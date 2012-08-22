Дерзость «Мышей под веником»

4 июля самолёт, пилотируемый гражданами Швеции, сбросил над Белоруссией 800 плюшевых медведей на парашютах. К игрушкам были прикреплены антиправительственные лозунги.

Тихоходный и низколетящий «кукурузник» беспрепятственно и без разрешения попал в воздушное пространство республики с территории соседней Литвы.

Сейчас самолётный скандал лишь набирает обороты. Шведские русты наглядно продемонстрировали прорехи в объединённой противовоздушной обороне Союзного государства – России и Белоруссии. Поэтому понятен гнев Александра Лукашенко.

«Как объяснить провокацию с легкомоторным самолётом, который не только пересёк границу, но и безнаказанно вторгся на территорию Республики Беларусь? – возмущённо вопрошал президент на совещании, посвящённом состоянию Вооружённых сил и пограничной службы. – Это головотяпство конкретных исполнителей или ошибка в системе охраны государственной границы в воздушном пространстве?»

Своим указом президент Белоруссии уволил командующего ВВС и ПВО и начальника погранкомитета. И дело этими отставками в итоге не ограничилось. Как сообщили в президентской пресс-службе, председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев и госсекретарь Совета безопасности Леонид Мальцев получили выговоры. Министр обороны Юрий Жадобин и начальник Генштаба ВС Пётр Тихоновский предупреждены о неполном служебном соответствии.

Ответный удар

«И Литва – пусть не сидят, как мыши под веником, – заявил Лукашенко. – Они нам должны ответить, почему предоставили свою территорию для нарушения государственной границы. Кому-кому, а Литве в этом плане мало не покажется».

Вскоре после «плюшевого десанта» последовал ответный удар.

Комитет государственной безопасности Белоруссии проинформировал о том, что пресёк шпионскую деятельность белорусских граждан, осуществляемую в интересах спецслужб Литвы. «Во время проведения агентурной акции сотрудники КГБ задержали с поличным резидента военной разведки Литвы, – говорится в сообщении КГБ. – Одновременно по факту передачи иностранной спецслужбе секретных сведений были задержаны лица, состоящие у него на агентурной связи. Факт сотрудничества с литовскими спецслужбами подтверждается собранными в ходе следствия доказательствами, а также признательными показаниями самих обвиняемых».

Пока имя задержанного литовского резидента в официальных документах обозначено лишь буквой «Ф». Говорят, что это бывший высокопоставленный военный. Как это и принято во всех разведках мира, литовская сторона не подтверждает арест своего сотрудника. Но, похоже, Вильнюс серьёзно обеспокоен и стал оправдываться.

Литва переложила ответственность за пересечение её границы шведским самолётом… на Эстонию. На днях председатель Комитета по нацбезопасности и обороне Сейма Литвы Арвидас Анушаускас пояснил, как хвалёная объединённая ПВО стран НАТО пропустила шведский самолёт: «Что я могу сказать? Дежурила эстонская смена. В Кармелаве есть и литовцы, и эстонцы, и латыши. Дежурила эстонская смена. Мы ничего не сделаем с эстонскими служащими».

Впрочем, слабо верится, что флегматичные эстонцы, дежурившие у экранов радаров в объединённом центре ПВО НАТО в местечке Кармелаве, просто проспали маленький шведский самолётик.

Почему не сбили?

Этот вопрос сейчас задают многие. Белорусские военные утверждают, что тихоходный самолётик своевременно засекли радары союзной ПВО. Но не было приказа открывать огонь на поражение. Видимо, у многих белорусских военачальников была свежа в памяти история 1995 года, когда ПВО Белоруссии сбили незаконно залетевший в республику воздушный шар, участвовавший в международной гонке. Два американских воздухоплавателя, находившихся на борту шара, тогда погибли. В результате громкого скандала лишились должностей многие генералы и старшие офицеры.

Как выяснилось позже, в 1995 г. была трагическая случайность, а не сознательное нарушение государственной границы. Сейчас – это «провокация при поддержке иностранных спецслужб». С таким заявлением выступил командующий ВВС и ПВО Белоруссии, генерал-майор Дмитрий Пахмелкин. Он добавил, что «по нашим законам мы не можем открывать огонь на поражение, если в воздушное пространство Беларуси вторгся гражданский самолёт». А принудить нарушителя к вынужденной посадке на белорусский аэродром, видимо, не хватило времени и мастерства.

Справка «АН» Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» предназначен для решения задач противовоздушной обороны, он обеспечивает эффективную защиту военных и гражданских объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях. Он является эффективным средством поражения самолётов, вертолётов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия, летящих на средних, малых и предельно малых высотах, в сложной воздушной и помеховой обстановке. Отличительными особенностями «Тор-М2» являются высокая маневренность, мобильность, малое время реакции, автоматизация боевой работы, эффективность стрельбы по широкому классу целей (крылатые ракеты, корректируемые авиабомбы, самолёты, вертолёты, беспилотные и дистанционно управляемые ударные аппараты). Батарея ЗРК «Тор-М2» в составе четырёх боевых машин способна одновременно поразить 16 целей, летящих с любых направлений со скоростью до 700 м/с на дальности до 12 км и высоте до 10 км в любых погодных условиях, днём и ночью. Высокая боевая эффективность достигается также за счёт совершенно нового алгоритма взаимодействия между машинами, работающими в паре. Они активно обмениваются боевой информацией, сами распределяют цели между собой. Системы полностью автоматизированы. Боевая машина комплекса базируется на колёсном шасси, производимом на Минском заводе колёсных тягачей.

Разведка боем?

Нынешний самолётный скандал с каждым днём обрастает всё новыми сенсационными подробностями. Некоторые утверждают, что плюшевых парашютистов сбросили чуть ли не на резиденцию самого президента Лукашенко. Другие говорят, что медведей, в лапах которых были антиправительственные плакаты, десантировали в центре Минска. Одного, мол, ветром даже занесло на площадь перед зданием КГБ Белоруссии.

В Минске ходит сенсационная версия «плюшевого десанта». Мол, полёт вроде бы нейтральных шведов был своеобразной разведкой боем. Найдя дыры в ПВО страны, скоро станут сбрасывать не игрушки, а оружие и патроны для боевых партизанских отрядов. Как и в прошлую войну, лесов в Белоруссии по-прежнему много. И недовольных властью хватает. Недостаёт только вожака.

Но недавно в Вильнюсе появился покинувший Белоруссию отставной полковник спецназа Владимир Бородач, который утверждает, будто создаёт теневое правительство и готовится взять власть силой.

Сейчас эта версия кажется фантастической. Но полковник Бородач, бывший командир знаменитой марьяногорской бригады спецназа, – личность легендарная. Он по профессиональным меркам куда круче ставшего в последнее время теоретиком тайной войны полковника в отставке Владимира Квачкова. А того уже который год держат в Лефортово то за недоказанное покушение на Чубайса, то за подготовку опереточного мятежа с арбалетами. Значит, боятся.

Операция «Чистое небо»

Обозреватель «АН» попросил капитана белорусской армии рассказать, что сейчас предпринимается, чтобы укрепить противовоздушную оборону на западе нашего Содружества.

– Секретов выдавать не стану, – ответил Олег. – Но вот о каких мерах официально объявило наше руководство. В рамках проводимой операции «Чистое небо» на вооружение противовоздушной обороны Белоруссии в ближайшее время поступит партия российских зенитных ракетных систем С-300 ПМУ1 и несколько зенитных батарей ЗРК «Тор-М2». Сейчас формируется отдельный полк радиоэлектронной борьбы с «самолётными средствами», то есть с небольшими летательными аппаратами. А главное, находящиеся на боевом дежурстве белорусские вертолёты Ми-8 стали оснащать пулемётами для уничтожения малоразмерных и низколетящих целей. Теперь все транспортно-боевые вертолёты оборудованы шкворневыми устройствами, на каждом установлено по шесть таких гнёзд. Курс спецподготовки проходят борттехники из 181-й боевой вертолётной и 50-й смешанной авиабаз.