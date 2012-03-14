Мёртвая петля

Бывший президент Египта Хосни Мубарак доживает последние дни. Его убивает рак. По мнению врачей, он вряд ли дотянет до 2 июня 2012 года. В этот день ему должны объявить приговор. За убийство 900 демонстрантов и коррупцию прокурор требует смертной казни через повешение. Но петля палача, скорее всего, не успеет затянуться на шее последнего «фараона» Египта. Бывший военный лётчик сам исполнит последнюю мёртвую петлю из своего арсенала высшего пилотажа политического маневрирования. Он уйдёт из жизни, так и не раскрыв своих тайн.

Хосни Мубарак – одна из самых «тёмных лошадок» мировой политики. Говорят, он был двойным и даже тройным агентом – сотрудничал одновременно с КГБ, ЦРУ и спецслужбами Саудовской Аравии. До сих пор неясно, как он оказался в окружении бывших президентов Египта Гамаля Абдель Насера, а затем — Анвара Садата. Недруги утверждают, что завидные карьерные взлёты ему обеспечили покровители из иностранных спецслужб. Сначала советская разведка, а потом американская. Так ли это? Обозреватель «АН» попытался узнать об этом у ветеранов нашей разведки.

Непьющий лётчик?

Более полувека проработал во внешней разведке генерал-лейтенант Вадим Кирпиченко. У него – 54 государственные награды. Так отмечены подвиги разведчика на невидимом фронте. Из соображений секретности только о первой награде, медали «За отвагу», он мог рассказать внукам. Бывший старшина 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, юный Вадим Кирпиченко получил её за личную храбрость, проявленную в кровавых боях у венгерского озера Балатон. Остальные ордена и медали — за тайные операции, о которых можно написать лет через пятьдесят. Ведь Вадим Алексеевич был резидентом советской разведки на Ближнем Востоке. Особенно долго работал в Египте.

Пять лет Кирпиченко руководил святая святых любой спецслужбы — нелегальной разведкой, семнадцать — был заместителем и первым заместителем начальника Первого главного управления КГБ СССР. До самых последних дней его жизни мы встречались с ним в уютном особнячке Пресс-бюро СВР на Остоженке. Вот что рассказывал Вадим Алексеевич о своей работе в Каире.

В мае 1956 года в Каир прибыл секретарь ЦК КПСС, будущий министр иностранных дел СССР Шепилов, который в категорической форме поставил перед посольством задачу срочно организовать его встречу с новым египетским лидером. Это удалось сделать молодому разведчику Вадиму Кирпиченко. Он задействовал свои связи среди участников организации «Свободные офицеры», приведшей Насера к власти. На всех переговорах египетского президента с посланником СССР юный арабист выступал в качестве переводчика. Кирпиченко настолько понравился Насеру, что впоследствии сопровождал его во всех визитах в Советский Союз.

– А там было немало курьёзов, – вспоминал Вадим Алексеевич. – На одном из приёмов у Хрущёва вместе с египетской военной делегацией (в ней, кстати, был молодой военный лётчик Хосни Мубарак) присутствовали депутаты-женщины из Молдавии и Украины. После официальных речей началось застолье. Вскоре разгорячённые спиртным грудастые доярки и трактористки стали приставать к египетским офицерам:

– Давай выпьем за знакомство! Хочешь, на брудершафт?!

Хосни Мубарак, самый юный и симпатичный в египетской делегации, пользовался у наших депутаток повышенной популярностью. К нему тянулись сразу несколько женских рук с рюмками.

– Чего не пьёшь? А ещё лётчик!.. – настаивали подвыпившие колхозницы. Под строгим взглядом президента Насера молодой правоверный мусульманин готов был провалиться сквозь кремлёвский паркет. А Никита Хрущёв лишь лукаво улыбался. Мол, знай наших баб!

Но «медовую ловушку» будущему египетскому лидеру в Москве устроить не удалось. Позже у него в СССР был роман со своей учительницей русского языка Милой. Но жгучая брюнетка только по отцу была татаркой. Как накануне отъезда из Советского Союза выяснил Хосни Мубарак, мать Милы была еврейкой. Брак с советской гражданкой стал невозможным. Вербовка сорвалась.

Мнение эксперта

Ветеран КГБ СССР и Службы внешней разведки России полковник Игорь Прелин заявил:

– Никто и никогда не узнает, кого и на каких этажах власти завербовали советская разведка и службы, выступившие её правопреемницами. Но в том, что среди этих людей есть и действующие влиятельные политики, и военные, и даже террористы, не может быть никаких сомнений.

Голубой подкаблучник?

Как рассказывал Вадим Алексеевич, Хосни Мубарак смолоду придерживался здорового образа жизни: не пил, не курил, по два-три часа в день занимался спортом. Особенно любил гимнастику и сквош. Долгое время избегал близости с женщинами.

– Мубарак был голубым? – я не удержался от бестактного вопроса.

Кирпиченко лишь пожал плечами:

– В зрелом возрасте, в пятьдесят лет, уже будучи вице-президентом Египта, он женился. Жена Сюзанна родила ему двоих сыновей. Говорят, он в ней души не чаял. Каждое утро вставал в пять утра и сам, без помощи слуг, готовил для любимой завтрак.

Сейчас говорят, что жена Хосни Мубарака имела на него такое же влияние, как Елена на бывшего руководителя Румынии Николае Чаушеску или Раиса Горбачёва на своего мужа Михаила. Якобы она как хотела крутила и вертела этим современным египетским «фараоном» и от его имени правила страной. В народе за это её прозвали «мама Сюзанна». Некоторые российские разведчики считают жену экс-президента Египта агентом влияния Запада. И кое-какие факты из её биографии наводят на такие размышления.

Сюзанна Мубарак родилась 28 февраля 1941 года в египетском городе Мения в семье доктора – египтянина и медсестры-валлийки. Обучалась в школе Святой Клары в Каире.

В 1977 году получила степень бакалавра политических наук в Американском университете Каира, а в 1982 году стала магистром социологии. В 1978 году Сюзанна вышла замуж за вице-президента Египта Хосни Мубарака. Вела активную политическую и общественную деятельность, возглавляла борьбу против варварского обычая женского обрезания в Египте и других странах Африки. Удостоена Европейской академией наук и искусств в 1998 году премии толерантности за вклад в борьбу за права женщин и детей. Является Почётным доктором гуманитарных наук Американского университета Каира с февраля 2000 года.

Впрочем, её муж Хосни Мубарак до сих пор остаётся Почетным доктором Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Не секрет, что оба престижных вуза являются также кузницами шпионских кадров.

Справка «АН» Экс-президент Египта Мухаммед Хосни Сейид родился 4 мая 1928 года в небольшой деревне Кафр эль‑Мусыльха. Его отец владел небольшим участком земли. После окончания школы Хосни Мубарак поступил в военный колледж, который с отличием окончил в 1949 году. Служил военным лётчиком в эскадрилье истребителей. Позже он окончил военную и военно‑воздушную академии в Каире. В 1959 году Мубарак был назначен командиром эскадрильи бомбардировщиков. В том же году он был отправлен на стажировку в СССР в лётное военное училище в Токмаке Киргизской ССР для совершенствования навыков пилотирования бомбардировщика Ил‑28. С марта 1964 года по апрель 1965 года Мубарак проходил в Москве курс штабного обучения в Военной академии имени Фрунзе. После возвращения из СССР был назначен командующим авиабазой на западе Каира. В 1969 году он стал генералом авиации и начальником штаба египетских ВВС. В апреле 1975 года Мубарак был назначен на должность вице‑президента Египта. В 1980 году он получил контроль над полицией и спецслужбами Египта. 6 октября 1981 года во время военного парада президент Анвар Садат был убит радикальными исламистами, которые были недовольны заключением мирного договора с Израилем. Мубарак, находившийся рядом с Садатом во время покушения, был ранен в руку. 14 октября 1981 года после экстренного референдума Мубарак был избран президентом страны. Свергнут во время арабской весны в 2011 году.

Самый богатый правитель?

Вадим Алексеевич Кирпиченко хорошо знал Хосни Мубарака, когда во время своей второй командировки в Египет был резидентом нашей разведки в Каире. Именно он тогда первым сообщил о секретной переписке Анвара Садата с американцами. А ведь этого египетского лидера Леонид Брежнев считал верным другом Советского Союза и даже собирался, как Хрущёв Насера, наградить его Золотой Звездой Героя Советского Союза. А тут такое сообщение от Кирпиченко.

В Политбюро в предательство Садата долгое время не хотели верить. Считали, что резидент сгущает краски. Мол, Анвар Садат по-восточному хитро ведёт тонкую игру с американцами. И ставку на Хосни Мубарака наши политики не делали. Поэтому перетянуть на свою сторону бывшего лётчика советская разведка больше не пыталась. Недооценивали вице-президента Египта и западные лидеры.

Интересна характеристика Мубарака, переданная для британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Так её разведчики писали о нём как о «приветливом и весёлом» человеке, который, впрочем, «не отличается особым умом». Одновременно его характеризовали как «безжалостного» человека, способного на эффективную борьбу с оппонентами. По мнению одного западного дипломата, Мубарак, по существу, остался «прямолинейным командиром, который отдаёт приказы и ожидает повиновения».

Многие критиковали Мубарака за его скромные костюмы, неизысканную речь и чрезмерную робость. Противники считали, что ему недостаёт размаха настоящего государственного деятеля. Однако это не помешало бывшему лётчику тридцать лет править Египтом и стать вторым человеком в мире по размеру личного состояния. Так что купить его у всех разведок мира вряд ли бы хватило средств.

Согласно рейтингу, составленному журналом Spear’s, самым богатым лидером страны является Хосни Мубарак. По оценкам западных экспертов, его доходы составили 73 млрд. долларов. Как отмечается, это на миллиард меньше, чем у богатейшего человека в мире — мексиканца Карлоса Слима. Но на 10 млрд. долларов больше, чем у Билла Гейтса. Примечательно, что официальная зарплата Мубарака не превышала 800 долларов в месяц.

В свою очередь, адвокат Мубарака Фарид ад-Диб ранее заявлял, что за 62 года военной и государственной службы Мубарак не стал миллиардером и состояние бывшего президента Египта не превышает 1 млн. «баксов», при этом тот не владеет никаким имуществом за пределами государства. Но кто ж в это поверит.