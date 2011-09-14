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Продажа ракетных секретов

Как китайская разведка вербует российских ученых

№ 36(277) от 15.09.2011 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Продажа ракетных секретов

Шпионы двух стран доставляют больше всего головной боли Лубянке. Наиболее активно против России работают американцы и китайцы. Причем янки больше заняты политической разведкой. Они вербуют агентов влияния в высших эшелонах власти и бизнеса. Наследники Мао сосредоточились на промышленном шпионаже. Китайская разведка по всему миру охотится за военно-техническими секретами. В нашей стране рыцарей плаща и кинжала из Поднебесной больше всего интересуют ракетные технологии. О новом шпионском скандале нашему обозревателю рассказал высокопоставленный сотрудник ФСБ.

Уголовное дело №287813

По его словам, в сентябре этого года Федеральная служба безо­пасности направила в суд уголовное дело против двух профессоров Балтийского государственного технического университета им. Д.Ф. Устинова («Военмех») Евгения Афанасьева и Святослава Бобышева. Как установило следствие, ученые в мае 2009 г. во время служебной командировки в Китай вывезли туда некие секретные документы по ракетной тематике.

Полковник раскрыл уголовное дело под №287813 и зачитал строчки из обвинительного заключения: в них были «составляющие государственную тайну секретные сведения, где передали их за денежное вознаграждение представителям китайской военной разведки».

– Какое наказание им грозит?

– Китайцы за шпионаж своих граждан казнят, – сотрудник ФСБ вспомнил недавний случай с китайским ученым, который передавал секретные сведения Тайваню. – А у нас наказанием по статье «Государственная измена» может стать лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Впрочем, недавно предателю Потееву дали аж 25.

– Но какие секреты могут знать почтенные ученые? Разве что размер взяток при поступлении…

Полковник усмехнулся:

– Оба являются профессорами кафедры стартовых и технических комплексов ракет и летательных аппаратов БГТУ «Военмех» (Петербург). Им оформлен допуск к секретным документам.

Он пояснил, что Афанасьев и Бобышев читали лекции в Харбинском политехническом университете: из Харбина раз в год поступала заявка на цикл лекций, в которой перечислялись интересующие китайскую сторону вопросы. Заявка согласовывалась с руководством, ученые писали конспекты и прогоняли их через спецкомиссию аж три раза. Но самое интересное, конечно, никому не показывали. Дальше – 10 дней в Китае. Ученые ездили вдвоем, всего шесть раз, последний – в мае 2009 года. Афанасьев и Бобышев с марта прошлого года находятся под стражей. Они отрицают свою вину.

– Не напоминает ли нынешнее «дело ученых» печально знаменитое «дело врачей»? Так ведь можно всю научную элиту распугать?

– Не надо приплетать времена репрессий. Суд во всем разберется, – полковник достал еще одну бумагу. – Уголовное дело против профессоров «Военмеха» не нарушило научные контакты. БГТУ и после шпионского скандала осуществляет активное сотрудничество в международной сфере. Так, в июле 2011 г. университет посетила делегация из китайской провинции Цзилинь. В процессе переговоров обсуждалось предложение о создании дополнительных совместных образовательных программ между «Военмехом» и вузами провинции Цзилинь.

Суд над академиком

К сожалению, уголовное дело на профессоров, судимых за шпионаж в пользу Китая, далеко не первое. Сотрудники ФСБ вспомнили еще с десяток. Но самое громкое было против академика.

Генеральный директор компании «ЦНИИМАШ-Экспорт» академик Игорь Решетин и трое его подчиненных были арестованы в октябре 2005 года. В конце 2007-го он был осужден на 11,5 года заключения за передачу Китаю технологий двойного назначения. Его заместитель по безопасности Александр Рожкин, главный экономист Сергей Визири, замначальника Центра системных исследований, начальник одного из отделов ФГУП ЦНИИМаш Михаил Иванов получили от 5 до 11 лет лишения свободы.

По мнению суда, Решетин и его сообщники передавали китайской стороне секретную информацию с 1998 по 2003 год. За переданные данные, установило следствие, сотрудники института получили около двух миллионов долларов. По данным ФСБ, академик передал Всекитайской импортно-экспортной компании точного машиностроения контролируемые технологии, которые могут быть использованы при создании ракетных средств доставки оружия массового поражения.

Решетину также инкриминировалось нанесение ущерба в размере 110 млн. рублей. Также по версии следствия он обвинен в «контрабанде товаров – результатов интеллектуальной деятельности в виде научно-технических отчетов на сумму около 60 млн. рублей, а также хищении в форме растраты свыше 50 млн. рублей, вверенных ему акционером».

Сам Решетин своей вины не признает. Он утверждает, что переданные китайцам технические отчеты не включены в ограничительные списки экспортного контроля, а научные разработки его предприятия могут быть использованы только в мирных целях.

Справка «АН»

Балтийский государственный технический университет «Военмех», пользуется репутацией одной из лучших инженерных школ России. Он является крупнейшим военным университетом страны. Прародителем вуза выступило ремесленное училище цесаревича Николая, созданное в 1875 году. Официальной датой рождения нынешнего «Военмеха» считается 26 февраля 1932 г., когда нарком тяжелой промышленности СССР Серго Орджоникидзе подписал указ о создании нового вуза – Военно-механического института Народного комиссариата тяжелой промышленности.

Современный университет включает в себя четыре института, в составе которых – восемь факультетов, осуществляющих подготовку кадров по 37 специальностям. Основными структурными единицами являются Институт систем вооружения, Институт ракетно-космической техники, Институт систем управления, Институт международного бизнеса и коммуникации. Филиалы вуза работают в Твери и Бишкеке (Киргизия). В университете работают почти 2 тыс. преподавателей и работников учебно-вспомогательного персонала, здесь учатся более 5 тыс. студентов.

Предательству нет оправдания

Коллеги арестованных профессоров расценивают их арест как ошибочный. Так, почетный ректор «Военмеха» академик Юрий Савельев заявил, что не верит в виновность Афанасьева и Бобышева, считает предъявленные обвинения надуманными. С открытым письмом в защиту ученых выступила партия «Яблоко» и правозащитные общественные организации.

– Виноваты ли ученые из «Военмеха»? Их коллеги говорят, что профессора стали жертвами очередной шпионской кампании. Мол, им вменяется в вину разглашение «секретов», давно уже опубликованных в открытой печати и выложенных в сети Интернет.

Сотрудник ФСБ вновь перелистал уголовное дело:

– Вот данные экспертиз. Их проводили специалисты-ракетчики. Сведения, проданные профессорами китайской военной разведке, нигде не публиковались. Да и стали бы экономные китайцы платить большие деньги за то, что можно бесплатно скачать из Интернета?

– А не виноваты ли нынешние власти? Не секрет, что в России ученых опустили ниже плинтуса и получают они чуть больше дворников-таджиков.

– Не сгущайте краски и не сводите уголовное преступление к политике, – полковник строго посмотрел на обозревателя «АН». – Мне и самому не нравится, что в России в миллиардеры выбились в основном бывшие фарцовщики и мелкие спекулянты, а не высоколобые ученые. Но продавать ракетные секреты иностранной разведке – плохой способ попасть в список «Форбс».

Действительно, как мрачно шутят на Лубянке, на продаже Родины особо не разбогатеешь. И помогать за деньги потенциальному сопернику совершенствовать средства доставки оружия массового поражения – преступление. Для ракеты от Пекина до Питера – рукой подать. Не дай бог, обрушится когда-нибудь ядерный заряд на головы детей и внуков профессоров из «Военмеха». А они сами, как в том анекдоте, будут бормотать, плетясь по пустынному Невскому: «Когда же придут наши?! Так надоело щуриться».

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