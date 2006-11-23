Сакральная жертва

Врачи установили, что Лит­виненко был отравлен таллием. Это высокотоксичный яд, который непросто идентифицировать и еще сложнее - вывести из организма. Таллий в первую очередь поражает нервную систему человека, печень и почки. Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство.

Складывается впечатление, что кто-то сознательно хотел бросить тень на российские спецслужбы. В качестве сред­ства дискредитации заказчиками выбран Литвиненко, в свое время обвинивший ФСБ во взрывах жилых домов в Москве. При этом методы покушения на Литвиненко выбраны чисто «российские». Таллий, который в японском ресторане подсыпали в пищу жертве, хорошо известен как средство, которое в свое время применили против оставшегося на Западе спец­агента КГБ Хохлова. Это случилось в 1957 году во Франкфурте во время конференции «Посева». Врачам тогда удалось спасти Хохлова от смерти.

Для вызова Литвиненко на встречу с киллером также был выбран банальный повод. Его якобы заманили информацией об убийцах Анны Политковской, которая часто цитировала Литвиненко в своих репортажах.

Все как будто показывает на причастность Москвы, как это было и в деле псевдоотравления Ющенко. Как по заказу, общественность получает подтверждение того, что убийства лидеров оппозиции становятся государственной политикой России. Между тем из Москвы, то есть на растоянии, все видится лучше. Известный политический интриган Березовский давно бредит теорией «сакральной жертвы», которую хочет организовать, с целью опорочить Кремль. Первой такой жертвой стал Сергей Юшенков. Ивану Рыбкину чудом удалось избежать убийства в Киеве, явно планируемого Березовским накануне президентских выборов в России. Новая жертва БАБа - наивный Литвиненко. Наша Генпрокуратура, кстати, уже предложила Скотленд-Ярду помощь в изобличении Березовского. Сумеет ли Скотленд-Ярд разобраться в этой «комбинации»?