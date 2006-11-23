Над Канадой тучи ходят хмуро

Арестован подозреваемый в шпионаже в пользу России

В прошлый вторник в международном аэропорту Пьера Элиота Трюдо в Дорвале (Монреаль) Канадской службой безопасности и разведки арестован Пол Уильям Хэмпел. Он назвал себя канадским гражданином. Обратил на себя внимание тот факт, что арест был проведен в соответствии с законом об иммиграции и защите беженцев, а не на основании закона о шпионаже. При этом власти впервые использовали подписанный правительством Сертификат безопасности, определяющий в Канаде группу риска. Пол Хэмпел содержится под арестом в Монреале и подозревается в принадлежности к российской разведке. Он проживал в стране по поддельным документам, используя в качестве разведывательного прикрытия канадскую «легенду».

По мнению канадских экс­пертов, Москву продолжают интересовать экономические, технологические и военные тайны Канады. Там, кстати, по соседству с США, проживает большое число бывших граждан СССР. Из канадских источников получены сведения о том, что сам Хэмпел является выходцем с территории, которая теперь называется «постсоветским пространством».

Арест в стиле ФБР

Внимание российских экспертов привлек тот факт, что время и место ареста подозреваемого являются типичными для американской контрразведки:

- международный аэропорт - это то место, где при подозреваемом, скорее всего, могут оказаться компрометирующие его материалы, которые он будет пытаться вывезти из страны;

- месяц ноябрь - это последний квартал года, когда все сотрудники спецслужбы, как правило, вернулись из отпусков и готовятся к очередному годовому отчету о проделанной работе;

- вторник - это, как извест­но из практики, не такой тяжелый день недели, как понедельник.

Все эти рассуждения пока что не могут являться основанием для серьезных выводов, поскольку не основаны на конкретных данных. А именно - к какой из секретных служб принадлежит Хэмпел, а также какой ущерб и в какой области он, имея злой умысел и задание, успел нанести стране пребывания. Вполне возможно, что арестованный является человеком, который обзавелся поддельными документами, скрываясь от правосудия. Дополнительная информация будет доступна, когда начнется процесс в Федеральном суде.