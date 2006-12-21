За что уволили начальника СИСМИ?

Поллари причастен к отмыванию в России денег калабрийской мафии

Не следует забывать, что Поллари долгое время являлся ключевым игроком в команде скомпрометированного причастностью к коррупции Сильвио Берлускони. Став слишком уязвимым как объект вербовки, он потерял совместимость с должностью начальника секретной службы своей страны.

Разработкой криминальных структур в Италии занимаются четыре независимых полицейских формирования: государственная полиция, карабинеры, таможенная полиция и Антимафиоз­ная следственная служба. Кто из них посмел накопать «компру» на могуще­ственного шефа одной из главных силовых структур Италии?

В ее обязанности входит сбор оперативной информации о криминальных структурах. Обработка этих данных ведется в Управлении по координации и планированию деятельности полиции Министерства внутренних дел страны. Именно сюда стекаются свидетельства о причастности членов правительства и национальных спецслужб к коррупции.

Когда весной 1994 года было возбуждено уголовное дело против бывшего премьер-министра Джулио Андреотти, его обвинили в связях с мафией. Тогда итальянская полиция арестовала более 150 членов калабрийской мафии («Ндрангетта»). Осенью 1995 года предстал перед судом по обвинению в коррупции бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его брат Паоло. В этот же период генеральный секретарь НАТО Вилли Клас был обвинен в коррупции (в 1988 году, являясь членом социалистической партии Бельгии, Клас получил от итальян­ской фирмы «Агусто» взятку в размере 1,7 млн. долларов за выгодный контракт с бельгийской армией).

В результате миланская прокуратура подготовила обвинительные акты против премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и еще 12 человек. Среди пунктов обвинения - махинации с налогами и растрата. В настоящее время прокуратура расследует причаст­ность Берлускони еще и к отмыванию «грязных денег». По слухам из дипломатических источников, для отмывания в России «сомнительных» денег

г-н Берлускони успешно использовал через своих посредников в военной разведке имеющиеся связи в среде новых русских банкиров.

Нужно сказать, что на постсоветском пространстве СИСМИ с начала 90-х гг. использует агентуру, завербованную в среде русской мафии. Источники информации, вербуемые в среде новых русских из числа банкиров, представляют для западных разведок наивысший интерес. Вороватые бизнесмены из бывшего СССР, имеющие собственные службы безопасности, могут рассказать массу интересного. К тому же, основательно закрепив отношения, их можно использовать в корыстных целях для прокручивания «грязных» денег в масштабной прачечной на территории постсоветского пространства. Если эта категория перестает сотрудничать или кто-то отказывается от своих показаний, то их «прессуют». Характерно, что, когда итальянские правоохранительные органы арестовывают русских, они почти никогда не обращаются с просьбой о помощи в расследовании или в иных совместных действиях.

Так что Россия, как сказал еще Н.В. Го­голь, продолжает оставаться самой подходящей страной для финансовых афер. А на СИСМИ нет своей Карлы дель Понте.

Заключение

Похоже, что отставкой Поллари санкции руководства Италии не ограничатся. По тому же маршруту могут быть отправлены и другие главы гражданских спецслужб страны. Действительную причину ухода Поллари по известной причине скроют, но, если удастся погасить скандал, то можно ждать, что вскоре его богатый опыт будет востребован новым руководством республики.