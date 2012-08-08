Кровавые следы тянутся из пустыни

Сенсационная новость пришла недавно из самой богатой и закрытой страны мира. В конце июля этого года в результате теракта вместе с приближёнными погиб человек, отвечающий за всю систему безопасности Саудовской Аравии принц Бандар. В западной прессе сразу появилось несколько версий о заказчиках взрыва в штаб-квартире саудовских спецслужб. Чтобы разобраться в них и отделить зёрна истины от плевел дезинформации, обозреватель «АН» обратился к давнему знакомому, специалисту по Ближнему Востоку Рустаму Фаридовичу Н. В Аналитическом управлении на Лубянке он считался лучшим знатоком радикального ислама.

Месть или провокация?

В гости к Рустаму Фаридовичу я пришёл не с пустыми руками. Сначала достал папку с досье на саудовские спецслужбы, потом бутылку армянского коньяка. В ответ хозяин протестующе замахал руками:

– После такой дозы коньяка дружеская беседа превращается в неконтролируемую утечку информации. Я лучше сварю кофе по-аравийски.

Пока он засыпал в турки молотый кофе, обозреватель «АН» разложил на столе вырезки из иностранных газет. В них писали, что Бандара убили из мести за теракт в Дамаске 18 июля, в результате которого погибла почти половина военно-политического руководства Сирии. По версии иранской прессы, «превосходной сирийской разведке потребовалось менее недели для того, чтобы отомстить».

В ответ на эту цитату Рустам Фаридович едко заметил:

– Сирийская разведка для союзников-иранцев, может быть, и превосходная, но отомстила она не тому человеку. Принц Бандар к теракту в Дамаске не имел никакого отношения. Ведь он стал во главе саудовской разведки 22 июля, то есть после взрыва в штаб-квартире сирийских спецслужб. А через два дня его уже ликвидировали.

– А западная пресса, как всегда в любом теракте, ищет пресловутую «руку Москвы», – я зачитал одну из газетных вырезок. – Повторился ли в Саудовской Аравии катарский сценарий? Помните, когда наши спецы из Главного разведывательного управления Генштаба взорвали эмиссара чеченских террористов…

Рустам Фаридович отмахнулся:

– Как говорят наши братья-хохлы, нехай клевещут. Может, больше бояться будут. А то ведь саудовские спецслужбы совсем обнаглели. Мало им было Чечни, теперь на всём Северном Кавказе пытаются развязать джихад против неверных. Не секрет, что именно на их нефтедоллары разрастается ваххабитское подполье в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии… А теперь и на Волге саудовские наймиты перешли в наступление. Взять хотя бы недавнее покушение на муфтия Татарстана и убийство его бывшего заместителя.

– Так это наша «ответка» за последние теракты в Казани?!

– На провокационные вопросы не отвечаю, – нахмурился контрразведчик.

Но обозреватель «АН» уже закусил удила:

– Почему наши власти так миндальничают с коварными саудитами? Ведь это они помогли американцам развалить советскую экономику, обвалив в конце восьмидесятых цены на нефть до 8–10 долларов за баррель. На саудовские миллионы вербовали арабских наёмников в Чечню. Сам видел отчёт их агента Хаттаба о расходе этих денег, когда наш спецназ захватил его архив. Именно Саудовская Аравия готовит кадры ваххабитских проповедников и поддерживает радикальное исламистское подполье у нас в стране. По сути дела, именно эта страна подпитывает у нас террористов. А наше руководство и не чешется. Нет чтобы ударить ракетами по Эр-Рияду.

И не обязательно стратегическим «Тополем» с ядерной боеголовкой. Можно и крылатой ракетой с гор в Армении или нанести меткий удар по логовам террористов сверхточным «Искандером» с территории Сирии. Не зря же, как сообщают иностранные СМИ, их везут в сирийский порт Тартус корабли российской эскадры.

– Не надо поддаваться на провокации, – осадил чересчур горячего журналиста сотрудник спецслужб. – На мой взгляд, за убийством принца Бандара торчат уши ЦРУ и МОССАДа. Они – большие мастера разжигания внутренних конфликтов.

Справка «АН»

Служба общей разведки Королевства Саудовская Аравия,или сокращённо СОРКСА, – известна также как AlIstakhbarahal-Amah.Представляет собой одну из самых засекреченных спецслужб исламского мира. Она была создана во второй половине 50-х, чуть позже остальных структур безопасности королевства. Важную роль в её формировании и подготовке кадров сыграли инструкторы ЦРУ.

В разведывательное сообщество Саудовской Аравии входят также:

Объединённое командование военной разведки, подчиняющееся Министерству обороны и гражданской авиации, состоящее из разведывательных подразделений видов вооружённых сил и ПВО страны.

Структуры МВД страны:

Главная секретная служба МВД;

Служба безопасности эксплуатации нефтяных промыслов;

Контртеррористические подразделения;

Подразделения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

Столичные и региональные полицейские подразделения.

Разведывательное подразделение Департамента паспортов и эмиграции.

Разведывательное подразделение Агентства по борьбе с наркотиками.

Главное управление контрразведки Национальной гвардии.

Заговоры, интриги, убийства…

Рустам Фаридович налил в чашки обжигающий кофе. Мы сделали по маленькому глотку.

– Принца Бандара взорвали не российские или сирийские спецслужбы, – начал разъяснять свою точку зрения специалист по Ближнему Востоку. – Это всё придворные интриги. Убрали самого вероятного претендента на королевский престол.

– Но ведь формально он не имел права на трон, – возразил обозреватель «АН». – Ведь принц Бандар – не сын основателя династии, а внук.

Контрразведчик вынужден был согласиться:

– Да, прямого права на престол он не имел. Но мало кто сомневался в том, что когда старики вымрут, эти династические правила перестанут действовать и решать всё будет сила. А в этом смысле Бандар бин Султан был самой весомой в Эр-Рияде фигурой. Он возглавлял не только разведку, но и Совет безопасности Королевства. То есть собрал в своих руках все силовые структуры, вполне достаточные, чтобы в случае чего справиться и со старшим сыном короля, контролирующим столицу, и со старшим сыном наследника, отвечающим за «святые города» – Мекку и Медину. Думаю, один из этих принцев и устранил опасного соперника. И сделал это по наущению Вашингтона.

Я снова возразил:

– Но до того как возглавить спецслужбы Королевства, Бандар 22 года был послом в США и не зря в арабском мире считался верной американской марионеткой. Он особенно близко сошёлся с семьёй Буш. И за это даже получил прозвище Бандар-Буш. И с Израилем саудовский принц поддерживал весьма тесные отношения. Так зачем ЦРУ и МОССАДу убирать верного союзника?

Рустам Фаридович усмехнулся:

– Восток, особенно Ближний, – дело тонкое. И тёмное. Бандар понимал, что Америка со временем неминуемо сдаст династический режим в Саудовской Аравии, как она недавно сдала Мубарака в Египте. Поэтому стал искать и других покровителей. В 2008-м он встретился с Владимиром Путиным и подписал ряд соглашений: от совместного освоения космоса до покупки всевозможных образцов российского оружия – танков, вертолётов и систем ПВО С-300. Это очень не понравилось США. И вскоре после этого визита его внезапно арестовали, сместили со всех постов и посадили под домашний арест. Принца обвинили, что он якобы готовил переворот с целью свергнуть короля Абдаллу и покончить со «стопроцентно американской» ориентацией.

– Но тогда почему совсем недавно его вернули из опалы? – спросил я.

– Король Абдалла испугался повторения египетского сценария, – ответил Рустам Фаридович. – Из источников в окружении Обамы ему стало известно, что «арабская весна» должна докатиться и до Аравийской пустыни. Поэтому он сместил с поста главы Объединённых разведслужб Королевства своего родного (от одной матери!) брата – принца Мугрина, известного абсолютной преданностью США. И вновь назначил принца Бандара, который и располагает своей многочисленной агентурой в истеблишменте США. Говорят, что с подачи республиканцев опальный принц и доложил королю о планах демократа Обамы.

– Теперь на Ближнем Востоке уже всем ясно, что американцы кинут и даже не поморщатся. А вот, затеяв большую игру с Россией (и, возможно, с Китаем), есть ли шансы у старых режимов удержаться? – задал я главный вопрос.

– Вопрос выше уровня моей зарплаты, – с ироничной улыбкой ответил сотрудник спецслужб. – Пусть об этом болит голова у королей Саудовской Аравии, Иордании, эмира Катара… А меня больше беспокоит ситуация на Волге и Северном Кавказе.

Когда проснутся наши власти?

Рустам Фаридович допил кофе. Мы стали смотреть телевизор. Передавали репортаж с внеочередного заседания Госсовета Республики Татарстан четвёртого созыва. Выступал министр внутренних дел Татарстана Артём Хохорин:

– Более 13 лет на территории республики, позиционирующей себя территорией толерантности и стабильности, идёт необъявленная война, самая настоящая – взрывы промышленных объектов, убийства, борьба за территории и другие ресурсы. Сводки порой напоминают донесения с поля боя.

По его словам, сегодня речь идёт уже не об отдельных проявлениях экстремизма, а о том, что в республике «они достигли критической массы, и может наступить неуправляемый процесс». По заявлению главного в республике силовика, «наиболее радикальные течения ислама нашли немало сторонников в нашей республике. Более того, за последние годы сформировалось целое поколение молодёжи, воспитанной в этом духе. Сегодня примеры салафизма есть среди имамов мечетей и простых граждан во многих районах республики. Всё настойчивее они стремятся проникнуть в органы власти и заручиться их поддержкой. Создаётся и распространяется религиозная литература, содержащая радикальную догматику. Есть попытки идеологов салафизма утвердить своё влияние на светские средние и даже младшие учебные заведения».

– Салафиты уже готовы вести джихад на территории республики, – закончил своё выступление нынешний глава МВД Татарстана Артём Хохорин.

– Неужели наши власти проснулись и поняли: на берегах Волги зреет война похуже чеченской? – вырвался последний вопрос у обозревателя «АН».

Рустам Фаридович пожал плечами:

– Поживём – увидим. Но медлить нельзя. Джихад, спонсируемый Саудовской Аравией, уже на пороге.