//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Агенты боинга и эйрбаса

Почему в нашей авиации плохо внедряются результаты научно-технической разведки

№ 31(323) от 16.08.2012 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Агенты боинга и эйрбаса

Отгремели фанфары по случаю 100-летия российской авиации. В Жуковском прошло грандиозное авиашоу. Об увиденном там дорожном бардаке, о проблемах аэрофикации страны и о плохом внедрении в российское самолётостроение иностранных секретов обозревателю «АН» рассказал бывший сотрудник научно-технической разведки полковник в отставке Андрей Кириллович Н.

Дураки на дорогах и випы в роллс-ройсах

Что делают три русских мужика на даче в воскресенье, да ещё в большой праздник? Вы не поверите, но с опаской пьют хлебный квас. Ведь в нём тоже есть небольшие градусы, а через пару часов всем садиться за руль и ехать в Москву. В понедельник ждёт работа.

– Сейчас бы за штурвал родной «Аннушки» – и в Жуковский, – мечтательно сказал Виталий, глядя на экран телевизора. Там шёл репортаж с авиашоу в честь столетия российской авиации. А сибирский Мимино, как в шутку звал своего племянника – пилота Ан-2 – Андрей Кириллович, только несколько дней назад прилетел из солнечного Магадана.

– Туда надо, как Путин, только по воздуху добираться, – согласился с племянником Андрей Кириллович. – А на автомобиле я вчера больше двух часов проторчал в пробках. Рядом стояли машины официальных шпионов – военно-воздушных атташе Франции и Англии.

Давно известно, в России давняя беда: дураки и дороги. Но когда они сходятся вместе, то пиши пропало. Вот и в Жуковский во время авиационных праздников ни въехать, ни выехать.

– Почему же за границей транспортная проблема во время таких шоу успешно решается? – спросил обозреватель «АН» и рассказал, как запросто добирался до парижского пригорода Ле Бурже во время проведения там авиасалона.

– А ты там машины с мигалками видел? – по-одесски вопросом на вопрос ответил старый разведчик. – А у нас министр обороны Сердюков на роллс-ройсе да ещё с целой сворой машин сопровождения со спецсигналами всех согнал на обочину и почти на час закупорил узкую трассу. Хорошо Путин как всегда опоздал, и начало праздника перенесли с одиннадцати на половину первого.

Виталий не отрываясь смотрел репортаж из Жуковского и то и дело восклицал:

– Даже «Фарман» ещё летает! А вот По-2 и вон, мой «кукурузник» полетел!

Я не выдержал и спросил:

– А кроме авиационного антиквариата что-нибудь новенькое показывают?

Дядя ответил вместо племянника:

– Из-за низкой облачности организаторы не стали рисковать и программу показа сильно сократили. Может быть, поэтому ничего нового для себя я в субботу не увидел. Так что шпионы остались без работы.

Справка «АН»

Ан-2 – «кукурузник», «Аннушка» – лёгкий транспортный самолёт, поршневой однодвигательный биплан с расчалочным крылом. До появления самолёта Ан-3 был самым большим в мире одномоторным бипланом за всю историю авиации. Оборудован двигателем АШ-62ИР мощностью 1000 л. с. и винтом АВ-2. Номинальный полётный вес самолёта – 5250 кг. Максимальная скорость – 250 км/час.

Проблемы сибирского Мимино

В ответ Виталий с досады махнул рукой:

– Да хрен с ними, со шпионами. Но скоро и мы, лётчики малой авиации, будем безработными. Парк Ан-2, Як-40 стремительно стареет, а новых обещанных машин мне, наверное, до пенсии ждать. Хотя в мои двадцать пять, мне до неё как медному котелку.

Мне вспомнилось, что недавно Дмитрий Медведев заявил о необходимости разработать новый региональный самолёт и для этого изучить возможности привлечения иностранных производителей, даже если это ухудшит позиции отечественных. Год назад наш бывший президент даже предложил запретить использование самолётов Ан-24, взлетающих с грунтовой полосы. К счастью, Минтранс отказался, оставив их «до выработки назначенного ресурса». А китайцы оказались мудрее: лет 10 назад они скопировали Ан-24, поставили на него новые двигатели и авионику, и сейчас у них эти самолёты покупает весь мир. А мы с такой политикой в авиапроме в Сибири и на Дальнем Востоке с самолётов скоро пересядем на собачьи упряжки, а в Центральной России до райцентров в глубинке будем добираться на птице-тройке.

…Разлили по стаканам остатки кваса, традиционно выпили за чётные цифры. Это когда количество взлётов равняется числу посадок. Почти в тему сибирский Мимино рассказал авиационный анекдот:

Два пилота быстро теряющего высоту самолёта с грустью смотрят в окно. Один лётчик говорит другому:

– Не понимаю, почему моряки так радуются приближению земли.

В ответ Андрей Кириллович, и ныне приближённый к авиационным верхам, решил немного развеять грусть племянника вроде бы радостной новостью. Он рассказал, что на днях замглавы Минпромторга Юрий Слюсарь поведал, что планируется отремонтировать и ремоторизировать старые советские Ан-2 и Як-40, поставить на них новые американские двигатели и авионику. При этом, по его словам, модернизация Ан-2 будет стоить от 500 до 800 тыс. долларов, из которых 300–400 тыс. приходится на двигатель.

То есть модернизация Ан-2 и Як-40 будет стоить 1,5–2,4 млрд. долларов.

Сегодня около 1400 самолётов Ан-2 находятся в реестре Гражданской авиации, примерно 200 – в Военно-воздушных силах в Министерстве обороны, ещё 400–500 – в системе ДОСААФ. Таким образом, общий парк Ан-2 – порядка 2100 самолётов. Из них штук 500–600 чуть ли не завтра можно модифицировать и поставить на местные перевозки. Только вот окупится ли такая модернизация?

– У нас, на Колыме, во многие места только самолётом можно долететь, а летать не на чем, – с грустью сказал Виталий. – Да и дорого очень. Только золотодобытчикам, газовикам и нефтяникам билеты пока по карману. А если ещё задрать цены, то даже они не смогут летать. И кому будут нужны дорогие самолёты? Только иностранным агентам…

Из досье «АН»

В советские годы на одну среднестатистическую зарплату можно было купить четыре авиабилета в любую точку СССР туда и обратно. При сегодняшней средней зарплате, чтобы купить четыре таких билета, нужно работать полгода и ничего не есть и не пить. При этом в США стоимость перелёта на тысячу километров в два раза дешевле, чем у нас, хотя их средняя заработная плата раз в 10 выше.

В советское время в год наша авиация перевозила 130 млн. пассажиров, США – около 200 миллионов. При этом в структуре перевозок и у нас, и в США 95% приходилось на внутренние перевозки и только 5% – на внешние. В прошлом году мы перевезли 64 млн., а американцы – 800 млн. пассажиров. При этом у них это соотношение внутренних перевозок к внешним сохранилось, а у нас стало 50 на 50, и это не потому, что мы стали больше летать за рубеж, а потому, что разрушили систему внутренних авиаперевозок.

Где окопались «кроты»?

Обозреватель «АН» не удержался от ехидного вопроса:

– С наших пассажиров авиаперевозчики последние штаны снимают, сетуя на дороговизну иностранных самолётов. А где российская научно-техническая разведка? Почему плохо помогает нашему авиапрому? Вон китайцы по всему миру воруют технические секреты и вырываются в мировые лидеры, а мы?..

Похоже, эта реплика задела старого разведчика. Он резко возразил:

– Мои коллеги не зря свой хлеб жуют. Если один рубль, вложенный в научно-техническую разведку, приносит 20 рублей прибыли, то в авиационной сфере на порядок больше. Выше ценят только космические секреты.

Андрей Кириллович рассказал, что даже двигатель самолёта Ан-2, знаменитый АШ-62, был хотя и советского производства, но ещё до Великой Отечественной войны скопирован с американского «Райт-Циклона», добытого советской разведкой. А в апреле 1940 г. в СССР от наших резидентов появились подробные чертежи авиационных двигателей «Аллисон V-1710» и «Райт R-2600», пропеллеров компании «Кертис». А сколько благодаря сотрудникам научно-технической разведки в страну было ввезено всевозможной технической литературы и документации, различных руководств и справочников для авиаконструкторов, учебных пособий для личного состава авиационного корпуса армии США, технических требований на приём самолётов, моторов, оборудования! Почти все они имели соответствующие грифы секретности.

А как после войны по заданию Сталина нашей разведкой были добыты американские бомбардировщики В-29! Даже Туполев очень хорошо использовал эту модель при создании первого советского носителя атомного оружия – четырёхмоторного бомбардировщика Б-4.

– Я читал, что наша разведка стащила у французов многие секреты «Конкорда», – поддержал дядю Виталий. – И наш Ту-144 был во многом его братом-близнецом. Правда, и судьба этих двух сверхзвуковых пассажирских лайнеров была схоже печальной.

– Но мы в этом не виноваты, – вновь вступил в разговор Андрей Кириллович. – Не раньше чем через пятьдесят лет рассекретят документы научно-технической разведки. Вот тогда всем будет ясно, сколько авиационных секретов мы добыли. Какие первоклассные агенты у нас были в самых крупных фирмах мира.

– Но почему в последние двадцать лет мы не видим результатов их работы в нашем небе? – не унимался обозреватель «АН».

Старый разведчик вздохнул:

– Нынешняя система виновата. Раньше нашим заказчиком было государство. А теперь не пойми кто. Каждый только для своего кармана старается. Вот и переоснащение наших «кукурузников» дорогущими американскими двигателями – явно коррупционная затея. Говорят, что именно при закупке западной техники откаты нашим чиновникам достигают сумасшедших размеров. Не зря Андрей Макаревич в своём письме Путину называл цифру 90%.

На экране телевизора показывали трибуну авиационного праздника с вип-гостями. Андрей Кириллович ткнул пальцем в знакомые лица высоких чиновников:

– Вот где надо искать «кротов». Не хочется думать, что двойные агенты окопались ещё выше.

Мнение эксперта

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов:

– Наши коррумпированные чиновники 20 лет работали в угоду боингу и эйрбасу.Ещё 10 лет назад западный самолёт в нашей стране был экзотикой, но уже в прошлом году более 85% всего пассажирооборота выполнено на самолётах западного производства.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

В МИД России прокомментировали "японские" Курилы на карте Олимпиады-2020

В МИД России прокомментировали "японские" Курилы на карте Олимпиады-2020

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на опубликованную Токио карту предстоящей Олимпиады, где курильские острова являются частью Японии.

//В мире

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

Вооруженные силы Украины осуществили новую провокацию в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в поступившем в распоряжение интернет-СМИ экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Американские банки сдали Конгрессу данные о счетах россиян

Американские банки сдали Конгрессу данные о счетах россиян

Сегодня стало известно, что крупные американские банки передали Конгрессу США данные о счетах Дональда Трампа и граждан России. Эти данные запросил комитет по финансовым услугам Палаты представителей.

//Политика

В Москве призвали западные СМИ не вмешиваться в дела России

В Москве призвали западные СМИ не вмешиваться в дела России

В Москве заявили, что будут следить за тем, чтобы западные СМИ не вмешивались во внутренние дела Российской Федерации. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, зарубежные госорганы влияют на то, как иностранные СМИ освещают события в стране.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

7 августа президент Украины Владимир Зеленский после загадочной гибели 4-х украинских военнослужащих позвонил главе российского государства В.Путину с мирной инициативой. А уже 8 августа, киевские вооруженные формирования обстреляли школу прифронтового Золотого-5 в районе Первомайска…

//Непознанное

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

В декабре 2019 года Землю ждет столкновение с планетой Нибиру, что приведет к концу света. С таким предсказанием выступили астрономы, утверждается в заметке, выложенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Елена Цыплакова: Кино должно говорить о важном

Елена Цыплакова: Кино должно говорить о важном

Народная артистка РФ, актриса и режиссер Елена Цыплакова рассказала «Аргументам Недели» о том, что делает кино искусством и как ее фильмы повлияли на реальную жизнь людей.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Общество

В Архангельской области рассказали, осталась ли после ЧП опасность для жителей региона

В Архангельской области рассказали, осталась ли после ЧП опасность для жителей региона

Эксперты из Роспотребнадзора оценили радиационный фон в Архангельской области после пожара на военном полигоне и оценили, насколько безопасной нынешняя обстановка является для жителей региона.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Оскароносную песню Леди Гаги назвали плагиатом

Оскароносную песню Леди Гаги назвали плагиатом

Композитор Стив Ронсен заявил, что песня Shallow, за которую Леди Гага получила Оскар в номинации «Лучшая оригинальная песня», является плагиатом на одну из его композиций.

//В мире

Видео уничтожения ракетой ВСУ позиции ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

Видео уничтожения ракетой ВСУ позиции ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

В сети опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение ВСУ позиции ополчения Донбасса. Ролик появился на YouTube-канале волонтера Юрия Мысягина, избранного в Верховную Раду по итогам июльских выборов.

//В мире

Евродепутат Татьяна Жданок: Меня беспокоит физическое состояние литовского политика Альгирдаса Палецкиса

Евродепутат Татьяна Жданок: Меня беспокоит физическое состояние литовского политика Альгирдаса Палецкиса

Имя литовского политика Альгирдаса Палецкиса стало широко известно, когда в октябре 2018 года он был арестован и помещен в тюрьму. Ему предъявили обвинение в «шпионаже в пользу России». До сих пор политик находится в тюрьме. Это «дело» не стало бы таким известным, если бы евродепутат Татьяна Аркадьевна Жданок не боролась за его свободу.

//В мире

В кабмине Украины сообщили о панике в ДНР из-за стягивания сил ВСУ у Мариуполя

В кабмине Украины сообщили о панике в ДНР из-за стягивания сил ВСУ у Мариуполя

В ДНР началась паника из-за разворачивания группировки киевских военных в районе Мариуполя. Такое заявление сделал Юрий Грымчак, замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий».

//Здоровье

Будущим отцам запретили нервничать

Будущим отцам запретили нервничать

Учёные установили. Что стресс во время беременности может вызывать у ребенка поведенческие и эмоциональные отклонения. Казалось бы, всем известный факт. Вот только речь идёт не о матери, а об отце ребенка.

//Политика

Зеленский в "95 квартале" назвал Эрдогана «усатым тараканом»

Зеленский в "95 квартале" назвал Эрдогана «усатым тараканом»

Реноме шоумена сыграло злую шутку с Владимиром Зеленским. Встреча с турецким лидером Реджепом Эрдоганом проходит на фоне репризы нынешнего президента Украины, который сравнил президента Турции с домашним насекомым.

//Новости партнеров

//Политика

У Зеленского нашли источник «слива» информации об отставке главы администрации

У Зеленского нашли источник «слива» информации об отставке главы администрации

Снимок документа был передан одним из сотрудников офиса Зеленского. Такими словами замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал недавний скандал с увольнением администрации украинского лидера.

//В мире

Кейт Миддлтон впервые показала оголенные ноги

Кейт Миддлтон впервые показала оголенные ноги

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые с момента замужества показала оголенные ноги. 37-летняя герцогиня Кембриджская впервые за 11 лет появилась на публике в шортах.

//Общество

Юлия Тимошенко стала бабушкой... опять

Юлия Тимошенко стала бабушкой... опять

Лидер партии украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала бабушкой. Об этом сообщила секретарь парламентской фракции «Батькивщина» Татьяна Мелихова.

//Здоровье

Названы четыре способа нормализации артериального давления без приема лекарств

Названы четыре способа нормализации артериального давления без приема лекарств

Обозначены четыре способа нормализации артериального давления без приема медицинских препаратов. О данных методах рассказывается в посте, выложенном некоторое время назад в российской блогосфере.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: пенсионерка порезала мужа вместо колбасы в Новосибирске

Горячий ТОП региональных новостей: пенсионерка порезала мужа вместо колбасы в Новосибирске

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: противопожарный режим в одном из районов Камчатки, убийство на Ставрополье и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Непознанное

Опубликован гороскоп Павла Глобы для знаков, которых ждет удача осенью 2019 года

Опубликован гороскоп Павла Глобы для знаков, которых ждет удача осенью 2019 года

Людей, которые рождены под знаками Близнецов, Льва и Весов, ждет удача осенью 2019 года. Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы, появившемся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
2

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?
3

Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили
4

Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора
5

Новое лицо России. Кто пришёл на смену учёным, спортсменам, артистам?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры