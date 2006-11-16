Штаб-квартира невидимых солдат

Меня, например, проверяли несколько месяцев. Сначала с работниками компетентных органов мы встречались по всем законам конспиративного жанра на «явочной квартире» в центре Москвы. В старинном особняке, удобно устроившись в шикарном кресле, вели долгие беседы «за жизнь». Полковник охотно рассказывал об истории разведки, о героях-ветеранах. Но когда я расспрашивал о сегодняшней работе спецслужб, в ответ чаще всего следовала вежливая улыбка и фраза: «Без комментариев». Секреты разведчики хранить умеют.

Зато обо мне они вскоре выяснили все, вплоть до мелочей. Даже чуть бравировали этим знанием, рассказывая, какое блюдо я предпочитаю в ресторане московского Дома журналистов. Словом, корреспондент «Аргументов неделi» на своей шкуре испытал, каково было Штирлицу под колпаком у Мюллера.

Под прикрытием президента

В новую штаб-квартиру ГРУ журналистов пустили только по личному указанию Владимира Путина. Правда, на Хорошевское шоссе столицы мы добирались не на президентском вертолете, а на автобусе. В холле нового здания на встрече с прессой президент заявил:

- Если ГРУ - глаза и уши Российского государства, то, конечно, сотрудники должны работать не просто в достойных, а в очень хороших условиях. Несмотря на то что пять лет назад казалось, что есть гораздо более масштабные задачи, и нам сложно было найти деньги, я считаю, мы поступили правильно. ГРУ имеет один из самых лучших и оснащенных комплексов, которыми обладают разведки других государств.

Расходы на новый «Аквариум» для «акул» разведки впечатляют. Строительство и оборудование новой штаб-квартиры ГРУ обошлись более чем в 9 миллиардов рублей. Площадь комплекса составляет 70 тыс. кв. м. Это - восемь этажей надземных и два подземных.

- Здание-крепость, - рассказывал о своем детище главный архитектор проектов мастерской №22 ОАО «Моспроекта» Евгений Серов. - Нигде в мире не применялась чистая нержавеющая сталь на фасадах.

При этом все окна рабочих кабинетов выходят не на улицу, а во внутренний двор. Стеклопакеты сделаны так, что исключают подслушивание и подглядывание, а также съем информации самыми современными техническими средствами.

Как рассказал министр обороны, здание построено с помощью российских специалистов, а стройматериалы прошли дополнительную проверку. Электроника почти вся российского происхождения. Импортная - проверялась не по одному разу. Операционная система Microsoft в компьютерах разведчиков не используется. В новом здании ГРУ блокируется и вся мобильная связь.

Идем по коридорам без единой таблички на дверях кабинетов. Но вот особо охраняемый отсек. Это святая святых ГРУ - новый Командный пункт. В помещении несколько огромных экранов с надписями: «Деятельность иностранных государств по ведению военной разведки территории РФ», «Отработка задач по указанию главнокомандующего» и т.д. В нижнем правом углу каждого экрана - маленький прямоугольник, где вместо слова «Enter» назван тот, кто имеет право дать старт работе гигантского суперкомпьютера: «Открыть по указанию начальника ГРУ». Над экранами - бегущая строка, на которую можно вывести любую интересующую в данный момент информацию.

Прямо над бегущей строкой - элект­ронное табло, показывающее время в шести столицах: Москве, Лондоне, Париже, Пекине, Токио, Вашингтоне. В Командный пункт ГРУ имеют право заходить лишь лица с высшим допуском секретности. По словам сопровождавшего нас генерала, - это лишь одна сотая часть сотрудников штаб-квартиры ГРУ.

Еще больших трудов стоит попасть в штаб-квартиру другой российской спецслужбы - СВР. Мне эта поездка запомнилась на всю жизнь.

Но об этом - в следующем номере.