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Светская дама из нелегальной разведки

Забытые имена героев нашей страны: разведчица-нелегал Ирина Алимова

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Светская дама из нелегальной разведки
Фото ИТАР-ТАСС

 

Шел 1936 год. Ее повсюду узнавали. Юная и талантливая девушка выбрала актерское мастерство, которое ей пригодилось позднее совсем в иной сфере.

Начало войны застало Ирину на студии «Узбекфильм». Жизнь в искусстве складывалась безоблачно, но она выбрала дорогу в военкомат. Когда военком поинтересовался, умеет ли та перевязывать раненых, стрелять или работать с рацией, нерастерявшаяся Ирина поразила его ответом: «Я знаю шесть ино­странных языков», и ее направили в органы военной цензуры.

Рядом находился Иран, который открыто проводил прогерманскую политику. В составе одного из подразделений вой­сковой цензуры в Иран направили Алимову, владеющую уйгурским, турецким, английским, немецким, персидским, япон­ским, азербайджанским, туркменским и узбекским языками.

Она добилась направления на курсы радисток. Затем - командировка в распоряжение штаба Сталинградского фронта. Здесь и начался боевой путь в разведке. С действующей армией прошла Украину. А в январе 1945 года Ирина участвовала в спасении заминированного нем­цами Кракова. Затем - Чехословакия и Авст­рия. 9 мая 1945-го встретила в Вене.

Домой вернулась в 1947 году лейтенантом. Ее направили служить в контрразведку Турк­мении.

Вызов в Москву не заставил себя ждать: предложили работу в нелегальной разведке. Фронтовичка согласилась, не раздумывая. И следующие 20 лет провела в рядах офицеров внешней разведки.

В 1951-м Ирину Алимову перебросили в красный Китай - внедриться в среду татарской диаспоры для последующей эмиграции в Японию. Там по заданию Центра она познакомилась с будущим мужем: советская разведка практиковала работу «семейных пар». По легенде она - дочь богатого уйгура - приехала в Китай к жениху Энверу Садыку, с которым была помолвлена в детстве. На самом деле это был советский разведчик Шамиль Хамзин (оперативный псевдоним «Халеф»). Взаимная симпатия их сблизила. Через четыре месяца они зарегистрировали брак.

Когда перебрались в Шанхай, обзавелись связями среди эмигрантов. Среди новых знакомых были турецкие и немецкие бизнесмены и даже внучка белогвардейского генерала Семенова. В окружении молодая пара не скрывала, что мечтает уехать в Японию. Так и случилось. Осенью 1954 года они обосновались в Кобе, затем поехали в Киото, а потом перебрались в Токио.

Источников оперативной информации хватало. Очаровательную актрису, умевшую сыграть светскую даму, с радостью принимали в высшем обществе. Скоро наши разведчики сошлись семьями с послом Турции и турецким военным атташе.

Задания Центра Алимова (оперативный псевдоним «Бир») принимала на обычный приемник. Иногда использовалась тайниковая связь. «Бир» добывала весьма ценную информацию. В Центр были направлены чертежи главных узлов спущенной в Иокогаме подводной лодки нового типа. 

Связи «Бир» сообщили, что весной 1958 года базировавшийся в Японии самолет ВВС США U-2 («Гадкий утенок») совершил полет над Сибирью. Факт стал известен потому, что на пути на базу у самолета из-за перегрева заглох двигатель.

В архивах внешней разведки хранятся 22 тома информации, полученной от «Бир».

Но в 1967 году разведчиков спешно эвакуировали из Токио, спасая от ареста.

Полковник Хамзин вскоре отправился в новую командировку под чужим именем. Гонконг, Лондон, Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США)... Он вернулся в Москву в 70-х.

Только в 1990-м их удостоили высоких наград. Ирине Каримовне вручили орден Красной Звезды, ее супругу - орден Красного Знамени. А в 1991‑м Шамиля Абдуллазяновича Хамзина не стало.

Сегодня полковник внеш­ней разведки КГБ СССР в отставке Ирина Алимова живет в однокомнатной квартире в Москве. Кстати - явочной. В свое время грозное ведомство передало ей эту комнату для работы, а после рассекречивания и выхода в отставку в 1990 году оставило за ней.

А вот с машиной - не выш­ло. Хотела по инвалидности «Оку» получить, но чиновники бесцеремонно отказали. Видно, нет в структуре хозяйственного подразделения СВР людей, отвечающих за благополучие одиноких ветеранов.

Неудивительно, что в результате такого отношения к героям невидимого фронта репутация тайного ведомства страдает. О плачевных послед­ствиях такого отношения к людям мы слишком часто в последнее время узнаем из отечест­венных и зарубежных СМИ...

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