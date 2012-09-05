Глазами и ушами флота называют корабли-шпионы. Их работа всегда окружена плотной завесой тайны. И лишь политические скандалы на самом высоком уровне приковывают внимание общественности к их секретной деятельности. Так случилось в последние дни с немецким разведывательным судном под названием «Oкер».

На морских побегушках

В конце августа немецкая оппозиция в бундестаге взбунтовалась и засыпала власти вопросами. Зачем Германию втягивают в гражданскую войну в Сирии? Какова цель патрулирования в Средиземном море корабля-шпиона «Окер»? Кому передают разведывательную информацию, добытую немецкими морскими разведчиками?

С депутатскими запросами в демократической Германии шутить не принято. И правительство вынуждено отвечать. Первыми под парламентский танк бросили военных. Но они по привычке попытались спрятаться за бруствером тайны. Так, официальный представитель министерства обороны Германии Штефан Парис заявил: «О деталях операции, её целях и результатах я здесь, как и обычно, сообщить ничего не могу».

Но поскольку депутаты от партии «зелёных» в германском парламенте этими дежурными отговорками не были удовлетворены, то Штефан Парис принялся их уверять, что «это плановая невооружённая разведывательная операция. Она продлится до конца этого года. А цель операции можно просчитать по возможностям корабля. Он может заниматься разведкой, собирать информацию. Вот эта задача перед ним и поставлена».

Обозреватель «АН» попросил своего давнего знакомого, специалиста по морской радиоэлектронной разведке, капитана 2-го ранга в отставке Николая Викторовича Бондаренко рассказать об этом корабле-шпионе более подробно.

– «Окер» оснащён новейшим оборудованием, которое позволяет отслеживать перемещение правительственных войск Сирии аж на 600 км в глубь суши, – старый моряк открыл в своём компьютере файл с названием «Корабли разведки». – Всю добытую информацию немцы передают американским и британским спецслужбам, а те, в свою очередь, снабжают ею «Сирийскую свободную армию» – вооружённые силы оппозиции. Поэтому мятежникам известны все перемещения армии Сирии от Дамаска до Алеппо.

– Сколько стоит оборудование корабля-шпиона?

Капитан 2-го ранга поморщился, как от зубной боли:

– Ярлык «корабль-шпион» лично мне не нравится. Специалисты предпочитают говорить о «судах раннего оповещения, телекоммуникации и разведки с большим радиусом действия». Звучит длинновато, но зато верно. А стоимость оборудования точно назвать невозможно. На Западе утверждают, что цена такого корабля-разведчика, как «Окер», сравнима со стоимостью атомной подводной лодки или авианосца. На мой взгляд, если в этом сравнении и есть преувеличение, то совсем небольшое.

Против флота России

Николай Викторович открыл на компьютере ещё несколько файлов.

– Разведка Сирии с моря – далеко не главная задача «Окера». Думаю, сейчас он больше следит за нашей межфлотской группировкой в Средиземном море, – капитан 2-го ранга вывел на экран монитора какой-то текст. – Вот сообщение о походе наших кораблей к берегам Сирии.

Моряк обратил внимание журналиста на наличие в походном ордере сразу пяти десантных кораблей. Этот факт никак нельзя назвать заурядным. В последние двадцать лет в Средиземке никогда не появлялся столь значительный морской десант России. Сейчас у берегов Сирии на российских кораблях сосредоточено около 1200 морских пехотинцев и 72 единицы бронетехники. Зачем?

Недавно на этот вопрос главнокомандующий ВМФ России адмирал Чирков ответил так: «В сирийском порту Тартус находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ. Он предназначен для обеспечения кораблей, которые выполняют задачи в Средиземном море и Аденском заливе, позволяет своевременно пополнять запасы горюче-смазочных материалов, продовольствия, воды. Он нам очень удобен. Потому что государство имеет возможность затрачивать меньше средств, не надо посылать для пополнения припасов суда из России или же закупать всё это за границей по невыгодным ценам». По словам главкома, Россия постарается сохранить пункт МТО в порту Тартус.

Но эти слова пока расходятся с делами. Поэтому я поделился сомнениями с капитаном 2-го ранга Бондаренко:

– Но стоит ли нам ввязываться в драку из-за крошечной базы в сирийском Тартусе? Говорят, её в наших штабах уже списали в расход. Поэтому командиру 720-го пункта МТО в сирийском Тартусе полковнику Жаворонкову восьмой месяц не платят денежное довольствие. А рабочих ремонтной мастерской перевели недавно на российское судно, стоящее на рейде у берега.

Морской разведчик не согласился с журналистом:

– Бросать последнюю стоянку нашего флота в дальнем зарубежье не просто глупо, но и преступно. Особенно в свете последних событий.

Николай Викторович рассказал о том, что спецслужбы Запада через Ливию начали масштабные поставки вооружения для сирийских боевиков.

Снабжение налажено по морю: корабли-призраки с гранатомётами, пулемётами, ПЗРК и штурмовыми винтовками на борту приходят в Ливан, на севере которого находится база «Сирийской свободной армии» – вооружённого крыла оппозиции.

С апреля 2012 г., когда ливанские военные перехватили первое такое судно, ещё не менее семи секретных контейнеровозов из Триполи подходили к берегам страны. Контрабандистам не смог помешать даже международный морской патруль ООН. А вот российских кораблей они опасаются.

В английской прессе на днях промелькнуло сообщение, что российские моряки якобы охотятся за такими грузами. Потому что среди этого контрабандного вооружения могут находиться отечественные ПЗРК «Игла». Они позволяют уничтожать воздушные цели на низких высотах. Ещё до свержения Каддафи Москва поставляла такие переносные комплексы ПВО в Ливию. Уже более 20 «Игл» морем переправлено в Сирию. Повстанцы грозятся с их помощью сбивать даже гражданские самолёты в аэропортах Дамаска и Алеппо.

Также морем на территорию Сирии для установления точного местонахождения складов химического и биологического оружия и их возможной ликвидации заброшены отряды британского спецназа. Как сообщила британская газета TheDailyStar, ссылаясь на информированные военные источники, общая численность действующего в Сирии британского спецназа составляет более 200 военнослужащих. В сообщениях говорится, что вместе с ними на территории Сирии также находятся подразделения американского и французского спецназа. Присутствие российского флота у берегов Сирии может помешать готовящемуся вторжению.

Справка «АН» Всего в составе ВМФ Германии три судна такого класса. Они были приняты на вооружение в 1988–1989 гг. и участвовали в ряде операций НАТО, например во время войны на Балканах. На официальном сайте ВМФ Германии указаны следующие данные: длина корабля – 83,5 метра. Водоизмещение – 3200 тонн. Скорость – до 20 узлов. Мощность силовой установки – 8980 лошадиных сил. Штатный экипаж – 36 человек. Кроме того, на борту могут находиться до 40 специалистов радиоэлектронной разведки.

Ударить по ушам

В конце нашей встречи Бондаренко рассказал поучительную историю про американский корабль радиоэлектронной разведки «Либерти».Это судно-шпион выполняло поставленные задачи в международных водах в районе Сектора Газа во время Шестидневной войны 1967 года.

8 июня 1967 г. израильтяне без предупреждения атаковали «Либерти», применив торпеды, бомбы и напалм. 34 члена экипажа погибли, 170 получили ранения. Хоть антенны корабля, начинённого новейшим радиооборудованием, засекли приближение израильтян, но экипаж не принял надлежащих мер защиты.

Израильтяне после заявляли, что приняли «Либерти» за египетский крейсер, и атака стала результатом трагической ошибки. Израильское правительство официально извинилось и заплатило около 13 млн. долларов компенсации семьям погибших.

Поэтому президент Линдон Джонсон и его военный министр Роберт Макнамара приказали закончить следствие в недельный срок и заключить, что «инцидент произошёл по причине ошибочной идентификации». Но многие факты свидетельствовали против такого заключения, в частности, над судном реял звёздно-полосатый флаг, а израильские пилоты слышали в радиоэфире с корабля-разведчика английский, а не арабский язык.

Со временем инцидент с «Либерти» использовали противники Израиля. В частности, в египетской печати циркулировали сообщения, якобы израильтяне потопили корабль, засёкший акции по уничтожению египетских военнопленных в Синае. Такая версия содержится в наделавшей много шуму книге британского автора Джеймса Панфорда «Скрытые секреты» (Secrets Hide-out by James Panford).

Панфорд утверждает, что чувствительная аппаратура «Либерти» сумела сфотографировать расстрел 60 военнопленных египтян у стены мечети в Эль Ариш. Ссылаясь на сверхсекретные документы, Панфорд также обвинил президента Джонсона в сокрытии фактов. Якобы американский президент сказал: «Я предпочитаю потопить корабль, чем опозорить наших союзников».

Существует ещё версия, изложенная в вышедшей в России книге Иосифа Дайчмана «История МОССАДА». Якобы израильтяне потопили «Либерти», отлично зная, что это американский корабль. В это время израильтяне спешно перебрасывали силы для атаки на Сирию, и египетский фронт остался почти незащищённым. Израиль поэтому «решил лишить Америку ушей».

Понятное дело, в случае вторжения в Сирию ответный огонь в первую очередь будет нанесён по радиоэлектронным средствам разведки. Удар по ушам придётся и по кораблю-шпиону «Океру». Немецкое разведывательное судно может повторить печальную судьбу американского корабля-призрака «Либерти».