Дешевая подстава

Суд в Мюнхене недавно признал австрийского унтер-офицера виновным в шпионаже в пользу Службы внешней разведки России (СВР).

Унтеру, 54-летнему Харальду С., немецкие судьи дали лишь год лишения свободы условно. А также денежный штраф в размере 4139 евро. По словам пресс-секретаря суда Маргареты Нетцель, Харальд С. занимался промышленным шпионажем на территории Германии в пользу России. В его задачи входил сбор технической информации о гражданских и военных вертолетах компании Eurocopter.

И какие же секреты добыл для России простой унтер-офицер? По данным следствия, обвиняемый передал российской разведке несколько бортовых журналов вертолетов и протоколы их техосмотра. А за работу получил от СВР 5,7 тыс. евро.

Право, смешно, если бы не было так грустно для заместителя начальника Управления международного сотрудничества Роскосмоса Владимира Вожжова. Его схватили в австрийском городке Гмунден. По утверждению представителей австрийской контрразведки, «русский Владимир Вожжов взят с поличным при получении секретной информации оборонного значения в момент передачи крупной суммы денег унтер-офицеру ВВС Австрии».

По словам самого Владимира Вожжова, в этом сообщении сплошная ложь. Никакой секретной информации он у австрийца не покупал, и крупной суммы денег при нем не было. Все случившееся – это типичная провокация спецслужб с целью вербовки российского представителя Роскосмоса. Когда она не удалась, тогда и был разыгран шпионский спектакль.

В Австрии Владимир находился в качестве члена российской делегации, прибывшей на заседание сессии Комитета ООН по космосу. После жесткой реакции МИД России (Вожжов обладал дипломатическим иммунитетом) он был выпущен из тюрьмы и выслан из Вены.

А «шпионское дело» продолжали раскручивать. Поскольку большинство «секретов» Харальд выведал у знакомых на фирме Eurocopter в пригороде Мюнхена, то и суд над австрийцем состоялся в этом немецком городе. Сюда на судебные заседания обвиняемый приезжал на спортивном БМВ.

В этом деле было много нестыковок. По признанию самого Харальда, 1477 евро, ежемесячно получаемые по службе, были «катастрофически недостаточными». Вот он и решился подзаработать еще и у русской разведки. Поэтому познакомился с инженером компании Eurocopter, немцем Вернером Г., который шпионил на СВР. Но зачем нашей разведке узнавать о давно несекретных вертолетах от австрийского унтера, когда у нее есть более компетентный источник информации – инженер?

На суде отмечалось, что полученные от русской разведки средства Харальд тратил на свое весьма дорогое увлечение спортивными машинами. Но попробуйте купить спорткар БМВ за 5,7 тыс. евро, которые якобы были получены от Вожжова? Хватит только на четыре колеса. Так какая спецслужба платила австрийцу за работу? Не германская ли БНД? Ведь как выяснилось, инженер Вернер Г. давно стал двойным агентом и сообщал обо всем сотрудникам немецкой контрразведки. Наверняка такой же «дешевой подставой» был и австрийский унтер. Об этом и свидетельствует «гуманный» приговор.