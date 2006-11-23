//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Над Канадой тучи ходят хмуро

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Над Канадой тучи ходят хмуро

 

Арестован подозреваемый в шпионаже в пользу России

В прошлый вторник в международном аэропорту Пьера Элиота Трюдо в Дорвале (Монреаль) Канадской службой безопасности и разведки арестован Пол Уильям Хэмпел. Он назвал себя канадским гражданином. Обратил на себя внимание тот факт, что арест был проведен в соответствии с законом об иммиграции и защите беженцев, а не на основании закона о шпионаже. При этом власти впервые использовали подписанный правительством Сертификат безопасности, определяющий в Канаде группу риска. Пол Хэмпел содержится под арестом в Монреале и подозревается в принадлежности к российской разведке. Он проживал в стране по поддельным документам, используя в качестве разведывательного прикрытия канадскую «легенду».

По мнению канадских экс­пертов, Москву продолжают интересовать экономические, технологические и военные тайны Канады. Там, кстати, по соседству с США, проживает большое число бывших граждан СССР. Из канадских источников получены сведения о том, что сам Хэмпел является выходцем с территории, которая теперь называется «постсоветским пространством».

Арест в стиле ФБР

Внимание российских экспертов привлек тот факт, что время и место ареста подозреваемого являются типичными для американской контрразведки:

- международный аэропорт - это то место, где при подозреваемом, скорее всего, могут оказаться компрометирующие его материалы, которые он будет пытаться вывезти из страны;

- месяц ноябрь - это последний квартал года, когда все сотрудники спецслужбы, как правило, вернулись из отпусков и готовятся к очередному годовому отчету о проделанной работе;

- вторник - это, как извест­но из практики, не такой тяжелый день недели, как понедельник.

Все эти рассуждения пока что не могут являться основанием для серьезных выводов, поскольку не основаны на конкретных данных. А именно - к какой из секретных служб принадлежит Хэмпел, а также какой ущерб и в какой области он, имея злой умысел и задание, успел нанести стране пребывания. Вполне возможно, что арестованный является человеком, который обзавелся поддельными документами, скрываясь от правосудия. Дополнительная информация будет доступна, когда начнется процесс в Федеральном суде.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор АНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//В мире

В Раде призвали Зеленского соблюдать нейтралитет между РФ и США

В Раде призвали Зеленского соблюдать нейтралитет между РФ и США

Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует соблюдать нейтралитет между Россией и Соединёнными Штатами для восстановления экономики страны.

//Политика

Поклонская прокомментировала реакцию Киева на поездку Путина в Крым

Поклонская прокомментировала реакцию Киева на поездку Путина в Крым

Российский депутат Наталья Поклонская уверена, что Киев понимает абсурдность своих протестов из-за поездки президента России Владимира Путина в Севастополь.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО, поскольку уже упустила свой шанс. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов заявил немецкий политолог Александр Рар.

//В мире

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов рассказал, что командование ВСУ направили снайперские войска в Донбасс.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Американский специалист ВМС Лайл Голдстайн сообщил о возможном столкновении России и Соединённых Штатов в водах Чёрного моря. По его мнению, обстановка на мировой арене с каждым днём становится более напряжённой.

//Здоровье

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Медики из Великобритании провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что, употребляя в пищу определенные фрукты (помимо основного лечения), можно существенно снизить боли и воспаление при артрите.

//Шоу-бизнес

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук планируют свадьбу осенью

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук планируют свадьбу осенью

В начале года в Сети появилась информация, что известный российский режиссёр Фёдор Бондарчук сделал предложение своей возлюбленной актрисе Паулине Андреевой. Сейчас инсайдера сообщили, что пара начинает подготовку к свадьбе.

//Шоу-бизнес

Подруга Аллы Вербер рассказала, как прошли последние сутки жизни фешн-иконы

Подруга Аллы Вербер рассказала, как прошли последние сутки жизни фешн-иконы

Близкая подруга Аллы Вербер Фаина Громова рассказала, как проходили последние 24 часа жизни иконы моды столицы и фешн-директора ЦУМа. «Это было как страшный, дурной сон», - призналась Громова.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//В мире

Слушать песни Лепса в Латвии –дурной тон, а Наргиз – можно!

Слушать песни Лепса в Латвии –дурной тон, а Наргиз – можно!

Оказывается, что в Латвии любить песни Григория Лепса – дурной тон. Такого мнения придерживается член латвийской партии «Новое Единство» Марис Лусте. Лучше сходить на концерт певицы Наргиз, но, увы, ее концерт отменен в Юрмале. Что делать?

//Новости СМИ2

//В мире

Корабли стран НАТО в Риге

Корабли стран НАТО в Риге

Сегодня, 11 августа, латвийцы и гости столицы, на причале Рижского пассажирского терминала, могут осмотреть корабли военно-морских сил Латвии и других стран НАТО. Такой подарок в честь столетия военного флота Латвии преподнесло Министерство обороны страны.

//Происшествия

После крещения у младенца остались ссадины и ушибы

После крещения у младенца остались ссадины и ушибы

В России священнослужитель игумен Фотий травмировал младенца во время обряда крещения. Инцидент случился в Мариенбургском покровском храме Ленинградской области.

//Общество

Как в Сети оказались личные данные 3000 участников московских акций протеста или кто "рулит" политическими телеграм-каналами?

Как в Сети оказались личные данные 3000 участников московских акций протеста или кто "рулит" политическими телеграм-каналами?

Накануне митинга «Вернем себе право на выборы!» telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал личные данные 3000 участников московских акций протеста. Как он попал в Сеть, и кто владелец канала?

//Спорт

«Локомотив» разгромил «Урал» 4:0

«Локомотив» разгромил «Урал» 4:0

Сегодня, 11 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч пятого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Урал». Главный арбитр Николай Волошин (Смоленск) Не так давно между «красно-зелеными» и «оранжево-черными» пробежала черная кошка.

//Интервью

Актер Алексей Демидов: о «космосе», об «Истребителях» и Ангеле-Хранителе

Актер Алексей Демидов: о «космосе», об «Истребителях» и Ангеле-Хранителе

Талантливый молодой актер Алексей Демидов хорошо знаком зрителям по фильмам-сериалам «Истребители: Последний бой», «Мишель», «Ангел-Хранитель», «Анна-детектив», «Торгсин». В копилке актера уже много заметных ролей. Как простой мальчишка из Нижнего Новгорода покорил Москву – об этом Алексей Демидов рассказал "АН".

//Происшествия

На Приморье надвигается шторм

На Приморье надвигается шторм

Жителей Приморского края предупредили о погодной опасности. На 11 и 12 августа в регионе объявлено штормовое предупреждение. Сообщается, что причиной непогоды стал тайфун «Лекима».

//Новости партнеров

//Происшествия

Двоих преступников вернули в психбольницу под Волгоградом

Двоих преступников вернули в психбольницу под Волгоградом

Сбежавших из психбольницы под Волгоградом вернули в лечебницу, рассказал представитель регионального ГУ МВД Антон Корнаухов. В стационаре двое мужчин находились на принудительном лечении.

//Общество

Как своими глазами увидеть коррупцию? Конфискованные ценности чиновника-казнокрада выставили в музее

Как своими глазами увидеть коррупцию? Конфискованные ценности чиновника-казнокрада выставили в музее

В музее «Новый Иерусалим» выставлены ценности, конфискованные у настоящего Остапа Бендера в юбке аферистки Жанны Буллок и ее мужа бывшего вице-губернатора Подмосковья Алексея Кузнецова

//Происшествия

Московская сауна стала "домом" для нескольких тысяч мигрантов

Московская сауна стала "домом" для нескольких тысяч мигрантов

В Москве предприимчивый владелец сауны решил подзаработать и прописал в помещении не одного-двоих и даже не десять, а пять тысяч трудовых мигрантов. На мужчину заведено уголовное дело.

//В мире

В Гонконге акции протеста приводят к всё большим жертвам

В Гонконге акции протеста приводят к всё большим жертвам

Демонстрации в Гонконге не прекращаются с июня этого года. Протестующие жители требуют от правительства не принимать поправки к закону об экстрадиции. Изначально мирные акции с каждым разом всё ужесточаются.

//Происшествия

После обвала в шахте в Якутии остается неизвестной судьба одного горняка

После обвала в шахте в Якутии остается неизвестной судьба одного горняка

Горная порода обрушилась в Якутии в угольной шахте в Оймяконе. Сообщается, что после произошедшего местоположение одного из рабочих шахты до сих пор остаётся неизвестным.

//Происшествия

В Петербурге механик автосервиса ударил клиента ножом

В Петербурге механик автосервиса ударил клиента ножом

В субботу,10 августа, в Санкт-Петербурге в одном из автосервисов, расположенных на Выборгском шоссе, механик напал на посетителя с ножом. Отмечается, что между 27-летним мужчиной и мастером возник конфликт.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
2

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер
3

На Украине потребовали от Монголии 10 миллиардов долларов компенсации за иго
4

Лиза и Гарри Галкины покорили поклонников нежным образом на фото
5

Лолита показала танец в слитном купальнике и удивила поклонников фигурой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры