Прощание с генералом

Агентура Маркуса Вольфа

Его профессиональная карь­ера началась в сентябре 1951 года. Учителями и соратниками были выдающиеся советские разведчики генерал-лейтенант Евгений Питовранов и генерал-майор Александр Коротков.

Вольф лично контролировал вербовочную работу своих разведчиков. А они весьма преуспевали. Агентура Вольфа внедрилась в ближайшее окружение Вилли Брандта, Гельмута Коля, в руководство западногерманской разведки. В числе ценных источников «Штази» был сотрудник военной разведки бундесвера при штаб-квартире ­НАТО «Черри». На «Штази» работал офицер базы электронной разведки США «Темпельхоф» в Западном Берлине Джефри Карни. Агентом «Штази» был уорент-офицер АНБ Джеймс Холл, имевший доступ к информации о программе «Звездные войны» и помогавший «Штази» выводить из строя американ­скую систему радиослежения за странами Восточной Европы.

Сотрудник французского Национального центра научных исследований Рольф Доббертин передавал в Берлин информацию о работах в области термоядерной реакции, а другой французский инженер-химик Марсель Обель поставлял научно-техническую информацию по новейшим вооружениям. В числе источников Вольфа был и датский журналист, президент Ассоциации иностранных журналистов в Бонне Флемминг Серенсон.

Похищение источников информации

Весьма распространенным способом ведения разведки с легкой руки Вольфа стало похищение источников закрытой информации. Боевики «Штази» не раз усыпляли, а потом успешно вывозили в ГДР под видом «перебежчиков» интересовавших их людей. Они выкрали руководящего сотрудника разведки ФРГ Эмиля Бара, «затащили» в ГДР президента БФФ (контрразведка ФРГ) док­тора Отто Йона, «изъяли» в Западном Берлине и доставили в ГДР бежавшего ранее на Запад генерал-лейтенанта ГДР Роберта Бялека. Список можно продолжить.

Спецотдел «Ромео»

Нельзя не сказать, что обладавший огромным личным обаянием Маркус Вольф на собст­венном опыте прекрасно знал силу влияния на женщин «мужского начала». Опираясь на это, он создал в структуре «Штази» специальный отдел агентов, которые вербовали женщин-сек­ретоносительниц. В отделе «Ромео» работали натренированные в искусстве обольщения «красавцы», которые по наводке знакомились с секретаршами западных секретных ведомств. Механизм операций был прост. После знакомства «Ромео» начинал ухаживать, восторгаясь тем, чего в своей внешности жертва стеснялась больше всего. Это безошибочно срабатывало, немедленно делая «ухажера» в глазах «жертвы» единственным на свете мужчиной, ради сохранения и благополучия которого несчастная соблазненная была готова на все, включая нарушение закона.

Так стали работать на ГДР сотрудница Службы безопасности штаб-квартиры НАТО подданная Великобритании Энн-Кристин Боуэн, сотрудница БНД доктор политологии Габриэла Гаст и ассистент британского директората оперативного управления при генеральном секретаре НАТО Урсула Лоренц. Список сотрудниц секретных ведомств, считавших себя до того «дурнушками», достаточно обширен.

Несогласных «невест» порой элементарно умыкали. Так «женихи» из «Штази» поступили с сотрудницей американской миссии в Западном Берлине. Ухажер заманил ее в советский сектор Берлина, где она была подвергнута психологическому давлению и завербована. Стерпится-слюбится.

Вольф потом говорил, что не все так однозначно, что благодаря операции «Ромео», многие из его «клиенток» обрели семейное счастье. Но повезло не всем. Когда одна из таких семей была арестована за шпионаж, секретоносительница была готова покорно принять приговор суда как расплату за любовь. Но следователь сообщил этой женщине, что она стала банальной жертвой вольфовского «Ромео». Несчастная повесилась в камере. Маркус Вольф скажет, что это единст­венный эпизод, в котором он раскаивается и о котором искренне сожалеет.

После крушения ГДР Вольфа приглашали в качестве консультанта ЦРУ, МОССАД и МИ-6. ЦРУ, в частности, соблазняло Маркуса Вольфа деньгами и виллой в Калифорнии. Все ведущие разведки мира были заинтересованы в использовании уникального опыта генерала. Все, кроме СССР. В Москве ему не могли простить профессионализм. Видите ли, Вольф из соображений конспирации не сообщил КГБ о внедрении в окружение Вилли Брандта агента «Штази». Якобы это привело к срыву операции советской разведки по вербовке в ФРГ высокопоставленного агента влияния.

Немецкая пресса отметила смерть генерала весьма уважительно.

Даниэль Дефо, Колчак, Паулюс, Маркус Вольф. Что общего? Профессионалов всегда уважают, даже если они всю жизнь были по ту сторону фронта. Закон этики.

Социологический аргумент

Шпион всех времен и народов

С 1953 по 1984 год Маркус Вольф руководил разведкой восточногерманской службы безопасности «Штази» - одной из самых эффективных разведслужб мира. Вольф - рекордсмен по продолжительности пребывания на подобном посту. Когда недавно немецкий институт Эмнид предложил своим согражданам назвать «шпиона всех времен и народов», 28% опрошенных отдали голоса агенту «Штази» Гюнтеру Гийому, бывшему личному референту канцлера ФРГ Вилли Брандта, 26% получил «непобедимый» Джеймс Бонд, а третье место - по 23% голосов -

разделили небезызвестная Мата Хари и Маркус Вольф.