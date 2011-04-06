Спецназ на курорте

Такого в России не было давно. Свыше шести тысяч сотрудников российских спецслужб наводнили курортный Сочи. Этой весной в столице зимней Олимпиады – 2014 проходили самые крупные учения по обеспечению безопасности спортивных объектов.

Поначалу жители Сочи и немногочисленные в это время отдыхающие были напуганы. Что случилось? Неужели очередной теракт?

…В небе над городом постоянно кружили вертолеты. По набережной ходили до зубов вооруженные спецназовцы. На дорогах кроме обычных гаишников тщательный досмотр транспорта осуществляли не берущие взяток от водителей сотрудники ФСБ.

А потом началась такая стрельба, что чайки сорвались с пирса и улетели в море. Согласно легенде учений, в одно из административных зданий на окраине города ворвались вооруженные люди – около двадцати террористов. Они захватили заложников. Обезвредить бандитов поручили спецназу ФСБ.

…Все делается по заранее отработанной схеме. Вот переговорщик с белым флагом подходит к центральному входу захваченного здания. С засевшими внутри боевиками сначала пытаются договориться. Но безуспешно.

Пока идут переговоры, прилегающую территорию контролируют снайперы. Штурмовые группы спецназа выдвигаются на исходные позиции. И вот началась самая активная фаза учений.

На большой скорости к основному выходу из здания мчится бронетранспортер. БТР плотно блокирует путь отхода условным террористам. С вертолета группа спецназа десантируется на крышу. Звучат взрывы и короткие очереди. Штурм был молниеносным. Уже через минуту вертолет эвакуирует «раненого» спецназовца, а задержанных выводят во двор. Все сделано красиво, как в кино. Эх, так бы и в жизни!