Британская модель расследования преступлений
№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]
КОБРА как венец всех спецслужб По существующей практике в случаях, подобных истории с полонием-210, на помощь сыщикам спешит МИ-6. В интересах расследования задействуется вся имеющаяся агентура. Здесь не остаются в стороне британские дипломаты и журналисты, аккредитованные в Москве, которые ведут агрессивные опросы своих московских связей. В Соединенном Королевстве борьба с терроризмом возложена на Министерство внутренних дел Великобритании, в структуру которого входят Скотленд-Ярд (полиция) и МИ-5 (контрразведка). На территории Лондона антитеррор обеспечивают Special Branch и антитеррористическое подразделение СО13 Скотленд-Ярда. В МИ-5 это функция подразделения В чрезвычайных ситуациях оперативным штабом руководит шеф Скотленд-Ярда. Решение о проведении боевых операций выносит премьер-министр после совещания с группой анализа чрезвычайных ситуаций КОБРА, состоящей из руководителей национальных спецслужб. Инструкция - всему голова В Великобритании при расследовании преступлений действует целый ряд инструкций. Эксперты Альбиона рассылают их регулярно 35 тысячам стражей порядка. Одна из них имеет громоздкое название: «Руководство к работе по защите государства от атак террористов, предотвращению их и преследованию злоумышленников». Эта инструкция определяет единую стратегию и тактику выявления государственных преступлений еще на стадии их подготовки. Она дает механизм приведения силовых структур в состояние боевой готовности. Инструкция содержит перечень обязательных мероприятий: усиление охраны на пограничных КПП, выделение дополнительной охраны «объектов риска», усиление патрулей в аэропортах с использованием собак, скрытых постов и средств психотроники. Если произошло массовое отравление, медэксперты автоматически направляют во все больницы подробное описание симптоматики. После внесения ясности в вопрос: кто готовил оружие, на основе какого яда был изготовлен токсин, - «Большой брат» в действии В розыске используется система видеоидентификации. В память компьютера в математическом виде заносится информация о фотографическом изображении лица человека и особых приметах. К компьютеру подключены видеокамеры, расположенные в местах большого скопления людей. Получаемая с камеры картинка сопоставляется с имеющимися в банке компьютера фотографиями разыскиваемых. Одновременно ведется сопоставление более чем тысячи изображений. Такие системы в Великобритании уже внедрены в аэропортах, крупных магазинах, стадионах, на вокзалах и даже на многолюдных улицах. Локальные сети системы объединены в единый национальный центр.
«T Branch». Им помогают разведка (МИ-6) и служба радиоперехвата (ШКПС).
выдвигаются версии. Разрабатываются все - от самых очевидных до самых невероятных (самоубийство, месть женщины и т.п.).
КОБРА как венец всех спецслужб
По существующей практике в случаях, подобных истории с полонием-210, на помощь сыщикам спешит МИ-6. В интересах расследования задействуется вся имеющаяся агентура. Здесь не остаются в стороне британские дипломаты и журналисты, аккредитованные в Москве, которые ведут агрессивные опросы своих московских связей.
В Соединенном Королевстве борьба с терроризмом возложена на Министерство внутренних дел Великобритании, в структуру которого входят Скотленд-Ярд (полиция) и МИ-5 (контрразведка). На территории Лондона антитеррор обеспечивают Special Branch и антитеррористическое подразделение СО13 Скотленд-Ярда. В МИ-5 это функция подразделения
В чрезвычайных ситуациях оперативным штабом руководит шеф Скотленд-Ярда. Решение о проведении боевых операций выносит премьер-министр после совещания с группой анализа чрезвычайных ситуаций КОБРА, состоящей из руководителей национальных спецслужб.
Инструкция - всему голова
В Великобритании при расследовании преступлений действует целый ряд инструкций. Эксперты Альбиона рассылают их регулярно 35 тысячам стражей порядка.
Одна из них имеет громоздкое название: «Руководство к работе по защите государства от атак террористов, предотвращению их и преследованию злоумышленников». Эта инструкция определяет единую стратегию и тактику выявления государственных преступлений еще на стадии их подготовки. Она дает механизм приведения силовых структур в состояние боевой готовности.
Инструкция содержит перечень обязательных мероприятий: усиление охраны на пограничных КПП, выделение дополнительной охраны «объектов риска», усиление патрулей в аэропортах с использованием собак, скрытых постов и средств психотроники.
Если произошло массовое отравление, медэксперты автоматически направляют во все больницы подробное описание симптоматики. После внесения ясности в вопрос: кто готовил оружие, на основе какого яда был изготовлен токсин, -
«Большой брат» в действии
В розыске используется система видеоидентификации. В память компьютера в математическом виде заносится информация о фотографическом изображении лица человека и особых приметах. К компьютеру подключены видеокамеры, расположенные в местах большого скопления людей. Получаемая с камеры картинка сопоставляется с имеющимися в банке компьютера фотографиями разыскиваемых. Одновременно ведется сопоставление более чем тысячи изображений. Такие системы в Великобритании уже внедрены в аэропортах, крупных магазинах, стадионах, на вокзалах и даже на многолюдных улицах. Локальные сети системы объединены в единый национальный центр.
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