«Чистильщики»

В последнее время зарубежные газеты пестрят «сенсационными разоблачениями злодеяний российских спецслужб». Много пишут о недавнем покушении в Турции на судью чеченского шариатского суда; об убийстве в Вене «личного врага Рамзана Кадырова»; о расстреле в Стамбуле троих террористов, организовавших подрыв смертника в аэропорту «Домодедово».

Вспомнили даже дело Литвиненко. В Великобритании 13 октября этого года начались судебные слушания о том, проводить ли полномасштабное расследование гибели в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.

Казнь по приказу государства

Лорд Макдональд оф Ривер Глейвен – старший прокурор, «директор публичного обвинения», назвал смерть Литвиненко «отвратительным и возмутительным преступлением, казнью по приказу государства», пишет The Sunday Times. Он заявил, что «русские знали, что этот человек находится под защитой британского государства, но совершили убийство на улицах Лондона». В отравлении Литвиненко британская прокуратура обвиняет депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового. Но тот в беседе с обозревателем «АН» категорически отверг эти домыслы. Как отмечают специалисты, этот способ убийства слишком ненадёжный и дорогостоящий. Ведь полоний, которым был отравлен Литвиненко, стоит несколько миллионов долларов.

До последнего времени британские чиновники воздерживались от публичных обвинений в адрес российской стороны в связи с отравлением Литвиненко. Макдональд стал первым, кто открыто выступил с осуждающим заявлением. Примечательно, что произошло это почти сразу после недавнего визита в Россию премьера Англии Дэвида Кэмерона. Тогда президент Дмитрий Медведев вспомнил о попытке вербовки этого британского политика в Ялте и пошутил, что он мог бы стать «хорошим агентом КГБ».

Видимо, эта шутка не понравилась. Кэмерон отказался разморозить замороженные после смерти Литвиненко контакты между спецслужбами Англии и России. Фактически он поддержал позицию администрации США в том, что убийство Литвиненко «вероятно, получило санкцию Путина». И тут же, в октябре этого года, британская пресса якобы добыла «секретный документ» о ликвидации врагов России за границей.

«Двойка» по секретному делопроизводству

Первой эту «секретную директиву» опубликовала английская газета The Daily Telegraph. Её легко найти в Интернете. Обозревателю «АН» сей документ показали в подмосковной Балашихе. Правда, не в знаменитом Центре ФСБ, где тренируются легендарные группы «Альфа» и «Вымпел», а в скромной «двушке» неподалёку. В малогабаритную двухкомнатную квартиру набились почти два десятка мужиков. Обмывали первую награду сына хозяина.

– И на груди его могучей одна медаль теснилась кучей, – Юрий Петрович подкалывал своего единственного наследника, которого сам же заставил надеть военную форму. На парадном мундире старшего лейтенанта красовалась медаль Суворова – новая и поэтому пока редкая государственная награда.

– Зато по статусу медаль Суворова идёт второй после медали «За отвагу», – отбивался от нападок отца его сын Андрей. – И даётся она за личное мужество.

– А я думал, что за полководческий талант, – не унимался Юрий Петрович.

– Батя, ты путаешь медаль с орденом Суворова, – Андрюха перешёл в наступление. – А ещё полковник…

– Петрович, не нападай на сына, – зашумели гости. – А ты, старлей, соблюдай субординацию. Не лезь поперёд батьки в пекло. Это тебе не Чечня. И даже не Турция…

– Прикуси язык, не надо болтать лишнего, – строго прикрикнул на гостя – захмелевшего капитана спецназа – хозяин дома. – У нас тут пресса…

И полковник потянул обозревателя «АН» на кухню. Здесь на краешке обеденного стола стоял ноутбук. Несколько движений «мышкой», и на экране появилась странная «директива». Она была датирована 19 марта 2003 г. и подписана генерал-полковником ФСБ Михаилом Нечаевым. До своей смерти в 2007 г. он руководил департаментом контрразведывательных операций Службы контрразведки ФСБ.

– Обрати внимание на абсолютно детские орфографические ошибки: слово «контрразведка» и его производные во всём документе написаны с одной буквой «р», – Юрий Петрович ткнул пальцем в экран. – Генерал Нечаев такую галиматью никогда бы не подписал. Кроме того, перепутаны все грифы секретности. На одной бумаге не могут стоять вместе штамп «Секретно», «Для служебного пользования» и «Не копировать». Это же азы секретного делопроизводства. За такое даже курсантам двойки ставят.

Справка «АН» Судебное дознание по факту смерти – это особая норма британского правосудия, позволяющая рассматривать обстоятельства гибели человека вне рамок уголовного дела, в отсутствие обвинения и защиты. Такой суд не может выносить приговор, но вправе назвать виновных. Наиболее известный случай судебного дознания – расследование обстоятельств гибели принцессы Дианы.

Начальство умывает руки

Полковник закрыл ноутбук и разлил по чашкам крепко заваренный чай. Наступило время неспешной беседы. Я начал первым:

– Согласен, приказ за подписью Нечаева – грубая фальшивка. Английская контрразведка, где работают почти четыре тысячи штатных сотрудников, на этот раз облажалась. Но ведь у нас в 2006 году по инициативе Путина Госдума приняла закон, разрешающий силовые спецоперации за рубежом. Почему же тогда наши спецслужбы гордятся уничтожением в Чечне Басаева, Хаттаба, ещё десятков и сотен террористов, но не признают своего участия в ликвидациях главарей бандитов и предателей за рубежом?

– Кроме США этого не признаёт ни одна страна в мире, – ответил Юрий Петрович. – Везде начальство, как Понтий Пилат, умывает руки.

– А Израиль? Их знаменитая группа «Бич божий» по всему миру уничтожала террористов, захвативших в заложники спортсменов на мюнхенской Олимпиаде.

– Прежде чем вступить в группу «чистильщиков», все сотрудники «Моссада» написали рапорта о выходе из органов разведки. Официально они действовали как частные лица. И сейчас такая практика процветает. Посмотри на Ливию. Там воюет якобы не английский или французский спецназ, а сплошь – отставники, гражданские пенсионеры – ныне сотрудники частных военных компаний.

– У нас тоже уничтожает террористов в Турции 55-летний русский Джеймс Бонд – Жарков. Кстати, наша газета раньше всех написала об этом подробно.

– Мастерство – не пропьёшь, – сделав глоток из чашки, заметил седой полковник. – А вот чеченского мальчишку с пистолетом за пазухой, который хотел убить в Стамбуле шариатского судью, охранник завалил одним ударом кулака.

– Зачем же на такие дела посылают непрофессионалов? А где же наши спецы из сверхсекретных групп «Заслон» или «Сенеж»?

Юрий Петрович поставил на стол чашку и улыбнулся:

– Про «Заслон» ничего не скажу. Но еще бывший директор Службы внешней разведки Трубников публично заявил: в СВР нет подразделений, занимающихся диверсионной деятельностью. Это удел армейцев.

Мнение эксперта Бывший глава ФСБ, руководитель комитета Госдумы по делам ветеранов Николай Ковалёв заявил по поводу «сенсационного документа»: – Совершенно очевидная подделка – на этот счёт у меня нет никаких сомнений. Я отдал не один десяток лет этой работе и уверен: ни один человек такую ерунду не мог подписать, поскольку это противоречит закону. Что касается самого факта появления подобного «документа», то западным спецслужбам, если именно они причастны к подобной «новости», следует присмотреться к себе: пусть почитают публикации WikiLeaks, касающиеся их дел и, в частности, о фактах, свидетельствующих о нарушении закона.

Любимая игрушка Сердюкова

Неужели террористов за границей мочат ребята из центра спецназа ГРУ «Сенеж»? Недаром их подчинили напрямую начальнику Генштаба. Таким образом, появилась мощная, отдельная единица элитного спецназа в руках у руководства военного ведомства.

По рассказам знакомых, сначала курировать центр назначили человека из ФСБ бывшего «альфовца» генерала Медоева. Но затем его от должности отстранили, а на его место назначен новый человек. Это Александр Мирошниченко, также выходец из руководства «Альфы».

По идее, «альфовцы» должны сделать из армейских диверсантов настоящих «чистильщиков». Недаром, ещё в Чечне у этих генералов сложилась слава «волкодавов» – грозы главарей террористов. Главное, чтоб высокое начальство не мешало работать.

Увы, но бывший «мебельщик» путается под ногами у профессионалов. Уровень мышления «реформатора армии» характеризует тот факт, что любимой игрушкой, на которую нынешний министр обороны не жалеет ни денег, ни времени, является выведенный из подчинения ГРУ центр специального назначения «Сенеж».

Министр лично курирует этот сверхсекретный спецназ. С одной стороны, это вроде бы хорошо. Он укомплектовывает центр экзотическим иностранным вооружением и техникой, пытаясь из него сделать некое подобие американской «Дельты». Но, с другой стороны, здесь же находится и личная база отдыха министра с причалом и яхтами. И офицеры спецназа выступают то ли как сторожа, то ли как потешные войска для играющего в солдатики гражданского министра обороны. Так использовать высокопрофессиональный отряд «чистильщиков» из элитного спецназа – всё равно что забивать гвозди электронным микроскопом.