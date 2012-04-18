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Саркози и спецслужбы «лающей мыши»

Как разведка крошечного, но сказочно богатого Катара пытается влиять на события в мире

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Саркози и спецслужбы «лающей мыши»
Николя Саркози и шейх Хамад бин Халиф аль-Тани

На Ближнем Востоке этот эмират по площади сравнивают с маленькой мышкой. Но благодаря гигантской выручке от добычи нефти и газа Катар входит в число самых богатых стран мира. Его голос всё громче раздаётся на международной арене. И всё наглее действуют не ограниченные в средствах спецслужбы «ближневосточного карлика».

Купающаяся в нефтедолларах «геополитическая моська» в последнее время позволяет себе лаять и кусать не только арабских соседей, но и таких «слонов» мировой политики, как Россия. В качестве примеров можно привести угрозы в адрес представителя России в ООН Чуркина, избиение в аэропорту Дохи нашего посла Титоренко, финансирование исламистского подполья в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии…

Катарские миллиарды сыграли немалую роль в целой серии революций «арабской весны». Тунис, Египет, Ливия, а теперь и Сирия – вот страны, к событиям в которых приложила руку разведка Катара. И это широко известно. Но то, что спецслужбы эмирата пытаются повлиять на исход президентских выборов во Франции, – это сенсация. Об интригах катарской разведки обозревателю «АН» рассказал сотрудник российских спецслужб, только что вернувшийся с Ближнего Востока.

«Фома неверующий»

В «горячих точках», где мы с ним не раз встречались, было не принято спрашивать паспорт. Сам он представлялся коротким русским именем – Фома. Но за его дотошность и привычку всё подвергать сомнению наша журналистская братия окрестила его «Фома неверующий». И в Москве я продолжал звать его так же. Поэтому, увидев его в нашей клубной «качалке», радостно окликнул:

– Фома неверующий! Сколько лет, сколько зим…

Мы похлопали друг друга по плечам. Глянув на его загорелое лицо, не удержался от завистливого вопроса:

– Где так успел закоптиться? На Лазурном берегу в твоей любимой Франции сезон ещё не открыт.

Фома молча задрал футболку. Грудь и живот у него были белыми, как у Снегурочки. Я понимающе покачал головой:

– Всё ясно. Опять загорал в бронежилете?

– Нет. Только неделю в Сирии, в Хомсе. А в Катаре пока безо­пасно. Но там было столько работы, что, поверь, даже окунуться в Персидском заливе не удалось, – Фома протянул мне стакан с протеиновым коктейлем. – Выпей, для твоих дряблых мышц полезный напиток.

Я отказался от эликсира культуристов, но присел рядом и стал мучить Фому вопросами о крайней командировке. Тот сначала привычно отмахивался, но потом вдруг решился:

– Не секрет, что французский президент Николя Саркози уже вторую избирательную кампанию ведёт на арабские нефтедоллары. Сначала деньги давал Муаммар Каддафи, а сейчас его спонсирует эмир Катара. Но мало кто знает, что кроме финансовых катарские спецслужбы оказывали французскому политику и другие услуги.

– Какие?

Фома на минуту задумался, затем ответил:

– Сам понимаешь, не обо всём могу рассказать. Но о некоторых вещах пусть люди знают.

Вот его рассказ в кратком изложении.

Справка «АН»

Катар занимает территорию чуть более 11 тыс. кв. км (меньше, чем самая маленькая в России Калининградская область). Но его недра богаты углеводородами. Этот эмират занимает 6-е место в мире по экспорту природного газа и 21-е – по экспорту нефти и нефтепродуктов. Поэтому Катар – одно из самых богатых государств. По последним данным, в стране проживают около 2 млн. человек, но катарским гражданством наделены только уроженцы эмирата, которых в государстве чуть более 20%. Остальные – приезжие гастарбайтеры, в основном – из Индии и Пакистана. Общая численность армии превышает 12 тыс. человек. В сухопутных силах насчитывается около 9 тыс. военнослужащих. Самой боеспособной её частью считается эмирская гвардия, в состав которой входят три пехотных батальона, один бронетанковый полк, один полк полевой артиллерии, одна зенитная батарея и отдельные миномётный и противотанковый дивизионы. В бронетанковом полку есть танковый и механизированный батальоны, а также артиллерийский дивизион. Батальон специального назначения и три мотопехотных полка предназначены для охраны семьи эмира.

Спецназ смывает следы кровью

Наследный принц Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани в октябре 2011 года сообщил, что с самого начала войны в Ливии «сотни катарцев сражались среди повстанцев». И это были не гражданские добровольцы, а элитный спецназ. Сегодня такие же «добровольцы» из этого эмирата входят в боевые отряды повстанцев, которые сражаются против правительственных войск в Сирии. По приказу 60-летнего эмира Катара Хамада бин Халифа аль-Тани огромные партии оружия доставляются противникам президента Сирии Башара Асада. Ведь это принесло успех в Ливии.

Спецслужбы Катара не только снабжали оружием противников Муаммара Каддафи, но и сыграли главную роль в убийстве полковника. Именно командир катарского спецназа, а не 18-летний повстанец, как трубили западные СМИ, добил раненого лидера Ливийской Джамахирии. В экстазе, забыв о конспирации, спецназовец открытым текстом доложил об этом эмиру Катара Хамаду. Российский корабль-разведчик, находящийся в Средиземном море, перехватил это донесение.

Эмир тут же пообещал награду за гибель своего злейшего врага. Муаммар Каддафи стал одной из главных мишеней Хамада, когда на общеарабском саммите в Сирте бросил фразу: «Брат мой, ты так разжирел, что напоминаешь баррель (бочку нефти – 160 литров) и уже не вмещаешь свой зад в шикарное золотое кресло».

Эмир Катара, который тогда весил ровно 160 килограммов, не мог простить публичной обиды. Правда, в дальнейшем с помощью французских диетологов, посланных Саркози, он похудел на 40 кг, но серьёзно заболел сахарным диабетом.

Катарский спецназ после убийства Каддафи в одной из машин его колонны захватил личный архив полковника. Судя по радиоперехватам, кроме финансовых документов о спонсировании избирательной кампании Саркози, там был и другой компромат. Например, про «откаты» за сдачу оружейного рынка.

В Катаре и эмир, и наследный принц, и начальник Генерального штаба – выпускники престижнейшей Королевской военной академии в Сандхерсте (Великобритания). Но оружие для катарской армии раньше в основном поставляла Франция.

Почти всё вооружение у полиции, спецслужб, сухопутных войск до недавнего времени в основном было французского и в меньшей степени британского производства. В авиапарке ВВС Катара пока остаются французские «Миражи» и «Фальконы». Танковый парк представлен 40 танками АМХ-30S, произведёнными государственным научно-исследовательским центром АМХ в Исси-ле-Мулине под Парижем.

Французы также продали катарцам 12 боевых разведывательных машин (БРМ) АМХ-10RC, относящихся к классу тяжёлых бронеавтомобилей и часто именуемых «колёсными танками». На вооружении катарской армии находятся также 16 французских БРМ класса VBL (аббревиатура от франц. Vehicule Blinde Leger – «лёгкие бронемашины»), а также 12 «Феррет». В арсеналах катарских военных также имеется всепогодных самоходных зенитно-ракетных комплексов Roland-2 немецко-французского производства с системой радиолокационного слежения за целью и выпущенной ракетой.

Но в последние годы с богатейшего катарского оружейного рынка французские компании вытесняют американцы. Президент Франции Саркози, правда, от этого не в убытке. Чтобы не обидеть влиятельного друга, эмир Катара значительную часть оружия и боевой техники закупает через «серых посредников», которые тайно жертвуют проценты от выручки в избирательный фонд Саркози.

В ответ президент Франции пообещал от себя презент. Чтобы обезопасить эмира и его семью от возможных покушений, в службы безопасности Катара поступят из военного подразделения французской компании Renault 22 образца колёсной бронированной машины Higuar новейшей модификации.

Спецслужбы Катара

Структура:

Полиция расследований (Мubahathat) – входит в состав Министерства внутренних дел.

Управление расследований госбезопасности (Mubahith) – напрямую подчиняется Амиру Дивану. В его задачи входит борьба со шпионажем.

Военная служба разведки (Mukhabarat) – отвечает также за борьбу с терроризмом и политическими диссидентами.

«Аль-Джазира» – оружие умной клеветы

Уничтожив Каддафи и захватив его личный архив, катарский спецназ обезвредил информационную бомбу. Ведь ливийский лидер так и не успел обнародовать компромат на французского президента. Правда, говорят, что часть документов, изобличающих Саркози, хранится в надёжном месте в Париже, и они могут всплыть перед решающим туром голосования.

Но тогда на помощь снова придёт разведка Катара. Её сильнейшим информационным оружием следует считать панарабский телеканал «Аль-Джазира», созданный на средства семьи эмира в 1996 году. Он считается одним из лучших в мире. Здесь тележурналистам платят умопомрачительные зарплаты и в расходах на командировки и добычу материала не ставят никаких рамок. Он вещает на весь мир, но особенно популярен в странах Средиземноморья. Уже сейчас он активно агитирует за Саркози и порочит его соперников.

Но «Аль-Джазиру» смотрят не только французские избиратели, выходцы из арабских стран. Сообщения этой телекомпании подхватывают и широко цитируют СМИ всей планеты. По оценкам специалистов, её аудитория может достигать 1 миллиарда человек. Но мало кто знает, что кичащийся своей независимостью телеканал кормится из одного котла, что и катарская разведка,– из казны эмира.

Сайт WikiLeaks опубликовал документы, свидетельствующие о тесном сотрудничестве руководителя катарского спутникового телеканала «Аль-Джазира» Ваддаха Ханфара с военной разведкой США.

Попавшие в распоряжение Джулиана Ассанжа документы, относящиеся к 2005 году, свидетельствуют о встрече Ханфара с представителями разведывательного управления министерства обороны США, но куда более тесные связи у катарского телеканала с разведкой Франции. В последнее время аналитики французских спецслужб, приближённые к избирательному штабу Саркози, активизировали своё сотрудничество с «Аль-Джазирой». Дезинформация и клевета с экранов катарской телестанции сейчас льются рекой.

А французская пословица гласит: «Клевета в умных руках – страшное оружие».

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