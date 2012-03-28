Экстрасенсы в погонах

На днях министр обороны России Анатолий Сердюков сообщил сенсационную новость: к концу 2012 г. будет подготовлена программа создания оружия на новых физических принципах: лучевого, генного и волнового. Но особую ставку сделают на психофизическое. Со временем оно должно прийти на смену ракетно-ядерному щиту. Это экзотичное оружие в массовом порядке должно появиться в Российской армии после 2020 года. А пока, говорят, оно находится в сверхсекретном арсенале спецслужб.

Что же же это такое? Обозреватель «АН» попытался получить информацию из разных источников. Но везде натыкался на глухую стену секретности. И лишь старый знакомый из военной разведки, предупредив, что разговор пойдёт только в рамках дозволенного, согласился побеседовать на эту тему.

Чудеса или фокусы?

Мы познакомились с ним в одной из зарубежных стран. Мой молодой приятель из посольской резидентуры рассказывал о новом помощнике военного атташе с восхищённым придыханием:

– Это новый Вольф Мессинг! Он взглядом двигает предметы и читает мысли на расстоянии.

Я недоверчиво качал головой:

– Ну какие мысли могут быть у лейтенанта? Да у вас всё на физиономии написано. Не зря армейский юмор гласит: молодой офицер хочет пить и любить. Причём пить всё, что горит, а любить всех девок, что только шевелятся. А не шевелятся, то расшевелить и любить, любить, любить…

Приятель смеялся. Но продолжал настаивать:

– Новичок действительно показывает чудеса. Например, без помощи рук передвигает по барной стойке литровую кружку пива.

– Ерунда! – отмахивался ваш покорный слуга. – Во времена горбачёвской алкогольной засухи на такой трюк был способен почти любой посетитель пивной. Особенно если стол залит пивом.

И всё же, несмотря на весь мой скептицизм, я был заинтригован. Уже в ближайшее воскресенье мы встретились с помощником военного атташе Анатолием Сергеевым. Это было в спортзале школы нашего посольства в финале азартной волейбольной партии. Сборная журналистов играла на пиво с дипломатами.

Помощник военного атташе Анатолий Сергеев мощно подавал «крюком». Но перед ударом по мячу он резко оборачивался и бросал взгляд на соперника. Тот, словно загипнотизированный, стоял столбом и не мог принять подачу. Этот фокус Сергеев проделал с каждым игроком журналистской команды. А у меня после этого взгляда и перед приёмом сильной подачи вдруг одеревенели пальцы на руках. И когда отбивал мяч, указательный предательски хрустнул. Палец почти сразу стал синим и начал разбухать.

Анатолий Сергеев подбежал, извинился, а потом взял мой травмированный палец себе в кулак. По телу пробежали какие-то биотоки. Боль вдруг ушла. Опухоль спадала на глазах. Словом, чудеса, да и только!

Тайны пси-оружия

Вечером за бутылочкой «Серого монаха» мы познакомились поближе. Я расспрашивал его про экстрасенсов. Тогда ещё не был в ходу термин «психофизическое оружие». Рассказывали байки про специальные генераторы, о гипнотезёрах с уникальными возможностями, психопушках. В те времена всё это казалось сошедшим со страниц научно-фантастических романов.

И вот новая встреча. Теперь уже за чаем. Я решил сразу брать быка за рога и огорошить прямым вопросом:

– Психофизическое оружие – это специальные экстрасенсорные методики или некие аппараты?

Сергеев ответил по-научному заумно:

– Это целая совокупность специальных экстрасенсорных технологий, приборов и установок.

– А конкретнее, – настаивал обозреватель «АН».

Анатолий усмехнулся:

– Расскажу о неудачном и теперь рассекреченном опыте. Лет двадцать назад один из наших специальных центров пытался создать электронную пушку, воздействующую на психику низкочастотными и звуковыми колебаниями, от которых охватывает непреодолимый ужас. Считается, что именно они являются причиной, которая заставляет команды покидать корабли. Например, в так называемом Бермудском треугольнике якобы обнаруживали корабли без команды. Пока создать такую пушку не удалось, но разработки не прекращаются.

Сергеев охотно рассказывал о зару­бежном пси-оружии, но молчал как рыба, когда речь заходила о современных наших разработках. Впрочем, и телекинез, и те­лепатический гипноз, и психотронные ге­нераторы не имеют национальности. Ис­следования, что финансирует ЦРУ в Стэндфордском университете и знамени­той лаборатории в Лос-Аламосе, думаю, проводятся и у нас. Но вся эта загадочная чертовщина имеет гриф «Совершенно секретно». Всё это идёт ещё с застойных времён. В конце 80-х, изучая главный цензорский кондуит – «Перечень сведений, запрещённых к публикованию», обратил внимание на пункт 13.8. Он пред­писывал не разглашать «сведения о тех­нических средствах (генераторах, излуча­телях) для воздействия на поведенческие функции человека (создание биороботов)».

Ещё со времён НКВД специальные люди из совершенно секретной лаборатории на Лубянке отбирали детей-экстрасенсов. За ними долго наблюдали. Наиболее одарённых обучали в разведшколах по особой программе. До середины 50-х годов руководил этой программой физиолог Леонид Васильев – ученик знаменитого профессора Чижевского. Позднее исследования и обучение спецметодике также проводили по линии военной разведки на так называемом «объекте №01168». По утверждениям западных источников, на эти цели ГРУ только в 1975 г. потратило около 300 млн. рублей. В последнее время эта работа велась сотрудниками в/ч 10003. О её командире полковнике Алексее Савине ходят легенды. Говорят, что с помощью экстрасенсов он спас безнадёжно больного близкого человека и с тех пор крепко уверовал в торжество мистического и пока ещё непознанного. Человек абсолютно закрытый, он не идёт ни на какие контакты с прессой. Что скрывает за завесой секретности бывший командир самой необычной воинской части Российской армии?

В 2003 г. таинственную в/ч 10003 расформировали. Но говорят, в недрах Минобороны создали ещё один сверхсекретный центр парапсихологии и экстрасенсорики. Недавнее заявление министра обороны о новой программе психофизического оружия косвенно подтверждает, что работы эти велись и ведутся сейчас.

Справка «АН» Психофизическое оружие (ПФО) – это совокупность всех возможностей, методов и средств (технических, информационных, суггестивных, фармакологических, паранормальных и т.п.) скрытого насильственного влияния на человека с целью модификации его сознания в нужном направлении. Это оружие воздействует как на психологию, так и на физиологию человека.

Зомбирование на службе разведок

Чем только не пытаются воздействовать на наше сознание. Бывший кремлёвский экстрасенс, первый заместитель начальника службы безопасности президента Ельцина генерал Георгий Рогозин утверждал, что, например, Березовский очаровал Татьяну Дьяченко неким психотропным одеколоном. Специалистам давно известны средства, подавляющие волю, вызывающие расслабленность, повышенную разговорчивость. Раньше так называемая сыворотка правды добавлялась в напитки, вводилась внутривенно с помощью уколов. Сейчас она чаще всего маскируется под обычную косметику: одеколоны, духи, дезодоранты…

А, например, бывший французский президент Жак Ширак, по утверждению Рогозина, воздействовал во время переговоров на Виктора Черномырдина с помощью кодированных жестов. Этому в Елисейском дворце его якобы обучала знаменитая ясновидящая Элизабет Тейсье. По сведениям французской прессы, Ширак также регулярно брал уроки психологического воздействия на собеседников у таких экзотических экстрасенсов, как сенегальский колдун Сиди Мансур и прорицатель из Берега Слоновой Кости Мустафа Диаби.

В начале 1950-х из вашингтонской резидентуры КГБ в Москву стала поступать информация, что американцы вплотную занялись разработкой нового психофизического оружия. Группу психиатров и психологов якобы возглавляет врач по прозвищу старина Геслер, известный узкому кругу учёных своими сенсационными открытиями в области прикладной психиатрии.

Чуть позже наш знаменитый разведчик полковник Рудольф Иванович Абель независимо от информации, полученной вашингтонской резидентурой, инициативно вышел на старину Геслера.

Абелю посчастливилось провести несколько встреч и побеседовать с тогда ещё не засекреченным стариной Геслером, проживавшим отшельником на заброшенном ранчо в штате Оклахома. Именно после этих встреч Рудольф Иванович предостерёг Центр об опасности, которую таит в себе психофизическое оружие, в частности, проводимые под руководством Геслера эксперименты по зомбированию человека.

Под началом ЦРУ разрабатывались модели идеологического, политического, психологического воздействия на армии явных и потенциальных противников США. С его благословения вводились методики вербовки агентуры влияния и перевербовки кадровых сотрудников из противоборствующих спецслужб.

Лекцию про коварство агентов ЦРУ пришлось прервать вопросом:

– А сейчас какие главные каналы зомбирования человека?

Анатолий Сергеев на минуту задумался, а потом коротко рубанул:

– Телевизор и компьютер.

Я недоверчиво усмехнулся:

– Конечно, телевизор народ не зря обзывает «зомби-ящиком». Но сказки про пресловутый 25-й кадр уже надоели. А при чём тут мой любимый компьютер?

Экстрасенс в погонах начал терпеливо объяснять:

– Телевидение в мирное время – главное средство информационной войны. И 25-й кадр для зомбирования населения вовсе не нужен. Но теперь куда большие возможности по управлению сознанием людей предоставляет Интернет. Он сыграл немалую роль в недавних событиях «арабской весны». А скоро компьютер станет основным психофизическим оружием и заменит атомную бомбу.

– Каким образом?

– Уже сейчас существуют компьютерные программы, включающие звуковые и световые воздействия для моделирования различных состояний сознания: режим самогипноза на альфа-волнах 8–10 Гц, программирование подсознания (эквивалентно зомбированию) тета-волны 5–7 Гц. Для усиления психосоматических воздействий применяется совместное использование фармакологических и химических средств с волновыми полями различного типа, – продолжил лекцию Сергеев. Но тут же осёкся: – Пожалуй, технические подробности будут интересны только специалистам. А я не хочу облегчать работу коллегам из-за рубежа.