Не зря говорят, что почти все болезни от нервов и лишь некоторые от удовольствия. И хотя в медицинском шпионаже важны любые сведения о здоровье изучаемого объекта, всё же главное внимание агенты в белых халатах уделяют его психике.

Недавно возмутителем спокойствия стал греческий премьер Георгиос Папандреу. Его неожиданное заявление о проведении референдума о сохранении страны в еврозоне повергло в шок многих. Всенародное голосование могло привести к выходу Греции из неё, сильно ударить по единой европейской валюте и резко усилить вторую волну мирового финансового кризиса.

Западные разведки через свою агентуру в афинских клиниках достали медицинскую карту греческого лидера. На основе конфиденциальных сведений о здоровье Папандреу был составлен его психологический портрет. При этом особое внимание обращалось на неустойчивость нервной системы грека. Как это часто бывает, она была вызвана хронической болезнью. Агенты в белых халатах точно выявили слабые места в психике стареющего мужчины. Именно на них в ходе переговоров с Папандреу давили Меркель и Саркози. В результате – достигнут компромисс. Греки отказались от референдума. Папандреу ушёл в отставку.

Наша медицинская разведка когда-то действовала не менее успешно. Говорят, она смогла завербовать медработника из окружения американского президента Рональда Рейгана. И Москва имела полную информацию о состоянии его не очень стабильного здоровья. Правда, Горбачёву это ничуть не помогло: все переговоры с Рейганом он проиграл вчистую. К сожалению, по недоброй традиции наше руководство из рук вон плохо использовало данные разведки.

Главный киллер – стресс

В своих воспоминаниях главный кремлёвский врач Евгений Чазов приводит такой факт: «Андропов как-то совершенно справедливо сказал Брежневу, что друзей можно приобретать не только поставляя им оружие и продовольствие, но и заботясь об их здоровье, работоспособности. Брежнев оценил эту идею, подхватил её и предложил направлять приглашения руководителям государств и партий для отдыха и лечения в нашей стране».

Конечно, этим не могла не воспользоваться медицинская разведка. Агенты в белых халатах лечили иностранных лидеров весьма успешно. Попутно они получали исчерпывающую информацию о телесном и душевном здоровье своих пациентов.

Не секрет, что спецслужбы привлекали для этой работы лучших специалистов. Врачи в погонах считаются наиболее подготовленными. До сих пор о медицинских наработках КГБ за рубежом ходят легенды. И дело тут не в пресловутой «кремлёвской таблетке». Генерал-майор КГБ Николай Шам, отвечавший на Лубянке за новые разработки, приводил такой пример: в Тольятти работали настоящие технические гении – братья Сергей и Владимир Куделькины. Их открытия в области сверхтонкой сенсорики – настоящий переворот в здравоохранении (точнейшая диагностика любых заболеваний на ранних стадиях).

Особенно больших успехов агенты в белых халатах достигли в снятии вредных стрессов. У политиков и разведчиков работа нервная. Именно постоянный стресс – главный киллер в наше время. Поэтому ещё в 101-й разведшколе (ныне Академия внешней разведки) учили управлять своими эмоциями. Курс аутотренинга вели лучшие специалисты. Как рассказывал обозревателю «АН» бывший руководитель нелегальной разведки генерал Вадим Кирпиченко, для этой работы привлекались даже индийские йоги. Они учили будущих разведчиков снимать нервное напряжение не с помощью стакана водки, как это принято в России, а специальными упражнениями.

Усадьба «Благодать» и светомузыка

Молодым капитаном нынешнему обозревателю «АН» довелось в первый раз участвовать в программе по психологической реабилитации офицеров разведки и спецназа. Помню, как молодых ребят, вернувшихся из экстремальных загранкомандировок и наших горячих точек, мучили сотнями вопросов порой очень интимного свойства. Потом вся эта информация обрабатывалась на тогда ещё допотопных ЭВМ, и назначалось необычное лечение.

Самой приятной частью его была уникальная разработка эстето-музыко-энотерапии кисловодского театра-музея «Благодать». В старинной усадьбе царствовала белокурая красавица Валентина Петровна Имтосими. Эта женщина могла свести с ума не только молодого грека или солиста донецкой филармонии, но и профессора американского университета. Именно она создавала неповторимую атмосферу аристократического салона начала ХХ века. Обстановка доброжелательности, непринуждённости способствовала хорошему расположению духа. Благодаря этому создавались условия для максимального расслабления, нормальной деятельности центральной нервной системы и повышения жизненного тонуса.

Среди хороших картин, под живую музыку вырвавшиеся из ада войны офицеры пили смешанное с нарзаном натуральное виноградное вино. Как объясняли потом врачи в погонах, смысл такого соединения в том, что содержащаяся в минеральной воде углекислота способствует наиболее быстрому попаданию в кровь полезных веществ и витаминов, находящихся в вине, минуя воздействие на них желудочного сока.

Энотерапия – лечение вином – тогда считалась среди офицеров самой приятной процедурой в военном санатории. А пациентам с большими звёздами на погонах перед обедом наливали по рюмочке хорошего коньяка.

Нынче в здравницах российских спецслужб наложен категорический запрет на любое спиртное. Врачи даже берут специальную подписку с пациентов. Здесь сейчас модно снимать стресс светомузыкальными фонтанами.

Обозреватель «АН» недавно на собственном опыте убедился, что полчаса релакса у такого фонтана действуют на нервную систему не хуже специального коктейля «антистресс» или электросна в специальном кресле фирмы «Панасоник». И всё же в «Благодати» было душевнее. Там агенты были не в белых халатах, а в вечерних платьях.