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Секретный суицид в Софии

Много знаешь – крепко спишь. Вечным сном

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Секретный суицид в Софии

 

 

Рассекречивание информации

Трагическое событие произошло в период, когда министерство внутренних дел Болгарии, желая внести ясность в ряд неизвестных пока исторических фактов, приступило к рассекречиванию 3000 единиц хранения из шести служебных архивов коммунистических ведомств страны. Станут открытыми сведения о тысячах секретных агентов Народной милиции, органов государственной безопасности и простых доносчиков - практически вся служебная информация вплоть до падения режима в 1990 году. Станут известны имена около 8000 секретных агентов служб безопасности. Общее число секретных сотрудников госбезопасности в Софии в тот период составляло 30 000 человек, в провинции - от 15 до 17 тысяч. Около 45 тысяч болгар активно сотрудничали с Народной милицией.

Осведомленность начальника архива

Общепризнанно, что начальники архива разведки относятся к группе риска. И это неспроста, поскольку им известны:

- данные на законсервированную агентуру национальных спецслужб, т.е. на людей, которые когда-то сотрудничали с разведками и сегодня все еще представляют интерес как источники информации;

- данные о злоупотреблениях влиятельных лиц, позволяющие их шантажировать;

- сведения о тайных механизмах развед­операций правительств различных стран и другие материалы, которые можно использовать в качестве тайных рычагов политического и иного влияния;

- сведения о разыскиваемых документах, предметах, лицах, уликах и т.п.

Во всяком случае, слишком много соблазнов извлечь выгоду из того, что приходится хранить. К тому же руководители архива часто бывают препятствием для тех, кто хочет воспользоваться секретами и ворует носители тайн. Они просто становятся нежелательными свидетелями. Их просят, подкупают и шантажируют.

Болгарская разведка коммунистической эры пользовалась дурной славой, и Дойчев об этом знал больше, чем кто-либо. В итоге секретная информация оказалась излишне критической. Пословица гласит: меньше знаешь - крепче спишь. Если знаешь слишком много - однажды можешь заснуть вечным сном.

Охота за архивами

ОГПУ и НКВД кроваво охотились за архивами Врангеля и Троцкого. Абвер проводил силовые операции по получению доступа к архивам военной разведки Франции и Чехословакии. Архивы гестапо интересовали все разведки союзников. Потом была нашумевшая история с похищением части архива КГБ и СВР майором Василием Митрохиным, сумевшем вывезти его в Англию. Ельцин, придя к власти в августе 1991 года, первым делом наложил арест на архив ЦК КПСС.

Болгарские архивы не один раз были в центре скандалов, ставших достоянием общественности. В марте 2001 года из Болгарии были выдворены сотрудники ГРУ Ломакин, Смирнов и Власенко за попытку завербовать директора секретной архивной службы Минобороны Лилиану Гучеву. В 2002 году в Софии к 4 годам заключения был приговорен генерал Атанас Семерджиев, уничтоживший в 1990 году 144 235 досье бывшей госбезопасности. Тогда с его помощью из архивов спецслужбы исчезли 41% из 250 тысяч досье и 75% агентурных донесений. Вместе с Семерджиевым к тюремному заключению была приговорена бывший начальник архивов болгарской Сигурности генерал Нанка Серкеджиева. 

Кого интересуют болгарские тайны? 

Прежде всего это ЦРУ, опасающееся за последствия разглашения своей роли в совершении переворота в Югославии в 2000 году и позиций американской разведки на территории Болгарии. Дело в том, что летом 2000 года директор ЦРУ Джордж Тенет договорился с директором внешней разведки Болгарии о формировании на территории этой страны ударной группы ЦРУ для тайных операций в Югославии. Кроме того, в этот же период в районе города Шабла на Черноморском побережье был создан секретный Центр радиоэлектронной разведки АНБ, позволяющий следить за территорией Белоруссии, Украины, Северного Кавказа и Средней Азии. Частым гостем Болгарии бывал и директор ФБР Луис Фри, который инструктировал болгарские спецслужбы в сфере пресечения деятельности российской внешней разведки.

Британская разведка надеется узнать подробности того, как  болгарский диссидент Георгий Марков, работавший на Болгарской службе Би-би-си, был убит в Лондоне с помощью отравленного зонтика.

Разведку Ватикана интересуют подробности организации покушения на Папу Римского.

Российскую разведку интересуют поиск и сокрытие компрометирующих следов деятельности КГБ, имен участников и орудий преступлений.

Такое обилие спроса порождает жажду наживы. Клиентов много, всем не угодишь, но всех хочется поводить за нос, хотя все это имеет непредсказуемые последствия. Владелец информации при этом выигрывает не всегда, поскольку неизбежно сталкивается с усилением угрозы со стороны тех, кто заинтересован в устранении собственного риска. Летом 1991 года застрелился начальник спецотдела болгарской разведки Савов. В ноябре 1991 г. погиб известный британский медиамагнат Роберт Максвелл. Ранее он получил от бывшего болгарского премьера Андрея Луканова сенсационные материалы из архивов разведки Болгарии о причастности СИС к ликвидации Маркова. В 1993 году погиб в автокатастрофе болгарский разведчик Коцев, руководивший операцией по ликвидации Маркова.

Многоопытные спецслужбы имеют массу радикальных способов представить заказное убийство в виде суицида или несчастного случая. А два дня для сокрытия следов тайной операции не помешают.

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