Почему не взрывают Рублевку?

Вот уже вторую неделю телефон доверия ФСБ разрывается от тревожных звонков. Сообщения о заложенных бомбах, подозрительных женщинах в хиджабах следуют одно за другим. Дня не проходит, чтобы и газеты не сообщали о выехавших в Москву террористах.

Продажные полицаи сеют панику

Вот одно из них. «15 человек в возрасте от 26 до 42 лет, по оперативной информации, недавно выехали за пределы Ставрополья. Спецслужбы предполагают, что многие из них вскоре могут оказаться на территории Москвы и Московской области», – пишет одна из популярных газет. В тексте для достоверности приводятся имена и фамилии боевиков.

Обозреватель «АН» позвонил на Лубянку и попросил прокомментировать это сообщение. Но знакомый сотрудник ФСБ устало заметил:

– Замучил этот бред. Сейчас готовлю справку по этому поводу. Так вот, из 15 названных террористов пятеро сидят в тюрьме, девять уничтожены и лишь один где-то бегает на Кавказе. Он находится в федеральном розыске.

– Но есть и другие сообщения. Например, недавно ингушские милиционеры объявили в розыск 23-летнюю Малику Туразову. Предполагается, что она может совершить на Красной площади самоподрыв из мести за смерть мужа и брата.

– По нашим данным, Туразова не покидала пределы Ингушетии, – коротко ответил чекист.

Пришлось зачитать еще одну заметку:

– Сотрудники МВД разослали ориентировки на 18-летнюю Зейнап Магомедову и 22-летнюю Патимат Рамазанову. Обе – уроженки Кизлярского района, обе, по данным оперативников, время от времени общались с боевиками. Обе неожиданно исчезли и пропали из поля зрения правоохранительных органов. Поэтому были усилены меры безопасности в метро в связи с информацией о двух вдовах боевиков Патимат Рамазановой и Зейнап Магомедовой, которые якобы направились в Москву взрываться.

– Этих двух девушек уже обнаружили в родном Кизлярском районе Дагестана. Они просто сменили место жительства, – успокоил сотрудник ФСБ.

– Тогда откуда столько слухов о готовящихся терактах?

Наш собеседник на Лубянке предположил, что эти неподтвержденные оперативные данные могли просочиться в прессу из полицейских структур. Это обычная практика, когда в милицию, а ныне полицию, поступают анонимные звонки либо информация из агентурных источников о готовящихся терактах. Она оформляется в виде сводок оперативной информации и принимается для проверки. Правда, подавляющее большинство таких сообщений, особенно осенью или весной, не подтверждается.

– Но сейчас не только психическое обострение виновато, – сказал сотрудник ФСБ. – В полиции идет аттестация, а с ней и сокращение штатов. Поэтому некоторые полицаи как с цепи сорвались. Продают в «желтую прессу» любую, даже непроверенную, информацию. Тем самым сеют панику.

«Ответка» мертвецов

И все же дыма без огня не бывает. После уничтожения лагеря боевиков в Ингушетии, где готовились террористы-смертники, спецслужбы ждут ответного удара боевиков. Конечно, 17 уничтоженных главарей и членов бандформирований сами уже не представляют опасности. Но за мертвецов обязательно попытаются отомстить их уцелевшие подельники.

Где они нанесут удар? Взорвать Кремль или Госдуму у них кишка тонка. Правительство и высшие чиновники тоже под защитой Федеральной службы охраны (ФСО). Судя по тому, что на высших должностных лиц в последние годы не было никаких покушений, десятки тысяч сотрудников ФСО не зря едят свой хлеб. Вот и взрывают дебилы-смертники простых, беззащитных людей…

Теракты в метро, на вокзалах и аэропортах направлены ведь не на высокое начальство, которое определяет политику в отношении того же Кавказа. Депутаты, высшие чиновники, их родственники, как правило, на метро не ездят. Бессильную ярость террористы вымещают на ни в чем не повинных обывателях.

Почему взрывали дома в пролетарских районах Москвы, на Каширке и в Печатниках, а не на Рублевке, где живет наша так называемая элита? Да потому что власть имущим дела нет до защиты народа. А вот дворцы олигархов охраняют такие службы безопасности, что ни Доку Умаров, ни даже Бен Ладен не рискнут сунуться.

Впрочем, не только в охране все дело. В это пока трудно поверить, но говорят, что между террористами и нашими миллиардерами заключен негласный «пакт о ненападении». По данным спецслужб, основное финансирование бандитского подполья уже давно идет из России, а не из-за бугра.

Не трогают богачей и на Кавказе. Уже не секрет, что многие из них платят дань боевикам. Похоже, не только в Кабардино-Балкарии такая практика, но и на Рублевке. Вот почему «ответка» мертвецов снова может ударить по простым москвичам, а не по олигархам. И не спасут нас тогда ни неработающие видеокамеры во дворах, ни вечно звенящие рамки металлоискателей на вокзалах, ни худющие солдатики из дивизии Дзержинского, что околачиваются пятерками в метро.

У нас нет никакой, даже административной границы с Северным Кавказом. Ну разве можно представить прямые автобусные рейсы Бейрут – Рим, Могадишо – Лондон? И только у нас – пожалуйста. Садись в автобус в Махачкале или в Грозном, и через сутки – ты в Москве. Ни паспортного, ни таможенного контролей. Езжай кто хочешь, вези что хочешь. Хоть атомную бомбу! Вот и едут, вот и везут. Пока что пояса смертников…

Вся надежда на «электронный нос»

К сожалению, у спецслужб пока нет современных и надежных приборов для обнаружения взрывчатки. Мэр Москвы Собянин приказал с этой целью увеличить число полицейских собак. Но в последнее время этих рексов и тузиков что-то не видно в метро. Говорят, что в огромной толпе народа они бесполезны.

Поэтому сейчас вся надежда у профессионалов на «электронный нос». Он называется системой Standex. Этот проект – совместное детище России и Североатлантического альянса. Впервые он был упомянут в совместном заявлении РФ и НАТО, принятом по итогам прошлогоднего саммита в Лиссабоне: «Укреплять сотрудничество в области борьбы с терроризмом, включая совместную разработку технологии обнаружения взрывчатых веществ (проект по дистанционному обнаружению взрывчатых веществ Standex)».

Этот прибор позволит распознавать даже малые количества взрывчатки на поясах смертников. Этой весной состоятся первые испытания системы дистанционного обнаружения взрывчатки. Правда, пройдут они не в московском, а в парижском метро. Серийное производство приборов планируется начать только в 2013 году.

Но уже сейчас в Брюсселе бьют в литавры. Так, 2 марта этого года на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) состоялась презентация системы дистанционного обнаружения взрывчатки. Ее провел глава Департамента вызовов и угроз международного секретариата Североатлантического альянса Джимми Шеа.

Теперь систему, которую прозвали «электронным носом», собираются опробовать в деле. «Речь идет не только о дистанционном, но и об анонимном обнаружении переносимой человеком взрывчатки, – заявил Джимми Шеа. – Никто и не узнает, где именно работает «электронный нос».

Задача предстоящего тестирования – убедиться в способности Standex не просто идентифицировать наличие взрывчатки в толпе, но быстро и точно установить местонахождение переносчика бомбы. В случае успеха этих и последующих испытаний производство системы будет поставлено на поток. В Россию «электронный нос» поступит к Олимпиаде 2014 года в Сочи. А до этого будем надеяться только на Бога?

Финансируют этот антитеррористический проект Россия, США, Франция, Германия и Нидерланды. Все они будут обладать авторскими правами на создаваемую интеллектуальную антитеррористическую систему. С российской стороны в проект вовлечены специалисты питерского Радиевого института имени Хлопина (дочернее предприятие госкорпорации «Росатом»).

По словам постпреда РФ при НАТО Дмитрия Рогозина, «Standex стал ключевым проектом и был всеми поддержан безоговорочно. Одновременно он стал более закрытым: эксперты пришли к выводу о необходимости конфиденциального рассмотрения технологий. И пока все технические данные об «электронном носе» решено засекретить. Словом, курочка в гнезде, яичко в… Так что на НАТО надейся, а сам – не плошай!