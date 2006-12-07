//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Английская тайна холодной войны раскрыта!

«Аргументы неделi» раскрывают тайну ликвидации главного подводного британского диверсанта, пытавшегося взорвать Хрущева в 1956 году

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Английская тайна холодной войны раскрыта!
Э. П. Кольцов. 1956 год.

 

Учитывая сенсационность этого материала, ниже приводится дословный автор­ский текст участника этого похода.

«....Подготовка похода проводилась на Балтике, в Минной гавани Таллина. Старались, чтобы в это время в Купеческой гавани, расположенной рядом, было меньше иностранных судов. Личный состав на кораблях был подобран с особой тщательностью. С учетом того, что на модернизированном крейсере имелись секретные установки, в том числе применяющиеся при швартовке корабля. Швартовка такого гиганта, как крейсер, требует ювелирного искусства.

Оперативное сопровождение похода осуществлялось начальником разведки, контр­адмиралом Тишковым. Было решено на случай возникновения в недружественной нам Англии какой-либо нештатной ситуации задействовать в полной мере не только аналитическую разведку, но и силовую. Были задействованы подводные пловцы из элитного подразделения разведки «Барракуда». Посвященные в мероприятия разведки должны были знать, как отличить разведчиков. Было принято решение одеть их в форму старших матросов, т.к. все остальные были старшины и малое количество матросов. Личный состав, конечно, об этом не знал.

В Портсмуте тысячи британцев встречали наш крейсер водоизмещением в 16 000 тонн. Он шел на швартовку кормой к причальной стенке со скоростью 30 узлов. Корма крейсера все ближе к пирсу, двигатели работают «полный назад», кажется, крейсер врежется в пирс. Команда «стоп машины», реверс, команда «полный вперед», бурун волны, крейсер замер на месте и неж­но прислонился к пирсу. Такой мастерской швартовки морская держава еще не знала. Это был триумф ВМФ СССР. Что творилось на берегу, невозможно передать. Какой был восторг, некоторые даже плакали.

Когда высокие гости покинули корабль, он стал к стенке. Жителям и морякам Англии было разрешено его посещение. На палубе крейсера были накрыты фуршетные столы: икра, балыки, разносолы и, конечно, «Столичная». На следующий день в газетах появилась карикатура: коренастый русский моряк тащит двух худых и пьяных англичан, а из карманов у них торчат бутылки водки.
В то время на фло­те слово «украсть» не знали».

Далее в письме повествование идет от третьего лица:

«....В 02 часа ночи акустики, несущие круглосуточную вахту, доложили о непонятных шумах по правому борту. Для установки причин шумов немедленно с левого борта в воду нырнул боевой пловец. В таких случаях он в целях конспирации не имеет двусторонней связи и все решения вынужден принимать самостоятельно. От этого зависит и его жизнь.

Спустившись с левого борта, пловец зашел со стороны кормы, чтобы находиться в тени пирса. Он увидел, что человек в легководолазном костюме крепит мину напротив пороховых погребов крейсера. Не зная вооружения диверсанта и его прикрытия, наш пловец принимает решение зайти к диверсанту снизу. Уйдя на глубину, задержав дыхание, чтобы его не выдали пузырьки воздуха, наш пловец резко дернул диверсанта за ноги. Когда его голова поравнялась с пловцом, он резким боковым ударом ножа перерезал вместе с дыхательными трубками горло диверсанта. Крэбб был очень маленького роста, щуплого телосложения. Наш пловец сначала даже испугался, подумав, что убил ребенка, но, рассмотрев его лицо, понял, что это взрослый мужчина.

Затянув у горла водолазный костюм, чтобы создать плавучесть, и по крови определив направление подводного течения, наш пловец отправил труп по течению. Так окончилась дуэль двух боевых пловцов. О происшествии было доложено по команде. Случай этот было решено засекретить. Победитель за образцовое выполнение задания, связанного с риском для жизни, и обеспечение спасения тысячи людей без всякой помпы был награжден орденом «Красной звезды». Акустик был также награжден».

Что касается мины, она была благополучно снята и отбуксирована в дальний конец пирса, где, возможно, находится и сейчас. Спустя какое-то время труп Крэбба был найден без головы. Рыбы, течение и колебания воды довершили дело, предотвратившее смерть безвинных и международный скандал.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа. Вопрос: «Не подставляют ли нашу полицию так же, как в 2014-м году в Киеве подставляли «Беркут?»

//В мире

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде бывшего президента Украины Петра Порошенко обозначили условие бунта военных против действующего главы государства Владимира Зеленского. По данному вопросу высказалась волонтер Яна Зинкевич.

//Политика

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Бывшие участники полка "Азов"* заявили, что экс-президента Украины Петра Порошенко ждет тюремный срок за хищения в государственном концерне "Укроборонпром". Об этом сказано в видеообращении на YouTube.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Возвращение Донецка и Луганска в состав украинского государства невозможно. Об этом в разговоре с представителями российских СМИ заявил источник в политических кругах самопровозглашенной ДНР.

//Непознанное

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

В 2019 году американский лидер Дональд Трамп столкнется с серьезной болезнью, а на Россию упадет метеорит. Об этом говорится в предсказаниях ясновидящей Ванги, опубликованных на страницах британских СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что перенести дату предстоящих выборов в парламент столицы нельзя, поскольку день голосования установлен федеральным законодательством.

//Здоровье

Четыре возможных предвестника сахарного диабета озвучили медики

Четыре возможных предвестника сахарного диабета озвучили медики

Специалисты в сфере медицины перечислили вероятные предвестники сахарного диабета. Этому вопросу посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Янина Мелехова стала известной после фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мылодрама», «Ростов», «Вирт: игра не по-детски», «Война», «Между нот, или Тантрическая симфония» и др.

//Происшествия

В Анапе дебошир разбил девушке лоб винтовкой

В Анапе дебошир разбил девушке лоб винтовкой

В Анапе нетрезвый мужчина избил работницу тира винтовкой. Сообщается, что он пришел в заведение вместе с несколькими друзьями, также находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//В мире

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве Соединённых Штатов на Украине заявили, что поддерживают позицию Киева касательно поездки президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

//Новости СМИ2

//Политика

В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму заявили, что собираются обратиться к руководству страны с просьбой начать переговоры с властями Украины о возможности подачи воды из реки Днепр на территорию полуострова.

//Здоровье

Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

По информации Росстата, в России женщины чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет, второго - в 30, а уже третьего - в 31.

//Образование

Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

В российском Министерстве просвещения решили отказаться от ЕГЭ для выпускников техникумов и колледжей, поскольку сочли такой экзамен нецелесообразным, рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

//В мире

Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Две девушки обвинили младшего сына Елизаветы II принца Эндрю в том, что он позволял себе развязные действия в отношении них. В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали подобные заявления.

//Общество

"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

Победительница конкурса «Мисс Россия - 2019» Екатерина Нишанова заявила, что не станет представлять страну на конкурсе «Мисс Земной шар». Вместо неё туда отправится обладательница титула «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко.

//В мире

Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация герцогини Сассекской Меган Маркл оказалась под угрозой из-за рекламы таблеток для похудения. Неизвестная компания сделала Меган Маркл лицом своей продукции, даже не поинтересовавшись мнением герцогини по поводу этого.

//Новости партнеров

//Общество

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В Федеральной налоговой службе России (ФНС) "Аргументам недели" сообщили, что в июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 руб. Это на 4,46 руб., или на 1,1% больше, чем в июне. Это подтверждают данные онлайн-касс магазинов.

//Здоровье

Когда стресс может быть полезен?

Когда стресс может быть полезен?

Американские исследователи рассказали, что, вопреки распространенному мнению, стрессы могут быть полезными для людей. По мнению специалистов, тревога стимулирует людей к действиям.

//Шоу-бизнес

Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Российский певец Александр Серов заявил о своём намерении в судебном порядке взыскать с «Первого канала» и шоу «Пусть говорят» один миллион рублей. С начала этого года на телепередаче было три выпуска о жизни музыканта.

//Общество

Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

В ленинградской области детский омбудсмен Тамара Литвинова заявила, что не станет вмешиваться в ситуацию с обрядом крещения, после которого мать годовалого ребёнка обвинила священника в грубом обращении с младенцем.

//Общество

Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Стоит немного углубиться в Подмосковье, как сразу же повышается вероятность набрести на заброшенный коттеджный посёлок, которых в Московской области около восьми сотен. Что не так с элитным жильём и почему готовые дома остаются без хозяев?

//В мире

Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести на западе Швейцарии из-за паводка. Наводнения в кантоне Вале были вызваны обрушившимся на регион в воскресенье вечером сильнейшим штормом.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью
2

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу
3

Камчатка: грозные опасности "дикого туризма"
4

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
5

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры