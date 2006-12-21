«Льотей» - стратегическая операция английской разведки

После Второй мировой войны в МИ-6 борьбу с коммунизмом курировал заместитель директора британской разведки полковник Валентайн Вивьен. Как глава внешней контрразведки, он был осведомлен о всех операциях МИ-6 на территории СССР. Анализ этих материалов и подсказал ему идею разработки комплексного плана борьбы с «советской угрозой».

В основу плана была положена долговременная программа дестабилизации в советских республиках Средней Азии и Закавказья «с использованием религиозных, антирусских и националистических чувств и той ожесточенной ненависти, которую должен вызывать к себе советский режим во многих слоях населения».

Если социалистическое сообщество лишить цельной идеологии и перессорить его членов между собой, весь монолит соцсодружества может рассыпаться. Операция носила кодовое название «Льотей».

Стратегия

Главной задачей плана являлось постоянное выявление и использование трудностей и уязвимых мест внутри стран советского блока.

Было рекомендовано «...действовать уравновешенно, придерживаясь правдивой информации, и сочетать антикоммунизм с антикапиталистическими аргументами».

Постепенно к операции подключилось ЦРУ, агентуре которого удалось получить доступ к переписке Сталина и Тито. Именно это обстоятельство позволило британской МИ-6 просчитать наступивший еще в 1948 году окончательный разрыв между Москвой и Белградом. Свой урожай инициаторы наведения порядка на Балканах сняли через 50 лет.

Западная Германия не отставала от своих заокеанских союзников. В августе 1948 года в газете «Ди Вельтвохе» (Цюрих) была опубликована статья под заголовком «Украина - забытая баррикада», в которой пропагандировалась идея восстановления антисоветского «санитарного кордона». В статье содержался прямой призыв поддержать антисоветское подполье. Как и предсказывал Луи Льотей, дерево отбросило свою зловещую тень через 57 лет (время развала СССР и более поздние события на Украине).

Начало реализации плана

Дебют состоялся летом 1953 года. В Восточном Берлине на Сталин-аллею совершенно неожиданно для спецслужб СССР и ГДР вышло 100 тыс. человек. Для подавления восстания были посланы советские войска.

За два года до начала волнений в Венгрии МИ-6 приступила к обучению будущих венгерских повстанцев обращению со взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием. В этих целях в 1954 г. был налажен тайный вывоз диссидентов через венгерскую границу в британ­скую зону Авс­трии для обучения на специальных курсах подготовки боевиков.

В 1959 г. в секретном приложении к плану «Льотей» с учетом уроков, извлеченных из событий в Венгрии, была проведена корректировка основных целей и задач. Для дестабилизации обстановки в Восточной Европе было предложено приступить к созданию внутренней оппозиции на базе этнических и конфессиональных особенностей населения.

Все эти директивы были использованы при подготовке и боевой поддержке афганских моджахедов. В учебных центрах велось обучение партизанской войне и саботажу в городах, обучали навыкам нападений на автомашины, склады горючего и боеприпасов, нефтепроводы, туннели и мосты.

Очередной этап операции «Льо­тей» получил свое развитие во время войны на Балканах. В дальнейшем эти механизмы продолжали действовать на территории Прибалтики, Средней Азии, а теперь Беларуси, Гру­зии, Мон­голии, Молдавии, Ук­ра­ины и Киргизии.

Справка «АН»

Французский полковник Луи Льотей участвовал в колониальных войнах Франции в Алжире. В преамбуле к плану МИ-6 упомянут следующий эпизод из его жизни: «...однажды Льотей направлялся со своими офицерами во дворец, стоял полдень, нещадно палило африканское солнце. Тогда изнывающий от жары полковник распорядился по обе стороны дороги посадить деревья, которые давали бы тень, один офицер из его штаба заметил: «Но ведь деревья вырастут через 20-50 лет». «Именно поэтому, - прервал его полковник, - работу начните сегодня же».

Этот принцип долговременности и был положен в основу операции, результаты которой предполагалось получить не сразу, а где-то ближе к концу столетия