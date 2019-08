«Теневое ЦРУ»

В прошлом номере мы обещали рассказать об американской частной разведывательной корпорации Stratfor. Благодаря хакерам, сумевшим взломать сайт этого «теневого ЦРУ», в сеть попали миллионы писем с личными данными сотрудничавших с этой компанией людей. В том числе реквизиты их кредитных карт и телефонные номера официальных лиц, часто очень высокопоставленных. Например, личный адрес электронной почты известного американского политика Генри Киссинджера.

Сейчас этот огромный массив информации, выложенный на своём сайте знаменитым компьютерным «разгребателем грязи» Джулианом Ассанжем, изучается различными аналитиками. Но уже первые публикации породили скандалы. Прокомментировать эти сенсационные сообщения обозреватель «АН» попросил полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооружённых сил России Николая Тимофеевича Н.

Операция AntiSec

Кто взломал портал частных экспертов по государственной безопасности, ведущих специалистов по ведению кибернетических войн, главных собирателей и поставщиков разведданных самым влиятельным людям и корпорациям планеты? Ведь в открытый доступ ушли сведения о:

75 тысячах кредитных карт с именами, адресами, компаниями и секретными кодами (CVV);

860 тысяч (!) имён и адресов всех прошлых и нынешних клиентов частного разведцентра из так называемого закрытого списка;

25 тысяч веток обсуждений в службе пользовательской поддержки;

более 200 гигабайт (3,3 млн. писем) внутрикорпоративной и клиентской переписки по электронной почте (весь почтовый сервер вместе с резервными копиями).

Сейчас говорят, что это сделали некие анонимные хакеры-анархисты, которые имеют свою организацию. Но, по мнению Николая Тимофеевича, эта частная разведывательная корпорация стала очередной жертвой в рамках операции AntiSec, которую осуществляют разрозненные хакеры, объединённые антиглобалистскими целями. 20 июня 2011 г. под ударами хакеров пал сервер департамента общественной безопасности штата Аризона. Через пару дней полетели сайты правительства Бразилии и энергетической компании Petrobras.

И вот взлом веб-сайта чуть ли не главного специалиста в области государственной и корпоративной безопасности. Это своего рода «Сталинград» в компьютерной войне. Ведь безоговорочный авторитет этой компании подтверждает и до недавнего времени засекреченный список клиентов, которым корпорация Джорджа Фридмана поставляла аналитические сводки: Министерство национальной безопасности (DHS), ФБР, ВМФ, ЦРУ, Bank of America, Raytheon, BAE, Lockheed Martin, Merrill Lynch, BP, Chevron, Monsanto, KBR, Booz Allen Hamilton, Microsoft, Apple, Международный валютный фонд, Всемирный банк и т.п. Перечень частных лиц тоже впечатляет: Генри Киссинджер, Пол Вольфовиц, Ден Куэйл (бывший вице-президент), Джим Вулси (бывший директор ЦРУ) и тысячи других высокопоставленных политиков и бизнесменов.

О России с нелюбовью

О связях Stratfor с ЦРУ и особенно Моссадом не раз сообщали самые авторитетные мировые СМИ, такие как CNN, Bloomberg, Associated Press, Reuters, The New York Times и BBC. Многие отмечают, что её сотрудники – это дети холодной войны. Поэтому они резко отрицательно относятся не только к мировому коммунизму, но и к России. Нашу страну ветераны американских спецслужб по-прежнему рассматривают как главного противника. Это видно из украденных хакерами донесений частной американской разведслужбы.

Джордж Фридман пишет: «Все почему-то забывают, что русская экономика всегда была слабой. На протяжении всей холодной войны она была слабой. Перед Второй мировой войной она была слабой. Однако эта слабость никак не отражается на русской военной мощи. Мы должны помнить, что русские всегда умели перераспределять денежные потоки в военный сектор. Потому что у них есть секретная полиция».

Пугают американские частные разведчики и растущей военной мощью современной России. Так, некий источник под кодом RU153 сообщил главному специалисту Stratfor по «евразийскому региону» и по России Лорен Гудрич, что «уже есть пять бригад, на вооружении которых стоят ракетные комплексы типа «Искандер». 26-я – в Луге возле Санкт-Петербурга (на стадии обучения и внедрения); 92-я – в Каменке, возле Пензы (Волга-Урал); 103-я – в Улан-Удэ, в Сибири...»

Гудрич даёт этому российскому агенту оценку «2» (максимальная оценка информированности источников – «1»), то есть считает информацию заслуживающей высокого доверия. Источник этот обозначен как принадлежащий к «Совету по обороне (группе специалистов из министерства, военных и ГРУ)» и как человек, «который докладывает Пьюти», то есть Владимиру Путину.

Источник RU153 сообщил также, что «Искандеры» были использованы во время осетино-грузинского конфликта в августе 2008 года. Гудрич это комментирует следующим образом: «Я и раньше слышала, что «Искандеры», возможно, были использованы против грузинских танковых частей в Гори, но подтверждения не было. И вот теперь я считаю, что частичное подтверждение получено».

– Информацию об «Искандерах» оставлю без комментариев, – сказал Николай Тимофеевич. – Думаю, и пресс-бюро Службы внешней разведки не станет комментировать подобные сообщения. Зачем облегчать работу ребятам из Лэнгли?

В российских спецслужбах сейчас своей аналитической работы под завязку. Изучить переписку американского Госдепа, выложенную на своём сайте Ассанжем ранее, да ещё нынешних 5 миллионов писем «теневого ЦРУ», отделить зёрна ценной информации от Эверестов словесной шелухи и явной дезы не так-то просто.

Впрочем, ГРУ и СВР, возможно ещё до хакеров, покопались в американских секретных компьютерных системах. Джордж Фридман признался, что один из «русских шпионов» Дональд Хитфилд (Андрей Безруков) проявлял интерес к его компании. Он якобы просил, чтобы сотрудник Stratfor протестировал программное обеспечение, которое, по его словам, разработала его компания, однако получил отказ. Фридман предположил, что Хитфилд, видимо, пытался внедриться в их базу данных.

Кстати, в числе клиентов частной разведывательной компании Stratfor, база которой была взломана хакерами, обнаружились данные сотрудницы российской Службы внешней разведки (СВР) Елены Вавиловой, работавшей в США под псевдонимом Энн Трэйси Фоули. Она была депортирована из США в числе десяти «русских шпионов» летом 2011 года.

Справка «АН» Компания Stratfor, полное название которой звучит как Strategic Forecasting Inc., была основана в 1996 году Джорджем Фридманом, венгерским эмигрантом и бывшим преподавателем Колледжа Диккинсон в Пенсильвании, и Фредом Бёртоном, отставным спецагентом секретной дипломатической службы США (эта организация отвечает за охрану посольств и чиновников Госдепа. Штаб-квартира компании находится в Техасе, в городе Остин.

Шпионские тайны

Главными успехами организации Джорджа Фридмана считаются сообщения из Косова и Афганистана. Но особенно прославились частные разведчики охотой за Усамой бен Ладеном. Именно они нашли пакистанского врача, который выдал местонахождение главаря «Аль-Каиды». Говорят, за это Фридман получил 25 млн. долларов, половину гонорара, обещанного правительством США за голову главного врага Америки. И в придачу труп террориста для изучения в специальной лаборатории. Об этом говорится в переписке агентов Stratfor, которая датируется маем 2011 года. В текстах сообщений речь идёт о том, что компания намеревается получить образец ДНК, отпечатки пальцев и фотографии погибшего лидера «Аль-Каиды». (Как видим, вопреки официальным сообщениям Усама не был похоронен в водах Персидского залива по мусульманскому обряду.)

Обозреватель «АН» попросил аналитика российской военной разведки поподробнее рассказать о «теневом ЦРУ». Действительно ли там собрались сумасшедшие дедушки-пенсионеры или всё же это солидная организация опытных профессионалов?

– Сбрендивших по весне отставников в «теневом ЦРУ» не держат, – начал свой рассказ полковник ГРУ. – Да, там нет молодых красавцев типа агента 007, покоряющих женщин мускулистым торсом. Сотрудники, конечно, в возрасте, но зато с большим опытом и заслугами. Например, второй человек в руководстве – вице-президент Фред Бартон, бывший особый агент Службы дипломатической безопасности Госдепа. Он участвовал в расследовании убийства премьер-министра Израиля Ицхака Рабина и арестовывал Рамзи Юсефа, вдохновителя первого теракта во Всемирном торговом центре в 1993 году.

– В чём смысл создания частной разведывательной организации?

Полковник начал загибать пальцы:

– Во-первых, она избавлена от бюрократизма, который тормозит и затрудняет работу государственных спецслужб. Во-вторых, в частной разведке распределение средств происходит более оперативно и без лишней огласки, чреватой провалами. В‑третьих, есть прямой выход на заказчика информации, она не усыхает на столах различных начальников.

– Говорят, удельный вес по-настоящему уникальной информации в Stratfor вряд ли составит даже 10%. Всё остальное её аналитики берут из газет, интервью, опубликованных докладов, выступлений на конференциях и так далее. Почему же подписчики Stratfor платят 40 тысяч долларов в год, чтобы иметь доступ к её ленте новостей?

В ответ на этот вопрос обозревателя «АН» полковник усмехнулся:

– Значит, она стоит того. Stratfor не только перерабатывает тонны информации из открытых источников, но имеет и собственных информаторов. А главное, Stratfor и аналогичные агентства отвечают не только на вопросы «кто, что, когда, где и как?», но также рассказывают, что будет дальше и почему будет именно так. Например, используя такой подход, они предсказали войну в Грузии в 2008 году.

– Говорят, бывших разведчиков не бывает. Я немного знаком со старыми руководителями нашей разведки, брал интервью у генералов Дроздова, Шебаршина, Леонова. Умнейшие люди, прекрасные аналитики! Почему бы им и другим отставным российским разведчикам не объединиться вместе с более молодыми Коржаковым, Стрелецким и другими бывшими сотрудниками российских спецслужб и создать русский Stratfor?

– Хорошая идея, – зажёгся Николай Тимофеевич. – Я в середине марта, когда стукнет полтинник, увольняюсь из армии. С удовольствием поработал бы в подобной российской структуре. И среди друзей у меня немало специалистов по стратегической и тактической разведке.