Дедушки 007

Профессионалы смеются: если бы некий разведчик вздумал в стране пребывания вести себя, как Бонд, - крутить направо-налево романы, влезать в авантюры, затевать перестрелки, разъезжать со скоростью 200 км в час - гнать такого надо со службы за профнепригодность. Разведка - дело тихое. Но когда это говорили Иену Флемингу, автору «бондианы», он усмехался: не надо, у Бонда были реальные прототипы. И - не зря сам служил в разведке! - начинал приводить имена. Одно из них - Сидней Рейли, о котором мы сегодня вспомним. Впрочем, есть основания полагать, что и о других коллегах Рейли, работавших в большевистской России, Флеминг тоже знал.

Оперативная обстановка

Да, в нормальной стране, в нормальные времена в разведке ценятся неброские профессионалы, помнящие, что цвет конспиратора - серый. Но бывает, что самая нормальная страна сходит с ума... В 1917 году история подняла на дыбы Россию. Сначала Февральская революция, потом - Октябрьская. У власти - большевики. Кайзеровский Генштаб не зря несколько месяцев назад пропустил в Питер «пломбированный вагон»: Ленину и его команде предназначалось разорвать союз России со странами Антанты и заключить с Германией сепаратный мир.

Англия - член Антанты. Если русские выйдут из войны, немцы перебросят войска с Восточного фронта на Западный. Значит, в интересах Британии ради спасения ее солдат и ее союзников помешать приходу большевиков.

Не вышло. Сепаратный договор (Брестский мир) подписан. В таком случае задача - минимизировать последст­вия: чтобы русские порты не стали базами германского флота, чтобы российское военное имущество не перешло к противникам Антанты. И вообще - неплохо бы знать, что замышляют эти новые властители России, ведь явно не собираются вечно лежать под немцами, на уме - что-то свое. Силами одних дипломатов задачу не решить. Нужна активная работа по неофициальным каналам. И делать ее должны люди, способные не просто фиксировать события, но и влиять на них.

Так и вышло, что «на русском направлении» британской разведке вдруг понадобились агенты необычные. Непро­фессионалы? Ну и ладно. Главные условия - преданность Англии плюс знание русского языка, смелость, авантюризм. Специальные навыки разведчика? Самые минимальные - ведь действовать эти агенты будут на свой страх и риск. Про­валятся - родина не станет их особо вытаскивать, это ведь не официальные лица. Особое вознаграждение? Не обещается. Зато гарантируются приключения, кураж, свобода рук, объятия красивых женщин, пряный запах риска... Есть желающие?

Желающие нашлись. Сколько? Извест­ными становятся те разведчики, которые провалились (вариант - сами открылись). Мы не знаем всех, кого направила тогда в красную Россию британская СИС (Сикрет Интеллидженс Сервис). Но имена троих известны. В данном случае нас не столько интересуют подробности проведенных ими операций (про это писалось не раз), сколько - что это были за люди и можно ли их считать предшественниками Бонда?

Агент «Cоммервиль»: любовь к русской словесности

«Меня направили с секретной миссией в Петроград. Я не мог упустить случая пожить в стране Толстого, Достоевского и Чехова. (...) Я бодро пустился в путь, имея в своем распоряжении неограниченные средства и четырех верных чехов для связи с профессором Масариком (будущий первый президент Чехословакии. - «АН»), направлявшим деятельность около шестидесяти тысяч своих соотечественников в разных концах России. Ответственный характер миссии приятно волновал меня».

Агент «Соммервиль» - классический джентльмен со щеточкой усов - прибыл в Россию в августе 1917-го. Врач по образованию, он немного владел русским - с юности мечтал стать писателем, лучшей литературой считал нашу, вот и выучил язык, чтобы читать классиков в подлиннике. В поясе у «Соммервиля» были зашиты 21 тысяча фунтов стерлингов наличными. По легенде он являлся журналистом, имел собственный канал выхода на российских политиков - Сашу Кропоткину, давнюю подружку, дочь недавно прибывшего из эмиграции знаменитого анархиста. В послефевральской России имя Кропоткина открывало любые двери.

Подлинное имя «Соммер­виля» - Сомерсет Моэм. Замечательный английский писатель, широко издающийся у нас до сих пор.

Сам Моэм в мемуарах о «русском приключении» писал с иронией: «Едва ли нужно сообщать читателю, что миссия моя окончилась полным провалом». И вообще: «Работа в органах разведки давала пищу моей любви к романтике и чувству юмора». Между тем, как сейчас установили историки, застенчивый, заикающийся, болезненный писатель был в Петербурге отнюдь не мямлей. В СИС он к тому времени служил уже второй год, на новом месте по сути выполнял функции нелегального резидента. Он вел негласные переговоры с Керенским (который на него не произвел впечатления), с Савинковым (который его потряс), завел связи среди сочувст­вующих Корнилову казачьих офицеров, меньшевиков, эсеров... Сохранились донесения Моэма о политической ситуации в России. Он считал, что Керенский как лидер страны не устоит, но для противодействия большевикам надо ставить на меньшевиков, параллельно создать некий «отдел №3», который сосредоточился бы на антибольшевистской пропаганде. Причем действовать против большевиков Моэм предлагал большевистскими же методами: создание боевитой антибольшевистской солдатской газеты, агрессивная агитация на митингах, армейских сходках, даже в очередях. Вносил конкретные предложения: у кого в России достать деньги на эту работу, кого привлечь.

Верил он ли в успех? Вряд ли... «Бесконечные разговоры там, где требовалось действовать; колебания; апатия, ведущая прямым путем к катастрофе; напыщенные декларации, неискренность и вялость» - вот моэмовские оценки тогдашней России. Но жалованье агента СИС отрабатывал честно.

Моэм действовал независимо от своего посольства. Керенский между тем считал, что Бьюкенен, тогдашний англий­ский посол в России, явно не понимает сложности ситуации. 18 октября 1917 г. Керенский попросил Моэма срочно выехать в Лондон и передать премьеру Ллойд-Джорджу мольбу о помощи России - оружием, деньгами. Моэм выехал - а через несколько дней большевики захватили Зимний.

Агент st-1: не верь никому!

Гербом и девизом «Не верь никому!» агент ST-1 украсил личные почтовые бланки, когда приписал себе аристократическое происхождение. Он действительно никому не верил, но поразительно, сколько народу верило при этом самому ST-1. Врал ST-1 всю жизнь, блистательно, умело мешая правду и вымысел, и эти байки вошли даже в энциклопедии на правах подлинных фактов. И лишь в наше время английский историк Эндрю Кук взялся за кропотливую и неблагодарную работу - проверять по архивам все легенды и слухи об ST-1, сличать подписи и фотографии, сопоставлять факты и версии. Итогом стала книга «Сидней Рейли. На тайной службе Его Величества», недавно вышедшая и в России. Выяснилось: подлинная биография Рейли гораздо интереснее придуманной. Просто ему было что скрывать - и взамен творились сказки.

В юности Соломон Розенблюм (подлинное имя Рейли) стал Зигмундом, из Одессы уехал во Францию учиться. Дальше - странная история: 25 декабря 1895 г. в купе поезда Париж - Фонтенбло нашли человека со смертельными ножевыми ранениями. Это был итальянский анархист Делла Касса, перевозивший большую сумму денег, зарезал же его попутчик, который сильно смахивал на Зигмунда Розенблюма и после происше­ствия исчез. Всплыл уже в Англии. Здесь тоже много любопытного. Например, странная смерть (похожая на отравление) пожилого священника Хью Томаса, в результате чего его юная жена стала богатой вдовой. А любовник ее - тот самый Зигмунд Розенблюм. Или история антиквара Войнича, «поднявшегося» на продаже средневековых документов. Коллеги шептались, что Войнич достал пачку подлинной средневековой бумаги, а мистер Розенблюм, его компаньон, разработал рецепт «средневековых» чернил. Кстати, жену Войнича звали Этель Лилиан, она автор книги «Овод» - и Рейли потом уверял, что у них с Этель был роман, и писательница с него писала главного героя. Это - ложь, но правда то, что муж Этель был связан с русскими революционерами-эмигрантами, английская полиция хотела держать их под контролем - и Розенблюм становится осведомителем главы Особого отдела Скотленд-Ярда Мелвилла. А тот в 1901 г. перешел на службу в СИС - и вполне мог предложить давнему агенту потрудиться на новом поприще (судя по всему, Мелвилл и помог ему получить документы на имя Сиднея Рейли - оформлялась «легенда»).

Иен Флеминг нередко называл Рейли одним из тех, с кого писался Бонд. Что ж - Рейли был смел, умен, ярок, талантлив, знал множество языков, не пропускал ни одной юбки... Но давайте еще помнить, что человек это абсолютно аморальный, которого волновало только одно существо - сам Сидней Рейли. Все аферы, подвиги, подлости вершились ради того, чтобы он, Рейли, был сыт, богат, благополучен.

Самая знаменитая операция лейтенанта Рейли в России - многократно описанный «заговор послов» (собственно и возникший в итоге авантюр Рейли), его обещание организовать антикремлевское восстание латышских стрелков. Сорвалось. Из засады ЧК удалось уйти. Дальше Рейли обнаруживается уже у белых, и Деникин, надо полагать, не зря наградил его орденом. В 1922-м уволен из СИС. Сидел без денег, потому и ввязался в конце концов в очередную авантюру - решил поддержать действующую в СССР подпольную организацию «Трест». А это была ныне знаменитая грандиозная ловушка ОГПУ. На Лубянке Рейли без особых колебаний предложил свои услуги чекистам. Но - решили не связываться. 5 ноября 1925 года, выезд вечером в Сокольники на прогулку (Рейли пользовался правами «почетного пленника»), внезапный выстрел посреди милой беседы. Тело зарыли во дворе Лубянки.

Агент st-25: приключения музыканта

Сиднея Рейли в советских источниках вспоминали охотно - как-никак чекисты его переиграли. Сомерсет Моэм против советской власти всерьез поработать не успел, потому «петербургские приключения» ему прощались. А вот Поля Дюкса у нас если и называли, то вскользь. Нет, его, конечно, разоблачили, и созданную им сеть разгромили, но сам Дюкс...

м-м-м...

Агент ST-25 Поль Дюкс благополучно ушел из-под носа Петроградской ЧК осенью 1919-го по льду Финского залива. Просто встал на лыжи и убежал ровным размашистым шагом - не зря обожал спорт. Он был, похоже, самым эффективным тайным агентом Британии в революционной России, работал дерзко, артистично - так же и вышел из игры.

При этом Дюкс тоже не был профессиональным разведчиком. Он музыкант, и в 1915-м приехал в Россию учиться в Петербург на дирижера. Язык, видимо, изучал еще в Англии, здесь напрактиковался - в общем, говорил без акцента. Неожиданная краска: в Питере Дюкс подружился со знаменитым философом-эзотериком Гурджиевым, увлекся его мистическим учением, учился у Гурджиева пению, йоговскому дыханию. Ах, Серебряный век, молодой англичанин тоже проникся его атмосферой!

Но шла Первая мировая. Дюкса призвали в британскую армию. Как человек, знающий русский, он попал в одну из российско-британских союзнических комиссий. Именно тогда, скорее всего, и был замечен СИС. В Питер прибыл в ноябре 1918-го.

Здесь он в основном и работал, снабжая информацией англичан и Юденича. Но и в Москве бывал постоянно - для бесед с красными вождями. Выдавал себя за английского социалиста, интересующегося русской революцией. Вожди охотно делились мыслями. Впрочем, когда требовалось, Дюкс напяливал и крестьянский треух, в котором смотрелся совершенно естественно - способностью к перевоплощению обладал блестящей. А еще носил в кармане мандат сотрудника ВЧК - кстати, подлинный. Вступил в партию.

Развернулся он широко, имел связи с военспецами, с подпольными антисоветскими организациями - «Национальным центром», «Тактическим цент­ром»... Его ближайшими соратниками являлись бывший офицер Петр Соколов (известный дореволюционный футболист, участник Олимпийских игр 1912 г.) и пожилая врачиха Петровская (бывшая революционерка, по уши встрескавшаяся в очаровательного англичанина). С Петровской - забавная подробность. Помните историю, как при царе Ленин в тюрьме писал молоком? Так вот, это молоко арестанту Ульянову носили две курсистки, Крупская и Петровская. Для оправдания передач одна из них должна была назваться невестой Ульянова. Решили, что назовется Крупская. А ведь могла и Петровская.

Впрочем, после ареста она активно «сотрудничала со следствием», стала камерной «наседкой», проклинала свою горькую судьбу и Дюкса. Чекисты вышли на него случайно, но это была та случайность, которая, по сути, закономерна: не попадается тот, кто ничего не делает, а работал Поль очень активно. Вообще удивительно, как он продержался почти год - по большому счету это говорит о непрофессионализме тогдашнего ВЧК. Впрочем, позднее отыгрались на всех, кто был с ним связан. Только ST-25 был уже далеко.

Если бы речь шла про Занзибар...

Вернувшись в Англию, Поль Дюкс написал о своих приключениях книгу, баллотировался в парламент. По некоторым данным, одно время возглавлял «русский отдел» СИС, но потом из разведки ушел (хоть и привлекался для разовых заданий). Умер в 1967 году. Сомерсета Моэма не стало в 1965-м. О судьбе Рейли сказано.

За похождениями флеминговского Джеймса Бонда в каком-нибудь Занзибаре следишь с восторгом. Но эти «дедушки 007» блистали в России - причем послереволюционной, большевистской, кровавой. Все, кто попал в орбиту деятельности английских секретных агентов (даже случайные люди), потом получили или пулю, или тюремный срок. А те, кому чудом повезло легко отделаться в 1920-е, в 1937-м все равно пошли под нож.