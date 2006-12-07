Английская тайна холодной войны раскрыта!

Учитывая сенсационность этого материала, ниже приводится дословный автор­ский текст участника этого похода.

«....Подготовка похода проводилась на Балтике, в Минной гавани Таллина. Старались, чтобы в это время в Купеческой гавани, расположенной рядом, было меньше иностранных судов. Личный состав на кораблях был подобран с особой тщательностью. С учетом того, что на модернизированном крейсере имелись секретные установки, в том числе применяющиеся при швартовке корабля. Швартовка такого гиганта, как крейсер, требует ювелирного искусства.

Оперативное сопровождение похода осуществлялось начальником разведки, контр­адмиралом Тишковым. Было решено на случай возникновения в недружественной нам Англии какой-либо нештатной ситуации задействовать в полной мере не только аналитическую разведку, но и силовую. Были задействованы подводные пловцы из элитного подразделения разведки «Барракуда». Посвященные в мероприятия разведки должны были знать, как отличить разведчиков. Было принято решение одеть их в форму старших матросов, т.к. все остальные были старшины и малое количество матросов. Личный состав, конечно, об этом не знал.

В Портсмуте тысячи британцев встречали наш крейсер водоизмещением в 16 000 тонн. Он шел на швартовку кормой к причальной стенке со скоростью 30 узлов. Корма крейсера все ближе к пирсу, двигатели работают «полный назад», кажется, крейсер врежется в пирс. Команда «стоп машины», реверс, команда «полный вперед», бурун волны, крейсер замер на месте и неж­но прислонился к пирсу. Такой мастерской швартовки морская держава еще не знала. Это был триумф ВМФ СССР. Что творилось на берегу, невозможно передать. Какой был восторг, некоторые даже плакали.

Когда высокие гости покинули корабль, он стал к стенке. Жителям и морякам Англии было разрешено его посещение. На палубе крейсера были накрыты фуршетные столы: икра, балыки, разносолы и, конечно, «Столичная». На следующий день в газетах появилась карикатура: коренастый русский моряк тащит двух худых и пьяных англичан, а из карманов у них торчат бутылки водки.

В то время на фло­те слово «украсть» не знали».

Далее в письме повествование идет от третьего лица:

«....В 02 часа ночи акустики, несущие круглосуточную вахту, доложили о непонятных шумах по правому борту. Для установки причин шумов немедленно с левого борта в воду нырнул боевой пловец. В таких случаях он в целях конспирации не имеет двусторонней связи и все решения вынужден принимать самостоятельно. От этого зависит и его жизнь.

Спустившись с левого борта, пловец зашел со стороны кормы, чтобы находиться в тени пирса. Он увидел, что человек в легководолазном костюме крепит мину напротив пороховых погребов крейсера. Не зная вооружения диверсанта и его прикрытия, наш пловец принимает решение зайти к диверсанту снизу. Уйдя на глубину, задержав дыхание, чтобы его не выдали пузырьки воздуха, наш пловец резко дернул диверсанта за ноги. Когда его голова поравнялась с пловцом, он резким боковым ударом ножа перерезал вместе с дыхательными трубками горло диверсанта. Крэбб был очень маленького роста, щуплого телосложения. Наш пловец сначала даже испугался, подумав, что убил ребенка, но, рассмотрев его лицо, понял, что это взрослый мужчина.

Затянув у горла водолазный костюм, чтобы создать плавучесть, и по крови определив направление подводного течения, наш пловец отправил труп по течению. Так окончилась дуэль двух боевых пловцов. О происшествии было доложено по команде. Случай этот было решено засекретить. Победитель за образцовое выполнение задания, связанного с риском для жизни, и обеспечение спасения тысячи людей без всякой помпы был награжден орденом «Красной звезды». Акустик был также награжден».

Что касается мины, она была благополучно снята и отбуксирована в дальний конец пирса, где, возможно, находится и сейчас. Спустя какое-то время труп Крэбба был найден без головы. Рыбы, течение и колебания воды довершили дело, предотвратившее смерть безвинных и международный скандал.