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Лучший водолаз Англии с задания не вернулся

Часть 2. Версии гибели командора Крэбба

№ 27(27) от 09.11.2006 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Лучший водолаз Англии с задания не вернулся
Лайонелл Крэбб пропал под днищем крейсера.

 

Версия 1. Крэбба ликвидировала охрана корабля

В момент диверсии на крейсере находился отвечающий за государственную безопасность генерал И.А. Серов, который принял все надлежащие меры по защите резиденции партийного руководителя СССР. Было извест­но, что один высокопоставленный сотрудник МИ-6 недавно «переметнулся» на сторону СССР и выдал немало секретов британской разведки. Возможно, что среди этих сведений была информация об операции «Свердлов». Да к тому же слишком свежими были воспоминания о взорванном в Севастополе «Новороссийске». Так что, когда под крейсером был обнаружен диверсант, охрана перенервничала и начала сбрасывать прямо на рейде глубинные гранаты, чтобы утопить незваного гостя.

Версия 2. Крэбба «случайно» затянуло под винты

После того как охраной крейсера был получен сигнал о том, что под днищем оказался водолаз, «случайно» паротурбинная установка крейсера оказалась прогретой и способной к немедленной даче хода. (Приведение ее в рабочее состояние занимает более одного часа.) «Случайно» механики крейсера получили приказ: «Провернуть гребные винты!» «Случайно» водолаза затянуло под крутящиеся гребные винты крейсера. Очень похоже, что команда крейсера заранее знала о плане и времени визита водолаза-«диверсанта», которого она показательно уничтожила без применения какого-либо оружия. Информация о стиле работы Крэбба могла поступить от сотрудничавшего с советской разведкой Кима Филби, который в период войны курировал Пиренейский диверсионный отдел и был причастен к диверсионным операциям английской разведки в Гибралтаре. Возможно, Филби лично знал командора Крэбба. А может - и о готовящейся операции.

Версия 3. Крэбба похитили

Версия о том, что Крэбба втащили в трюм через секретный люк и увезли в Советский Союз, основывается на слухах о том, что он попал к русским в плен и затем долгое время тренировал советских водолазов. Говорили, что он узник Лефортово под номером 147. Однажды одна из воскресных лондонских газет опубликовала следующую сенсацию: «Наш источник сидел с Крэббом в Лефортове!» Другая газета сообщила, что «Русские поймали Крэбба и после допроса казнили». Третья газета внесла свою лепту в разгадку, сообщив умопомрачительную новость о том, что Крэбба действительно увезли в Россию, где он под именем Льва Леонидовича Кораблева стал капитаном ВМФ СССР и долгое время обучал морпехов технике подводного рукопашного боя, но потом скончался от рака.

В погоне за сенсацией публиковали фотографию Крэбба, якобы бежавшего в СССР. На размытом фото рядового матроса похожий на Крэбба человек позировал на борту советского вспомогательного судна.

Версия 4. Крэбб бежал в СССР на борту «Орджоникидзе»

Не молчали и друзья исчезнувшего командора. Партнер Крэбба по подводным погружениям Сидней Ноулз сказал в интервью, что Крэбб обладал нестандартной половой ориентацией. И на этой основе якобы был завербован в начале 50-х годов знаменитыми агентами КГБ, известными как «кембриджская пятерка». А свое погружение под днище «Орджоникидзе» Крэбб совершил, освобождая корабль от магнитных мин, установленных некими безымянными террористами, недовольными Хрущевым за его ниспровержение Сталина.

Версия 5. Крэбба убрали сами британцы

Британские боевые пловцы не один раз участвовали в ликвидации нежелательных лиц. В этой связи версию о нейтрализации Крэбба, заподозренного в желании бежать в СССР, нельзя рассматривать как бред. Под крейсер в ночь с 17 на 18 апреля 1956 года Крэбб нырнул вместе с тремя водолазами. Трое благополучно вернулись, а Крэбб бесследно исчез. Недавно появилось сообщение, что в ту ночь дейст­вовала еще одна группа английских пловцов. Задача дублеров неизвестна. Через несколько месяцев на южное побережье Англии в районе Честера волны выбросили на берег труп без головы и кистей рук, что исключало возможность идентифицировать личность утопленника. На нем сохранился двойной прорезиненный водолазный костюм - такой же, какой носил Крэбб. На лодыжках у трупа были видны яркие ржавые отметины, свидетельствовавшие о том, что под водой к ногам несчастного был прикован цепью какой-то тяжелый предмет. Он должен был гарантировать, что труп не всплывет. Имели место и некоторые несоответствия. Волосы на теле у безголового трупа были черные, тогда как у Крэбба они были светло-коричневые. Отсутствовали и шрамы. Бывшая жена командора заметила, что размер ноги явно не тот.

Версия 6. Под «Орджоникидзе» погиб «не тот» Крэбб

Нельзя исключать и того, что под «Орджоникидзе» погиб напарник Крэбба, а не он сам. Изощренные британские спецслужбы вполне могли воспользоваться сложившейся скандальной ситуацией для собственной выгоды и провести успешную операцию по прикрытию своего лучшего водолаза. Они просто «продвинули» любопытствующей общественности версию гибели командора, который стал слишком известен в определенных кругах.

По закону британское правительство должно было рассекретить бумаги об инциденте с советским крейсером в Англии еще в 1986-м, то есть 30 лет спустя после инцидента. Но по каким-то неизвестным причинам гриф «Совершенно секретно» на этих документах сохранен аж до 2057 года. Рассекреченные в октябре этого года британским правительством некоторые материалы по «делу Крэбба» не дали ответа на главные вопросы. Был ли Крэбб убит и кем? Захватили ли его в плен? Действительно ли он работал на СССР? А если да, то по добровольному ли согласию? Этот темный эпизод может навсегда раствориться в анналах истории шпионажа, если участники его, преодолев многолетний страх перед грозными ведомствами под названием КГБ и МИ-6, не посмеют рассказать о том, что им известно.

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