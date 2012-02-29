«Подкрышники»

Дом без крыши – не дом, а действующий разведчик без легенды прикрытия – не разведчик. «Подкрышниками» на профессиональном жаргоне называют тех, кто работает «в поле». Но даже в центральном аппарате Службы внешней разведки (СВР) все сотрудники спецслужбы официально числятся офицерами и служащими воинской части N… И только директору СВР, как шутят остряки в ясеневском «лесу», не досталось надёжной «крыши». Ему одному приходится сражаться с открытым забралом.

«О бедном «подкрышнике» замолвите слово!» – пел под гитару мой старый знакомый Рим Борисович. Сейчас в тёплой московской квартире его голос звучал глуховато, совсем не так, как много лет назад, у костра в высокогорном альпинистском лагере.

В молодости мы были помешаны на песнях Владимира Высоцкого. Но лучше всех подражал знаменитому барду молодой лейтенант из лагодехской бригады спецназа «железный» Рим. Так его прозвали за то, что однажды на спор сделал на турнике 870 раз подъём переворотом. Позже Рим стал исполнять и свои песни. Особенно нам нравились его баллады из «Афганского альбома». Но всё равно все свои импровизированные концерты он заканчивал любимыми строчками из песни Высоцкого. Вот и теперь на закуску он выдал:

И пусть говорят, да, пусть говорят,

Но – нет, никто не гибнет зря!

Так лучше – чем от водки и от простуд.

…Разлили по «пять капель». Рим Борисович отложил гитару в сторону. По традиции выпили «за тех, кто в поле!». И понеслись воспоминания вперемежку с байками и анекдотами.

Необычные легенды прикрытия

Честно признаюсь, не мастер я рассказывать анекдоты, но для затравки разговора на нужную тему выдал этот:

«Молодого контрразведчика отправляют в Женеву. Генерал объясняет ему задание:

– По легенде, вы молодой бизнесмен, играете в казино, сорите деньгами, волочитесь за женщинами.

Разведчик в восторге. Генерал звонит в бухгалтерию:

– Алло, у нас тут командировка намечается. Что?.. Конец года?.. Нет денег?.. Ясно.

Генерал кладёт трубку и поворачивается к лейтенанту:

– Значит, так. Всё нормально, задание остаётся прежним, но легенда меняется. Вы будете изображать слепого нищего».

Рим Борисович из вежливости улыбнулся, но потом с сомнением покачал головой:

– Нищий в Женеве? Плохая легенда. Он же там, как памятник Ришелье в Одессе, будет привлекать всеобщее внимание. А разведчик, особенно связник, должен быть незаметным. Зимой в Швейцарии лучше всего косить под туриста-горнолыжника.

И хотя с анекдотом меня посадили в разведлужу, но обозреватель «АН» не унимался:

– Мне рассказывали, что после войны наш резидент в США работал под «крышей» водителя посольства. Причём возил своего заместителя по резидентуре. И тот, пользуясь официальным положением советника посла, не раз устраивал своему начальнику по разведке публичные выволочки за плохо помытую машину. Мол, на людях ругал генерала-водителя в целях конспирации.

– Старо предание и верится с трудом, – переиначил известную поговорку Рим Борисович. – Как правило, главный резидент в Америке был в звании генерал-майора и занимал должность советника посла. В послевоенное время на этом посту успешно работали теперь уже рассекреченные генералы разведки: Григорий Долбин, Георгий Соколов, Борис Крешин, Николай Владыкин… Никто из них роль водителя не играл. Субординация не позволяла. А вот коллеги из ГРУ такие спектакли любили.

– Но ты и сам любишь спектакли и концерты, – пытался я выудить из старого разведчика самые интересные легенды прикрытия. – Разве бард, или по-нашему бродячий музыкант, не отличная «крыша» для разведчика?

Рим Борисович нахмурился:

– Не путай божий дар с яичницей. Хотя я и частенько участвую в концертах и каждый год пою на Грушинском фестивале, но бардовская песня для меня всегда была только хобби, а не легендой прикрытия.

Все ли дипломаты шпионы?

Рим Борисович хотел снова взять гитару, но я остановил его вопросом:

– Обыватели считают, что все дипломаты, за исключением разве что послов и уборщиц, – это кадровые разведчики. Так, мол, повелось во всех странах с незапамятных времён. Почему так ценится дипломатическая «крыша»?

– Во-первых, она позволяет разведчику в случае провала избежать тюрьмы, – начал загибать пальцы Рим Борисович. – Если попался на горячем, то объявят персоной нон грата и просто вышлют из страны. Во-вторых, у тебя всегда под рукой шифровальщик и надёжная, засекреченная связь с Центром. И в-третьих, резидентуру надёжно охраняет служба безопасности посольства.

– Перебежчик Резун утверждал, что шпионами были 60% советских дипломатов. Якобы в наших посольствах работали три группы: 40% – «чистые» дипломаты, 40% – политическая разведка КГБ, 20% – военная разведка ГРУ. Мол, военный атташе – всегда официальный разведчик. Советник посла, консул – резиденты КГБ. А сейчас сохранились такие пропорции?

Рим Борисович резко ответил:

– Не верьте предателю. Никогда никакой пропорции не было. Всё зависело от конкретной обстановки и страны пребывания. А байки, что все дипломаты шпионы, выгодны только местной контрразведке. Так они выбивают себе больший бюджет.

Я открыл принесённые с собой воспоминания Резуна-Суворова и зачитал небольшой отрывок:

«Приезжаю я в Женеву.

В 1970‑х – центр международного шпионажа. Сразу же мне дают машину. Мне без неё нельзя, это рабочий инструмент. А «чистым» дипломатам, даже если они сынки партийных бонз, машину не дают – нужно же экономить. И вот заканчивается рабочий день, и «чистые» ребятки в пять часов отправляются играть в теннис или просто домой пиво пить. Я же сел в машину и поехал по своим делам. А возвращаюсь домой в два-три часа ночи.

Ещё «чистые» очень осторожно относятся к валюте. А в моём распоряжении ещё и оперативный бюджет, который я трачу направо и налево. Местная контрразведка смотрит: ага, того угощаю в ресторане, этого, широко завожу знакомства. Так что вычислить разведчика довольно легко. Это меня беспокоило, говорю своему резиденту: «Как же так, если я по ресторанам пойду, то меня их контрразведка за два дня вычислит». Он мне отвечает: «Дуралей ты, Витя, ничему вас в Академии ГРУ не учат. Смотри, вот идёт мафиози, его легко распознать: татуировки, уголовный жаргон, пальцы веером. Все понимают, что это бандит. Но посадить его нельзя, пока не поймали на преступлении. То же самое с тобой. Они знают, что ты шпион, но нет чётких данных о твоей незаконной деятельности».

Так что если разведчик работает хорошо, прячет свои связи, контрразведка не может схватить его за задницу. А чтобы выслать половину посольства, нужен очень серьёзный повод с конкретными доказательствами».

– Резун был плохим разведчиком, поэтому и перебежал, – всё ещё хмурясь, сказал «железный» Рим. – Но с нынешним писателем-фантастом Суворовым кое в чём можно согласиться. Действительно, разведчик под дипломатической «крышей» чаще всего действует под контролем местной контрразведки.

Любимый справочник Андропова

Рим Борисович рассказал и о других признаках, по которым чаще всего вычисляет контрразведка «подкрышников»-дипломатов. Обмолвился он и о том, что и у нас была система, по которой КГБ с высокой точностью устанавливал принадлежность американцев к разведке, в частности к ЦРУ и Агентству национальной безопасности. Её создателем являлся Юрий Хангереевич Тотров, которого в шутку называли «теневым начальником отдела кадров ЦРУ». А суть была в том, что не успевал ещё какой-то их сотрудник добраться до места нового назначения, как в штаб-квартире советской разведки в Ясенево уже имели об этом шпионе почти всю необходимую информацию.

– Бывший генерал КГБ Олег Калугин в своих мемуарах 1994 года утверждает, что под его руководством в разведке был составлен секретный справочник с именами тысяч реально установленных сотрудников ЦРУ. Этот «талмуд», по словам Калугина, был торжественно вручён шефу КГБ Юрию Андропову. Речь идёт об этой системе?

Рим Борисович снова сурово посмотрел на обозревателя «АН»:

– Эх, и тянет вас, журналистов, на жареные факты! Даже воспоминаниями предателей не гнушаетесь. Калугин до 1979 года был начальником Управления «К» – внешняя контрразведка. Раскрытый в его книге справочник по ЦРУ действительно очень любил Юрий Владимирович Андропов. Но это результат работы не Калугина, а целого подразделения управления внешней контрразведки ПГУ.

Запретный плод сладок

С коньяка давно перешли на чай. Но вопросы у обозревателя «АН» не кончались:

– Под какими «крышами» обычно действуют американские шпионы?

Рим Борисович сел на любимого конька и начал читать лекцию:

– Прикрытия, которыми пользуются сотрудники ЦРУ, условно делятся на две категории – официальные и неофициальные («глубокие»). К официальным относятся должности, предоставляемые в распоряжение ЦРУ госдепартаментом, информационным агентством ЮСИА, Управлением международного развития, Корпусом мира, министерством обороны и другими государственными ведомствами США. Сотрудники Лэнгли, имеющие «глубокое» прикрытие, то есть работающие под видом бизнесменов, журналистов, аспирантов, представителей любых других общественных или частных организаций, не получают дипломатического иммунитета в стране пребывания. И тем самым рискуют в случае своего провала оказаться под арестом. Самыми распространёнными – как с точки зрения безопасности, так и для получения дипломатических привилегий – прикрытиями для американской разведки были должности сотрудников госдепартамента в зарубежных представительствах США.

Пришлось перебить этот монолог вопросом:

– А какие «крыши» самые любимые у наших разведчиков? И что сейчас под запретом?

«Железный» Рим на этот раз ответил коротко:

– Лучше всего работать под журналистским прикрытием. Не зря же два из трёх руководителей СВР были журналистами. А про запреты хорошо сказано в законе. Но, как известно, запретный плод особенно сладок.