённым. Израиль поэтому «решил лишить Америку ушей».

Понятное дело, в случае вторжения в Сирию ответный огонь в первую очередь будет нанесён по радиоэлектронным средствам разведки. Удар по ушам придётся и по кораблю-шпиону «Океру». Немецкое разведывательное судно может повторить печальную судьбу американского корабля-призрака «Либерти».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//Политика

США нелепо пояснили свою позицию против Северного потока

США нелепо пояснили свою позицию против Северного потока

Соединенные Штаты назвали проект «Северный поток-2» опасным. Советник Трампа по безопасности Джон Болтон выступил с предостережением. Доводы кажутся в изрядной мере абсурдными.

//В мире

Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//В мире

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру "хорошенько выспаться" после его резонансного заявления о том, что Россия должна "уйти" из Крыма.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Как минимум два человека погибли под завалами дома в Новосибирске. СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания. Рабочих под завалами ищут уже 128 спасателей, в том числе кинологи

//Общество

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследование о подпольной фабрике политического компромата в Петербурге. Рассказываем главное.

//Общество

Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что 12-летняя девочка из России, которую засосало в трубу в бассейне в Турции, скончалась.

//Шоу-бизнес

Валерия в раздельном купальнике и парео зажгла на Дне рождении сына

Валерия в раздельном купальнике и парео зажгла на Дне рождении сына

Известная российская певица Валерия поделилась с поклонниками семейной фотографией со Дня рождения старшего сына Артемия. Знаменитость позирует около бассейна рядом с супругом Иосифом Пригожиным и другими гостями праздничного вечера.

//Новости партнеров

//Общество

В Ульяновске умер легендарный генерал ФСИН Василий Сныцерев

В Ульяновске умер легендарный генерал ФСИН Василий Сныцерев

Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Василий Сныцерев умер в Ульяновске 25 августа на 91 году жизни. Сныцерев известен как один из создателей колонии "Белый лебедь".

//Происшествия

Водитель во время конфликта на МКАД открыл стрельбу по мужчине

Водитель во время конфликта на МКАД открыл стрельбу по мужчине

В среду, 28 августа, в Москве на МКАД около съезда с улицы Липецкая произошёл конфликт между водителями двух автомобилей. Согласно источнику, в ходе перепалки один из мужчин открыл стрельбу.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Пользователи сети расстроились из-за фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной

Пользователи сети расстроились из-за фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной

Пользователи сети расстроились из-за фото актрисы Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной. Ирина Безрукова в День кино, 27 августа, опубликовала в Инстаграм снимок со стильным брюнетом.

//В мире

Глава Пентагона посетит Европу с целью обсудить противодействие "агрессии России"

Глава Пентагона посетит Европу с целью обсудить противодействие "агрессии России"

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что на следующей неделе планирует посетить Европу для обсуждения некоторых вопросов внешней политики Соединённых Штатов и "сдерживания российской агрессии".

//Общество

Стало известно содержание предсмертной переписки убитой челябинским депутатом жены

Стало известно содержание предсмертной переписки убитой челябинским депутатом жены

За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена переписывалась со своим другом из Новосибирска. Около шести часов утра Елена Зарипова написала знакомому Антону...

//Происшествия

Отец погибшей в Турции девочки из России поблагодарил всех за поддержку

Отец погибшей в Турции девочки из России поблагодарил всех за поддержку

Отец погибшей в университетской больнице Памуккале 12-летней девочки Алисы Адамовой написал обращение к подписчикам на своей странице в социальной сети. Мужчина прокомментировал смерть дочери и поблагодарил всех за помощь и поддержку.

//Происшествия

Автогонщица разбилась при попытке побить собственный рекорд

Автогонщица разбилась при попытке побить собственный рекорд

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбз погибла при попытке побить собственный рекорд скорости. Автомобиль 36-летней женщины разбился на высохшем озере в пустыне Алворда (штат Орегон).

//Общество

Дело возбуждено по факту гибели девочки при ДТП в районе Кутузовского проспекта

Дело возбуждено по факту гибели девочки при ДТП в районе Кутузовского проспекта

Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате которого погибла малолетняя девочка в районе дома номер 2 на улице Минская.

//Новости партнеров

//В мире

Латвийская компания airBaltic вновь прикрыла свой промах «оперативными причинами»

Латвийская компания airBaltic вновь прикрыла свой промах «оперативными причинами»

Самолет авиакомпании airBaltic, который летел из Львова в Ригу, по «оперативным причинам» направили в Палангу. Об этом латвийским СМИ рассказал один из пассажиров.

//В мире

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался ехать в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй Мировой войны из-за солидарности с российским лидером Владимиром Путиным, которому не отправили приглашение.

//Экономика

Минэкономразвития просчитало, как будет менять курс доллара

Минэкономразвития просчитало, как будет менять курс доллара

Минэкономразвития РФ объявило свой прогноз курса доллара на ближайшие три года. По прогнозу специалистов Минэконоразвития, курс американской валюты не перевалит через отметку в 70 рублей за один доллар.

//Общество

Российские дипломаты помогут семье скончавшейся в Турции девочки

Российские дипломаты помогут семье скончавшейся в Турции девочки

Посольство и Генконсульство РФ в провинции Анталья в Турции помогут организовать репатриацию на родину тела 12-летней девочки-россиянки. 28 августа девочка скончалась в университетской больнице Памуккале.

//Шоу-бизнес

Модель Эмили Ратаковски удивила поклонников "волосатостью"

Модель Эмили Ратаковски удивила поклонников "волосатостью"

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками серией снимков на морском побережье. На одной из фотографий знаменитость лежит на спине у своего супруга, однако подписчики заметили "излишнюю волосатость на ногах модели".

//Общество

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35. Гендиректор РСК "Миг" Илья Тарасенко на МАКС-2019 сообщил, что в ближайшее время будет заключен контракт между авиастроителями и Минобороны.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным
2

В Дании отказ Трампа назвали оскорблением королеве
3

Пользователи сети расстроились из-за фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной
4

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
5

200 млн рублей теряет Хабаровский край на «серых зарплатах» перевозчиков

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры