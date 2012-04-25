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Спецмаскарад

Как спецслужбы в оперативных целях используют манекены, маски а-ля Фантомас, парики и накладные бороды-усы

№ 16(308) от 26.04.2012 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Спецмаскарад

Большинство кадровых разведчиков с иронией относятся к трюкам с переодеванием. Что хорошо смотрится в фильмах про шпионов, зачастую не проходит в повседневной оперативной работе. Например, агента-мужчину, идущего на задание в женском платье и парике, нередко выдают грубые черты лица и походка. Разведчица-женщина, желающая обмануть наружку и для этого использующая накладные бороду и усы, не может изменить тембр голоса и гитарообразную фигуру. Но иногда шпионский бал-маскарад всё же приносил успех.

Ветеран нашей разведки Ян Сигизмундович Барановский рассказал обозревателю «АН» о том, как они с женой фокусами с перевоплощениями обманывали службу наружного наблюдения одной из жарких стран. Но сначала он обратил внимание журналиста на недавние события в подмосковных Химках. Там спецназ ФСБ с помощью манекенов заманил в ловушку и уничтожил группу террористов.

Химкинский расстрел

В ФСБ России поступило агентурное сообщение, что в ночь на 29 февраля 2012 года вооружённые преступники собираются ограбить склад в Химках. Их интересовала находящаяся там касса строительно-монтажной организации.

На складе устроили засаду. Поздно вечером в помещении возле кассы у окна установили пластиковую куклу, одетую в форму охранника. А вместо вахтёра у проходной посадили тоже манекен.

Нагрянувшие за химкинскими строительными миллионами террористы выпустили в два манекена аж 18 пуль. А тем всё нипочём. И тут ответный огонь открыли оперативники и спецназовцы. В ходе возникшей перестрелки пятерых преступников убили, а троих задержали. Все они оказались уроженцами Дагестана. Впоследствии был задержан ещё один подозреваемый. Но организатор нападения на кассу строительно-монтажной организации в налёте лично не участвовал и подался в бега.

Вскоре спецслужбы выяснили, что лидер банды скрывается в Орловской области, но поддерживает связь с родственниками. Его удалось обманом выманить обратно в Москву. Как только он сошёл с поезда, его повязали.

Главарь преступной группы, напавшей на склад в подмосковных Химках, является неформальным религиозным лидером местного отделения экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Его зовут Рамзан Шайхаев, он отзывается на кличку Абдулла.

Шайхаеву 40 лет, он родился в Чечне. У него и ещё четверых задержанных членов банды при обыске изъяли запрещённую исламистскую литературу, автомат Калашникова, гранату, два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, три глушителя, а также холодное оружие. Эта банда террористов совершала в Москве и Московской области разбои и грабежи, а добытые деньги направляла членам незаконных вооружённых формирований на Северный Кавказ.

Фантомас отдыхает

Обратив особое внимание обозревателя «АН» на умелое использование манекенов в этой истории нашими спецслужбами, Ян Сигизмундович сказал:

– Я такие трюки проворачивал ещё лет тридцать назад. У нас с женой на квартире в столице одной из ближневосточных стран был всегда наготове мой пластмассовый двойник. Когда я хотел через подземную парковку в доме уехать на задание, мы усаживали манекен за стол, придвигали его поближе к окну, и жена часами «играла» с ним в шахматы. Успокоенные шпики из местной контрразведки не дёргались в поисках русского резидента, давая мне возможность работать.

– А какие ещё экзотические приёмы в своей работе вы использовали? – спросил я.

– Обо всех не могу рассказать даже сейчас. Подписка о неразглашении действует до сих пор. Но вот о трюке, позаимствованном из зарубежного опыта, пожалуй, можно. Смотрели фильмы про Фантомаса?

– Конечно. В школе даже с уроков с друзьями в кино про Фантомаса сбегали, – вспомнил далёкое детство обозреватель «АН».

Барановский рассмеялся:

– Эх вы, сачки и прогульщики! А мы с женой использовали маски из латекса, подсмотренные у Фантомаса, в оперативных целях.

– Это как?

И Ян Сигизмундович начал рассказывать. Оказывается, чтобы запутать чужую наружку, разведчики нередко менялись на время автомобилями, одеждой и… даже лицами. Для этой цели в одном из секретных НИИ, подчинённом Лубянке, изготовили маски из тонкого натурального латекса на некоторых работников нашей резидентуры. Лучше всего получалось перевоплощаться в образ коллеги у молодых тогда Яна и его друга Сергея. Оба были примерно одного роста, худощавые.

– Правда, Серёга тогда брился наголо, а у меня был небольшой ёжик на голове и маленькие усики, – говорит Ян Сигизмундович. – Но с помощью маски с наклеенными усами и парика он за несколько секунд превращался в советского пресс-атташе Барановского, а я в Сергея-Фантомаса. Приятно вспомнить, как тогда водили за нос местную контрразведку.

Впрочем, подобные приёмы использовали также и американцы. Например, бывший начальник 1-го отдела Второго Главного управления КГБ СССР генерал-майор Рэм Красильников в своей книге вспоминает об этом так.

Справка «АН»

Международная организация «Ат-Такфир Валь-Хиджра» была создана в 1970-х годах в Египте. Идеологически она близка к «Аль-Каиде». Члены организации выступают за основание на территории ряда стран, в том числе России, единого исламского государства. Деятельность «Ат-Такфир Валь-Хиджра» на территории России запрещена решением Верховного суда РФ.

Хитрости московской резидентуры ЦРУ

К началу перестройки, в 1985 году, в СССР специально для разведывательных нужд из США доставили в московское посольство несколько автомашин с затемнёнными стёклами. И кроме того – манекены, имитировавшие сотрудников посольства, и даже маски для лиц – наподобие тех, какими пользовался Фантомас в знаменитом французском фильме. Американские разведчики рассчитывали с их помощью, как говорится, водить за нос нашу службу наружного наблюдения. И с этой целью применялись самые различные камуфляжи.

Например, манекен разведчика-агентуриста, который намечал провести встречу с московским агентом, демонстративно вывозили в противоположном направлении в обычной машине. Сам же агентурист в автомобиле с затемнёнными стёклами уезжал совсем в другую сторону. С этой же целью – чтобы отвлечь внимание контрразведки – использовались и маски.

Так, бывший «второй секретарь» посольства маскировал свою внешность с помощью парика и накладных усов. Его коллега, работавший в такой же должности, любил наряжаться под рабочего и носил тёмные очки. А один из «атташе» посольства даже переодевался в женское платье – в таком наряде он проводил шпионские операции.

Трюк же с манекеном в главной роли действовал по такой схеме. Выйдя из здания посольства, сотрудник резидентуры садился в машину вместе со своей женой. Жена – за рулём, разведчик – рядом. Под ним – небольшая коробка. Как только машина попадала в «мёртвую зону» – резко сворачивала в ближайшую боковую улицу, чтобы на несколько секунд выпасть из поля зрения наружки, – американец выпрыгивал из машины и исчезал в первом же попавшемся подъезде. Женщина тут же нажимала кнопку, из коробки в одно мгновение выпрыгивал манекен, силуэт которого имел абсолютное сходство с покинувшим авто разведчиком. Резиновая кукла, заполненная сжатым воздухом, выглядела вполне правдоподобно. Сидящая за рулём женщина, чтобы окончательно ввести в заблуждение следующих за ней оперативников, начинала имитировать беседу, поворачивая голову куклы с помощью незамысловатого устройства.

А вот к каким хитростям прибегала кадровая сотрудница ЦРУ Марта Петерсон, действовавшая под прикрытием вице-консула посольства США в Москве. Вечером она отправилась закладывать тайник, предназначавшийся для агента «Тригон» (Александр Огородник, личный референт министра иностранных дел СССР, известный по фильму «ТАСС уполномочен заявить» под псевдонимом Трианон).

...Запарковав служебную автомашину у кинотеатра «Россия», она торопливо вошла в зал. Шёл фильм «Красное и чёрное», и последний сеанс уже начался. Наружка вела наблюдение издалека, так как на разведчице было белое с крупными цветами платье, легко различимое даже вечером.

Шпионка в белом уселась в кресло у запасного выхода и минут десять делала вид, что следит за происходящим на экране. Убедившись, что вокруг всё спокойно, Петерсон поверх платья натянула чёрные брюки и такого же цвета пиджак, наглухо застегнулась и распустила собранные в пучок волосы.

За пару минут «женщина в белом» стала «женщиной в чёрном». К машине она не вернулась, а села сначала в автобус, затем покаталась на троллейбусе и в метро. После тщательной проверки шпионка в чёрном поймала такси и приехала к Краснолужскому мосту. Но маскарад ей не помог. За ней продолжали следить.

Шпионку взяли с поличным. А именно – в момент закладки Петерсон «булыжника» в тайник. При задержании госпожа вице-консул показала блестящее владение... русским матом. Задержанную доставили на Лубянку, и вызвали советника американского посольства. В его присутствии вскрыли контейнер, закамуфлированный под булыжник. Там обнаружили инструкции, вопросник, микрофотоаппаратуру, золото, деньги и две ампулы с ядом для агента.

В конце нашей встречи полковник в отставке Ян Сигизмундович Барановский заметил, что спецмаскарад разведчики применяли только в случае крайней необходимости. Трюк с переодеванием или с манекеном должен быть полной неожиданностью для наружки. Чаще всего в оперативной работе используются приёмы обычной маскировки. Ведь главное для разведчика – не выделяться. Быть, как все, уметь быстро приспосабливаться к окружающей обстановке. Агент – сродни хамелеону. В мире шпионажа выживает тот, кто не бросается в глаза.

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