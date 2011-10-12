«Виагра» для элиты

В прошлом номере в материале «Победитель детектора лжи» мы написали о засекреченном израильском учёном, заместителе директора Биологического института, выполнявшего тайные заказы Пентагона, Маркусе Клинберге. Об открытиях, сделанных этим биологом в ходе работ по созданию генетического оружия, обозревателю «АН» рассказывает старый приятель Виктор.

Секс-жидкость только избранным

…Наконец Виктор разжал свои медвежьи объятия и сразу потянул к выходу из Домжура. На ходу мы обменивались репликами:

– Пойдём на бульвар. Я тебе такое расскажу!..

– Давай спустимся в подвал и посидим за пивом.

– Нет. Тут ещё со времен Бобкова везде прослушка.

– Сам «жучки» ставил?

В ответ он лишь рассмеялся. Вскоре мы плюхнулись на скамейку у памятника Гоголю. Виктор с торжествующим видом объявил:

– Записывай мировую сенсацию.

– А чего сам не напишешь? – я всегда с подозрением отношусь к таким предложениям.

Виктор глянул на свой «ролекс». Такие часы видел в Сингапуре в фирменном магазине за 200 тысяч долларов и на индийском базарчике всего за 20. Причём с припиской на русском: «работают».

Видя моё явное недоверие, Виктор пояснил:

– Мне сейчас нельзя светиться. Я ведь теперь не журналист, а бизнесмен. Сижу на нефтяной трубе.

– Хорошая легенда для разведчика. Куда лучше, чем нищий где-нибудь в Калькутте.

– Должок хочу вернуть. Я тебя тогда притащил к Клинбергу, а он сбежал к очередной любовнице. А знаешь, почему старик и в девяносто ещё ого-го?

Я пожал плечами. А Виктор с ещё большим воодушевлением продолжил свой рассказ:

– Великая француженка Коко Шанель говорила: «Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости». Секс – лучшее и самое приятное для здоровья лекарство. И верный путь к долголетию.

– Да ну! – я недоверчиво хмыкнул. А Виктор продолжил:

– И всё благодаря изобретению Клинберга. Восемь лет после ареста он провёл в израильской «шарашке». У нас при Сталине тоже были такие для учёных-арестантов. В одной из них даже Сергей Королёв сидел – проектировал будущие космические ракеты. Кстати, идею «шарашек» Берии подсказали чекисты-евреи. Они – прагматичный народ. Вот и наш Маркус отбывал свой срок сначала в «шарашке», а потом под домашним арестом. И заметь, все двадцать лет ему платили пенсию как ветерану Второй мировой. На самом деле это было только прикрытием для легализации основных выплат за научную деятельность. Сам видел, что даже в дорогом Париже старик вовсе не бедствует.

– Так в чём суть открытия Клинберга? – не выдержал я.

– Он первым создал препарат, резко усиливающий все жизненные силы человека, – ответил Виктор. – Делал для американцев генетическое оружие, а получил «эликсир бессмертия». И, как настоящий учёный, испытал его на себе…

Я вспомнил, что знаменитая «виагра», повышающая потенцию у мужчин, – тоже побочный результат исследований в военной фармацевтике. Ведь сначала разрабатывали лекарство, повышающее остроту зрения пилотов-истребителей в утренней и вечерней мгле. Невольно возник вопрос:

– А чем препарат Клинберга, побочное дитя генетического оружия, отличается от «виагры» и прочих снадобий?

– Во-первых, безумной ценой, – стал загибать пальцы Виктор. – Один девятимесячный курс стоит 27 миллионов долларов. Во-вторых, он реанимирует не только то, что ниже пояса, но и наполняет энергией весь организм. А в-третьих, агрессивный секс, на который он толкает даже старых импотентов, способствует долголетию. И это главное. Вспомним, 75-летнего Берлускони, который хвастался, что однажды у дверей его спальни своей очереди ожидали 11 девушек: «Я смог сделать только восемь из них, на всех меня уже не хватило. Но утром я был очень собой доволен».

– Берлускони, наверное, исключение из правил.

Виктор отрицательно покачал головой:

– По моим данным, пользовались этой «виагрой» для элиты президент США Клинтон, и банкир Стросс-Кан, и бывший израильский президент Кацав, которого обвиняют чуть ли не в изнасиловании десяти женщин. Говорят, что скоро эта секс-бомба для политических лидеров и олигархов по тройной цене появится и в Москве.

Мнение эксперта Кандидат биологических наук Алексей Кондрашов (однофамилец автора. – Прим. ред.), профессор Института биологических наук и кафедры экологии и эволюционной биологии Мичиганского университета: – Недавние исследования группы детей-аутистов и шизофреников ввергли исследователей в шок. У них в генотипе обнаружилось множество мутаций, коих нет у их родителей! То есть то, что превратило детей в ненормальных, совершилось только сейчас. Значит, в нынешней человеческой популяции идут новые – и весьма губительные – мутации. Это новая грань кризиса расчеловечивания. Число вредных мутаций возрастает на 2% с каждым поколением. Скорость вырождения связана с нездоровым («химическим», генно-модифицированным) питанием, плохой экологией мегаполисов, «электронным смогом» и нездоровым образом жизни. Но процесс пошёл дальше, уже по пути соматического поражения людей, которые пока ещё «хомо», но уже далеко не «сапиенс».

Отрава для русских мужиков

Как когда-то учили, я старался сохранять деланое равнодушие и даже зевнул:

– А нам какое до этого дело? Ведь «чудо-виагра» всё равно не по карману. И, слава богу, пока не очень нужна.

Зато Виктор всё больше распалялся:

– Для бедных русских мужиков придумано другое. Израильские учёные по заказу Пентагона разрабатывали в своём Биологическом институте генетическое оружие. Оно, кстати, уже применяется во многих странах, в том числе и в России. Сам видишь, как народ вымирает. Наших мужиков косят инфаркты и инсульты.

– Бухать надо прекращать.

– Во Франции, Италии и Германии пьют не меньше, а живут на двадцать-тридцать лет больше, – не согласился Виктор. – Ещё недавно мы теряли по миллиону в год.

Он раскрыл портфель и достал из него какие-то бумаги. Одну из них протянул мне. Там было написано: «Действие генетического оружия основано в первую очередь на избирательном поражении искусственно выведенными патогенными микроорганизмами избранной части населения — мужчин как потенциальных солдат или определённых наций целиком – носителей определённых аллелей в хромосомах.

Над химико-биологическим направлением генетического оружия и работал Маркус Клинберг. По признанию учёного, задача эта была очень сложной, так как и арабы, и евреи имеют семитское происхождение. И всё же в Биологическом институте преуспели в выявлении специфических особенностей генетического профиля некоторых арабских общин, особенно у людей из Ирака. Израильтяне планировали распространять новое биологическое оружие через водопровод и распылять с самолётов».

Я вернул бумагу:

– Россия – не Ирак. Какое это имеет к нам отношение?

Виктор протянул новую страницу:

– Нас травят по-другому. Вот почитай.

«Французские биологи провели экспертизу поставляемого в Россию продовольствия и нашли в нём 22 пищевые добавки, которых нет в аналогичных продуктах, продаваемых на Западе. Национальная особенность русских – повышенная переносимость алкоголя. Так вот французы установили: все 22 добавки способствуют замедлению разложения алкоголя в крови, вызывают неправильное усвоение организмом многих минеральных веществ и тем самым приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям».

Использование этих добавок в продуктах, предназначенных для России, неслучайно, утверждают французские специалисты, поскольку изначально запрещено в странах НАТО. Отрицательный прирост населения в нашей стране – следствие именно болезней сердца и сосудов. Умирают вовсе не старики, как принято считать, а люди среднего возраста и мужского пола, которые в основном и употребляют спиртное. Более того, вымирают области с наиболее чистым в этническом плане населением: Курская, Рязанская, Владимирская, Смоленская... Пик смертей пришёлся на 1991–1996 гг., когда США и Англия оказывали масштабную гуманитарную помощь продовольствием.

– И всё же главная опасность не в продуктах с ГМО, – начал разъяснять документ Виктор. – «Ножки Буша», дешёвая свинина, идущая через Польшу, кенгурятина – это всё вредно, но не смертельно. Русских мужиков убивает батумский спирт. Из него делают водку десятки заводов на Северном Кавказе.

– Помню, как в Чечне наши офицеры водку моздокского разлива называли химическим оружием, – ударился в воспоминания обозреватель «АН». – Но это раньше из-за сотен спиртовозов нельзя было проехать по Военно-Грузинской дороге. А сейчас Онищенко прикрыл лавочку.

Виктор махнул рукой:

– Несмотря на войну ноль восемь ноль восемь и все слова о блокаде и эмбарго, из батумского порта спирт по-прежнему поступает, но уже окружными путями. И он куда страшнее даже печально знаменитого польского «Ройаля». От этого генетического оружия русский мужик теряет не только разум, но и способность делать здоровых детей.