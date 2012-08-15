Агенты боинга и эйрбаса

Отгремели фанфары по случаю 100-летия российской авиации. В Жуковском прошло грандиозное авиашоу. Об увиденном там дорожном бардаке, о проблемах аэрофикации страны и о плохом внедрении в российское самолётостроение иностранных секретов обозревателю «АН» рассказал бывший сотрудник научно-технической разведки полковник в отставке Андрей Кириллович Н.

Дураки на дорогах и випы в роллс-ройсах

Что делают три русских мужика на даче в воскресенье, да ещё в большой праздник? Вы не поверите, но с опаской пьют хлебный квас. Ведь в нём тоже есть небольшие градусы, а через пару часов всем садиться за руль и ехать в Москву. В понедельник ждёт работа.

– Сейчас бы за штурвал родной «Аннушки» – и в Жуковский, – мечтательно сказал Виталий, глядя на экран телевизора. Там шёл репортаж с авиашоу в честь столетия российской авиации. А сибирский Мимино, как в шутку звал своего племянника – пилота Ан-2 – Андрей Кириллович, только несколько дней назад прилетел из солнечного Магадана.

– Туда надо, как Путин, только по воздуху добираться, – согласился с племянником Андрей Кириллович. – А на автомобиле я вчера больше двух часов проторчал в пробках. Рядом стояли машины официальных шпионов – военно-воздушных атташе Франции и Англии.

Давно известно, в России давняя беда: дураки и дороги. Но когда они сходятся вместе, то пиши пропало. Вот и в Жуковский во время авиационных праздников ни въехать, ни выехать.

– Почему же за границей транспортная проблема во время таких шоу успешно решается? – спросил обозреватель «АН» и рассказал, как запросто добирался до парижского пригорода Ле Бурже во время проведения там авиасалона.

– А ты там машины с мигалками видел? – по-одесски вопросом на вопрос ответил старый разведчик. – А у нас министр обороны Сердюков на роллс-ройсе да ещё с целой сворой машин сопровождения со спецсигналами всех согнал на обочину и почти на час закупорил узкую трассу. Хорошо Путин как всегда опоздал, и начало праздника перенесли с одиннадцати на половину первого.

Виталий не отрываясь смотрел репортаж из Жуковского и то и дело восклицал:

– Даже «Фарман» ещё летает! А вот По-2 и вон, мой «кукурузник» полетел!

Я не выдержал и спросил:

– А кроме авиационного антиквариата что-нибудь новенькое показывают?

Дядя ответил вместо племянника:

– Из-за низкой облачности организаторы не стали рисковать и программу показа сильно сократили. Может быть, поэтому ничего нового для себя я в субботу не увидел. Так что шпионы остались без работы.

Справка «АН»

Ан-2 – «кукурузник», «Аннушка» – лёгкий транспортный самолёт, поршневой однодвигательный биплан с расчалочным крылом. До появления самолёта Ан-3 был самым большим в мире одномоторным бипланом за всю историю авиации. Оборудован двигателем АШ-62ИР мощностью 1000 л. с. и винтом АВ-2. Номинальный полётный вес самолёта – 5250 кг. Максимальная скорость – 250 км/час.

Проблемы сибирского Мимино

В ответ Виталий с досады махнул рукой:

– Да хрен с ними, со шпионами. Но скоро и мы, лётчики малой авиации, будем безработными. Парк Ан-2, Як-40 стремительно стареет, а новых обещанных машин мне, наверное, до пенсии ждать. Хотя в мои двадцать пять, мне до неё как медному котелку.

Мне вспомнилось, что недавно Дмитрий Медведев заявил о необходимости разработать новый региональный самолёт и для этого изучить возможности привлечения иностранных производителей, даже если это ухудшит позиции отечественных. Год назад наш бывший президент даже предложил запретить использование самолётов Ан-24, взлетающих с грунтовой полосы. К счастью, Минтранс отказался, оставив их «до выработки назначенного ресурса». А китайцы оказались мудрее: лет 10 назад они скопировали Ан-24, поставили на него новые двигатели и авионику, и сейчас у них эти самолёты покупает весь мир. А мы с такой политикой в авиапроме в Сибири и на Дальнем Востоке с самолётов скоро пересядем на собачьи упряжки, а в Центральной России до райцентров в глубинке будем добираться на птице-тройке.

…Разлили по стаканам остатки кваса, традиционно выпили за чётные цифры. Это когда количество взлётов равняется числу посадок. Почти в тему сибирский Мимино рассказал авиационный анекдот:

Два пилота быстро теряющего высоту самолёта с грустью смотрят в окно. Один лётчик говорит другому:

– Не понимаю, почему моряки так радуются приближению земли.

В ответ Андрей Кириллович, и ныне приближённый к авиационным верхам, решил немного развеять грусть племянника вроде бы радостной новостью. Он рассказал, что на днях замглавы Минпромторга Юрий Слюсарь поведал, что планируется отремонтировать и ремоторизировать старые советские Ан-2 и Як-40, поставить на них новые американские двигатели и авионику. При этом, по его словам, модернизация Ан-2 будет стоить от 500 до 800 тыс. долларов, из которых 300–400 тыс. приходится на двигатель.

То есть модернизация Ан-2 и Як-40 будет стоить 1,5–2,4 млрд. долларов.

Сегодня около 1400 самолётов Ан-2 находятся в реестре Гражданской авиации, примерно 200 – в Военно-воздушных силах в Министерстве обороны, ещё 400–500 – в системе ДОСААФ. Таким образом, общий парк Ан-2 – порядка 2100 самолётов. Из них штук 500–600 чуть ли не завтра можно модифицировать и поставить на местные перевозки. Только вот окупится ли такая модернизация?

– У нас, на Колыме, во многие места только самолётом можно долететь, а летать не на чем, – с грустью сказал Виталий. – Да и дорого очень. Только золотодобытчикам, газовикам и нефтяникам билеты пока по карману. А если ещё задрать цены, то даже они не смогут летать. И кому будут нужны дорогие самолёты? Только иностранным агентам…

Из досье «АН»

В советские годы на одну среднестатистическую зарплату можно было купить четыре авиабилета в любую точку СССР туда и обратно. При сегодняшней средней зарплате, чтобы купить четыре таких билета, нужно работать полгода и ничего не есть и не пить. При этом в США стоимость перелёта на тысячу километров в два раза дешевле, чем у нас, хотя их средняя заработная плата раз в 10 выше.

В советское время в год наша авиация перевозила 130 млн. пассажиров, США – около 200 миллионов. При этом в структуре перевозок и у нас, и в США 95% приходилось на внутренние перевозки и только 5% – на внешние. В прошлом году мы перевезли 64 млн., а американцы – 800 млн. пассажиров. При этом у них это соотношение внутренних перевозок к внешним сохранилось, а у нас стало 50 на 50, и это не потому, что мы стали больше летать за рубеж, а потому, что разрушили систему внутренних авиаперевозок.

Где окопались «кроты»?

Обозреватель «АН» не удержался от ехидного вопроса:

– С наших пассажиров авиаперевозчики последние штаны снимают, сетуя на дороговизну иностранных самолётов. А где российская научно-техническая разведка? Почему плохо помогает нашему авиапрому? Вон китайцы по всему миру воруют технические секреты и вырываются в мировые лидеры, а мы?..

Похоже, эта реплика задела старого разведчика. Он резко возразил:

– Мои коллеги не зря свой хлеб жуют. Если один рубль, вложенный в научно-техническую разведку, приносит 20 рублей прибыли, то в авиационной сфере на порядок больше. Выше ценят только космические секреты.

Андрей Кириллович рассказал, что даже двигатель самолёта Ан-2, знаменитый АШ-62, был хотя и советского производства, но ещё до Великой Отечественной войны скопирован с американского «Райт-Циклона», добытого советской разведкой. А в апреле 1940 г. в СССР от наших резидентов появились подробные чертежи авиационных двигателей «Аллисон V-1710» и «Райт R-2600», пропеллеров компании «Кертис». А сколько благодаря сотрудникам научно-технической разведки в страну было ввезено всевозможной технической литературы и документации, различных руководств и справочников для авиаконструкторов, учебных пособий для личного состава авиационного корпуса армии США, технических требований на приём самолётов, моторов, оборудования! Почти все они имели соответствующие грифы секретности.

А как после войны по заданию Сталина нашей разведкой были добыты американские бомбардировщики В-29! Даже Туполев очень хорошо использовал эту модель при создании первого советского носителя атомного оружия – четырёхмоторного бомбардировщика Б-4.

– Я читал, что наша разведка стащила у французов многие секреты «Конкорда», – поддержал дядю Виталий. – И наш Ту-144 был во многом его братом-близнецом. Правда, и судьба этих двух сверхзвуковых пассажирских лайнеров была схоже печальной.

– Но мы в этом не виноваты, – вновь вступил в разговор Андрей Кириллович. – Не раньше чем через пятьдесят лет рассекретят документы научно-технической разведки. Вот тогда всем будет ясно, сколько авиационных секретов мы добыли. Какие первоклассные агенты у нас были в самых крупных фирмах мира.

– Но почему в последние двадцать лет мы не видим результатов их работы в нашем небе? – не унимался обозреватель «АН».

Старый разведчик вздохнул:

– Нынешняя система виновата. Раньше нашим заказчиком было государство. А теперь не пойми кто. Каждый только для своего кармана старается. Вот и переоснащение наших «кукурузников» дорогущими американскими двигателями – явно коррупционная затея. Говорят, что именно при закупке западной техники откаты нашим чиновникам достигают сумасшедших размеров. Не зря Андрей Макаревич в своём письме Путину называл цифру 90%.

На экране телевизора показывали трибуну авиационного праздника с вип-гостями. Андрей Кириллович ткнул пальцем в знакомые лица высоких чиновников:

– Вот где надо искать «кротов». Не хочется думать, что двойные агенты окопались ещё выше.