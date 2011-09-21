Крымская ловушка

Самыми ценными в разведке считаются агенты влияния. Будущих лидеров иностранные спецслужбы пытаются завербовать чуть ли не со школьной скамьи. Наиболее успешно этим занимается ЦРУ США. Только в знаменитом «списке Крючкова» 43 фамилии. А сколько агентов влияния остались неразоблаченными?

Впрочем, и КГБ СССР старался не отставать от своего «главного противника» и действовал такими же методами. Сенсационными подробностями попытки вербовки двух молодых англичан с обозревателем «АН» поделился ветеран советской контрразведки полковник в отставке Игорь Владимирович КУЗНЕЦОВ.

Шутка российского президента

Наш разговор проходил в гостиной. У телевизора. Игорь Владимирович включил запись недавней пресс-конференции президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Улыбаясь во все тридцать два зуба, президент Медведев пошутил по поводу слухов о попытке советских спецслужб в 80-х годах завербовать нынешнего премьера Великобритании.

– Я уверен, что Дэвид был бы очень хорошим агентом КГБ, но в этом случае он никогда бы не стал премьер-министром Британии, – сказал Медведев.

Ранее в некоторых британских СМИ появились сообщения о том, что девятнадцатилетний Кэмерон посещал Ялту, и с ним произошел случай, похожий на «попытку вербовки в КГБ». Об этом в интервью Би-би-си несколько лет назад рассказал он сам.

Но сейчас, в сентябре 2011 года, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон почему-то опроверг информацию о том, что в середине 80-х его пытались завербовать в КГБ.

– Нет, – сказал он на совместной пресс-конференции с президентом России, отвечая на просьбу британского журналиста прокомментировать информацию о том, что в 1985 году КГБ пытался привлечь Кэмерона к секретной работе.

Почему же британского премьера так испугала вроде бы безобидная шутка российского президента? Зачем он отнекивается от своих ранних признаний?

Мнения экспертов Михаил Богданов, ветеран внешней разведки, работавший в Лондоне, заявил: – Подозреваю, Кэмерон себе немного льстит. Он – жертва представлений, что в СССР, а ныне в России, повсюду шпионы, и всесильный КГБ хочет всех завербовать. Подозреваю, что Кэмерон приехал, наслушавшись разнообразных советов, он наверняка испытывал легкий страх и убедил себя, что им интересуются спецслужбы. Полковник в отставке Игорь Прелин заметил: – Я не спешил бы назвать это вербовкой, но, возможно, встреча была устроена, чтобы подружиться. У нас были хорошие базы данных, и элементарная проверка по имени могла дать потрясающие результаты. Генерал-лейтенант в отставке Н. предположил: – В каждой шутке (особенно президентской) есть только доля шутки. Дмитрий Анатольевич Медведев знает о Кэмероне явно больше, чем говорит. Не раскрыл ли он невольно нашего агента влияния?

Версия британского премьера

В свое время Кэмерону пришлось поведать об этом инциденте сотрудникам британской контрразведки MИ-5. Он рассказал, что в 1985 г., после окончания Итонской школы, путешествовал по миру. В Москве он встретился со своим школьным приятелем Энтони Гриффитом и поехал с ним в Ялту.

Когда они вдвоем загорали на пляже, предназначенном для иностранных туристов, с ними вдруг разговорились двое русских. Они изъяснялись на безупречном английском. Вскоре они вместе пообедали. А затем новые знакомые пригласили молодых англичан поужинать черной икрой.

– Они в очень дружелюбном тоне допрашивали нас о жизни в Англии и политике. Естественно, мы были настороже и язык не распускали, но позднее, когда я поступил в университет, мой преподаватель по политологии сказал, что нас определенно пытались завербовать, – сказал Дэвид Кэмерон в интервью радиостанции Би-би-си.

Тогда же он заявил, что к решению стать политиком его привело посещение Советского Союза в 1980-х годах. «Я никогда не забуду серости жизни при коммунизме, недостатка свободы, выбора и самовыражения», – утверждал он. По словам Кэмерона, именно в тот момент он «начал формировать в себе политическое самосознание, ощущение того, что правильно, а что нет».

В ответ на эти цитаты из интервью британского политика полковник Кузнецов рассмеялся:

– Это в солнечной Ялте – серая жизнь? На этом курорте и при коммунистах молодежь имела столько свободы выбора и самовыражения, что чопорным англичанам и не снилось. Помню, Дэвид очень удивлялся, когда за ужин с черной икрой мы заплатили по десятке на брата и уложились ровно в пятьдесят рублей.

– Но вас же было четверо.

– Нет, пятеро, – Игорь Владимирович наконец-то решил открыть все карты. – С нами вечером была еще и Оксана.

– Но, по версии британского премьера, ужинали в сугубо мужской компании.

– Сначала так и было. А после пятого фужера вина к нам подсела девушка неземной красоты. Ее оперативный псевдоним был Окса – незатейливое сокращение от настоящего имени. В ялтинском КГБ она недаром считалась лучшей «ласточкой».

Справка «АН» Дэвид Кэмерон – премьер-министр Великобритании с 2010 года. Лидер Консервативной партии Великобритании с 2005 года, член Палаты общин парламента с 2001 года. Самый молодой премьер-министр в Англии почти за двести лет. Политические соперники часто критиковали Кэмерона за то, что его политика опирается на элиту страны, выпускников Итона и Оксфорда, и он плохо знает о нуждах простых жителей Объединенного Королевства. Также Кэмерона неоднократно подвергали критике за излишнюю религиозность. Дэвид любит готовить, увлекается теннисом, верховой ездой, охотой и футболом, болеет за английский футбольный клуб «Астон Вилла».

Ошибка советского резидента

Даже спустя четверть века полковник Кузнецов рассказывает о крымской ловушке КГБ очень скупо. Видимо, боится ненароком выдать оперативные тайны:

– В тот вечер было выпито немало. Черная икра пользовалась у молодых английских аристократов большим спросом. А вот соблазнительная Оксана с грудью четвертого или пятого размера оставила их равнодушными. Девятнадцатилетние парни с явным интересом посматривали на стройную фигуру Валерия – местного переводчика Интуриста с погонами старлея.

– Вы утверждаете, что Дэвид Кэмерон и его приятель Энтони Гриффит были гомосексуалистами?

– Среди развращенной английской аристократии это не считается большим грехом, – усмехается Игорь Владимирович. – На таком дохлом компромате мы сынов Туманного Альбиона никогда не ловили. Это у нас в то время за мужеложество давали до шести лет тюрьмы. А на Западе геи сидят в креслах мэров крупнейших городов.

Полковник Кузнецов выключил телевизор и достал какую-то папку. Игорь Владимирович дал почитать справку на британского премьера. Оказывается, Кэмерон познакомился со своей будущей супругой Самантой Гвендолин Шеффилд в 1992 году, в 1996 году они поженились. Как и Раиса Горбачева, Саманта оказывала большое влияние на политические взгляды своего мужа. В семье она – явный лидер. Своего первого ребенка супруги назвали Иваном, он родился в 2002 году инвалидом, страдающим эпилепсией и церебральным параличом, и умер в марте 2009 года. Но еще до этого печального события у Дэвида и Саманты родились двое здоровых детей: дочь Нэнси (2004 года рождения) и сын Артур Элуэн (2006 года рождения). Кэмероны живут в дорогом районе Лондона – Ноттинг Хилле.

– Бисексуальность среди западных политиков – явление не новое. Они же во многом подражают римским патрициям. А вот на употребление наркотиков даже в самом демократическом обществе смотрят с осуждением, – Игорь Владимирович протянул другую справку.

В ней говорилось, что в 1979 году Дэвид по семейной традиции поступил в элитный колледж Итон. В мае 1983 года, незадолго до сдачи первых выпускных экзаменов, он был уличен в курении марихуаны, но поскольку признался в содеянном и не распространял наркотик среди других студентов, его не отчислили, на некоторое время лишив права выходить за стены колледжа. По слухам, до начала своей политической карьеры Кэмерон мог употреблять и «тяжелые» наркотики.

Парламентарий Кэмерон предлагал уменьшить ответственность за употребление и продажу наркотика «экстази». В британском парламенте он голосовал против запрещения охоты на диких животных с собаками. Также Кэмерон был против запрещения курения в ресторанах, но не голосовал по этому вопросу, так как у него родился ребенок.

– Чем закончился тот вечер в ресторане интуристовской гостиницы?

Полковник Кузнецов помолчал, потом стал неохотно цедить слова:

– Первой ушла оскорбленная мужским невниманием Оксана. Потом отнесли в номер мертвецки пьяного Гриффита. Дэвид Кэмерон держался, но просил достать ему «травки» или чего-нибудь покруче. Мы обещали сделать это завтра.

– И вы принесли наркотики молодым англичанам?

– Нет, – Игорь Владимирович был лаконичен. – Москва запретила.

– Если первая попытка вербовки оказалась неудачной, была ли вторая?

– В Ялте вербовочных подходов больше не было. А в Лондоне, говорят, советский резидент счел фигуру Кэмерона неперспективной. Мол, малый, балующийся наркотиками, далеко не продвинется по карьерной лестнице. Как видим, резидент советской разведки жестоко ошибся.

Мы попрощались с Игорем Владимировичем. Он явно рассказал не все, что знал. Позже обозреватель «АН» встречал и другие оценки этой ситуации.