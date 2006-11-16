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Вольфа вынуждены были оправдать

Владимир Галл: «Цель для Миши не оправдывала средства. Но освящала»

№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Вольфа вынуждены были оправдать

 

Владимир Самойлович Галл никогда не служил в спецслужбах, всю жизнь тихо преподавал немецкий в инязе. Но с Вольфом их связывала долгая, трепетно хранимая дружба. Тут особая история. На фронте близкими друзьями стали два молодых советских офицера из подразделения по разложению войск противника - капитан Владимир Галл и старший лейтенант Конрад Вольф, сын немецкого писателя-антифашиста, будущий известный кинорежиссер (для Владимира Самойловича он так и остался «Конни»). А у Конрада был младший брат Маркус, «Миша». В общем... «Дружба брата передалась мне», - как написал Маркус Вольф на томике своих мемуаров, даря их Владимиру Галлу.

«Конни» умер в 1982 году. «Миша» - на прошлой неделе.

Владимир ГАЛЛ - «Аргументам неделі»:

- После смерти Конни Миша был моим самым близким другом. Я им всегда втайне восхищался - его умом, интеллигентностью. В последние годы - еще и благородством, гражданским мужеством. Знаете ли вы, что Маркус Вольф - наверное, единст­венный деятель в бывшей ГДР, который «не сдал своих»? Он выступал на судах, брал на себя то, в чем обвиняли его подчиненных. «Я же ответственен за них», - объяснял мне.

В эти последние, печальные для него годы Вольф держался с редким достоинством. Есть вещи, которые невозможно не оценить. Прежде всего - его возвращение из СССР в Германию после крушения ГДР. Ведь захотел бы остаться в Москве - думаю, сумел бы. Но вернулся. Причем в тогдашнем бардаке там даже не отследили приезд знаменитого Вольфа. А он считал постыдным прятаться.

Далее - суд, «юстиция мести», как Миша это называл. По сути, ему мстили за то, что свою работу генерал Вольф делал лучше, чем его противники. Чтобы особо унизить, дело слушали не в Берлине, а в Дюссельдорфе. Между этими городами - километров 400, и несколько раз в неделю немолодой человек мотался туда-обратно, это страшно изматывало. И что? В конечном итоге-то вынуждены были оправдать!

Пенсию ему дали самую мизерную.

- Владимир Самойлович, понятно, что вы рассказываете о близком друге. Но давайте все-таки не будем о генерале Вольфе говорить, как о какой-нибудь матери Терезе. Вольф занимался делом достаточно грязным - спецслужбы чистым делом быть не могут по определению...

- Мы никогда не обсуждали его дела. Но однажды Миша мне сказал примерно так: «Поверь, если бы нужные задачи можно было решить другими методами - я бы использовал другие методы». Да, наверное, спецслужбы - дело грязное. Но мир действительно был разделен на два лагеря. Вольф - сын немецкого антифашиста, их семью в трудные годы спас Советский Союз, его брат служил в нашей армии - это определило позицию: с кем быть. Есть латинская пословица (которую лично я не люблю): «Цель оправдывает средст­ва». Немецкий перевод точнее: «Цель освящает средства». Для Миши цель средства именно «освящала». Но, кстати, не надо Мишу считать каким-то упертым фанатиком. Его отношения и с Хонеккером, и с Мильке, главой «Штази», в последние годы были натянутыми...

- Когда вы виделись в последний раз?

- Этим летом. Я гостил у него в Германии. У нас была традиция - обязательно сходить к памятнику совет­ским солдатам в Трептов-Парке, положить цветы. Памятник стоит на вершине горы. Миша чувствовал себя неважно, болела нога, и он сказал: «Завидую. У тебя еще хватит сил подняться, а у меня - нет».

 

 

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