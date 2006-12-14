Грузинский полоний на лондонской сцене

Расследование гибели Алек­сандра Литвиненко набирает обороты, охватывая все новые и новые страны Европы. По имеющимся данным, руководство Скотленд-Ярда срочно решает вопрос о командировании следственной группы в Тбилиси.

На каких основаниях? Их более чем достаточно. Перечислим некоторые.

Во-первых, выяснилось, что след полония-210, которым был отравлен Литвиненко, может привести в Сухуми, где в настоящее время функционирует Сухумский физико-технический институт. В список радиоактивных отходов сухумского института входит и полоний-210, что требует проведения соответствующей экспертизы. В интервью грузинской телекомпании «Рустави-2» лидер партии «зеленых» Грузии Георгий Гочечиладзе сказал: «У нас есть реальные данные, откуда, как и в каких количествах появился полоний. Мы назовем и более страшные и опасные вещества и потребуем, чтобы была проведена экспертиза в связи с ними в той же Англии».

Во-вторых, со слов Литвиненко, в день отравления он встречался с Луговым, который пришел на встречу с неустановленным человеком грузинской внешности. Последний в навязчивой форме предлагал Литвиненко выпить чаю. Луговой отрицает этот факт.

В-третьих, в Тбилиси британским следователям предстоит нелегкая работа. Необходимо разобраться, какую роль сыграли в «деле Литвененко» Закаев и якобы скрывающийся в Панкисском ущелье чеченский боевик Гочияев.

В-четвертых, подозреваемый в причастности к убийству Литвиненко Андрей Луговой 13 лет работал на известного грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, был его доверенным лицом, поскольку отвечал за безопасность последнего в тех структурах, где тот работал. Луговой в последнее время якобы несколько раз посещал Грузию по приглашению благотворительного фонда Бадри Патаркацишвили и обеспечивал безопасность последнего во время его заграничных поездок.

Известно, что против Бадри Патар­кацишвили - финансового поверенного Березовского - в российских правоохранительных органах возобновлено расследование в рамках уголовного дела «Аэрофлота». Ему, в частности, вменяют в вину преступления, предусмотренные частью 1 статьи 208 УК РФ (создание вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием). Новая статья в итоге может привести к тому, что Патаркацишвили объявят в международный розыск (сейчас он числится только в федеральном). В такой период выгодно выглядеть гонимым за правду и оппозиционность. Поэтому Патаркацишвили и разместил недавно в The New York Times статью про Путина, «закрывающего свободные СМИ и фабрикующего обвинения против тех, кто говорит правду о Чечне».

На вопрос об отношениях с Луговым Бадри Патаркацишвили, посмеиваясь, заметил: бывших агентов КГБ в природе не существует. Поэтому что-либо утверждать с моей стороны было бы неправильным.

Интересно, что первоначально, когда распространились сообщения о произошедшем в Лондоне, телекомпания «Имеди», принадлежащая Бадри и управляемая американским гражданином Робертсоном, отказалась освещать это событие. В это же время телекомпания «Рустави-2» почти ежедневно передавала сообщения о событиях в Лондоне и о связи с происходящим Бадри Патаркаци­ш­вили и Андрея Лугового. Последний являлся руководителем Службы безопасности российской телекомпании ОРТ в бытность, когда телеканал контролировали Патаркацишвили и Березовский. В этой связи, как бы оправдываясь, телекомпания «Имеди» ответила, что Луговой «ничего общего не имеет» со службой охраны Патаркацишвили.

Нужно полагать, что грузинской разведке не по зубам провести самостоятельно операцию подобно лондон­ской. Но если предположить, что к этому приложили руку ребята из Управления стратегических операций в Лэнгли, то многое встает на свои места. В ЦРУ умеют планировать централизованные многоходовки, которые осуществляются «чужими руками». В спецслужбах это называется взаимодействием и координацией. Если даже сыщики Скотленд-Ярда и размотают этот клубок, уши ЦРУ никто не обнаружит. Так действует в современных условиях интегриро