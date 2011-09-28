Длинная рука

Эта таинственная история продолжает обрастать самыми невероятными версиями и новыми подробностями. Иностранные СМИ пишут о русском Джеймсе Бонде, убившем за тридцать секунд одиннадцатью точными выстрелами троих чеченцев. За границей снова заговорили о длинной руке Москвы.

16 сентября этого года Рустам Альтемиров, Заурбек Амриев и Берг-Хаж Мусаев были расстреляны на автомобильной парковке в районе Зейтинбурну в европейской части Стамбула. Они были видными полевыми командирами из окружения нынешнего лидера чеченских боевиков Доку Умарова. Именно их подозревали в организации ряда последних терактов, в том числе в московском аэропорту «Домодедово».

Так, Рустам Альтемиров находился за это преступление, в результате которого погибли 37 человек, в федеральном розыске. Заурбек Амриев обвинялся в пособничестве террористам и убийстве. Но самым опасным среди этой троицы чеченских боевиков был Берг-Хаж Мусаев. По данным российских спецслужб, это не кто иной, как Амир Хамзат – правая рука Доку Умарова. Как считает следствие, именно он с помощью внушения и наркотиков превратил смертника Магомеда Евлоева в живую бомбу, которая рванула зимой в «Домодедово».

Страйки в боулинге и Стамбуле

С этими седыми, но еще крепкими мужиками, обозреватель «АН» знаком больше четверти века. Впервые встретились еще в Афгане, потом пересекались в Нагорном Карабахе, Абхазии и, конечно, в Чечне.

Там в холодной палатке под Малыми Видучами вместе грелись у «полариса» и сушили у этой походной печки сырые берцы. Тогда нас окружали вершины Главного Кавказского хребта. А теперь семеро отставных спецназовцев и журналист оказались в тёплом подмосковном боулинг-клубе. Причём в самом приятном для дедов окружении – окружении внуков. Отмечали первый юбилей: десять лет исполнилось Кириллу – самому старшему из нашей внучатой малышни.

Пока ребятня катала шары на дорожках и шумно радовалась каждому меткому броску – страйку, взрослые собрались за накрытым столом. После молчаливого третьего тоста разговорились. Спецназовцы стали обсуждать недавнее убийство чеченских боевиков в Стамбуле.

– Работал опытный профи. Одиннадцать пуль на три цели, и ни одного промаха. А ведь стрелял с заднего сиденья движущийся машины, – Олег Петрович сам был когда-то снайпером в группе «Вымпел» и знал цену меткости. Перед каждой командировкой он по пять-шесть часов стрелял из всех видов стрелкового оружия. Патронов для него не жалели, выдавали целыми цинками.

– Турецкая полиция уже нашла пистолет калибра 9 миллиметров, – вступил в разговор Серега-большой – офицер из разведки ВДВ. – Думаю, это скорее всего не Макаров, а очень популярный у чеченцев пистолет Стечкина. Скорее всего, автоматический пистолет бесшумный (АПБ). Не зря же сначала писали, что киллер стрелял из автомата.

– Я тоже так думаю, – поддержал друга Сергей-маленький – спецназовец ГРУ. Он пояснил: – Ёмкость магазина у Макарова – 8 патронов. А у АПБ Стечкина аж двадцать. Стрелок выпустил одиннадцать пуль за полминуты. Перезаряжаться ему было некогда. Одним махом он завалил сразу трёх противников. Это всё равно, что в боулинге одним шаром сбить все кегли. Настоящий страйк.

Мнение эксперта Геннадий Гудков – полковник КГБ в отставке, депутат Госдумы: – Российские спецслужбы на государственном уровне отказались от практики заказных убийств по причине слишком больших рисков. Собственно, и государственная политика исключает такие методы, как убийство врагов государства государственными структурами. Если бы это было не так, тогда и Потеев, и Гордиевский, и прочие предатели, сдавшие государственные тайны, уже давно были бы мертвы. Эта практика ушла вместе с холодной войной, осталась в 60–70-х годах прошлого века. Мне сложно судить о произошедшем в Стамбуле из-за недостатка информации. Но не исключаю, что это могла быть деятельность какой-то организации, взявшей на себя задачу отомстить тем, кто привёл в действие взрывное устройство в «Домодедово». А почему бы и нет?

Государство умывает руки

Сейчас многие уверены, что ликвидация чеченских террористов в Турции –дело рук российских спецслужб. Мол, это месть за 37 погибших в «Домодедово». Но в нашей компании мнения разделились.

– На войне, как на войне, – заявил полковник Смирнов. – В борьбе с террористами границ нет. Американские «котики» прихлопнули бен Ладена в Пакистане, и весь мир им аплодирует. А мы чем хуже?

– Но российские рыцари плаща и кинжала открещиваются от этой ликвидации, – обозревателю «АН» пришлось рассказать о своих телефонных звонках в Антитеррористический центр, ФСБ, СВР, ГРУ. – Эту позицию разделяют и в Комитете по безопасности Госдумы.

Спецслужбы США, Израиля, других стран гордятся операциями по уничтожению террористов. А наши стыдливо отнекиваются до последнего: мол, я – не я, и шапка не моя. Но вспомним, как 13 февраля 2004 года в Катаре в собственном автомобиле был взорван экс-президент самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев. Тогда российские спецслужбы также отрицали свою причастность к этой операции

Вскоре после этого полиция Катара арестовала двух сотрудников российского посольства: Анатолия Белашкова и Василия Богачёва. По приговору суда они получили пожизненные сроки. Но к концу 2004 года удалось добиться экстрадиции заключённых. 23 декабря 2004 года они прибыли в Россию. Говорят, к этому времени их семьи получили новые квартиры в Москве и солидные денежные компенсации.

– Васю и Толика тогда сдали пиндосы, – прокомментировал рассказ обозревателя «АН» спецназовец ГРУ. – У американцев в нашем катарском посольстве везде «жучки» натыканы.

Дружный смех спецназовцев вызвала версия о действиях в Стамбуле некой секретной организации, финансируемой одним из российских олигархов. Генерал, дед именинника Кирилла, после отставки возглавлял службу безопасности крупной нефтяной компании. Он с усмешкой заметил:

– Наши миллиардеры так дрожат за свои шкуры, что ни копейки не дадут на борьбу с террором. Они лучше «Челси» покупать будут да звёзд мирового футбола для «Анжи». Олигархи до смерти боятся боевиков.

Справка «АН» Нынешнего руководителя Чечни не раз обвиняли во внесудебных расправах. Например, 27 апреля 2010 года австрийская прокуратура заявила, что Кадыров «отдал приказ в 2009 году похитить в Вене чеченца, выступавшего с разоблачительными заявлениями; в ходе похищения этот человек был смертельно ранен». Также в апреле того же года были опубликованы показания следствию Исы Ямадаева, в которых тот обвинил Рамзана Кадырова в организации покушения на его жизнь 29 июля 2009 года, а также в убийстве его братьев. Наибольшую известность получило покушение на Героя России Сулима Ямадаева 28 марта 2009 года. Он был убит в Дубае выстрелом в спину из позолоченного пистолета. Якобы по приказу Рамзана Кадырова 18 ноября 2006 года в Москве, на Ленинском проспекте, был расстрелян Мовлади Байсаров, бывший командир отряда «Горец».

Месть Кадырова?

Но кто же убил подручных Басаева и Умарова? Судя по данным турецких спецслужб, первый подозреваемый, 55-летний россиянин Александр Жарков. Он въехал в Турцию 2 сентября по дипломатическому паспорту. Русский Джеймс Бонд, говорят, успел скрыться за несколько минут до прибытия полицейских. В номере стамбульской гостиницы, где остановился Жарков, полиция обнаружила орудие убийства – тот самый пистолет АПБ, паспорт, маску, бинокль и прибор ночного видения. По версии полиции, подозреваемый и двое его помощников арендовали автомобиль «Форд» чёрного цвета в стамбульском пригороде, якобы для поездки в Анталью.

Выяснилось, что Жарков уже в марте 2009 года был в Стамбуле – как раз тогда там были убиты несколько известных по войне на Кавказе чеченцев, в их числе Муса Атаев, ещё один соратник Доку Умарова.

Турецкие силовики объявили, что Жарков может быть членом так называемой берлинской группы – глубоко законспирированной команды ликвидаторов, которых якобы спонсирует некий состоятельный российский олигарх и курируют спецслужбы РФ. Ячейка занимается убийствами чеченцев в Европе и Турции, её штаб-квартира располагается в Берлине, сообщил сайт «Кавказ-Центр».

Спецназовцы скептически восприняли этот рассказ журналиста. Первым подал реплику Серёга-большой:

– Пятидесятипятилетний профессионал (а в профессионализме стрелка, замочившего одним махом сразу троих басаевцев, сомневаться не приходится) не стал бы оставлять в гостиничном номере такое количество улик. Не мог он, выезжая на ликвидации, дважды пользоваться одним и тем же паспортом. Это не просто азы конспирации, это здравый смысл.

– Турецкую полицию явно направили на ложный след, – поддержал товарища Сергей-маленький. – Вызывает сомнение и дипломатический паспорт. Зачем нашим спецслужбам подставлять родной МИД, если сейчас для въезда в Турцию виза для россиян не требуется?

По праву старшего по званию точку в разговоре поставил генерал:

– Тройное убийство в Стамбуле – это длинная рука не Москвы, а Грозного. Помню, когда взорвали 9 мая 2004 года отца Рамзана Кадырова, то сын публично поклялся отомстить. Расстрелянная троица была причастна к тому теракту на стадионе. Долгое время их не удавалось достать: то прятались в горах, то полтора года скрывались за границей. И вот кровная месть свершилась. На днях по телевизору показали, как Рамзан приезжал на могилу отца в Центорое. Отчитался, что слово сдержал.