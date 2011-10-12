//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

«Виагра» для элиты

В чём секрет мужской силы советского разведчика Маркуса Клинберга

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

«Виагра» для элиты

В прошлом номере в материале «Победитель детектора лжи» мы написали о засекреченном израильском учёном, заместителе директора Биологического института, выполнявшего тайные заказы Пентагона, Маркусе Клинберге. Об открытиях, сделанных этим биологом в ходе работ по созданию генетического оружия, обозревателю «АН» рассказывает старый приятель Виктор.

Секс-жидкость только избранным

…Наконец Виктор разжал свои медвежьи объятия и сразу потянул к выходу из Домжура. На ходу мы обменивались репликами:

– Пойдём на бульвар. Я тебе такое расскажу!..

– Давай спустимся в подвал и посидим за пивом.

– Нет. Тут ещё со времен Бобкова везде прослушка.

– Сам «жучки» ставил?

В ответ он лишь рассмеялся. Вскоре мы плюхнулись на скамейку у памятника Гоголю. Виктор с торжествующим видом объявил:

– Записывай мировую сенсацию.

– А чего сам не напишешь? – я всегда с подозрением отношусь к таким предложениям.

Виктор глянул на свой «ролекс». Такие часы видел в Сингапуре в фирменном магазине за 200 тысяч долларов и на индийском базарчике всего за 20. Причём с припиской на русском: «работают».

Видя моё явное недоверие, Виктор пояснил:

– Мне сейчас нельзя светиться. Я ведь теперь не журналист, а бизнесмен. Сижу на нефтяной трубе.

– Хорошая легенда для разведчика. Куда лучше, чем нищий где-нибудь в Калькутте.

– Должок хочу вернуть. Я тебя тогда притащил к Клинбергу, а он сбежал к очередной любовнице. А знаешь, почему старик и в девяносто ещё ого-го?

Я пожал плечами. А Виктор с ещё большим воодушевлением продолжил свой рассказ:

– Великая француженка Коко Шанель говорила: «Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости». Секс – лучшее и самое приятное для здоровья лекарство. И верный путь к долголетию.

– Да ну! – я недоверчиво хмыкнул. А Виктор продолжил:

– И всё благодаря изобретению Клинберга. Восемь лет после ареста он провёл в израильской «шарашке». У нас при Сталине тоже были такие для учёных-арестантов. В одной из них даже Сергей Королёв сидел – проектировал будущие космические ракеты. Кстати, идею «шарашек» Берии подсказали чекисты-евреи. Они – прагматичный народ. Вот и наш Маркус отбывал свой срок сначала в «шарашке», а потом под домашним арестом. И заметь, все двадцать лет ему платили пенсию как ветерану Второй мировой. На самом деле это было только прикрытием для легализации основных выплат за научную деятельность. Сам видел, что даже в дорогом Париже старик вовсе не бедствует.

– Так в чём суть открытия Клинберга? – не выдержал я.

– Он первым создал препарат, резко усиливающий все жизненные силы человека, – ответил Виктор. – Делал для американцев генетическое оружие, а получил «эликсир бессмертия». И, как настоящий учёный, испытал его на себе…

Я вспомнил, что знаменитая «виагра», повышающая потенцию у мужчин, – тоже побочный результат исследований в военной фармацевтике. Ведь сначала разрабатывали лекарство, повышающее остроту зрения пилотов-истребителей в утренней и вечерней мгле. Невольно возник вопрос:

– А чем препарат Клинберга, побочное дитя генетического оружия, отличается от «виагры» и прочих снадобий?

– Во-первых, безумной ценой, – стал загибать пальцы Виктор. – Один девятимесячный курс стоит 27 миллионов долларов. Во-вторых, он реанимирует не только то, что ниже пояса, но и наполняет энергией весь организм. А в-третьих, агрессивный секс, на который он толкает даже старых импотентов, способствует долголетию. И это главное. Вспомним, 75-летнего Берлускони, который хвастался, что однажды у дверей его спальни своей очереди ожидали 11 девушек: «Я смог сделать только восемь из них, на всех меня уже не хватило. Но утром я был очень собой доволен».

– Берлускони, наверное, исключение из правил.

Виктор отрицательно покачал головой:

– По моим данным, пользовались этой «виагрой» для элиты президент США Клинтон, и банкир Стросс-Кан, и бывший израильский президент Кацав, которого обвиняют чуть ли не в изнасиловании десяти женщин. Говорят, что скоро эта секс-бомба для политических лидеров и олигархов по тройной цене появится и в Москве.

Мнение эксперта

Кандидат биологических наук Алексей Кондрашов (однофамилец автора. – Прим. ред.), профессор Института биологических наук и кафедры экологии и эволюционной биологии Мичиганского университета:

– Недавние исследования группы детей-аутистов и шизофреников ввергли исследователей в шок. У них в генотипе обнаружилось множество мутаций, коих нет у их родителей! То есть то, что превратило детей в ненормальных, совершилось только сейчас. Значит, в нынешней человеческой популяции идут новые – и весьма губительные – мутации. Это новая грань кризиса расчеловечивания.

Число вредных мутаций возрастает на 2% с каждым поколением. Скорость вырождения связана с нездоровым («химическим», генно-модифицированным) питанием, плохой экологией мегаполисов, «электронным смогом» и нездоровым образом жизни. Но процесс пошёл дальше, уже по пути соматического поражения людей, которые пока ещё «хомо», но уже далеко не «сапиенс».

Отрава для русских мужиков

Как когда-то учили, я старался сохранять деланое равнодушие и даже зевнул:

– А нам какое до этого дело? Ведь «чудо-виагра» всё равно не по карману. И, слава богу, пока не очень нужна.

Зато Виктор всё больше распалялся:

– Для бедных русских мужиков придумано другое. Израильские учёные по заказу Пентагона разрабатывали в своём Биологическом институте генетическое оружие. Оно, кстати, уже применяется во многих странах, в том числе и в России. Сам видишь, как народ вымирает. Наших мужиков косят инфаркты и инсульты.

– Бухать надо прекращать.

– Во Франции, Италии и Германии пьют не меньше, а живут на двадцать-тридцать лет больше, – не согласился Виктор. – Ещё недавно мы теряли по миллиону в год.

Он раскрыл портфель и достал из него какие-то бумаги. Одну из них протянул мне. Там было написано: «Действие генетического оружия основано в первую очередь на избирательном поражении искусственно выведенными патогенными микроорганизмами избранной части населения — мужчин как потенциальных солдат или определённых наций целиком – носителей определённых аллелей в хромосомах.

Над химико-биологическим направлением генетического оружия и работал Маркус Клинберг. По признанию учёного, задача эта была очень сложной, так как и арабы, и евреи имеют семитское происхождение. И всё же в Биологическом институте преуспели в выявлении специфических особенностей генетического профиля некоторых арабских общин, особенно у людей из Ирака. Израильтяне планировали распространять новое биологическое оружие через водопровод и распылять с самолётов».

Я вернул бумагу:

– Россия – не Ирак. Какое это имеет к нам отношение?

Виктор протянул новую страницу:

– Нас травят по-другому. Вот почитай.

«Французские биологи провели экспертизу поставляемого в Россию продовольствия и нашли в нём 22 пищевые добавки, которых нет в аналогичных продуктах, продаваемых на Западе. Национальная особенность русских – повышенная переносимость алкоголя. Так вот французы установили: все 22 добавки способствуют замедлению разложения алкоголя в крови, вызывают неправильное усвоение организмом многих минеральных веществ и тем самым приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям».

Использование этих добавок в продуктах, предназначенных для России, неслучайно, утверждают французские специалисты, поскольку изначально запрещено в странах НАТО. Отрицательный прирост населения в нашей стране – следствие именно болезней сердца и сосудов. Умирают вовсе не старики, как принято считать, а люди среднего возраста и мужского пола, которые в основном и употребляют спиртное. Более того, вымирают области с наиболее чистым в этническом плане населением: Курская, Рязанская, Владимирская, Смоленская... Пик смертей пришёлся на 1991–1996 гг., когда США и Англия оказывали масштабную гуманитарную помощь продовольствием.

– И всё же главная опасность не в продуктах с ГМО, – начал разъяснять документ Виктор. – «Ножки Буша», дешёвая свинина, идущая через Польшу, кенгурятина – это всё вредно, но не смертельно. Русских мужиков убивает батумский спирт. Из него делают водку десятки заводов на Северном Кавказе.

– Помню, как в Чечне наши офицеры водку моздокского разлива называли химическим оружием, – ударился в воспоминания обозреватель «АН». – Но это раньше из-за сотен спиртовозов нельзя было проехать по Военно-Грузинской дороге. А сейчас Онищенко прикрыл лавочку.

Виктор махнул рукой:

– Несмотря на войну ноль восемь ноль восемь и все слова о блокаде и эмбарго, из батумского порта спирт по-прежнему поступает, но уже окружными путями. И он куда страшнее даже печально знаменитого польского «Ройаля». От этого генетического оружия русский мужик теряет не только разум, но и способность делать здоровых детей.

Справка «АН»

Польский еврей Маркус Клинберг, спасаясь от нацистов, бежал из Варшавы в Минск. Здесь пытался закончить медицинское образование. Но в 1941 году начинается война, и он уходит добровольцем в Красную армию. Какое-то время находился на передовой в пехоте, но вскоре был тяжело ранен и стал инвалидом. Наверное, при желании мог бы получить «белый билет». Но он потребовал, чтобы его вернули в строй.

На фронте капитан Клинберг служил в медицинских частях. По словам его близких, участие в войне и пребывание в Советском Союзе не сделали из Клинберга коммуниста. Однако уже тогда завязались его контакты с армейской разведкой. В будущем, уже в Израиле, он стал одним из самых ценных агентов ГРУ, а потом и КГБ.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Политика

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

Первый зампредседателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков отреагировал на заявление заместителя главы офиса Зеленского Руслана Рябошапки о разработке новой стратегии по возвращению Донбасса и полуострова.

//В мире

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Утром в пятницу, 16 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки провел разведывательный полет вокруг Калининградской области РФ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Командир самолёта "Жуковский - Симферополь" рассказал о посадке

Командир самолёта "Жуковский - Симферополь" рассказал о посадке

Командир самолёт "Жуковский - Симферополь" 41-летний Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области рассказал подробности происшествия. По его словам, он несколько раз менял решение.

//В мире

СМИ: Трамп захотел купить Гренландию

СМИ: Трамп захотел купить Гренландию

В средствах массовой информации в пятницу появилась новость о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп захотел купить Гренландию. В настоящий момент она принадлежит Дании.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

В латвийской украинской общине, видимо, начался раскол, причем с подачи посла Украины Александра Мищенко. Дипломат решил бороться с «путинской пропагандой». Начал с того, что распределил латвийских украинцев на «правильных» и «неправильных». Что это значит? Объясняет латвийский политик Андрей Мамыкин.

//Непознанное

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Люди, рожденные под знаками Овна, Близнецов и Льва, могут разбогатеть осенью текущего года. Об этом рассказывается в астрологическом прогнозе, который опубликовали в отечественной блогосфере.

//Общество

В России может быть введен штраф за выгул "опасных" собак без намордника

В России может быть введен штраф за выгул "опасных" собак без намордника

В РФ могут ввести штраф за выгул "опасных" собак без намордника. Глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил письмо с таким предложением спикеру ГД Вячеславу Володину.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Происшествия

Избитому в Ялте священнику угрожали из-за подачи заявления в полицию

Избитому в Ялте священнику угрожали из-за подачи заявления в полицию

Священник Алексей Забелин, которого избил уличный артист на набережной в Ялте на глазах у сына, рассказал, что над ним "издевались" полицейские. По его словам, они стали угрожать ему и оказывать всяческое давление после подачи заявления.

//Происшествия

Ребенка, скитавшегося по омской тайге, переводят из реанимации в детское отделение

Ребенка, скитавшегося по омской тайге, переводят из реанимации в детское отделение

Трехлетнего ребенка, найденного накануне после двух дней поисков в тайге Омской области, переводят из реанимации в детское отделение. Об этом сегодня утром сообщили в большереченской районной больнице.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Покупка лекарства для больного ребёнка закончилась уголовным делом

Покупка лекарства для больного ребёнка закончилась уголовным делом

Директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила об возбуждении уголовного дела против женщины, которая решила купить лекарство для своего больного ребёнка за границей. Отмечается, что препарат назначил врач.

//В мире

КНДР запустила неопознанные снаряды в шестой раз за три недели

КНДР запустила неопознанные снаряды в шестой раз за три недели

Северная Корея в шестой раз за последние три недели запустила неопознанные снаряды. Соответствующую информацию утром в пятницу, 16 августа, предоставили сотрудникам СМИ южнокорейские военные.

//Происшествия

В Омске мальчик упал в яму с кипятком

В Омске мальчик упал в яму с кипятком

Стало известно об инциденте, который произошёл в Омске с 10-летнем мальчиком. Отмечается, что ребенок провалился в яму с горячей водой после прорыва трубопровода. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

//Здоровье

Эксперт рассказал, как справиться с аэрофобией

Эксперт рассказал, как справиться с аэрофобией

Завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы рассказал, как справиться с аэрофобией.

//Политика

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

В команде резидента Украины Владимира Зеленского заявили о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом рассказал замруководителя офиса главы Незалежной Руслан Рябошапка.

//Происшествия

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

По последним данным, число пострадавших при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" увеличилось. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что 19 из обратившихся помощью - дети.

//Новости партнеров

//Спорт

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

Сегодня, 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ «Спартак» — «Тун» Главный встречи Боян Панджич из Швеции. Больше шансов на триумф в данном противостоянии, конечно же, имеет российский клуб.

//Шоу-бизнес

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Обладательница миллионов мужских сердец певица Вера Брежнева рассказала о взаимоотношениях с супругом. По словам секс-символа, у нее было немало комплексов, но именно муж помог ей справиться с ними.

//Непознанное

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

Уникальное открытие на самом южном материке земного шара. Под снегом и льдом обнаружился неожиданный объект, похожий на египетскую пирамиду.

//Политика

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес. Документ заключили на встрече в Москве, передает РБК.

//В мире

В деле Скрипалей появился полицейский

В деле Скрипалей появился полицейский

Скотленд-Ярд назвал нового фигуранта в деле об отравлении в Солсбери. Британские следователи утверждают, что нашли четвертого пострадавшего. Им оказался полицейский.

//Криминал

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

Лефортовский суд города Москвы арестовал гражданина РФ Сергея Лыхмуса, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе суда.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова
2

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
3

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
4

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"
5

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры