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Шквал «в паутине» паука

На кого могли бы обменять Бута?

№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Шквал «в паутине» паука

В феврале будущего года в США будет вынесен приговор российскому предпринимателю (а по утверждению американцев, агенту ГРУ) Виктору Буту. Присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения, и теперь ему грозит пожизненное заключение. А были ли подобные шпионские процессы у нас?

Одностороннее милосердие

Как ни странно, при всей активности американской разведки в нашей стране реальные сроки за шпионаж против СССР и России за последние полвека получили лишь два американских гражданина. Первым американцем, осуждённым по «шпионской статье», стал пилот самолёта-шпиона U-2 Фрэнсис Гэри Пауэрс. Он был сбит над территорией СССР 1 мая 1960 года. В феврале 1962 года Президиум Верховного Совета СССР (рассмотрев ходатайство родственников Пауэрса и приняв во внимание его признание в совершении преступления, а также руководствуясь стремлением к улучшению отношений между СССР и США) решил его помиловать. Позднее американский шпион был обменян на советского разведчика Рудольфа Абеля. Короче, баш на баш – и все довольны.

А вот со вторым вышла непонятная «загогулина». В декабре 2000 года Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданина США Эдмонда Поупа, приговорённого к 20 годам лишения свободы за шпионаж.

В указе отмечается: «руководствуясь принципами гуманности, учитывая состояние здоровья осуждённого и его личное ходатайство, а также исходя из высокого уровня отношений между РФ и США, постановляю помиловать Поупа Эдмонда Дина, 1946 года рождения, гражданина США, осуждённого 6 декабря 2000 года Московским городским судом, освободив его от отбывания наказания в виде лишения свободы».

Ранее комиссия по помилованию при Президенте России во главе с писателем Анатолием Приставкиным рекомендовала Путину помиловать Эдмонда Поупа. На это Президент РФ заявил, что не может не прислушаться к рекомендации членов комиссии по вопросам помилования и голосу демократической общественности в России и за рубежом.

Президент США Билл Клинтон приветствовал решение своего российского коллеги Владимира Путина. «Очень важно, что гуманитарные соображения в конце концов взяли верх», – цитирует агентство Associated Press слова Клинтона.

Но обменяли ли помилованного шпиона на одного из советских агентов, отбывающих пожизненные сроки заключения в США? Повторения случая с Пауэрсом не произошло. А ведь во время знаменитого интервью с Ларри Кингом тот спросил российского президента о возможности обмена Поупа. Например, на Эймса. Ответ был уклончив. В итоге уступка США оказалась привычно односторонней.

К сожалению, такова нынешняя дипломатическая практика России. За последние годы не было ещё ни одного случая, чтобы иностранец, обвинённый в шпионаже, отправился на российские нары: ни американский инженер Ричард Блисс, задержанный за электронную разведку ростовскими чекистами, ни многочисленные прибалтийские лазутчики. Как раз для таких случаев у российских дипломатов есть специальная формулировка: «руководствуясь стремлением к поддержанию добрососедских отношений». Шпионов, граждан других государств, в демократической России милосердно прощают.

Справка «АН»

«Шквал» – сверхскоростная подводная ракета-торпеда. Предназначена для поражения надводных и подводных целей. Принята на вооружение советского ВМФ 29 ноября 1977 года. Высокая скорость движения ракеты-торпеды была получена за счёт применения подводного реактивного двигателя, работающего на твёрдом гидрореагирующем топливе, которое обеспечивает большую тягу и движение в кавитационной полости (воздушном пузыре), что снижает сопротивление воды. Изначально несла ядерную боеголовку в 150 кТ, впоследствии создан вариант с обычной боеголовкой. C автономным управлением, не имеет самонаведения.

Ущерб в 700 миллионов рублей

О шпионских похождениях Поупа в России обозреватель «АН» недавно беседовал с капитаном II ранга запаса Вадимом Юрьевичем Кузнецовым. В девяностые годы флотский контрразведчик участвовал в оперативном обеспечении этого громкого дела.

– Впервые гражданин США Эдмонд Поуп привлёк наше внимание в 1994 году во время своего первого приезда в Москву, – начал свой рассказ кап-два. – Уж очень сильно он интересовался закрытыми темами. А ведь именно в этом году Поуп официально уволился из рядов американской разведки. Но известно, что бывших разведчиков не бывает.

– А может, вы зря прицепились к мирному пенсионеру?

Вадим Юрьевич усмехнулся:

– Его надо было брать под «колпак» ещё раньше. Наша служба установила постоянное наблюдение за Поупом с 1996 года, когда стало ясно, что он активно интересуется технологиями создания ракеты «Шквал». Эдмонд Поуп проходил у оперативных работников как «паук». К сожалению, более чем за шесть лет работы в Москве Поуп сплёл настоящую шпионскую паутину для получения секретных сведений.

– А для чего американцам эта старая ракета-торпеда? Говорят, её начали разрабатывать ещё в шестидесятых…

– В конце ХХ века американцы хотели создать шахты баллистических ракет на дне Мирового океана, а уникальная ракета «Шквал» угрожала этим планам, – начал терпеливо объяснять капитан II ранга. – Этим и объясняется активный интерес разведки США к технологии создания ракеты «Шквал». Американский шпион Эдмонд Поуп нанёс ВМФ России ущерб в 700 миллионов рублей. Об этом нам сообщил начальник Следственного управления ФСБ России Сергей Балашов, который также заявил, что на эту сумму и будет предъявлен судебный иск американцу. Кстати, янки хотели заиметь наши секреты почти задаром. Мы даже сняли на скрытую видеокамеру, как один из создателей ракеты-торпеды профессор Бабкин передал Поупу пять отчётов по двигателю ракеты «Шквал», за что получил 14 тысяч долларов. А цена одной ракеты-торпеды составляет 1 миллион долларов.

Секрет «убийцы авианосцев»

На суде создатели «Шквала» говорили, что «даже если разобрать ракету по винтикам, невозможно понять технологию изготовления». В том числе – тайну её сверхпрочной стали. Но главным секретом было – топливо для реактивного двигателя ракеты-торпеды.

Как рассказал обозревателю «АН» флотский контрразведчик, в 1992 году был создан экспортный вариант – «Шквал-Э». Его хотели продавать за границу. Однако в данной модификации ракета-торпеда может поражать только надводные цели и несёт обычный боезаряд. Есть сведения о разработке новой модели «Шквала» с самонаведением и увеличенным до 350 кг зарядом. Американцы не зря называют «Шквал» «убийцей авианосцев». Специалисты утверждают, что уйти или защититься от «Шквала» (а тем более – от залпа двух таких торпед) практически невозможно: за 100 секунд подводного «полёта» к цели крупное судно или подводная лодка не успеют ни изменить курс (или хотя бы погасить набранную скорость), ни принять какие-либо контрмеры. В результате погрешность попадания «Шквала» не превышает 15–20 м, что при мощной боеголовке, а тем более ядерной, смертельно для любого корабля. По словам капитана II ранга Кузнецова Поуп тесно сотрудничал с отделом военно-морских исследований Пентагона. «Это место, где бизнес встречается со шпионажем», – так описывает данное учреждение один из источников в спецслужбах США.

Влиятельная американская газета The New York Times приходит к следующему выводу по делу Поупа: «Возможно, он и не был Джеймсом Бондом, но был ничем не брезговавшим дельцом, дружившим с офицерами разведки. Партнёры его говорят, что он охотно продал бы Министерству обороны российскую военную технологию, если бы смог».

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